Le guide ultime des cadeaux de Noël pour 2021

Vos parents commencent-ils à acheter des cadeaux en juillet ? Votre grand-mère commande-t-elle sa dinde une saison entière avant de la manger ? Eh bien, cette année, nous vous apportons l’énergie de Noël anticipée. Entre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’épuisement des stocks de salade, sans parler des produits de remplissage, le consensus est le suivant : il faut acheter tôt.

Cela ne veut pas dire que vous devez oublier de faire vos courses intelligemment. Il n’y a rien de plus cher que le mauvais goût, alors, juste pour vous, nous avons sélectionné les meilleures idées de cadeaux pour noël, les plus réfléchies, allant de moins de 50 euros à une poignée de sélections carrément extravagantes et sans intérêt financier. Nous ajouterons à cette liste d’ici au jour J.

Et si vous êtes à la recherche d’un cadeau technologique, consultez notre édition spéciale avec nos jeux préférés pour les enfants et les technologies pour les adolescents et au-delà.

Ensemble talkie-walkie National Geographic

Les jouets de talkie-walkie pour enfants sont parfois difficiles à trouver, mais nous pensons que le set de talkie-walkie FM 2 pièces de National Geographic est un véritable succès. Pour commencer, il a une portée satisfaisante de 6 km, ce qui permet à deux enfants de se cacher derrière les canapés, de ramper sous les tables à manger, de rouler sous les tapis et de laisser n’importe quel autre objet de la maison s’interposer entre eux, tout en obtenant une réception décente. L’appareil fonctionne cependant mieux à l’extérieur, sur un terrain ininterrompu, et il est livré avec une ceinture utile à accrocher pour que les enfants puissent utiliser le mode mains libres. L’écran LCD, les 10 sonneries et la lampe de poche intégrée sont parfaits pour les journées sombres et aventureuses.

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch est déjà assez géniale, réunissant une gamme de classiques comme Nintendo Kart Racers et des titres indépendants comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans une merveille qui remplit le trajet. Blague à part, la sélection de jeux est étonnante, alors quoi d’autre que d’opter pour une console plus grande et plus lumineuse – entrez dans le modèle OLED. Le stockage interne a été augmenté pour votre 7e achat d’Elder Scrolls V : Skyrim et la béquille de la Switch originale a été améliorée.

Positive Grid Spark

Qu’achète-t-on pour le musicien qui a tout ? Quelque chose qu’il a probablement déjà, mais qu’il faut mettre en avant. Heureusement, le Positive Grid Spark est plus que la somme de son ampli et de ses composants intelligents. L’ampli, en plus de toutes les qualités musicales améliorées que vous attendez, offre une gamme de fonctions pour vous aider à améliorer votre jeu. Smart Jam est là pour apprendre les particularités de chaque musicien et proposer des accompagnements de basse et de batterie, tandis que Auto Chords offre des conseils pour accompagner les morceaux. Vous disposez également de plus de 10 000 sonorités avec lesquelles vous pouvez jouer à votre guise.

Les écouteurs Nothing Ear 1

Lorsque Carl Pei a annoncé qu’il quittait OnePlus, peu de gens pensaient que nous ne verrions plus rien de lui, mais dès que sa nouvelle société a été annoncée, nous savions qu’il y aurait une cascade de blagues vraiment stupides – voir ci-dessus. Mais ce qui n’est pas une blague, c’est la valeur absolument stupéfiante que les écouteurs sans fil Nothing Ear 1 offrent. Dans un monde où Apple vient d’annoncer les AirPods 3 pour 70£ de plus, avec presque moitié moins de fonctionnalités modernes, ces merveilles transparentes font passer M. Cook et Cie pour des idiots.

JBL Go 3

Il est rare qu’un appareil technologique vous coupe le souffle, surtout dans ce domaine, mais qu’il s’agisse d’un critique technique ou d’un amateur d’enceintes Bluetooth, la JBL Go 3 suscite la même réaction. La réaction est celle d’une mâchoire sur le sol, car cette merveille miniature émet un son fort qui parvient à maintenir une qualité décente aussi. Elle est aussi très résistante, au cas où on la jetterait d’un mur à l’autre ou qu’on la ferait tomber dans une rivière.