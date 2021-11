Le Père Noël a un petit ami : la publicité inclusive de la Norvège

« Quand Harry rencontre le Père Noël ». C’est le titre d’une publicité touchante et inclusive de Posten Norge, le service postal norvégien, à l’occasion du début de la saison de Noël.

Le spot publicitaire met en scène Harry, un homme mûr sans partenaire qui partage les fêtes de fin d’année avec ses frères et sœurs et ses neveux.

Tout change un soir de Noël, lorsque Harry découvre que le Père Noël laisse des cadeaux chez lui. Ils échangent des regards jusqu’à ce que le Père Noël parte pour poursuivre sa mission de livraison de cadeaux.

Depuis lors, cependant, Harry attend le Père Noël chaque année, au moins pour le voir quelques minutes jusqu’à la prochaine fête. Au début, ils se contentent de se regarder, mais au cours du Noël suivant, leur relation progresse au point qu’ils échangent de longues conversations.

Leur relation prend un tournant lorsque Harry décide d’écrire une lettre au Père Noël pour lui demander un cadeau : « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi ». Dans la scène finale, le Père Noël surprend Harry, et le couple s’embrasse.

Le spot met en vedette les acteurs scandinaves populaires Johan Ehn et Terje Stromdahl, qui jouent respectivement le rôle de Harry et du Père Noël.

Décriminalisation de l’homosexualité

L’annonce vise à commémorer les 50 ans de la dépénalisation de l’homosexualité en Norvège, où jusqu’en 1971, elle était passible d’un an de prison. « En 2002, la Norvège célèbre les 50 ans de la possibilité d’aimer qui l’on veut », conclut la publicité.

La Norvège possède l’une des législations les plus avancées en faveur des minorités sexuelles et des dissidents en Europe et dans le monde. Depuis 1979, les personnes LGBTQI+ peuvent s’engager dans l’armée sans restrictions, tandis qu’en 2009, le pays est devenu le sixième pays de la planète à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, y compris l’adoption.