Le dixième mois de l’année est arrivé, et il n’y a pas de meilleure façon de l’accueillir que de profiter d’une bonne série. Bien sûr, Netflix restera toujours la meilleure alternative : il propose des documentaires, des drames, de la science-fiction et des comédies, entre autres genres. Si vous ne savez pas par où commencer, nous avons mis à jour cette liste en y ajoutant les éléments suivants 52 meilleures séries sur Netflix (octobre 2021) dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Les 52 meilleures séries sur Netflix

NoteCertains titres peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique.

Le jeu du calamar

Oui, tout le monde en parle. Cette série sud-coréenne de type Battle Royale est discrètement devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix dès la première semaine, selon le PDG du service de streaming, offrant au public une autre histoire d’individus moyens poussés à bout dans une compétition mortelle remplie de jeux familiers et de mystères étranges à chaque tournant. Tous les concurrents veulent une part de l’énorme prix en espèces de la compétition, mais comme les jeux deviennent de plus en plus mortels, la question est la suivante : quelqu’un survivra-t-il pour prendre l’argent ?

Créé par : Hwang Dong-hyuk

Cast : Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Yeong-su, Wi Ha-joon

Nombre de saisons: 1

Netflix

Amour 101

Un groupe d’étudiants inadaptés se réunit lorsqu’ils apprennent que le seul professeur qui n’est pas contre eux est en train d’être transféré. Dans l’espoir de la faire rester, ils élaborent un plan pour la mettre en relation avec un entraîneur de basket-ball, convaincus que le couple tombera amoureux et ne perdra pas son éducateur préféré. Mais en cours de route, alors qu’ils essaient de trouver l’amour pour quelqu’un d’autre, les enfants, qui n’ont jamais eu l’impression de s’intégrer à quelqu’un, découvrent l’amitié et l’acceptation de l’autre. Originaire de Turquie, cette comédie dramatique pour adolescents revient pour sa deuxième saison.

Créé par : Meriç Acemi

Cast : Kubilay Aka, Mert Yazicioglu, Alina Boz

Nombre de saisons: 2

Netflix

Messe de minuit

Il s’agit de l’idée de Mike Flanagan, qui a créé The Haunting of Hill House, et de l’histoire d’un prêtre mystérieux et d’un jeune homme disgracié qui arrivent sur une île isolée, où des événements surnaturels commencent à se produire. Les prétendus miracles amènent les habitants à réviser leurs croyances religieuses et spirituelles, tout en se demandant quel est le secret qui permet à ce prêtre de revitaliser la communauté naissante. Les critiques de la première saison sont très positives, décrivant la série comme une « méditation ambitieuse sur le deuil et la foi, aussi belle qu’obsédante ». La série vous donnera assez de frayeurs, idée d’Halloween.

Créateur :Mike Flanagan

Cast : Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel

Nombre de saisons : 1

Netflix

Éducation sexuelle

La troisième saison de cette comédie dramatique britannique populaire sur les élèves, leurs parents et le personnel d’un établissement secondaire qui doivent faire face à l’intimité sexuelle est maintenant disponible. Avec un casting de stars comprenant Gillian Anderson et Asa Butterfield, le personnage central est Otis (Butterfield), un jeune homme au début de l’adolescence et confronté à la situation embarrassante d’avoir une mère aux mœurs légères (Anderson) qui travaille comme sexologue. Les deux premières saisons ont fait l’objet de critiques élogieuses, qualifiant le film de « virée délirante parmi un groupe d’adolescents dont les mésaventures sexuelles sont si soigneusement mises en scène que les adultes pourraient en tirer une ou deux leçons ».

Créateur : Laurie Nunn

Cast : Emma Mackey, Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells

Nombre de saisons : 3

Netflix

Bridgerton

Les romans d’amour Bridgerton de Julia Quinn sont devenus une série originale en vogue sur Netflix, grâce au showrunner Chris Van Dusen et à la méga-productrice Shonda Rhimes. Il s’agit d’un récit d' »histoire alternée », centré sur la famille Bridgerton et ses huit enfants, qui se disputent les postes et les partenaires romantiques dans la haute société londonienne. En particulier, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) est poursuivie par plusieurs prétendants potentiels, bien qu’elle ait peut-être l’œil sur Simon Basset (Régé-Jean Page), le duc d’Hastings. Mais il y a des obstacles majeurs sur son chemin.

Créateur : Chris Van Dusen

Cast : Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Adjoa Andoh

Nombre de saisons : 1

Netflix

Lucifer

Tom Ellis incarne l’irrésistible ange déchu Lucifer Morningstar dans cette adaptation libre de la série de bandes dessinées Lucifer. Après avoir quitté l’enfer et tracé un nouveau chemin dans sa vie, Lucifer rencontre la détective Chloe Decker (Lauren German) et tombe rapidement amoureux d’elle. Pour continuer à faire partie de la vie de Chloé, Lucifer l’aide à résoudre des meurtres à Los Angeles grâce à son talent pour amener les suspects à révéler leurs secrets. Personne ne peut dire que Lucifer n’est pas honnête sur qui et ce qu’il est, mais il faut un certain temps à Chloé pour se rendre compte qu’elle s’est en fait associée – tant sur le plan romantique que sur celui de l’amour – à l’ange déchu. La série s’achève dans la sixième et dernière saison.

