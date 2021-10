Le GMC Sierra arrive avec de nouvelles versions et technologies

Les constructeurs automobiles utilisent les liftings de milieu de cycle pour maintenir leurs modèles frais et compétitifs, et parfois pour corriger les erreurs commises dans la conception du modèle original sans avoir à créer un design entièrement nouveau. Dans le cas de la Sierra 1500, la version de GMC du pick-up Chevrolet Silverado, l’erreur était considérable : son intérieur vieillot.

La génération actuelle de l GMC Sierra 1500présenté à l’automne 2018 en tant que modèle 2019, a toujours été un pick-up solide et moderne dont la compétitivité était alourdie par un intérieur très similaire à celui du modèle qu’il remplaçait. Le rafraîchissement de mi-cycle du Sierra 1500 pour 2022, bien qu’il n’apporte aucun changement mécanique ou moteur, corrige non seulement le problème de l’habitacle, mais ajoute de nouvelles variantes et technologies, ainsi que des touches de design qui l’aideront à rivaliser sur le marché féroce des grands pick-up nord-américains.

A l’extérieur

Il est impossible de confondre la zone frontale du GMC Sierra 2022 avec celle de son prédécesseur. La nouvelle calandre, plus large et plus proéminente qu’auparavant, présente de nouveaux motifs sur tous les niveaux de finition. Les nouveaux phares à LED ont un design à double projecteur et sont entourés de feux de jour en forme de C, moins intégrés qu’auparavant. Enfin, le pare-chocs avant de conception nouvelle abrite discrètement des feux antibrouillard à LED. L’ensemble semble plus audacieux et plus agressif que par le passé et confère au modèle une personnalité plus audacieuse.

Le reste de l’extérieur, comme la caisse de chargement qui continue d’offrir l’intéressant hayon MultiPro à six positions et la construction composite CarbonPro, reste largement inchangé. Cependant, des jantes de conception nouvelle sur toutes les catégories et trois nouvelles couleurs extérieures métallisées (Titanium Rush, Dynamic Blue et Sand Sand) permettront à l’extérieur de rester frais jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle génération.

La finition Denali Ultimate, nouvelle pour 2022, reçoit une calandre unique et des accents extérieurs chromés noirs, que GMC appelle » chrome Vador » en l’honneur de vous-savez-qui, des jantes noires de 22 pouces à faible brillance et de nouveaux badges. L’autre nouvelle variante, le tout nouveau modèle AT4X tout-terrain, offre des jantes noires de 18 pouces et une protection de bas de caisse en option pour les activités tout-terrain.

La cabine

Si l’extérieur, malgré toutes les révisions qu’il a subies, n’est pas complètement divorcé du modèle précédent, l’habitacle est un endroit complètement nouveau, différent et heureusement bien meilleur, basé sur l’habitacle actuel du SUV GMC Yukon 2022.

GMC n’a montré que les cabines des nouvelles variantes Denali Ultimate et AT4X, mais les changements de design de base seront appliqués à toutes les variantes de la gamme. Désormais, au lieu de l’habituel design volumineux avec un espace central pour les commandes, GMC a donné à la Sierra un tableau de bord angulaire où l’horizontalité domine, ce qui permet d’obtenir un aspect général propre et beau à la place de l’encombrement visuel du modèle précédent.

La variante Denali Ultimate est équipée de série d’un système de contrôle de la suspension adaptatif, d’une garniture de toit en suède et d’un système audio Bose à 12 haut-parleurs avec grilles de haut-parleurs gravées en acier inoxydable, et se distingue par une garniture en bois Paldao à finition mate unique associée à une sellerie d’une magnifique couleur ocre que GMC appelle Alpine Umber. Le panneau de bois faisant face au passager avant et aux sièges est gravé d’une carte topographique du mont Denali en Alaska. En outre, les sièges avant sont équipés de masseurs à 16 mouvements.

Si la finition AT4X n’est pas aussi luxueuse que la Denali Ultimate, elle offre néanmoins de nombreuses améliorations et un grand luxe, comme les sièges massants à 16 mouvements de série, les garnitures exclusives en bois de frêne Vanta et la sellerie en cuir. Un système audio Bose est également de série.

Tous les modèles, à l’exception de la version de travail Sierra Pro, seront équipés d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 13,4 pouces et d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces de série. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport à l’écran tactile de 8,0 pouces et aux jauges analogiques du modèle Sierra sortant, ce qu’il était impossible de proposer avec le design précédent, car la taille de l’écran d’infodivertissement était limitée par la niche dans laquelle il était logé.

Un aventurier sérieux

Le nouveau Sierra 1500 AT4X est équipé d’un nouveau jeu d’amortisseurs Multimatic DSSV à tiroir, semblables à ceux que l’on trouve sur la version ZR2 de sa sœur Chevrolet Silverado mécanique, et qui fonctionnent exceptionnellement bien sur le Colorado ZR2 plus petit. Ces amortisseurs offrent un meilleur contrôle en tout-terrain sans sacrifier le confort sur route.

La suspension à ressorts de l’AT4X est unique et permet d’augmenter le débattement des roues de 50 millimètres à l’avant et de 25 millimètres à l’arrière par rapport au Sierra 1500 AT4 ordinaire. Le camion est également équipé de série de différentiels à verrouillage électronique à l’avant et à l’arrière pour une meilleure traction et une plus grande souplesse dans certaines conditions tout-terrain à faible adhérence. La boîte de transfert est protégée et un nouveau mode de conduite Terrain permet de conduire sur une seule pédale avec la boîte de transfert réglée sur 4-Low.

Autonome

Le GMC Sierra Denali Ultimate sera équipé de série de la nouvelle technologie d’aide à la conduite Super Cruise qui permet au véhicule de se diriger tout seul lorsqu’il roule sur une route tracée. Lorsque la fonction Super Cruise est activée, le conducteur peut retirer ses mains du volant du Sierra 1500, qui roulera au centre de la voie, changera de voie et dépassera même d’autres véhicules tout en étant limité à la vitesse fixée par le conducteur grâce au régulateur de vitesse adaptatif. Le Super Cruise fonctionne avec une remorque. Le conducteur doit indiquer au système la longueur de la remorque afin qu’il en tienne compte lors du changement de voie.

Le système Android Automotive du Sierra 1500 2022, disponible sur les modèles SLE et supérieurs, dispose de l’intégration de Google Maps, qui est capable de faire des suggestions d’itinéraire en fonction de la disponibilité de Super Cruise dans la région. Si la connectivité Apple CarPlay est également disponible, elle n’offre pas de fonctionnalités similaires.

Le nouveau Sierra 1500 2022, dans toutes ses versions, arrivera dans les concessions de la marque au premier trimestre 2022. Le modèle poids lourd Sierra Pro d’entrée de gamme aura un prix de départ de 32 495 $, tandis que le Sierra 1500 SLE commencera à 43 385 $, suivi du Sierra Elevation, avec un prix de départ de 45 495 $, du Sierra SLT (50 895 $), du Sierra AT4 (60 995 $) et du Sierra Denali (61 295 $). Au sommet de la gamme se trouvent le nouveau Sierra AT4X avec un prix de départ de 74 995 $ et le Sierra Denali Ultimate à 80 395 $.