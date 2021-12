Le premier « métavers » de la Xbox vous permet de vous promener dans vos souvenirs.

Pour marquer deux décennies de Xbox, Microsoft a lancé une sorte de musée interactif. A métavers dans lequel nous pouvons parcourir librement les différentes étapes de l’entreprise, les succès comme les échecs. Et les vôtres, comme le premier jeu auquel vous avez joué, ou vos réalisations.

Il s’agit d’un espace virtuel dans lequel nous pouvons nous déplacer à travers un avatar interactif, peut-être sans autant de profondeur que l’expérience métavers dont Facebook (Meta) fait tant la promotion. Mais d’une manière ou d’une autre est une option plutôt agréable. Le plus intéressant est que nous pouvons entrer dans ce métavers, que nous soyons utilisateurs de la Xbox ou non.

Pour avoir accès au musée Xbox 20 ans tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site web spécial que Microsoft a publié pour elle, choisissez si vous voulez vous connecter avec votre compte Xbox ou sans vous enregistrer, et lancez explorer les différents jalons exposés dans le musée.

Le premier « métavers » de Microsoft est un musée interactif de la Xbox.

L’expérience est bien meilleure si vous vous connectez avec votre compte Xbox personnel, puisqu’en plus des points de repère propres à Microsoft, les personnels seront également recréés. Le jeu auquel nous avons joué en premier sur chaque console, les heures de jeu de notre titre le plus cher, etc.

De plus, nous ne serons pas seuls dans le musée. En nous déplaçant dans différentes salles (une pour chacune des générations de consoles Microsoft), nous verrons également les autres utilisateurs qui se trouvent avec nous dans la salle, mais nous ne pourrons logiquement pas interagir avec eux, car il s’agit plus d’une expérience contemplative que sociale.

Au total, on peut découvrez 132 étapes importantes de l’histoire de la Xbox au cours des 20 années écoulées depuis le lancement de la première console. Bien entendu, les consoles et les jeux propres à Microsoft ne sont pas les seuls à être inclus, mais aussi les plus grands succès de tiers ou de services associés à la console, comme Game Pass, etc.

Tout utilisateur peut accéder au musée par le biais du navigateur et se déplacer à l’aide du clavier et de la souris pour faire pivoter la vue, car il s’agit d’un espace 3D qui fonctionne comme une bac à sable. En outre, comme chaque jalon possède son propre lien, ils peuvent être partagés avec d’autres.