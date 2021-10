Le Chevrolet Silverado électrique sera présenté au CES 2022

Si Ford n’a pas été le premier constructeur à annoncer un grand pick-up entièrement électrique, ce crédit revient au jeune constructeur Rivian qui a montré son pick-up R1T en mai 2018, il ne sera pas non plus le premier à le commercialiser, le premier R1T a été fabriqué et livré à son propriétaire en septembre, l’annonce de l’arrivée du Ford F-150 Lightning a fait du bruit car il s’agit d’un pick-up électrique produit en masse, contrairement aux » pick-up boutique » comme le R1T lui-même, le Cybertruck de Tesla ou le GMC Hummer EV. Avec un prix de départ de 39 974 $ pour la version Heavy Duty Lightning Pro, le F-150 Lightning a changé la donne, ce qui est confirmé par les plus de 130 000 précommandes qu’il a accumulées jusqu’à présent.

Il n’est donc pas étonnant que Chevrolet ait déjà fixé une date pour le lancement de sa gamme de produits. Pick-up électrique Silverado EVqui aura lieu au CES 2022 Consumer Electronics Show à Las Vegas en janvier prochain. Chevrolet a déclaré que « la révélation aura lieu lors d’un discours-programme de la présidente et directrice générale de General Motors, Mary Barra, le mercredi 5 janvier 2022 ».

La marque a également confirmé que les versions de détail du Silverado électrique seront dotées d’un toit en verre fixe disponible pour les modèles vendus individuellement, ce qui, selon le constructeur, offrira « une meilleure visibilité, une plus grande hauteur de tête et une expérience d’espace amélioré pour les passagers avant et arrière. » Il s’agit de la première application d’un toit en verre fixe sur une camionnette de taille normale de General Motors.

La Silverado EV reposera sur la plate-forme Ultium de GM, qui sert également de base aux modèles GMC Hummer EV et sera utilisée dans les futurs modèles électriques de GM. Les versions de flotte et de détail du Silverado électrique offriront des options telles que les quatre roues directrices, qui, selon Chevrolet, seront très demandées. Chevrolet a également annoncé que le Silverado EV offrira aux clients une autonomie estimée à plus de 400 miles avec une charge complète.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment, et alors que nous aurons tous les détails sur le premier pick-up électrique de Chevrolet dans la première semaine de 2022, la grande question que laisse cette annonce est de savoir pourquoi nous devrons attendre jusqu’en 2024 pour rencontrer le premier pick-up électrique de Ram ?