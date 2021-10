Le nouveau virus de TikTok provient d’un jeu japonais bizarre.

in

L’une des tendances virales les plus récentes sur le réseau social TikTok concerne un étrange jeu vidéo japonais, dont la plupart des utilisateurs ignorent probablement l’existence : Love Live School Idol Festival All Stars.

Le virus de TikTok est lié à une réplique d’un personnage du jeu, qui dit : « I’m so happy, I’m so sad » (« Je suis si heureux… je suis si triste »). Cet audio est celui que les utilisateurs de TikTok ont utilisé dans des vidéos dans lesquelles ils mettent en scène deux situations et imitent l’original.

Comme c’est souvent le cas avec les virus, des choses qui semblent n’avoir aucun sens se répandent d’une manière presque impensable. Dans le cas du viral en question, certaines vidéos comme celle ci-dessous ont déjà des millions de vues :

En effet, le hashtag #imsohappyimsosad compte déjà plus de 30 millions de lectures sur TikTok. Certaines vidéos ont plus de succès que d’autres, mais une telle quantité de contenu indique que de nombreux utilisateurs tentent de suivre la tendance et de recevoir des « likes » sur TikTok.

Il est fort probable que les créateurs de Love Live School Idol Festival All Stars n’aient jamais pensé que leur jeu serait connu pour quelque chose comme ça. Le titre est sorti en 2019 pour les téléphones mobiles et est un jeu de rythme autour de la franchise Love Live, avec le thème des idoles qui est si populaire dans le monde entier.