Créateur : Tom Kapinos

Cast : Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Nombre de saisons : 6

Netflix

Vous n’avez pas besoin de Showtime pour apprécier Shameless, même si vous aurez une saison de retard. La série suit la famille Gallagher dans sa lutte pour survivre dans le South Side de Chicago. William H. Macy joue le rôle de Frank Gallagher, le patriarche de la famille qui est plus intéressé à nourrir ses addictions que sa propre famille. Emmy Rossum incarne Fiona, la fille aînée de Frank, qui tente de s’occuper seule de la famille. Cependant, le désir de Fiona d’avoir une nouvelle vie et les mauvaises décisions de ses frères et sœurs dysfonctionnels transforment souvent la vie des Gallagher en une comédie noire. Et pourtant, après 10 saisons, la plupart des membres de la famille sont toujours ensemble.

Créé par : Tony Ayres, Christian White

Cast : Adrian Grenier, Zoe Kazan, Betty Gabriel

Nombre de saisons : 10

Netflix

La casa de papel

Tout a mal tourné pour la bande du Professeur à la fin de la quatrième saison. Ils ont été enfermés pendant plus de 100 heures dans la Banque d’Espagne, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais ils traversent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra (Najwa Nimri), et pour la première fois, il n’a aucun plan pour s’échapper. Et juste au moment où il semble que rien ne puisse empirer, un nouvel ennemi arrive, bien plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand hold-up de l’histoire de l’Espagne est proche, et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en une guerre. Ou une révolution. La fin est proche, mais… sera-t-elle vraiment la fin de tout ? Nous commencerons à le découvrir le vendredi 3 septembre.

Créé par : Álex Pina

Cast : Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre.

Nombre de saisons : 5

Netflix

Clickbait

Il a suffi de quelques jours pour que Clickbait devienne le favori du public américain, à juste titre. Adrian Grenier (Entourage) est la vedette de ce drame sur les dangers d’avoir une double (ou triple, voire quadruple !) vie virtuelle sur les médias sociaux et sur la façon dont elle affecte la vie réelle. Nick Brewer (Grenier), un homme « familial », est enlevé et ses ravisseurs jouent un jeu en ligne dangereux avec sa femme et sa sœur, qui tentent de le sauver et de découvrir ce qui se passe. Et bien sûr : ni les vies réelles ni les vies virtuelles ne sont jamais tout à fait ce qu’elles semblent être.

Créé par : Tony Ayres, Christian White

Cast : Adrian Grenier, Zoe Kazan, Betty Gabriel

Nombre de saisons : 1

Netflix

Le président

Créée par Amanda Peet, David Benioff et D.B. Weiss (Game of Thrones), cette mini-série (comédie dramatique) met en scène Sandra Oh dans le rôle de la première femme non blanche à être nommée présidente du département d’anglais d’une grande université. À ce poste, elle est dépassée par les problèmes auxquels l’institution est confrontée, notamment les exigences et les attentes du département d’anglais lui-même. La première saison comprend six épisodes.

Créé par : Amanda Peet, Annie Wyman

Cast : Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor

Nombre de saisons : 1

Netflix

Tout va bien se passer

Créé par Diego Luna(Rogue One : A Star Wars Story, Narcos : Mexico), ce drame est une exploration des concepts de familles et de relations. L’action se déroule à Mexico et met en scène un couple qui, bien que séparé, continue à vivre ensemble pour le bien de ses enfants. À travers leurs interactions, les téléspectateurs examinent et remettent en question ce que signifie vraiment être un bon parent et un bon conjoint.

Créé par : Diego Luna

Cast : Lucía Uribe, Flavio Medina, Isabella Vazquez Morales

Nombre de saisons : 1

Netflix

Les vaincus

Une policière allemande est aidée par un officier américain à la recherche de son frère disparu dans ce drame qui se déroule dans le Berlin des années 1940. Bientôt, le duo se retrouve à lutter contre une vague de crimes violents dans la ville. Cette série pleine de suspense met en vedette Taylor Kitsch (Friday Night Lights), Michael C. Hall (Dexter) et Tuppence Middleton (Sense8).

Créé par : N/A

Cast : Taylor Kitsch, Nina Hoss, Logan Marshall-Green

Nombre de saisons : 1

Netflix

Valeria

Cette comédie dramatique espagnole sur une écrivaine en crise qui trouve du soutien auprès de ses trois meilleures amies pour gérer son quotidien revient pour sa deuxième saison. L’histoire, basée sur la série de romans En los zapatos de Valeria (Elisabet Benavent), se déroule à Madrid et a reçu de bonnes critiques lors de sa première saison. Faites-nous confiance : cela pourrait être la série parfaite à apprécier cette semaine. La deuxième saison est déjà disponible

