Le triangle des Bermudes : ce que la science dit de l’énigme

Dans le canon des mystères qui étonnent l’humanité, il existe une forme spécifique qui suscite notre curiosité : le triangle. Depuis des décennies, cette zone de l’Atlantique a inspiré des films, des séries et de multiples théories de la conspiration, mais a-t-elle que dit la science sur le Triangle des Bermudes ?

Le triangle des Bermudes est une zone de l’océan Atlantique d’environ 500 000 kilomètres carrés située entre la Floride (États-Unis), Porto Rico et les Bermudes. L’endroit tire son nom du fait que si vous mettez ces trois endroits ensemble sur une carte, ils forment un triangle.

Jusqu’à 1 000 personnes ont disparu dans le triangle des Bermudes. Depuis des décennies, les marins et les aviateurs affirment qu’il s’agit d’une zone aux forces surnaturelles. Mais la science a d’autres explications.

Origine du mystère

Le site a commencé à acquérir sa triste renommée le 5 décembre 1945, lorsque cinq bombardiers avec 14 pilotes américains ont disparu dans la zone sans laisser de trace. Pour ajouter au mystère, un avion de recherche des victimes a également disparu avec ses 13 membres d’équipage.

La zone a été baptisée « Triangle des Bermudes » par le journaliste Edward van Winkle qui, dans les années 1950, a écrit un article pour l’Associated Press sur les disparitions mystérieuses. Cependant, le sujet a pris son envol en 1974.

Charles Berlitz, un écrivain américain spécialisé dans les phénomènes paranormaux, publie le livre The Bermuda Triangle, qui s’est vendu à quelque 20 millions d’exemplaires. Berlitz a proposé des explications rationnelles pour les disparitions, telles que les rapports officiels des garde-côtes américains, mais a ajouté des phénomènes paranormaux, tels que des OVNI, des expériences militaires ou des vestiges d’anciennes civilisations.

Cependant, la plupart de ces cas ont été rejetés par le pilote et essayiste Larry Kusche dans ses livres The Bermuda Triangle Mystery – Solved (1975) et The Disappearance of Flight 19 (1980), où il affirme que tous les incidents ont été causés par des tempêtes, des défaillances humaines, ont été enregistrés en dehors du Triangle, ou n’ont même pas existé.

Ce que dit la science

Illustration du Triangle des Bermudes

La zone du Triangle des Bermudes est l’une des plus fréquentées au monde. On estime que plus de 10 millions de navires sont passés par cette zone au cours du siècle dernier, mais que seuls une centaine de navires et une cinquantaine d’avions ont été portés disparus. Cela représente un taux de 0,002 pour cent.

Le nombre d’incidents impliquant des avions et des navires est similaire à celui d’autres zones tout aussi fréquentées, si l’on considère qu’il s’agit non seulement de grands navires, mais aussi de petits bateaux, et qu’il s’agit d’une zone de tempêtes et d’ouragans importants.

Bien que la région présente toujours un intérêt scientifique, il n’existe pas de réponse unique qui couvre tous les incidents. S’il y a une chose sur laquelle les spécialistes s’accordent, c’est qu’il existe de multiples explications derrière ces incidents.

Vagues rebelles

Une autre théorie a été proposée en 2018 par des océanographes britanniques de l’université de Southampton. Après avoir étudié le site pendant des décennies, ils sont arrivés à la conclusion que certains des navires disparus de manière inexpliquée ont été aspirés par des vagues déchaînées de plus de 30 mètres de haut.

Le phénomène, identifié pour la première fois par satellite en Afrique du Sud en 1997, est dû à la fusion des tempêtes du nord et du sud, mais ne dure que quelques minutes, selon l’équipe du chercheur Simon Boxall. Les chercheurs ont conclu que ces vagues géantes étaient au moins responsables du naufrage de l’USS Cyclops en 1918.

Hydrates de méthane

Une autre théorie, bien qu’ayant moins d’adeptes, est celle du géochimiste Richard McIver – chercheur pour Exxon Mobile – qui, en 1981, a établi un lien entre les explosions de gaz méthane et le mythe du triangle des Bermudes.

Les grands glissements de terrain qui se produisent sur le plateau continental nord-américain rompent les hydrates de méthane – un solide cristallin composé de méthane et d’eau – libérant des bulles géantes de méthane qui affecteraient la portance des navires. En fait, s’il se formait autour d’un navire, celui-ci coulerait sans prévenir.

Le géologue Bill Dillon, de l’US Geological Survey, a averti qu’il n’y a aucune preuve d’une libération de méthane au cours des 15 000 dernières années. Bien que le phénomène soit possible, il faudrait qu’un navire passe au bon endroit au bon moment. C’est peu probable.

Facteur humain

Le facteur humain semble être l’une des explications les plus probables, comme les mauvaises décisions des pilotes d’avion ou des capitaines de navire face à des situations imprévues. C’est ce que croit Shane Satterley, doctorant à l’université Griffith (Australie), qui a examiné les dossiers relatifs à ces incidents.

Satterley a conclu que le facteur humain est à l’origine du plus grand nombre d’incidents. « Prenez la disparition de Charles Taylor et les cinq avions étudiés par la marine américaine. (…) Quand il a fait nuit et que le temps a changé, Taylor avait fait voler les avions au mauvais endroit », a-t-il expliqué dans un article à The Conversation.

Le magnétisme ?

Bien que de nombreux médias aient repris à tort cette information au début de l’année 2021 et l’aient même attribuée à un rapport de la NASA, l’anomalie de l’Atlantique Sud (SAA) ne fait pas partie des théories expliquant ces incidents.

Appelé le « triangle des Bermudes de l’espace » – ce qui expliquerait la confusion – il s’agit d’une zone située au-dessus de l’Amérique du Sud et du sud de l’océan Atlantique où l’intensité du rayonnement solaire est plus élevée que dans les autres régions, en raison d’une dépression du champ magnétique terrestre.

Si le phénomène est important pour les satellites et autres engins spatiaux en orbite à des centaines de kilomètres de distance et intéresse les agences spatiales, la NASA n’a établi aucun lien entre l’AAS et le triangle des Bermudes.