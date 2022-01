Le lancement du télescope Webb a été si précis qu’il dispose désormais de carburant pour plus de 10 ans.

Le télescope spatial Webb a été lancé avec succès depuis la Terre samedi et presque tout le monde était soulagé qu’il n’ait pas explosé au cours du processus. Mais il y a encore une meilleure nouvelle : le lancement a été suffisamment précis pour que le vaisseau spatial dispose de carburant pour poursuivre ses opérations scientifiques plus longtemps que prévu.

Webb prendra des images de certaines des lumières les plus anciennes de l’univers, ainsi que d’objets plus proches tels que des exoplanètes. Le télescope a décollé du port spatial de l’Agence spatiale européenne en Guyane française le 25 décembre et se trouve actuellement à plus de 600 000 kilomètres de la Terre, s’éloignant de nous à une vitesse moyenne de 800 mètres par seconde. Webb est à 40% du chemin vers sa destination finale, un endroit appelé le point de Lagrange 2. L2 est un point de l’espace où les forces gravitationnelles permettent aux vaisseaux spatiaux d’utiliser des quantités minimales de carburant pour rester dans une position stable par rapport à la Terre et au Soleil.

Selon une déclaration de l’ESA, le lancement du Webb a été si précisément dirigé vers L2 qu’il faudra moins de carburant que prévu pour corriger le cap du télescope pendant le reste du trajet. Webb a jusqu’à présent utilisé son propulseur pour corriger sa trajectoire à deux reprises et l’utilisera une fois de plus pour entrer en orbite à L2.

Une fois le vaisseau spatial en position, il utilisera occasionnellement du carburant pour maintenir sa position et son orientation dans l’espace, ainsi que pour tourner et regarder dans des régions spécifiques de l’espace. La base de référence minimale pour la mission de Webb était de cinq ans, mais une analyse récente du lancement a indiqué que Webb pourrait effectuer des opérations L2 pendant plus d’une décennie.

Des comparaisons pourraient être faites avec le télescope spatial Hubble, qui a été lancé depuis la Terre en 1990 et a permis à l’humanité de bénéficier de 30 années d’observations remarquables. Bien que le télescope ait connu des problèmes, surtout récemment, le fait qu’il ait duré aussi longtemps est un témoignage de l’ingénierie humaine. Nous espérons pouvoir en dire autant de Webb.