Créé par : María López Castaño

Cast : Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias

Nombre de saisons : 2

Netflix

Vandale américain

Cette série ingénieuse donne une nouvelle tournure aux populaires docu-séries sur les crimes réels. Chaque saison suit une paire d’amis lycéens qui enquêtent sur un acte de vandalisme, ce qui n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Dans la première saison, Peter Maldonado (Tyler Alvarez) et Sam Ecklund (Griffin Gluck) tentent d’élucider une farce qui a laissé des images phalliques peintes sur les voitures des membres de la faculté, tandis que la deuxième saison emmène le duo dans une prestigieuse école publique après un incident de diarrhée massive perpétré par un sinistre criminel connu uniquement sous le nom de « Turd Burglar ». Cela peut sembler ridicule, mais American Vandal parvient à offrir un récit captivant, mêlant la bêtise du vandalisme sur lequel il enquête à une tension croissante et à un scénario bien ficelé.

Créé par : Dan Perrault, Tony Yacenda

Cast : Tyler Alvarez, Griffin Gluck

Nombre de saisons : 2

Netflix

Lupin

Considérée comme l’un des plus grands succès internationaux de Netflix à ce jour, la série française Lupin a captivé les téléspectateurs lors de son lancement au début de l’année. Vu dans plus de 70 millions de foyers, les téléspectateurs ont été captivés par les aventures d’Arsène Lupin, un voleur en col blanc qui, avec des stratagèmes sournois et beaucoup d’intelligence, cherche à venger l’emprisonnement et la mort de son père, œuvre de la tristement célèbre famille Pellegrini. La deuxième saison débute ce vendredi 11 juin et promet d’augmenter encore les frissons. Nous savons déjà que ce ne sera pas la fin, puisque Netflix a donné son accord pour une troisième saison.

Créateurs : George Kay, François Uzan

Cast : Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme

Nombre de saisons : 2

Netflix

La Couronne

The Crown n’est pas seulement l’une des meilleures séries britanniques sur Netflix : c’est l’une des meilleures séries en streaming, point final. Le créateur Peter Morgan a réuni un casting incroyable pour retracer la vie et le règne de la reine Elizabeth II. Pour les deux premières saisons, Claire Foy jouait le rôle d’Elizabeth, avec l’ancienne star de Doctor Who, Matt Smith, dans le rôle de son mari, le prince Philip. Olivia Colman et Tobias Menzies ont repris les rôles d’Elizabeth et de Philip dans les troisième et quatrième saisons. De façon surprenante, The Crown a réussi à extraire le drame de la réalité, plutôt que de jouer avec l’exactitude historique. La quatrième saison met en scène Elizabeth Debicki dans le rôle de Diana de Galles et Gillian Anderson dans celui de Margaret Thatcher. Le meilleur ? Netflix s’est déjà engagé pour deux saisons supplémentaires.

Créé par : Peter Morgan

Cast : Claire Foy, Matt Smith, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Vanessa Kirby.

Nombre de saisons : 4

Netflix

La hantise du manoir de Bly

Tout d’abord, mettons une chose au clair : The Haunting of Bly Manor n’est pas la deuxième saison de The Haunting of Hill House, bien que les deux soient des créations de Mike Flanagan. Il s’agit d’une histoire indépendante, inspirée du roman classique d’Henry James, Another Turn of the Screw. Victoria Pedretti dirige la série dans le rôle de Dani, une jeune gouvernante engagée pour s’occuper de « deux enfants très inhabituels ». Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas et Kate Siegel de Hill House reviennent dans de nouveaux rôles. Tout ce que nous pouvons garantir, c’est qu’il est plein de frayeurs. Ce serait une bonne idée de regarder cette émission avec les lumières allumées.

Créateur : Mike Flanagan

Cast : Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen

Nombre de saisons: 1

Netflix

Never Have I Ever

Never Have I Ever est un drame sur le passage à l’âge adulte d’une jeune fille qui, après la mort de son père, décide de changer sa vie et d’élever son statut social. Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), une jeune Indienne élevée en Amérique, découvre que sa famille et ses amis ne sont pas tout à fait d’accord. Considéré comme un domaine plutôt chargé, Never Have I Ever équilibre les périls traditionnels du lycée, tels que la romance et la popularité, avec les défis que représentent le deuil, le fait d’être un Américain de première génération et la découverte de soi avec ses amis.

Créé par : Mindy Kaling et Lang Fisher

Cast : Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison

Nombre de saisons : 2

Netflix

Atypique

Keir Gilchrist joue le rôle de Sam Gardner, un adolescent autiste, dans cette série originale de Netflix qui suit la vie de Sam au lycée et, dans les dernières saisons, à l’université, en naviguant dans les situations sociales compliquées qu’il rencontre à l’école et à la maison. Après une première saison chancelante, Atypical a trouvé son rythme de croisière dans sa deuxième saison, suivie d’une troisième, acclamée par la critique, dans laquelle nous avons vu Sam entrer à l’université et faire face à une toute nouvelle série de défis. Jennifer Jason Leigh et Michael Rapaport jouent respectivement la mère et le père de Sam, tandis que Brigette Lundy-Paine joue la sœur talentueuse et protectrice de Sam. La série s’est achevée avec sa quatrième et dernière saison, dont l’intégralité est désormais disponible sur Netflix.

