L’épisode 5 de « Hawkeye » va mettre le feu à Internet

Episode 5 de Hawkeye. va provoquer un immense remue-ménage sur internet. Jusqu’à présent, nous en sommes à trois épisodes de la série en six parties, et elle a établi les grandes lignes de la série. L’introduction de Kate Bishop comme successeur de Clint Barton et les efforts de ce dernier pour garder sa phase Ronin cachée.

Mais avec trois épisodes supplémentaires avant la fin de la première saison de la série, il y a un bon nombre de lignes d’intrigue ouvertes. Notamment Eleanor Bishop (Vera Farmiga) et Jack Duquesne (Tony Dalton), l’apparition de Yelena Belova (Florence Pugh) en lien avec la scène post-crédits de Black Widow, Echo (Alaqua Cox) et son oncle. Mais tout semble indiquer que le cinquième épisode sera celui qui nous laissera tous bouche bée.

Le rapport vient de Matt Webb Mitovich, de TVLine. « Le cinquième épisode de Hawkeye. fera exploser Twitter », sans donner beaucoup plus de détails. Il sortira le 15 décembre sur Disney+.

Le retour de Vincent D’Onofrio en tant que Kingpin dans « Hawkeye » ?

La théorie la plus discutée est l’apparition de Vincent D’Onofrio dans le rôle de Kingpin. L’acteur a joué Wilson Fisk dans Daredevildans la série Netflix. Bien que ces productions semblent avoir cessé d’être canon, Kevin Feige a confirmé le retour de Charlie Cox comme Matt Murdock à l’adresse Marvel Cinematic Universe.

C’est pourquoi le retour de D’Onofrio dans Hawkeye est tout à fait possible et une grande surprise pour des millions de fans qui prendront les médias sociaux pour commenter la révélation. L’épisode sera réalisé par Amber Templemore-Finlayson et Katie Ellwood, plus connues sous le nom de Bert et Bertie qui a déjà réalisé le troisième épisode, qui était brillant.

De plus, l’épisode est diffusé un jour avant Spider-Man : No Way Home sort dans les cinémas du monde entier. Les deux productions se déroulent à New York. Coïncidence ? Peut-être pas, car il y a aussi des rumeurs de l’apparition de Charlie Cox dans le film. Nous le saurons dans les prochains jours.