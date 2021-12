Le rendez vous NFT à ne pas manquer : Degenerate Granny !

Le monde du NFT a pris un essor considérable depuis quelques années, et l’année 2021 ne déroge pas à la règle. Des records ont même été atteints en cette année, et elle est loin d’être terminée. Afin de finir cette année sur les chapeaux de roues, le Retirement Club a décidé d’un nouveau lancement qui porte le nom amusant de Degenerate Granny ! On vous en dit plus.

Le Retirement Club et son fonctionnement

Pour commencer, une présentation s’impose. Le Retirement Club, ou Club de Retraite en français, c’est un site spécialisé dans le NFT et qui se démarque un peu de ce qui existe déjà sur le marché.

Tout d’abord, les œuvres numériques proposées ne se trouvent nulle part ailleurs et elles ont été imaginées et conçues en intégralité, spécialement pour des événements ponctuels. Mais ce n’est pas tout.

Le Retirement Club c’est avant tout et surtout un club de membres qui proposent des avantages exclusifs à tous ceux qui y ont accès. Pour en faire partie c’est très simple. Si vous êtes l’heureux détenteur d’un NFT mis en vente par le Retirement Club, vous obtenez d’office votre adhésion au club. C’est aussi simple que ça.

Etre membre du club, qu’est ce que ça offre ? En plus de votre NFT, vous obtenez également des accès prioritaires et VIP à de nombreux événements internationaux. Amateur de sport ? Fan de musique ? Et si on vous disait que le Retirement Club propose, entre autres choses, des accès à des festivals prestigieux comme Coachella. C’est l’un des nombreux événements mondiaux dont vous pourrez faire partie grâce à votre accès de membre du Retirement Club.

Les NFT du Retirement Club

Le Retirement Club a décidé de sortir du lot et de proposer des œuvres encore jamais vues. Lors du premier opus, les grands pères ont été mis à l’honneur grâce à l’événement Party GrandPa. Cette mise en vente a été couronnée de succès, le Club a donc choisi de remettre le couvert en cette fin d’année 2021 avec une versionne féminine de nos aînés : la Degenerate Granny.

Grâce à plus d’une centaine de traits différents, chaque Granny est une combinaison unique et n’a pas son pareil. Le choix de la Granny vous appartient, en fonction de vos goûts ou de vos coups de cœur. Certaines Granny sont inspirées de grandes dames de ce monde, vous reconnaîtrez probablement plusieurs d’entre elles durant l’événement. Aurez vous la chance d’obtenir une Granny rare ? Pour cela, il vous faudra être sur la ligne de départ le jour du lancement.

Le grand lancement des Degenerate Grannys

Comme c’était déjà le cas lors de la mise en vente des Party Grandpas, la date de vente grand public est annoncée quelques semaines seulement avant le jour J. Cette date est désormais connue, il s’agit du 21 décembre. Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter pour obtenir votre ticket d’entrée pour le Retirement Club et faire partie de ces retraités hauts en couleur.

Le Retirement Club joue les pères Noël puisqu’en plus de la mise en vente et des avantages réservés aux membres, un cadeau bonus vient s’ajouter. En effet, dès que les 6000 Grannys auront trouvé un acquéreur, un tirage au sort aura lieu parmi tous les participants de l’événement. Les 4 gagnants se verront remettre le fabuleux prix de 25 000 dollars chacun. Une somme exceptionnelle pour vous permettre de finir l’année 2021 en apothéose. Alors notez dès à présent la date du 21 décembre dans vos agendas et préparez vous à rencontrer la Degenerate Granny faite pour vous.

Plus d’info : https://mint.retirementclubnft.com/