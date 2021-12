Le Samsung Galaxy Note est mort

L’histoire de la Galaxy Note est, au moins depuis quelques années, entouré d’incertitudes. Les ventes de l’appareil n’ont pas répondu aux attentes de Samsung et, il n’y a pas si longtemps, il a été éclipsé par le succès des foldables et relégué sur la touche. Après des mois de multiples rumeurs et rapports, il semble que Samsung ait décidé d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l’appareil.

De Nouvelles ET (via 9to5Google) rapportent deux situations qui confirment la mort du Galaxy Note. Tout d’abord, Samsung ne prévoit pas d’inclure une nouvelle génération du Note dans le calendrier de sortie de 2022.. En d’autres termes, celui qui sortira en 2020 sera le dernier. D’un autre côté, la production du Galaxy Note 20 s’arrêtera avant la fin de cette année..

Avec ces deux points, il est possible de dire que le Galaxy Note fera ses adieux pour de bon. Cependant, nous attendons toujours la confirmation de Samsung, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps.

Pour être honnête, c’était une question de temps pour que cela se produise. D’ici la fin de 2020, les sources de Reuters a anticipé que Samsung n’avait pas l’intention de lancer un Galaxy Note en 2021. L’information a évidemment été confirmée.

Il est également clair que, dans le haut de la gamme primeSamsung a tourné son attention vers d’autres combinés. Le premier d’entre eux est le Galaxy Ultra que beaucoup considèrent comme le « successeur spirituel » du Galaxy Note. Sauf surprise, cet appareil aura droit à une nouvelle génération (S22) dans le courant de l’année prochaine.

L’autre, clairement, est le Galaxy Z Fold. Bien que Samsung ait connu des débuts mouvementés avec les pliables, elle a su se racheter de ses erreurs pour proposer un produit solide aux caractéristiques attrayantes. Cette gamme est si rentable pour Samsung qu’au second semestre 2021, elle a augmenté sa production d’écrans pliables de 47 %, d’après les chiffres de la société. Le Quotidien économique coréen.

Samsung a choisi de tirer parti de l’intérêt pour les appareils pliables plutôt que de continuer à soutenir le Galaxy Note, qui pourrait s’être essoufflé. Et pour ceux qui recherchent une expérience très similaire à celle offerte par la famille Note, le Galaxy S Ultra sera là pour combler le vide.