Créé par : Robia Rashid

Cast : Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport

Nombre de saisons : 4

Netflix

Peaky Blinders

Après son retour de guerre, Tommy Shelby (Cillian Murphy) tente d’étendre le contrôle de la famille sur Birmingham en volant une cargaison d’armes pour donner à son gang un avantage dans le monde du crime.

La série suit Tommy et sa famille alors qu’ils s’affrontent et se heurtent à d’autres familles du crime et au gouvernement britannique. Peaky Blinders est superbement filmé et l’histoire qu’il raconte repose sur des gens compliqués et une morale trouble.

Créateur : Steven Knight

Coulée: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory

Nombre de saisons : 7

Netflix

Explorateur de chansons

Vous êtes-vous déjà demandé quels éléments ont permis de créer vos chansons préférées ? Le podcast populaire de Hrishikesh Hirway, Song Exploder, apporte les réponses des artistes eux-mêmes. L’incarnation télévisuelle propose deux saisons sur Netflix. Le second propose des épisodes sur The Killers, Nine Inch Nails, Dua Lipa et Natalia Lafourcade, tandis que le premier fait intervenir des vedettes comme R.E.M., Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda et Ty Dolla $ ign.

Créé par : Hrishikesh Hirway

Cast : Hrishikesh Hirway

Nombre de saisons : 2

Netflix

Le cirque volant des Monty Python

Nous avons tous besoin de quelques rires et, dans ce domaine, le Monty Python’s Flying Circus excelle. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin et Terry Gilliam ont cimenté leur légende avec cette émission à sketches surréaliste, qui ne suivait que ses règles. Les Python avaient un sens de l’humour unique que les fans américains ont mis du temps à comprendre. La série est un classique et peut être découverte par les nouvelles générations.

Créé par : Terry Gilliam, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, John Cleese et Graham Chapman.

Cast : Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin et Terry Gilliam.

Les saisons : 4

Netflix

GLOW

Le marché du travail n’est pas bon pour les aspirants acteurs, alors quand Ruth Wilder (Alison Brie) répond à une annonce pour « femmes non conventionnelles », elle se retrouve dans les Gorgeous Ladies of Wrestling, une ligue de lutte féminine supervisée par le manager Sam Sylvia (Marc Maron). L’amie de Wilder, Debbie Eagan (Betty Gilpin), tente également sa chance. Sylvia décide d’en faire le centre de l’histoire de la ligue : Eagan, l’héroïque « Liberty Belle », et Wilder, la méchante « Zoya the Destroya ». C’est une histoire délirante où des marginaux poursuivent leurs rêves, avec des allusions aux années 80, notamment des fêtes et des montages amusants. Une scène met même en scène Dare de Stan Bush, qui, si vous n’avez pas vu The Transformers : The Movie, est un vrai bijou.

Créé par : Liz Flahive, Carly Mensch

Cast : Alison Brie, Marc Maron, Betty Gilpin

Les saisons : 4

Netflix

Schitt’s Creek

Même Netflix n’imaginait pas que la dernière saison de Schitt’s Creek allait balayer les Emmys de la comédie en 2020, mais cette série canadienne est devenue un phénomène. L’équipe père-fils d’Eugene et Dan Levy a créé et joué pendant six saisons de la série, qui décrit la famille Rose après qu’elle ait perdu sa fortune et que les circonstances l’aient forcée à déménager dans une petite ville. Cela peut sembler superficiel, mais il s’agit d’une comédie au grand cœur, épicée de moments hilarants et de personnages uniques. Netflix a ajouté la sixième saison ce mois-ci.

Créateurs : Eugene Levy, Dan Levy

Cast : Eugene Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy, Annie Murphy

Nombre de saisons : 6

Netflix

Dirty John : L’histoire de Betty Broderick

La deuxième saison de cette série policière basée sur le podcast du même nom de Christopher Goffard est désormais disponible sur Netflix. La première saison portait sur l’escroc John Meehan, et mettait en vedette Eric Bana et Connie Britton. Pour cette deuxième saison, Christian Slater et Amanda Peet reprennent les rôles principaux et sont à la tête d’une nouvelle histoire. Il s’agit de Betty Broderick, qui a été condamnée pour avoir tué son ex-mari et sa nouvelle femme en 1989. La série suit le mariage de Betty et Dan et la façon dont les choses ont rapidement déraillé, entraînant un double homicide.

Créateur : Alexandra Cunningham

Cast : Connie Britton, Christian Slater, Eric Bana

Nombre de saisons : 2

Netflix

Ragnarok

Ce drame fantastique norvégien revient pour sa deuxième saison. Proposée en norvégien sous-titré, l’histoire s’inspire de la mythologie nordique et se déroule dans une ville fictive appelée Edda, située en Norvège. En raison des effets du changement climatique et de la pollution industrielle, un adolescent découvre qu’il est la réincarnation de Thor et utilise son nouveau pouvoir pour lutter contre les puissants qui détruisent sa société.

