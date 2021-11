Le Musée Xbox est-il un voyage virtuel ou un métavers ?

Pour célébrer l’anniversaire de la nouvelle Xbox, Microsoft a lancé ce qu’elle appelle le Musée Xbox, une sorte d’univers virtuel (ou peut-être un métavers ?) dans lequel vous pouvez visiter les étapes marquantes des deux décennies de ses consoles.

Le musée peut être visité directement dans le navigateur, en utilisant un avatar et en le déplaçant avec le clavier comme s’il s’agissait d’un personnage de jeu vidéo. Et il y a aussi des faits amusants, comme le fait qu’au milieu de l’année 2000, Microsoft a essayé de racheter Nintendo, avant de finalement créer la première console en tant que telle.

La section Xbox 360 est l’une des plus marquantes car elle n’esquive pas l’un des moments les plus graves de l’histoire de la Xbox : l’anneau rouge de la mort (ou RROD) qui a affecté la console et entraîné le rappel de pratiquement toute la première vague de Xbox 360 en raison d’une erreur de conception qui, tôt ou tard, les faisait griller en interne.

Malgré le RROD, la Xbox 360 a été l’une des consoles les plus réussies de Microsoft et celle qui a permis à Xbox de s’imposer comme le troisième constructeur qui viendrait disputer directement le marché à Nintendo et PlayStation.

Le musée présente également des informations sur les activités des utilisateurs au fil du temps : la première Xbox qu’ils ont possédée, la première fois qu’ils se sont connectés au Xbox Live, le nombre de succès obtenus, les titres les plus joués par an, et un long etcetera que l’on peut passer en revue dans cet univers virtuel.

Il ne fait aucun doute que le musée virtuel Xbox est une idée remarquable pour connaître l’histoire de la Xbox, non seulement en termes de succès mais aussi d’échecs, comme la fermeture de Xbox Entertainment Studios ou l’anneau rouge susmentionné de la Xbox 360.