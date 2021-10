Le Riddler et Bruce Wayne dans les affiches de The Batman.

Le samedi 16 octobre, une nouvelle édition de l’événement DC FanDome aura lieu, offrant des détails et des nouvelles sur un certain nombre de projets concernant les personnages de DC Comics.

L’un des points forts est The Batman, un film qui présentera une histoire différente de celles des derniers volets de la franchise.

À l’occasion de cet événement, Warner Bros. a profité de l’occasion pour montrer deux nouvelles affiches du film. La chose la plus frappante pour les fans est que l’une des affiches est centrée sur le Riddler, qui sera joué par l’acteur Paul Dano.

Sur l’affiche, on peut voir une partie du design de la tenue que portera le méchant énigmatique dans ce nouveau volet.

Les attentes sont élevées pour les fans de l’homme-chauve-souris, car il a également été annoncé que la deuxième bande-annonce du film sera dévoilée au DC Fandome.

En fait, le premier teaser de ce nouveau titre est apparu en octobre de l’année dernière, également à l’occasion du même événement.

The Batman est réalisé par Matt Reeves et met en vedette Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et Andy Serkis.

https://twitter.com/TheBatman/status/1449042382876467205

Le film sortira au cinéma le 4 mars et, d’après les premières critiques, pourrait offrir une version plus sombre et plus sinistre des origines du héros de Gotham.

En plus de The Batman, l’événement DC proposera des avant-premières de Peacemaker, The Flash, Aquaman and the lost kingdom, Supergirl, Black Adam, Injustice, Catwoman : hunted, Batwoman, Stargirl, Harley Quinn et plus encore.