Créé par : Emilie Lebech Kaae, Adam Price

Cast : David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas

Nombre de saisons : 2

Netflix

Kim’s Convenience

L’une des sitcoms canadiennes les plus populaires de tous les temps, Kim’s Convenience a été créée en 2016 et a conclu sa série primée de cinq saisons en 2021. La série dépeint les tribulations d’une famille canadienne d’origine coréenne qui tient un magasin à Toronto, en nous montrant la vie et les amours des membres de la famille et de leurs cercles sociaux et professionnels. Paul Sun-Hyung Lee et Jean Yoon jouent respectivement le père et la mère de la famille, tandis qu’Andrea Ban joue leur fille et Simu Liu leur fils séparé. Hilarante et étonnamment touchante par moments, la série est une ode à l’importance de la famille, tant celle dans laquelle nous sommes nés que celle que nous nous sommes créée.

Créé par : Ins Choi, Kevin White

Cast : Paul Sun-Hyung Lee, Jean Yoon, Andrea Bang, Simu Liu

Nombre de saisons : 5

Netflix

Dawson’s Creek

Dawson’s Creek n’était pas seulement la quintessence de la série romantique et dramatique qui a propulsé James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson au rang de stars, mais elle a également donné naissance à des mèmes mémorables. Les six saisons de la série sont disponibles sur Netflix, offrant une chance de revisiter la vie et l’époque de Dawson Leery et de ses amis à Capeside. Si vous êtes à la recherche d’une revisite nostalgique, il est difficile de se tromper avec celui-ci.

Créé par : Kevin Williamson

Cast : James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes

Nombre de saisons : 6

Netflix

Ombre et os

Adaptation en série télévisée de la trilogie populaire des Grisha de Leigh Bardugo. Shadow and Bone a été présenté comme le plus grand lancement de série de Netflix cette année. L’histoire se déroule dans un monde où la guerre règne et où Alina Starkov, une orpheline, commence à s’entraîner pour devenir un soldat magique connu sous le nom de Grisha. Combinant la magie et la fantaisie, une histoire captivante et un groupe de personnages divers, les espoirs sont grands pour cette série, qui compte huit épisodes dans sa première saison.

Créé par : Eric Heisserer

Cast : Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

Nombre de saisons : 1

Netflix

Halt and Catch Fire

Comment a-t-il été possible de passer à côté de l’une des meilleures séries de la décennie ? En concurrence avec The Walking Dead, Breaking Bad et Mad Men, Halt and Catch Fire s’est forgé une identité propre dans ce drame des années 1980 sur l’essor de l’informatique personnelle, des jeux vidéo et de l’internet. Et peut-être comme Breaking Bad, la série prend vraiment son envol dans la deuxième saison, lorsque Cameron Howe (Mackenzie Davis) et Donna Clark (Kerry Bishé) lancent leur propre société de jeux. Pendant ce temps, Gordon Clark (Scoot McNairy), le mari de Donna, et l’énigmatique Joe MacMillan (Lee Pace) avaient leurs propres histoires. C’est une série qui mérite une seconde chance. Faites-nous confiance.

Créé par : Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers

Cast : Lee Pace, Scoot McNairy, Mackenzie Davis

Nombre de saisons : 4

Netflix

Supernatural

Supernatural, la série d’action fantastique américaine la plus ancienne de l’histoire de la télévision, suit les frères Sam et Dan Winchester – joués respectivement par Jared Padalecki et Jensen Ackles – alors qu’ils chassent toutes sortes de fantômes, démons et monstres à travers les États-Unis. En mélangeant des aventures du type « Aujourd’hui, sur le monstre de la semaine… » avec des intrigues bien ficelées, les réalisateurs ont fini par construire une mythologie profonde autour de la série. Supernatural a rassemblé des hordes de fans, qui reviennent à chaque nouvelle saison, attirés par l’alchimie contagieuse de la série et son casting haut en couleur, qui s’est étoffé au fil des ans. Une série télévisée doit faire quelque chose de vraiment bien pour continuer pendant 15 saisons sans être annulée. Elle s’est finalement terminée à 327 épisodes en novembre 2020 avec un final bien accueilli.

Créé par : Eric Kripke

Cast : Jared Padalecki, Jensen Ackles

Nombre de saisons : 15

Netflix

Communauté

La série, qui se déroule dans un collège communautaire de la ville fictive de Greendale, dans le Colorado, met en vedette un casting comprenant Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase et Jim Rash. La série se caractérise par son utilisation du méta-humour (humour auto-référentiel) et par des allusions permanentes à la culture populaire, parodiant souvent les clichés du cinéma et de la télévision.

L’histoire est centrée sur Jeff Winger (Joel McHale), un avocat qui retourne à l’université parce que le Barreau a invalidé son diplôme, et sur les expériences qu’il vit dans l’université fictive de Greendale, dans le Colorado, ainsi que sur les autres étudiants qu’il y rencontre et avec lesquels il crée un groupe d’étude de l’espagnol. Il crée d’abord le groupe pour tenter de convaincre Britta Perry (Gillian Jacobs), une ancienne anarchiste qui essaie de mettre de l’ordre dans sa vie, de sortir avec lui.

