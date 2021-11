in

Les meilleurs GPS de voiture de notre liste offrent des fonctions avancées d’aide à la conduite comme la connectivité Bluetooth, les recommandations géographiques, les commandes vocales et bien plus encore sur de grands écrans HD. Nous avons également inclus un dispositif pour les camions, de sorte que si vous conduisez un véhicule beaucoup plus grand pour le travail, vous saurez où se trouvent les bons itinéraires pour vous.

Le meilleur GPS pour votre voiture :

Meilleur résultat global

Garmin DriveSmart 65

Le Garmin DriveSmart 65 est doté de fonctions de navigation routière qui peuvent même vous aider à trouver les meilleurs plats de la ville. L’interface utilisateur exemplaire peut vous conduire à votre destination sans effort grâce à des instructions claires, étape par étape, que vous pouvez suivre.

Sans oublier que cet appareil GPS peut également recevoir des commandes par la voix, ce qui vous permet de dire où vous voulez aller sans avoir à le taper. L’écran de navigation TFT lumineux de 6,95 pouces affiche des informations routières gratuites à vie.

Il dispose également d’un TripAdvisor qui vous aide à trouver les points d’intérêt, tels que les stations-service, les hôtels, les restaurants et les attractions touristiques, afin que vous ne perdiez pas de temps à rechercher ces lieux à l’avance.

Mieux encore, avec l’aide de l’application Garmin Drive, vous aurez accès à la météo, au trafic et aux informations sur le stationnement en temps réel, et vous pouvez également coupler votre téléphone via Bluetooth, de sorte que vos mains restent toujours sur le volant sans avoir à les lâcher pour répondre aux appels.

Avantages :

Connectivité Wi-Fi pour la mise à jour des cartes

Activez les commandes vocales pour une utilisation pratique

Compatible Bluetooth pour les appels mains libres

Des cartes faciles à lire

Inconvénients :

Une carte détaillée est limitée à l’Amérique du Nord.

Meilleure valeur

Traqueur Optimus

Alors que la plupart des appareils GPS de notre liste vous aident à naviguer sur les routes, Optimus Tracker vous donnera la position de votre voiture lorsqu’elle est utilisée par un membre de la famille ou un ami.

L’autonomie de la batterie peut aller jusqu’à 2 semaines tout en rapportant des données en temps réel. Vous pouvez même surveiller votre véhicule depuis n’importe quel téléphone mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Grâce à l’application de suivi GPS, personnalisez les notifications et recevez des rapports de conduite. Vous pouvez également définir une alerte de dépassement de la limite de vitesse pour vous avertir du moment et du lieu où votre voiture a dépassé la limite de vitesse et à quelle vitesse.

Mieux encore, vous pouvez utiliser l’alerte Geofence, afin d’être averti lorsque votre véhicule pénètre dans une zone prédéfinie.

Avantages :

Facile à utiliser et fournit des données en temps réel.

Longue durée de vie de la batterie pour une utilisation pratique

Peut vous avertir des mises à jour de la localisation de la voiture

Inconvénients :

Frais de service mensuels requis

Le meilleur pour les voyages

TomTom Go 520

Il est facile de se laisser séduire par des fonctionnalités puissantes, mais parfois, l’essentiel est tout ce dont vous avez besoin, surtout lorsque vous êtes en déplacement. Pour cela, nous vous recommandons le navigateur GPS TomTom Go 520.

Sa technologie cartographique et ses fonctions intelligentes sont difficiles à ignorer. Il peut fournir des mises à jour cartographiques gratuites à vie, quelle que soit la destination de votre prochaine aventure.

Où que vous alliez, cet appareil GPS peut vous guider dans le monde entier, et pas seulement en Amérique du Nord. Vous adorerez la possibilité d’écouter des messages texte et de répondre à des appels depuis votre téléphone, tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route, grâce à l’application MyDrive que vous pouvez télécharger rapidement.

Il peut également fonctionner pendant environ une heure sur batterie avant de devoir être rechargé.

Avantages :

Permet de téléphoner en mains libres tout en conduisant en toute sécurité

Compatible avec Siri et Google Now

Comprend une carte du monde et le trafic pour faciliter les déplacements.

Inconvénients :

Ne comprend pas de récepteur de trafic intégré ; utilise simplement votre téléphone mobile pour actualiser les conditions de circulation.

Le meilleur pour les camions

Garmin dēzl

Parce que les camions ont des itinéraires différents de ceux des voitures ordinaires, le navigateur GPS Garmin dēzl est là pour vous aider. Il vous proposera des itinéraires préférés pour les camions, adaptés à la taille de votre véhicule et à la charge que vous transportez.

Cet appareil GPS est également doté du meilleur guide de quai de chargement du secteur, qui vous indique les zones de chargement ou les lots de stockage possibles, afin que vous sachiez où aller.

Vous pouvez également recevoir des alertes sur les hauteurs de ponts, les passages à niveau, les changements de vitesse, etc. à venir pour votre sécurité. L’assistant vocal vous aidera dans vos demandes de commandes verbales, ce qui vous permettra de garder les mains sur le volant tout en recevant des instructions.

Mieux encore, il permet une connectivité wifi pour maintenir votre carte à jour même sans l’utilisation d’un ordinateur.

Avantages :

Fournit un itinéraire personnalisé en fonction de la taille et du poids de votre camion.

Dispose d’un assistant vocal pour une utilisation sans effort.

Peut vous aider à vous arrêter et à vous garer.

Inconvénients :

Le prix est peut-être trop élevé

Comment nous testons les GPS

L’équipe automobile de Digital Trends évalue les systèmes GPS dans des conditions réelles, telles que la conduite en ville, la croisière sur autoroute, les voyages en voiture, les déplacements dans des zones inconnues, etc.

Ces types d’appareils sont évalués en fonction de la facilité d’installation, de l’utilisation de l’interface, des fonctions supplémentaires disponibles, de la précision démontrée et de la compatibilité cellulaire, mais l’apparence, la durabilité et le prix sont également des facteurs importants.

Pourquoi vous devriez nous faire confiance

L’équipe de Digital Trends s’enorgueillit de fournir des recommandations de produits d’experts d’une manière compréhensible pour tous. Nous utilisons et examinons en permanence les dernières et les plus grandes technologies grand public, les appareils de maison intelligente, les téléviseurs et bien d’autres choses encore, afin de disposer d’informations susceptibles de guider votre décision d’achat.

Nous avons testé de nombreux produits différents dans chaque catégorie et filtrons les listes pour ne vous proposer que le meilleur. Si nous estimons qu’un produit ne répond pas à nos attentes, il n’est pas inclus dans nos recommandations.

Cependant, nous sommes humains et nous réalisons que tous les produits recommandés ne sont pas parfaits pour tout le monde. Nous faisons donc de notre mieux pour mettre en évidence les caractéristiques importantes qui peuvent influencer vos choix.

Nous avons inclus des informations supplémentaires sur les produits pour vous assurer que vous faites le bon choix en fonction de vos besoins spécifiques. Les produits figurant dans ce guide ont été soigneusement sélectionnés par notre équipe d’experts et de passionnés qui comprennent la valeur et la qualité requises.