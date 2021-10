Les 5 fonctionnalités les plus appréciées de Windows 11

Le jour du lancement officiel de Windows 11 est arrivé ; à partir d’aujourd’hui, votre PC pourrait connaître un changement radical sous la forme du tout nouveau système d’exploitation de Microsoft.

Le changement le plus notable est que le bouton Démarrer et la barre des tâches se trouvent désormais au centre, à la manière de macOS. Et si les changements sont susceptibles d’aller au-delà de l’esthétique, pour la plupart des utilisateurs, notamment les moins techniques, Windows 11 sera simplement un changement de design.

Nous avons testé Windows 11 pendant quelques semaines dans le cadre de la version d’essai envoyée aux participants du programme Windows Insider. Jusqu’à présent, voici les cinq fonctionnalités que nous apprécions le plus dans le nouveau système d’exploitation de Microsoft.

La grille de disposition des fenêtres

Je suis cet utilisateur qui a l’habitude de disposer au moins deux fenêtres sur l’écran de son ordinateur. Et aussi, je suis cet utilisateur qui se bat pour ajuster les fenêtres afin qu’elles soient aussi symétriques que possible. C’est pourquoi, lorsque j’ai survolé l’icône de maximisation d’un navigateur et que j’ai vu apparaître des options d’ajustement automatique des fenêtres, j’ai su que Microsoft pensait à moi. Et vous. Et ceux d’entre nous qui travaillent ainsi, avec plusieurs fenêtres en même temps.





La meilleure chose est qu’il y a plus d’options que la disposition à deux fenêtres en orientation portrait. Dommage que je ne travaille qu’avec l’écran de mon ordinateur portable et pas avec un moniteur externe de plus de 15 pouces, car, si j’en avais un, je sais que la possibilité de travailler avec quatre fenêtres serait extraordinaire. J’en aurais probablement un juste pour m’amuser sur les médias sociaux.

La batterie de mon ordinateur portable dure plus longtemps

J’ai un Asus TUF avec une GTX 1650, et même si je suis bien conscient que la batterie intégrée de 48 Wh à trois cellules ne peut pas durer plus de trois heures, le fait que l’autonomie de mon ordinateur portable soit si limitée est ce que je déteste le plus dans mon ordinateur. C’est pourquoi je travaille généralement sur secteur et j’évite de travailler sur batterie (sans parler des jeux). C’est pourquoi j’ai été frappé par l’autonomie de la batterie maintenant que je suis passé à Windows 11. C’est dommage que je n’aie pas de minuteur pour savoir combien de temps elle durait avec Windows 10, mais en faisant des choses basiques, elle atteignait à peine deux heures. Maintenant, avec Windows 11, je suis arrivé à environ deux heures et demie d’autonomie.

Oui, je sais que certains utilisateurs ont rapporté le contraire. Cependant, Microsoft a déclaré que Windows 11 augmentera l’autonomie des ordinateurs portables. Je suppose donc qu’il s’agira d’une mise à jour pour que tout le monde puisse profiter d’une plus grande autonomie.

La configuration de plusieurs bureaux virtuels est simple

Maintenant que le multitâche est une exigence et que le travail à domicile est une constante, je trouve formidable que Windows 11 facilite la mise en place d’un bureau virtuel, à tel point qu’il existe même une icône dans la barre des tâches pour les créer.

Si vous vous demandez ce qu’est un bureau virtuel, imaginez qu’il s’agit d’un écran séparé sur lequel vous n’avez que les applications que vous avez ouvertes sur ce bureau. Comme je suis un adepte du bureau à domicile, j’en utilise un avec Chrome et Microsoft Teams, tandis que sur un autre, à des fins de divertissement, j’ai Steam et un Chrome.

Essayez-les, il y a de fortes chances pour qu’après les avoir utilisés, vous les trouviez vraiment utiles. Maintenant, naviguez entre eux avec un expert en appuyant sur les touches Ctrl + Windows + flèches. Malgré tout, la fonctionnalité des bureaux virtuels pourrait être améliorée dans certains domaines, comme le paramétrage de chacun d’eux pour qu’il apparaisse sur un moniteur (pour les multitâches qui sont sur un autre niveau) et la personnalisation des icônes qui apparaissent ancrées dans la barre des tâches.

Le nouveau menu Démarrer et le nouveau Centre d’action.

Après avoir testé Windows 11 pendant plusieurs jours, le sentiment général que j’ai est qu’il ressemble beaucoup à Android. Je ne suis pas un utilisateur régulier d’iOS, mais je dirais aussi qu’il a quelque chose du système d’exploitation mobile d’Apple. Et le nouveau bouton Démarrer renforce ce sentiment, en affichant un certain nombre d’applications par défaut de Microsoft, comme Word, Edge, Xbox ou le Microsoft Store. Cependant, vous pouvez le personnaliser avec les applications ou les programmes de votre choix. De plus, la configuration à votre convenance est intuitive, par simple glisser-déposer (maintenez une icône enfoncée et faites-la glisser où vous voulez).

En outre, les utilisateurs trop ancrés dans Windows 10 verront que le menu Démarrer comporte un bouton » Toutes les applications « , qui répertorie essentiellement tous les programmes installés sur l’ordinateur dans un format de liste identique à celui de Windows 10. Malgré tout, je suis sûr qu’après un certain temps, vous préférerez utiliser l’option de recherche plutôt que de passer au crible pour trouver le programme que vous voulez.

Un autre aspect que j’apprécie est le centre d’action remanié. Vous avez accès aux fonctions de connectivité de base de votre ordinateur, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, mais si vous avez un haut-parleur connecté à une application musicale, vous avez un accès rapide aux boutons permettant de changer de chanson ou de la mettre en pause.

Applications Android sur Windows 11

Oui, c’est vrai, les versions précédentes que vous pouvez actuellement tester de Windows 11 n’incluent pas la fonctionnalité tant attendue qui vous permettra d’utiliser les applications Android, cependant, en testant le streaming que l’application Your Phone effectue, je n’ai aucun doute que la fonctionnalité sera un ajout notable.

Pour l’instant, si vous souhaitez utiliser des applications Android sur Windows 11, vous devrez relier votre smartphone à votre PC à l’aide de l’application Your phone. Je le trouve particulièrement utile car il me permet de ne pas avoir à décrocher mon téléphone pour effectuer des opérations bancaires, comme envoyer un paiement ou vérifier mon solde. Je pense que si Your Phone transpose l’apparence et la convivialité de l’application de mon téléphone à l’ordinateur de manière satisfaisante, en optimisant les commandes tactiles par rapport à la souris et au clavier physiques, je suis sûr que les applications natives fonctionneront parfaitement. J’ai hâte de tester une version permettant d’installer des applications Android sur Windows 11.