Créateur : Dan Harmon

Coulée: Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover

Nombre de saisons : 6

Netflix

Big Mouth (2017)

Cette comédie animée sur l’adolescence n’est pas exactement pour les enfants : créée par le scénariste de Family Guy, Andrew Goldberg, l’acteur et comédien Nick Kroll, ainsi que Marin Levin et Jennifer Flackett, elle se base directement sur la vie de Kroll et Goldberg qui ont grandi dans la banlieue de New York. Kroll fournit la voix de la version plus jeune de lui-même alors qu’il explore les changements fondamentaux qui accompagnent la puberté. Les trois premières saisons sont offertes et la quatrième saison sera lancée le 4 décembre.

Créateurs : Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin, Jennifer Flackett

Cast : Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas

Nombre de saisons : 4

Netflix

L’Académie Parapluie

Basée sur la série de bandes dessinées du même nom de Gerard Way, cette série de super-héros suit la vie de sept des 43 enfants nés de femmes qui, mystérieusement, n’ont jamais su qu’elles étaient enceintes avant d’accoucher.

Il s’avère qu’ils sont des super-héros, et lorsque ces sept enfants sont adoptés par un milliardaire excentrique, il transforme la fratrie en une équipe de super-héros appelée l’Umbrella Academy. Plus tard, cependant, les enfants se sont éloignés les uns des autres et de leur père. Mais lorsqu’ils découvrent qu’il est décédé, ils reprennent contact pour ses funérailles. Les avertissements d’une apocalypse imminente les poussent à se réunir à nouveau pour l’arrêter, mais leurs personnalités opposées et leurs nombreux dysfonctionnements familiaux sont également mis en évidence.

Créateur : Steve Blackman

Coulée: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Cameron Britton, John Magaro, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Irlanda, Kate Walsh

Nombre de saisons : 2

Netflix

Les bonnes filles

Dans la troisième saison de seulement 11 épisodes – écourtée en raison de la pandémie – les trois mamans de banlieue américaine jouées par Christina Hendricks, Rettay et Mae Whitman ont des problèmes financiers, si nombreux qu’elles décident de se regrouper et de faire l’impensable : dévaliser un supermarché. Ces filles « pas si gentilles » rencontrent des difficultés lorsqu’elles découvrent que, si leur casse a été couronné de succès, l’argent qu’elles ont volé appartient en fait à la mafia. Le propriétaire du magasin, quant à lui, reconnaît l’une des coupables à son tatouage et tente de la faire chanter. La série a déjà été renouvelée pour une quatrième saison, qui arrivera presque immédiatement, au début du mois de mars 2021.

Créateur : Jenna Bans

Cast : Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman

Nombre de saisons : 3

Netflix

Le gambit de la reine

C’est le véritable succès de l’année pour Netflix. Basée sur le roman du même nom écrit par Walter Tevis en 1983, cette mini-série dramatique raconte l’histoire d’une jeune orpheline dotée d’un talent unique pour les échecs. Au fur et à mesure qu’elle se développe et se perfectionne, et bien qu’elle soit qualifiée d’enfant prodige, elle devient obsédée et accro à l’idée de gagner le Grand Maître des échecs. La série ne comptera que six épisodes, tous diffusés à partir du 23 octobre. Les critiques ont été très positives, et si vous aimez les échecs, vous ne pouvez pas le manquer pour rien au monde.

Créateur : Allan Scott

Cast : Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster

Nombre de saisons : 1

Netflix

Stranger Things

La première scène de la série montre un scientifique courant désespérément dans un couloir, essayant d’échapper à une force inconnue qui finit par le piéger alors qu’il attend la fermeture des portes de l’ascenseur. La scène suivante montre un groupe d’enfants jouant dans un sous-sol de banlieue dans les années 1980. La créature mystérieuse, une agence gouvernementale secrète, une ville rurale, un groupe d’enfants, des adolescents qui expérimentent l’alcool, la drogue et le sexe sont les composantes de cette série et le résultat est une histoire avec laquelle nous avons tous grandi. Les performances et la production sont excellentes.

Créateurs : Matt Duffer, Ross Duffer

Coulée: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Nombre de saisons : 4

Netflix

Outlander

Outlander est l’adaptation par STARZ des romans d’amour de Diana Gabaldon, et les quatre premières saisons sont désormais disponibles sur Netflix. Dans cette série, Claire Randall (Caitriona Balfe), infirmière de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve transportée de 1945 aux Highlands écossais en 1743. Elle rencontre et épouse rapidement Jamie Fraser (Sam Heughan). Leur amour traverse les siècles, allant même jusqu’aux premiers jours de la Révolution américaine.

Créé par : Ronald D. Moore

Cast : Caitriona Balfe, Sam Heughan

Nombre de saisons : 4

Netflix

Cobra Kai

Cobra Kai est une suite rare qui recontextualise l’histoire originale. Dans le film classique des années 1980 The Karate Kid, la rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) était assez simple. Mais leur relation est beaucoup plus compliquée lorsque Cobra Kai reprend des décennies plus tard. Daniel a perdu le sens de la perspective, tandis que Johnny est dans une spirale descendante depuis des années.

