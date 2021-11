Le Livre de Boba Fett a sa première bande-annonce

Disney a publié la première bande-annonce de The Book of Boba Fett, la prochaine grande série Star Wars qui sera diffusée exclusivement sur Disney Plus.

Cette production relatera les pérégrinations de Boba Fett et du mercenaire Fennec Shand alors qu’ils parcourent les enfers, avant de retourner sur Tatooine pour reconquérir les territoires autrefois dominés par Jabba le Hutt et ses sbires.

L’histoire se déroule dans une chronologie similaire à celle de The Mandalorian. Temuera Morrison et Ming-Na Wen reprendront donc leurs rôles de Boba Fett et Fennec Shand. Et la première bande-annonce sert à mettre en contexte ce que nous verrons dans la série et la tension entre les anciens capitaines de Jabba, désormais en conflit avec le chasseur de primes.

« Jabba gouvernait par la peur », dit Fett. « J’ai l’intention de gouverner avec respect », dans ce qui peut être considéré comme un aperçu des thèmes qui seront vus tout au long de la première saison de la série.

The Book of Boba Fett sera diffusé le 29 décembre en exclusivité sur Disney Plus et ses réalisateurs sont Jon Favreau, Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard et Dave Filoni, qui ont tous déjà réalisé des épisodes de The Mandalorian.

https://twitter.com/disneyplus/status/1455174055569412100

En outre, Favreau, Filoni et Rodriguez eux-mêmes seront producteurs exécutifs, ainsi que Colin Wilson et Kathleen Kennedy. Ce dernier est l’un des réalisateurs de Disney qui a été critiqué par ceux qui estiment que les dernières productions Star Wars n’étaient pas à la hauteur.

Heureusement, The Mandalorian a été accueilli avec des critiques positives par la grande majorité et tout semble indiquer que The Book of Boba Fett suivra la même ligne.