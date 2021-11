Le cimetière d’applications de Google

Tout le monde a profité des services offerts par Google au fil des ans et ils sont très utiles. En fait, la plupart des gens en profitent tous les jours et ne peuvent imaginer travailler sans des outils tels que Gmail, Google Maps, Google Drive, etc.

Toutefois, il existe des applications et des services qui, soit en raison de leur faible succès, soit parce qu’ils ont fusionné avec d’autres, soit parce qu’ils ont cessé d’être rentables pour l’entreprise, ont tout simplement été éliminés, comme le réseau social de l’entreprise qui a échoué : Google Plus. Mais ce n’est pas le seul produit annulé, il y en a beaucoup d’autres.

Les services que Google a supprimés peuvent être consultés sur des sites tels que The Google Cemetery et Killed by Google, qui sont des cimetières virtuels regroupant tout ce que l’entreprise a supprimé. Selon ce dernier site, 243 outils (y compris des applications, du matériel et des services) que Google a fermés ou qui ont expiré ont été enregistrés jusqu’à présent. Certains d’entre eux sont passés inaperçus, d’autres ont été remplacés et une partie d’entre eux manque encore à certains utilisateurs.

Le cas le plus connu est probablement celui de Google Plusla réponse tant attendue à Facebook, qui a été lancé en 2011 et que l’entreprise a tenté de nous faire rejoindre par tous les moyens possibles. Cependant, cette tentative ratée de Google de gagner en popularité dans le domaine des réseaux sociaux a connu sa fin en 2020.

Après avoir été relégué au rang d’application d’entreprise pendant un an, les derniers vestiges de ce produit se sont éteints en juillet dernier, lorsque Google l’a remplacé par un Google Currents rebaptisé.

Mais, auparavant, la société avait déjà dressé un bilan accablant de Google Plus, notant qu’il n’avait « pas été largement adopté par les consommateurs ou les développeurs, et que l’interaction des utilisateurs avec les applications avait été limitée ».

Si Currents est techniquement un remplacement, il s’agit d’une version du service Google Plus qui est si éloignée de l’objectif initial qu’on ne peut les considérer comme analogues. Quoi qu’il en soit, le réseau social a tout simplement disparu et n’a pas pu rivaliser avec les autres réseaux établis.

Une autre application qui a attiré l’attention des fans de Google était Inbox, une ramification de Gmail que l’entreprise a lancée en 2014 avec une tendance plus expérimentale.

Des fonctionnalités innovantes comme les réponses intelligentes, le report des e-mails ou leur gestion sans les ouvrir ont donné à l’appli un avantage sur le service Gmail standard, du moins jusqu’en 2018. La refonte de Gmail a ensuite intégré la plupart des fonctionnalités et de l’intelligence d’Inbox. Et bien que Google ait promis que cette application resterait active, elle a finalement été fermée en mars 2019.

Dans le domaine des communications en ligne, Google a procédé à de nombreux changements et expérimentations, à commencer par Google Talk en 2005. Cette application est née de l’idée que les utilisateurs de Gmail pouvaient chatter et passer des appels vocaux et vidéo, mais lorsqu’elle a eu sept ans, Google a décidé de la supprimer et de la remplacer par Hangouts.

À son tour, Google Hangouts a agonisé pendant des années, mais en 2020, l’entreprise a tué l’application. Il avait été dépouillé de nombreuses fonctionnalités, comme l’intégration avec Google Fi et Google Voice, et ne permettait plus les appels vidéo, par exemple.

Cependant, cette même année, tous les remplacements de Hangouts ont grandi et se sont transformés en une version définitive. À la suite de la pandémie, comme les gens ne pouvaient pas quitter leur domicile et devaient communiquer à distance, les applications Meet et Duo ont reçu de nombreuses mises à niveau des fonctionnalités pour un usage professionnel et personnel, respectivement.