Johnny occupe le devant de la scène dans cette série, et reprend un peu le contrôle de sa vie en rouvrant le dojo Cobra Kai. En réponse, Daniel ouvre son propre dojo de karaté, ce qui ravive sa vieille adversité et transmet son inimitié à une nouvelle génération d’élèves. Alors qu’il avait été dit que la troisième saison arriverait le 8 janvier, elle sera disponible sur Netflix ce 1er janvier.

Créateurs : Josh Heald, Jon Hurwitz. Hayden Schlossberg

Coulée: Ralph Macchio, William Zabka. Courtney Henggeler

Nombre de saisons : 3

Netflix

Broadchurch

Pour tous ceux qui recherchent un mystère captivant aux accents sombres et émotionnels, Broadchurch est exactement ce qu’il leur faut. La série se déroule dans la petite ville anglaise de Broadchurch, qui est secouée par le meurtre apparemment insensé d’un garçon de 11 ans nommé Danny. Les inspecteurs de police Alec Hardy (David Tennant) et Ellie Miller (Olivia Colman) sont sur l’affaire, mais ils ont chacun leurs propres secrets. La chasse à l’assassin de Danny a un prix élevé, tant pour Hardy et Miller que pour la ville entière. Mais même lorsque le tueur est retrouvé, l’histoire ne fait que commencer.

Créateur : Chris Chibnall

Cast : David Tennant, Olivia Colman, Jodie Whittaker

Nombre de saisons : 3

Netflix

Poupée russe

Natasha Lyonne apporte son humour caractéristique à cette comédie dramatique dans le rôle de Nadia, une femme piégée dans une boucle temporelle qui revit sans cesse la même journée, mourant chaque jour de manière très étrange.

Elle finit par découvrir un autre homme qui vit la même chose, et ensemble, ils tentent de trouver un moyen de sortir de ce cauchemar récurrent. Nommée à quatre reprises aux Primetime Emmy Awards, cette série à suspense vous tiendra en haleine et vous fera deviner tout le temps.

Créateurs : Natasha Lyonne, Leslye Headland, Amy Poehler

Coulée: Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez, Charlie Barnett, Elizabeth Ashley

Nombre de saisons : 1

Netflix

Orange is the new Black

L’une des premières séries originales de Netflix reste l’une de ses productions les plus puissantes à ce jour. Orange is the New Black a commencé par raconter l’histoire de Piper Chapman (Taylor Schilling), une femme qui a été enfermée en prison pour de mauvaises décisions qu’elle a prises plus de dix ans avant la série. Mais au fil des sept saisons, elle a évolué vers une intrigue beaucoup plus intéressante qui montrait la vie des femmes vivant derrière les barreaux.

Sans aucun doute, cette série reflète une critique sévère du fonctionnement du système carcéral américain, avec une touche de comédie et de drame.

Créateur : Jenji Kohan

Coulée: Taylor Schilling, Laura Prepon, Kate Mulgrew

Nombre de saisons : 7

Netflix

Ozark

A Ozark, la famille Byrde a le chic pour s’attirer de gros ennuis. Marty Byrde (Jason Bateman) avait un plan pour blanchir de l’argent pour un cartel de drogue mexicain. Et quand cela tourne mal, Marty est obligé de déménager rapidement avec sa femme, Wendy (Laura Linney), et leurs enfants à Ozark, une petite ville où il a l’intention de mettre en place une opération de blanchiment d’argent encore plus dangereuse. En plus de jouer dans la série, Bateman s’est fait un nom derrière la caméra en tant que réalisateur récompensé par un Emmy. Il ne reste plus qu’une saison à venir, c’est donc le bon moment pour rattraper les rebondissements d’Ozark.

Créateurs : Bill Dubuque, Mark Williams

Cast : Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Nombre de saisons : 3

Netflix

Pose

Pose est un drame avec un casting LGBTQ complet, ce qui est essentiel pour l’époque et le principe de la série. Il débute à la fin des années 1980 et relate la vie de plusieurs danseurs gays sur la scène culturelle de ces années-là. Mais la série s’intéresse aussi de près à l’épidémie de VIH et de sida, qui frappe durement la communauté au moment où la sous-culture commence à se généraliser au début des années 1990. C’est vraiment une télévision pas comme les autres. Hautement recommandé

Créateurs : Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals

Cast : Evan Peters, Kate Mara, James Van Der Beek

Nombre de saisons : 2

Netflix

The Haunting of Hill House

Par une nuit sombre et sinistre, Hugh Crain (Henry Thomas) rassemble ses enfants et s’enfuit de son manoir gothique, laissant derrière lui sa femme, Olivia (Carla Gugino). Olivia meurt cette nuit-là et les tabloïds se déchaînent avec les histoires de la maison hantée de Hill House. Les cinq enfants Crain, Steven, Shirley, Theo, Nell et Luke, grandissent en faisant face à ce traumatisme de différentes manières, que ce soit en écrivant un mémoire à succès sur l’obsession de Hill House (Steven) ou en consommant des drogues (Luke).

