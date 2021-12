Le mini-œuf qui a réussi à terrifier des millions de parents

C’est l’une des icônes des années 90. Chaque enfant l’avait, ou le voulait. Cela fait 25 ans que le Tamagotchi a été mis en vente et a triomphé dans le monde entier, alors qu’il était le résultat de nombreuses études sur la dépendance qu’il créait chez les mineurs. Il suffisait de trois boutons et d’un écran pour que l’animal virtuel survive, et meure. Toute l’attention s’est portée sur cet écran.

Certains se souviendront sûrement que des parents ont dit (avec peu de preuves) que de nombreux enfants se sont suicidés au Japon après la mort de leur Tamagotchi. Et qu’ils avaient lu des études sur les dangers pour les enfants d’être rivés à un écran toute la journée. C’était sûrement le début, dans ces merveilleuses années 90, d’une « dépendance » aux écrans qui fait désormais partie de la vie quotidienne. Lorsque le Tamagotchi était le jouet le plus recherché, il était intolérable qu’il sonne au milieu de la nuit parce qu’il avait faim et réveille l’enfant ; aujourd’hui, il suffit que l’écran du mobile s’allume pour mettre fin à plus d’un sommeil.

Bandai, la société qui a créé le Tamagotchi, explique le succès du Tamagotchi par les raisons suivantes a fait appel à l’instinct maternel et la nécessité de prendre soin de l’animal numérique afin de suivre sa croissance et de s’assurer qu’il ne meurt pas. Pour les enfants, cela signifiait la naissance du sens des responsabilités. « Nous avions donné naissance à une toute nouvelle catégorie de jouets », a déclaré à Wired l’un des principaux responsables de Bandai.

Tamagotchi, la nouvelle drogue

Le même article donne l’une des premières mises en garde, en 1997, contre ce jouet. Le spécialiste de la dépendance et sociologue finlandais Teuvo Peltoniemi a appelé le Tamagotchi un nouveau médicament. Et que ce ne serait que la première vague. « Ce n’est pas seulement une mode qui va disparaître. (Les tamagotchis) sont un exemple idéal de la menace potentielle qu’un monde virtuel devienne, à l’avenir, un véritable problème de dépendance qu’il faut traiter ».

Le spécialiste, 25 ans plus tard, est d’avis que l’animal de compagnie virtuel a été le premier petit outil accessible au consommateur moyen où la réalité virtuelle pourrait être trouvée et sa caractéristique la plus importante était qu’elle faisait appel aux sentiments des gens par le biais des soins ».

Il n’est pas surprenant de dire que la plupart des personnes ayant possédé un Tamagotchi ont développé des sentiments forts à leur égard. C’est pourquoi c’était un drame s’il mourait. Pour de nombreux enfants, cela peut même signifier premier contact avec la mort d’un être cher. Dans ce cas, d’un être cher « virtuel ». C’était quelque chose qu’il n’y avait aucun moyen d’éviter. Il n’y a pas de date précise pour la mort du Tamagotchi, mais il ne fait aucun doute qu’elle s’est produite en l’espace de quelques semaines. Et le pire, c’est que souvent, ce n’était pas dû à un manque d’attention envers l’animal, mais parce qu’il a choisi de mourir. Pas facile pour un enfant de s’intégrer.

Il a pleuré comme une hystérique et est devenu fou.‘

En 1997, un article paru dans Le New York Times a également mis en garde contre les conséquences du Tamagotchi. Elle commençait comme suit : « Un chien est peut-être le meilleur ami de l’homme, mais un animal virtuel peut être le pire cauchemar d’un enfant. » L’article fait référence à l’épée à double tranchant de vouloir générer un sens des responsabilités chez les enfants.

Pour des enfants comme Keith, qui avait 9 ans à l’époque, la mort de son Tamagorchi a été très dure. « Il a pleuré hystériquement et est devenu fou. »se souvient sa mère. La mère de Mia, une autre fillette de 9 ans, a expliqué que sa fille était très déprimée pendant plusieurs jours. À l’époque, un psychologue consulté par les médias américains avait déclaré que le jouet créait un véritable sentiment de perte et un processus de deuil. Comme s’il s’agissait de la mort de quelqu’un de proche.

Ces effets ont fait que le Tamagotchi a été critiqué par de nombreux adultes. Surtout ceux qui ont vu comment leurs enfants passaient toute la journée à s’occuper d’un animal de compagnie virtuel qui, lorsqu’il mourait, les laissait dévastés. Ils n’étaient pas non plus les bienvenus dans les écoles. Plus d’un a interdit leur utilisation car, rappelons-le, laisser le Tamagotchi de côté pendant quelques heures peut entraîner sa mort. La raison de cette interdiction pourrait être comparée à ce qui se passe aujourd’hui avec les téléphones portables ; ils les regardent toutes les 5 secondes.

Ilyssa, 9 ans, ne voulait pas redémarrer son Tamagotchi car il la réveillait à 4 heures du matin.

Ceux qui aimaient leur Tamagotchi ne pouvaient s’en séparer, mais cet animal virtuel n’était pas aimé de tous les enfants. Le New York Times a cité Ilyssa, 9 ans, qui a critiqué un soir l’a réveillée à 4 heures du matin. Ilyssa ne voulait pas le tuer et avoir cela sur la conscience, mais elle savait qu’une fois qu’il serait mort de causes » naturelles « , elle ne pourrait pas redémarrer son Tamagotchi.

Courtney, âgée de 13 ans, a expliqué que. a émis un bip toutes les 5 minutes et que ça lui tapait sur les nerfs. Il serait curieux de savoir s’il ressent actuellement la même chose à propos des messages WhatsApp.

En 2010, ils avaient vendu plus de 76 millions de Tamagotchis dans le monde entier. À la fin des années 1990, il était l’un des jouets les plus appréciés des enfants. Aujourd’hui, c’est un objet vintage, mais il continue de fonctionner et, en juin 2021, il a annoncé son retour sous la forme d’une smartwatch.

Mais ce retour n’a pratiquement pas déclenché de signaux d’alarme. En 2021, les effets que peut avoir le Tamagotchi seront éclipsés par ceux de certains réseaux sociaux.