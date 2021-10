Le FaceTag : l’application de Harvard du nouveau Mark Zuckerberg

Une idée qui n’était au départ qu’une blague entre étudiants de Harvard s’est transformée en une nouvelle application appelée The FaceTag, créée par Yuen Ler Chow, étudiant en première année. L’histoire est similaire à celle de Facebook, la plateforme lancée par Mark Zuckerberg en 2004 alors qu’il était en deuxième année à Harvard.

En entrant à l’université, les étudiants commencent à s’entourer d’un grand nombre de noms et de visages qu’ils n’ont jamais vus auparavant, et il peut être difficile de saisir et de conserver toutes ces informations. Chow avait du mal à se souvenir du nom de certains de ses camarades de classe avec lesquels il discutait au début de ses études. Il a donc eu l’idée de créer un nouveau réseau social avec reconnaissance faciale.

Après s’être inscrit, The FaceTag permet aux étudiants de scanner le visage d’autres utilisateurs pour échanger leurs coordonnées, qu’il s’agisse de numéros de téléphone ou d’identifiants Instagram. Selon M. Chow, qui souhaite que « cela devienne le moyen standard de rencontrer quelqu’un », l’application permet d’éviter l’ajout manuel de numéros et la possibilité de les mal orthographier.

Les gens peuvent entrer leur numéro de téléphone, leur compte Instagram et leur compte Snapchat dans le FaceTag. Et c’est tout ou rien : ils ne peuvent pas décider s’ils veulent partager certaines informations avec une certaine personne. Si une personne a un profil privé, elle doit cliquer sur « accepter » avant que d’autres personnes puissent obtenir ses coordonnées. Et sur un profil public, les informations de contact sont automatiquement partagées après que l’application a effectué une comparaison des visages.

Chow a mis environ une semaine à coder le projet à partir du moment où il en a eu l’idée. Et bien qu’il ait reçu l’aide de son colocataire pour la programmation, il affirme que le FaceTag est à « 99 % » son œuvre.

Selon M. Chow, The FaceTag compte actuellement un peu plus de 100 utilisateurs enregistrés et n’est disponible que via un navigateur web à l’adresse TheFaceTag.com (il a dû ajouter The car le domaine FaceTag.com a été pris).

L’application est disponible exclusivement pour les étudiants de Harvard, à l’instar de Facebook à ses débuts, mais Chow espère étendre The FaceTag à d’autres universités et communautés à l’avenir.

TheFaceTag.com

Bien que l’application soit apparue pour faciliter les nouvelles interactions sociales entre les nouveaux étudiants, elle a suscité un débat sur l’éthique de la reconnaissance faciale et de la vie privée. Il s’agit d’une technologie controversée qui fait l’objet de critiques depuis des années.

Il peut être utilisé pour suivre les allées et venues des personnes et ce qu’elles font, et est utilisé à la fois par les autorités et dans les entreprises privées telles que les magasins. Cependant, il a été démontré que la reconnaissance faciale est imparfaite et inexacte, et qu’elle peut même mal identifier des visages non blancs, ce qui affecte de manière disproportionnée les communautés d’origine africaine. En outre, des algorithmes de reconnaissance faciale défectueux ont été utilisés pour envoyer des personnes innocentes en prison.

D’autre part, il y a la question de la vie privée. Les détracteurs de cette technologie ont exprimé à maintes reprises leurs inquiétudes quant à la manière dont les données biométriques obtenues sont stockées et utilisées.

Barbara J. Grosz, professeur d’informatique et fondatrice d’Embedded EthiCS, une organisation de Harvard qui intègre l’éthique dans les programmes d’enseignement de l’informatique, a déclaré qu’elle espérait que Chow avait réfléchi aux implications éthiques de la création du FaceTag.

Grosz a mentionné : « Les étudiants impliqués dans ce genre de projets sont la raison pour laquelle nous avons Embedded EthiCS à Harvard, dans lequel nous attendons des étudiants qu’ils réfléchissent non seulement s’ils pourraient construire un certain type de système, mais aussi s’ils devraient le construire et de quelle manière ils devraient le concevoir. »

Dans le cas de FaceTag, lorsqu’une personne crée son profil, l’application scanne son visage et en extrait les points et les mesures. Selon Chow, cette information est sauvegardée, mais pas l’image elle-même. Ainsi, si vous scannez le visage d’une personne qui n’est pas inscrite au FaceTag, cela ne fonctionnera pas. Mais si la personne est enregistrée, la reconnaissance faciale de l’application correspondra.

Chow a également envisagé la possibilité d’accéder à des informations de contact par le biais de la photographie d’un utilisateur ou de scanner le visage d’une personne à son insu. C’est pourquoi il a intégré des fonctions de sécurité, telles que des profils privés, et veille à ce que « l’utilisateur ait essentiellement le contrôle total de qui a accès aux données ».

Le FaceTag ne susciterait probablement pas de débat s’il avait utilisé des codes QR au lieu de scanner des visages. Mais Chow a expliqué à Insider qu’il voulait utiliser la reconnaissance faciale parce que « c’est beaucoup plus cool » que les codes QR, et qu’il voulait jouer avec des outils d’apprentissage automatique à code source ouvert.

M. Chow sait que les gens établissent un lien entre The FaceTag et Facebook en raison de ses débuts similaires, mais il tient à préciser que son application offre « beaucoup plus » de confidentialité que Facebook, car elle ne collecte pas de « données inutiles » comme la plateforme de M. Zuckerberg. Selon Chow, c’est ce qui rend son application différente.