Devenus adultes, les frères et sœurs Crain s’expriment à peine à voix haute, jusqu’à ce qu’une tragédie les oblige à se réunir et à revenir à Hill House. The Haunting of Hill House, de Mike Flanagan, est une histoire axée sur les personnages qui explore les problèmes psychologiques de ses protagonistes. Cependant, il ne s’agit pas d’un simple drame familial. En plus de leurs démons personnels, des fantômes bien réels hantent les Crains.

Créateur : Mike Flanagan

Coulée: Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel

Nombre de saisons : 2

Netflix

Breaking Bad

Walter White (joué par Brian Cranston) est un professeur de chimie dans un lycée, atteint d’un cancer du poumon. Pour assurer l’avenir de sa famille avant de mourir, Walter décide d’utiliser ses connaissances en chimie pour fabriquer et vendre de la méthamphétamine bleue de qualité supérieure. Son partenaire est un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman (joué par Aaron Paul). La série aborde également les conséquences morales et familiales. La série est aussi addictive que la méthamphétamine que Walter White prépare.

Créateur : Vince Gilligan

Coulée: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

Nombre de saisons : 5

Netflix

Better Call Saul

Bob Odenkirk joue le personnage principal dans Better Call Saul. Les fans de la série Breaking Bad de Vince Gilligan se retrouveront une fois de plus au Nouveau-Mexique pour suivre les aventures de l’ancien Jimmy McGill, qui a ensuite changé de nom pour devenir Saul Goodman. La série se déroule 6 ans avant les événements montrés dans Breaking Bad et montre les débuts de cet avocat qui semble attirer en permanence la malchance et l’incapacité à rester en dehors des affaires sales.

Créateurs : Vince Gilligan, Peter Gould

Coulée: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks

Nombre de saisons : 4

Netflix

Tiger King : Meurtre, mutilation et folie

Aujourd’hui, les documentaires sur les vrais crimes sont devenus le genre emblématique de l’ère du streaming, et Tiger King est probablement le plus populaire du moment. L’histoire commence lorsque le réalisateur Eric Goode élabore un documentaire sur un marchand de serpents en Floride, mais il tombe alors dans le monde des propriétaires de grands félins, et du tristement célèbre « Roi Tigre ».

Tiger King est le surnom donné à Joe Exotic, le propriétaire de zoo pour gros chats (et chanteur de country) qui a été condamné en 2019 pour avoir tenté de tuer Carole Baskin, militante des droits des animaux.

Dès son apparition à l’écran, Exotic est un personnage flamboyant, et l’histoire ne fait que s’emballer à partir de là.

Créateurs : Eric Goode, Rebecca Chaiklin

Coulée: Joe Exotic, Carole Baskin

Nombre de saisons : 1

Netflix

The Good Place

Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) se retrouve du bon côté du chaos de papier lorsque, après sa mort, elle se retrouve dans The Good Place, un quartier serein de l’au-delà construit par l’architecte cosmique Michael (Ted Danson). En réalité, Eleanor était une personne rude et méchante qui ne pensait qu’à elle, mais maintenant, pour éviter d’être découverte et envoyée au Mauvais endroit, elle doit apprendre à se comporter comme une personne gentille. The Good Place est une comédie optimiste dont le cadre unique et surprenant la place au-dessus de la plupart des comédies.

Créateur : Michael Schur

Coulée: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil

Nombre de saisons : 4

Netflix

BoJack Horseman

Cette série produite par Netflix présente les voix des plus grandes stars hollywoodiennes d’aujourd’hui : Will Arnett, Alison Brie, Aaron Paul. L’humoriste Amy Sedaris prête également sa voix à ce spectacle sur un cheval qui tente de remettre sa vie de célébrité sur les rails. C’est une série assez ridicule qui vous fera rire aux dépens du mode de vie des célébrités.

Créateur : Raphael Bob-Waksberg

Cast : Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

Nombre de saisons : 6

Netflix

New Girl

Zoey Deschanel joue le rôle de Jess dans cette comédie de la Fox sur une femme qui emménage dans un loft de Los Angeles avec trois hommes qu’elle a rencontrés en ligne. Nick, le personnage secondaire joué par Jake Johnson, est éclipsé par les performances de Max Greenfield (Schmidt) et Lamorne Morris (Winston). Cette émission utilise une seule caméra et parvient à mêler drame et comédie avec succès. La meilleure chose à propos de cette émission est qu’elle a réussi à créer son propre jeu de boisson, appelé « True American ».

Créateur : Elizabeth Meriwether

Coulée: Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield

Nombre de saisons : 7

Netflix

Black Mirror

Chaque épisode de Black Mirror raconte une histoire individuelle sur des questions technologiques avancées. Elle est souvent comparée à la Twilight Zone, et comme pour la série classique, vous resterez devant la télévision à vous demander ce que vous venez de voir. L’esthétique est belle et sublime et ne donne pas le moindre indice aux téléspectateurs, car elle prend des tournures inattendues à chaque épisode.

Créateur : Charlie Brooker

Cast : Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel

Nombre de saisons : 5

Netflix

Plus de streaming : Netflix | Hulu | Disney Plus |HBO | Amazon Prime

Recommandations de l’éditeur