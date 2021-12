Le prince William et Kate Middleton ont hâte de prendre un nouveau départ

Il s’avère que même la famille royale a hâte de faire table rase pour 2022, en particulier le prince William et Kate Middleton.

C’est tout à fait juste, bien sûr, étant donné la boule de blabla générale que 2021 a été pour, eh bien, à peu près tout le monde. Une source royale a déclaré à Us Weekly que la famille Cambridge est impatiente de se réunir à nouveau avec le reste de la famille royale cette année après que la Reine ait été obligée d’annuler la célébration annuelle en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.

« Les Cambridges vont passer Noël avec la Reine à Sandringham. Cela va être une grande affaire de famille« , a déclaré la source. « George, Charlotte et Louis sont absolument ravis de revoir leur arrière-grand-mère en personne« .

Selon la source, Will et Kate se projettent déjà dans l’après-fêtes et voient 2022 comme une sorte de nouveau départ.

« [William and Kate] ont hâte de prendre un nouveau départ dans la nouvelle année. Nous allons assister à une transition des responsabilités – ils assument des travaux caritatifs supplémentaires, assistent à davantage d’événements et font des apparitions« , a ajouté la source. « Il y a même une tournée royale en préparation, et bien sûr ils sont fortement impliqués dans le Jubilé de Platine« .

S’il semble que Will, Kate et le reste de la famille Cambridge passeront Noël avec la famille royale à Sandringham, il n’est pas certain que le Prince Harry, Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lilibet, les rejoignent. En octobre, il a été rapporté que les Sussex avaient l’intention de faire le voyage de l’autre côté de l’étang pour les vacances, mais à la mi-novembre, des sources royales ont été citées spéculant que la famille de Harry et Meghan ne participerait pas aux célébrations royales de Noël après tout.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël de la famille, donc bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas« , a déclaré une source (selon Vanity Fair). « Si c’était le cas, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille. Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, donc on aurait espéré qu’ils veuillent être avec elle. »

Bien sûr, il est toujours possible que les Sussex prévoient un voyage et qu’ils gardent simplement (et c’est compréhensible) leurs plans de voyage discrets. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir s’ils se montrent à Sandringham.