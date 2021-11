Le Shiba : le chien rendu populaire par une crypto-monnaie

Si vous aimez les mèmes, vous en avez probablement rencontré un appelé « Doge » des milliers de fois. Celle-ci est devenue populaire en 2013 et était basée sur la photographie d’un chien Shiba (d’origine japonaise) assis sur un fauteuil.

À la suite du chien jaune accrocheur en question, la crypto-monnaie Dogecoin a été lancée plus tard cette année-là, et si elle a commencé comme une blague, elle a fini par être prise au sérieux.

Pendant ce temps, au fil des ans, l’internet a fait son œuvre en devenant viral avec des contenus liés aux chiens, ce qui a permis à cette race particulière d’attirer l’attention. Et en août dernier, une autre crypto-monnaie basée sur cette race de chien a émergé, portant le même nom : Shiba Inu.

Aujourd’hui, alors que le prix des crypto-monnaies inspirées des chiens (Dogecoin et Shiba Inu, également appelé Memecoins) est monté en flèche, la demande de chiots de cette race a également augmenté.

Si la crypto-monnaie Dogecoin est restée populaire au milieu de cette année, elle a récemment été dépassée en valeur marchande par le Shiba Inu. Cela s’est avéré extrêmement utile, car malgré le fait que la pièce ne coûte encore qu’une petite fraction de cent (0,00005485 $), les investisseurs ont fait grimper son prix de près de 800 % au cours du mois dernier.

Dans le même temps, les éleveurs de chiens shiba aux États-Unis affirment que depuis que les cryptomonnaies ont mis la race sous les projecteurs, ils voient leur activité croître plus que jamais.

Elon Musk a-t-il eu une influence sur ce sujet ?

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk et passionné de crypto-monnaies a peut-être contribué à la hausse de la demande de shiba, puisqu’en septembre, il a tweeté sur sa dernière acquisition : un chiot shiba qu’il a nommé Floki.

https://twitter.com/elonmusk/status/1437179881260032016

Cette publication a conduit les gens à spéculer sur le fait qu’il avait lui-même investi dans la pièce Shiba Inu, ce qui a fait grimper son prix en flèche et a même donné lieu à la création d’autres pièces liées à Shiba et portant le nom « Floki ». Cependant, Musk n’a investi que dans le Bitcoin, l’Ethereum et le Dogecoin.

Les utilisateurs de Robinhood demandent en effet aux courtiers d’inclure la pièce Shiba Inu, qui permet déjà de négocier le Bitcoin, l’Ethereum, le Dogecoin et le Litecoin. Cette pétition compte plus de 450 000 signatures.

La populaire race shiba

L’une des personnes qui a attiré l’attention de la race sur les crypto-monnaies est Seth Johnson, qui a acheté en juin un chiot pour 2 500 dollars (parce que son éleveur n’acceptait pas les crypto-monnaies).

Comme le rapporte Bloomberg, Seth ne connaissait pas grand-chose aux chiens avant que Dogecoin ne prenne son envol, et le récent engouement pour la pièce de Shiba Inu n’a fait que renforcer son intérêt. Johnson, quant à lui, est un grand fan de la pièce de monnaie appelée EverRise, c’est donc le nom qu’il a donné à son nouveau compagnon canin.

De même, des entreprises telles que Rodel Shibas en Pennsylvanie ont vu la demande pour leurs chiots se multiplier. « Vous avez Elon qui dit qu’il a un shiba, et puis ça fait boule de neige », a déclaré Sandra Rolenaitis, copropriétaire de l’entreprise, qui reçoit actuellement entre 150 et 200 demandes par mois pour ses chiens.

Mme Rolenaitis affirme qu’il est impossible de répondre aux demandes, et encore moins de fournir un chien à chaque personne intéressée (la portée moyenne pour cette race est de trois chiots). En outre, ils ont été contraints de rappeler à leurs clients qu’il s’agit d’un être vivant et non de quelque chose de numérique, quelle que soit la relation qu’ils entretiennent avec les crypto-monnaies.

En fait, malheureusement, de nombreuses personnes n’ont aucune idée de la personnalité de la race. Rolenaitis les décrit comme « aussi proches d’un loup que possible, comme un chien de 125 livres dans une meute de 25 livres ».

« Parfois, j’ai une famille qui les veut juste parce qu’ils sont populaires. Je dois donc les traiter et leur dire toutes les mauvaises choses sur les chiens, et quand je leur dis toutes les mauvaises choses, ils partent », a déclaré à Bloomberg Stephanie Abel de Tintown Shibas, un éleveur de l’Ohio.

Zennia Barahona, présidente de NYC Shiba Rescue, compare cette tendance à l’essor du poisson clown après la sortie du film Finding Nemo en 2003.

Mme Barahona a également remarqué un afflux de chiens shiba cette année, qu’elle attribue à l’engouement pour les crypto-monnaies, qui se heurte à la personnalité rebelle notoire de cette race, ce qui la rend moins idéale pour de nombreuses familles.

Le Shiba Inu s’est classé 43e sur la liste des races les plus populaires de l’American Kennel Club en 2020, contre 45e l’année précédente. Cela signifie que la race reste un intérêt marginal, tout comme le commerce de la crypto-monnaie Shiba Inu à l’heure actuelle.