Google Messages, quant à lui, a enfin réussi à faire fonctionner la fonction de chat dans le monde entier. Google prend désormais en charge le nouveau protocole RCS (Rich Communication Services), dont les opérateurs attendent qu’il remplace les SMS dans un avenir proche, et a inclus des fonctionnalités telles que les réactions et le cryptage de bout en bout.

Et en parlant de communications en ligne, rappelons également Google Allo, qui était une sorte d’assistant virtuel pour la messagerie. Cette application a souffert d’une grave crise d’identité, il ne s’agissait pas d’un service de messagerie instantanée classique ni d’un SMS. Allo a disparu en mars 2019, mais nombre de ses fonctions, comme les réponses intelligentes et le support de bureau, ont été transférées à Google Messages.

Du côté de la musique, nous avons Google Play Music, qui a été la principale application de streaming de la société pendant des années, et qui, malgré ses nombreux fans, n’a jamais réussi à décoller comme Spotify ou Apple Music.

Google a commencé à tester une application YouTube axée sur la musique fin 2015, et trois ans plus tard, il a lancé YouTube Music comme sa nouvelle application de streaming musical.

YouTube Music a fonctionné en parallèle avec Google Play Music pendant que Google transférait ses fonctionnalités vers le nouveau service. Mais en 2020, la société a finalement mis fin à cette période de transition et a fait migrer tous les utilisateurs vers YouTube Music.

Ce changement a permis d’améliorer plusieurs de ses fonctionnalités ; la fonction « Discover Mix » est très utile pour trouver de la nouvelle musique, et le fait qu’elle soit intégrée à YouTube signifie qu’il y a beaucoup plus de chansons que sur les autres services musicaux.

Parmi les applications supprimées par Google, il y a aussi le cas de Picasa. Développée à l’origine par Lifescape, cette application était un organisateur et éditeur d’images gratuit pour Linux, MacOS et Windows que Google a racheté en 2004. Son nom a été inspiré à la fois par le peintre de renommée mondiale Pablo Picasso et par le mot espagnol signifiant « maison ».

Bien qu’il s’agisse d’une application révolutionnaire en son genre, notamment parce qu’elle permettait à plusieurs utilisateurs d’ajouter des images numériques dans un même dossier, la mort de Picasa a été annoncée en 2015 lorsqu’elle a été remplacée par Google Photos.

Enfin, d’autres applications qui ont également été oubliées sont Wave et Bump ! Le premier était ce avec quoi les utilisateurs devaient travailler avant Slack. La plateforme de communication 2009, qui vise à stimuler la collaboration sur le lieu de travail, comprend des services tels que le courrier électronique, la messagerie instantanée et les réseaux sociaux, ainsi que des correcteurs de traduction, de grammaire et d’orthographe.

Google a abandonné le projet peu après le lancement public de Wave et l’a confié à l’Apache Software Foundation, qui a rebaptisé le service Apache Wave. Celle-ci a finalement été retirée en 2018.

Bump !, quant à lui, était une application pratique de 2009 dédiée au transfert de fichiers entre smartphones en rapprochant physiquement les deux appareils. Cette application était disponible sur iOS et Android avant d’être abandonnée en 2014, probablement en raison de la fonction NFC qui est arrivée plus tard.

Il est naturel que des entreprises aussi importantes que Google (ainsi que Microsoft ou Apple, qui ont également abandonné des produits), souhaitent que les consommateurs apprécient l’entreprise dans son ensemble, avec le catalogue complet de ses produits.

Si Google peut avoir des raisons différentes de fermer chaque produit, leurs éliminations ont un point commun : la prise en compte des résultats financiers. Google est l’une des entreprises les plus importantes et les plus précieuses du monde et ses dirigeants veulent qu’il en soit ainsi. Donc, ce qui n’est pas engagé, va simplement à la poubelle. Ils se concentrent donc également sur les idées qui fonctionnent, en les lançant dans de nouveaux services ou en les intégrant à d’autres applications.