Le fondateur de Second Life avertit Mark Zuckerberg de ce qu’il ne faut pas faire dans son métaverse

Le métavers est le nouveau mot à la mode de l’industrie technologique. L’avenir de l’internet et des relations sociales passe par Facebook (Meta), mais la vérité est que ce n’est pas quelque chose de nouveau. Déjà à l’aube de la mal famée web 2.0le premier métavers, Second Life, est devenu relativement populaire. Bien qu’à cette époque, le métavers n’existait pas encore, du moins en tant que mot.

Aujourd’hui, l’un des créateurs du premier métavers, c’est-à-dire le classique Second Life, a donné quelques conseils aux nouveaux créateurs qui se sont appropriés le métavers. mot à la mode la base à la mode sur lequel l’internet du futur sera construit. Quoi que ça veuille dire. Philip Rosedale, qui est l’un des fondateurs de Second Life, l’a fait remarquer dans une interview avec Temps avec l’anthropologue Tom Boellstorff, qui a analysé le phénomène du réseau social virtuel.

En fait, le conseil le plus important que le créateur de Second Life donne aux nouveaux créateurs de métavers est que, au-delà de l’expérience, le point le plus critique est la création d’un système de modération qui permette aux utilisateurs de coexister équitablement dans un métavers. Ce qui est, précisément, le point faible des réseaux sociaux d’aujourd’hui du moins en ce qui concerne la toxicité.

Modération et identité : les piliers pour que le métavers fonctionne.

Voilà comment on s’est amusé à fêter les 11 ans de Second Life.

Rosedale souligne que les métaverses ne pourront pas se consolider comme un futur point de rencontre tant que l’identité des utilisateurs qui y participent ne pourra pas être garantie. Un avertissement qui, néanmoins, se situe sur la ligne de démarcation entre la vie privée, la transparence et l’obligation d’information. droit des utilisateurs à rester anonymes concernant leur exposition au réseau. Précisément, les points de conflit concernant les identités personnelles dans les réseaux sociaux d’aujourd’hui :

« Il y a des choses comme l’identité (…) quand il s’agit d’identifier la vraie personne derrière l’avatar. L’avatar ou le pseudonyme de la personne doit être suffisamment stable. [real]parce que leurs actions ont des conséquences et qu’ils doivent se comporter correctement. Nous ne disposons pas encore de systèmes d’identité qui permettent une gouvernance forte.

Et tout cela mène à la modération. En effet, le fondateur de Second Life souligne qu’il est essentiel de créer un cadre solide, règles du jeu qui empêchent les gens de mauvais profiter de la plateforme pour nuire à autrui.

Le créateur affirme qu’étant donné que les utilisateurs doivent payer un abonnement à Second Life, les entreprises axées sur la publicité ne peuvent pas l’exploiter aussi efficacement qu’une plateforme comme Facebook ou Twitter. Ou, en d’autres termes, comment le modèle de métavers basé sur la publicité de Facebook pourrait être une mauvaise nouvelle pour le secteur :

Le modèle d’abonnement de Second Life est l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas de désinformation ni de matériel anti-vax. Aucun de ces métavers du futur ne doit faire partie d’un modèle d’entreprise basé sur la publicité.

Logiquement les mots de Philip Rosedale. est très partial quant à l’efficacité de Second Life. par rapport aux nouvelles approches métaverses. Et si nous ne savons pas encore très bien où va l’industrie du monde virtuel, nous n’avons que l’expérience de Second Life comme exemple. Non pas qu’elle ait été particulièrement bonne.