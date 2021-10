Quand il s’agit d’une soirée cinéma, Netflix vous couvre. Le service de streaming le plus populaire au monde dispose d’un large éventail de films dans sa bibliothèque, des lauréats des Oscars aux classiques cultes, ainsi que de nombreux projets originaux que vous ne pouvez regarder que si vous êtes abonné. Fouiller dans une collection aussi vaste peut prendre énormément de temps, c’est pourquoi nous avons décidé de faire ce travail pour vous. Voici les 54 meilleurs films sur Netflix maintenant disponible (octobre 2021). Ne perdez pas votre précieux temps de loisirs à passer au crible une multitude de titres : suivez nos recommandations, appuyez sur la touche « play » et profitez-en !

Les 54 meilleurs films sur Netflix

Titanic (1997)

Qui ne s’est jamais tenu sur le bord d’un navire, les bras tendus, en criant « Je suis le roi du monde ! » ? C’est l’une des scènes les plus imitées de l’histoire du cinéma et, en ce qui concerne le Titanic, aucune autre histoire d’amour interdit n’a encore rivalisé avec la relation déchirante entre Jack (Leonardo DiCaprio), artiste pauvre à bord du paquebot, et Rose, la femme de la classe supérieure dont il tombe amoureux. L’amour selon les années 90, d’ailleurs : quand on appelait encore l’amour « amour » amour… Basé sur l’histoire du naufrage du RMS Titanic, c’est le genre de film que l’on peut regarder en boucle sans avoir la boule à la gorge. A égalité avec le plus grand nombre de nominations aux Oscars (14), il en a remporté 11 (un autre record à égalité avec Ben-Hur et Le Seigneur des anneaux), dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il a également été le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office. Presque rien.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Drame, Romance

Cast : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates

Directeur : James Cameron

Évaluation : PG

Durée: 195 minutes

The Guilty (2021)

Jake Gyllenhaal est la vedette de The Guilty, un véritable thriller original de Netflix qui se déroule au cours d’une seule matinée dans un centre d’appels d’urgence. Gyllenhaal joue le rôle de Joe Baylor, un flic rétrogradé au rang d’opérateur qui reçoit l’un des appels les plus difficiles de sa vie. En essayant de sauver son interlocuteur, il réalise soudain qu’un jeu se prépare et qu’il en est l’une des pièces.

Rotten Tomatoes : 69%

Sexe : Crime, Mystère, Suspense

Cast : Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke, Riley Keough

Directeur : Antoine Fuqua

Évaluation : R

Durée : 91 minutes

Britney contre Spears (2021)

Britney Spears a fait la une de beaucoup d’actualités l’année dernière. Plus précisément : elle est devenue le visage d’un règlement controversé qui l’a enchaînée. Après son combat très médiatisé contre le traumatisme et la maladie mentale, Spears a été placée sous une tutelle extrêmement restrictive, administrée principalement par son père, qui régissait où elle pouvait aller, qui elle pouvait voir et ce qu’elle pouvait faire de son argent, de sa musique et de son talent. Depuis 13 ans, elle vit sous ces restrictions nébuleuses et douteuses. Dans ce documentaire, nous en apprenons davantage sur cette dure réalité, tandis que Britney elle-même se bat pour retrouver sa liberté.

Rotten Tomatoes : 50 %

Genus : Documentaire

Cast : Britney Spears, Erin Lee Carr, Jenny Eliscu

Directeur : Erin Lee Carr

Évaluation : TV-MA

Durée : 93 minutes

Training Day (2001)

Pour obtenir sa promotion, l’agent de la police de Los Angeles Jake Hoyt (Ethan Hawke) est associé au détective vétéran Alonzo Harris (Denzel Washington) pour une journée d’évaluation. Les deux hommes parcourent les rues de Los Angeles, où le détective Harris les entraîne dans diverses situations à fort enjeu, de la saisie de drogue à l’infiltration de gangs, tout cela dans une tentative (supposée) de former correctement Jake au monde du crime urbain. Mais lorsque la ligne entre le bien et le mal commence à s’estomper, tout devient flou et – pire – très dangereux. Jake peut-il faire confiance à Alonzo et à sa façon de travailler dans la rue ? Avec une grande performance de Washington, Training Day vous fera vivre une montée d’adrénaline du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 73%

Sexe : Suspense, Drame

Cast : Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn

Directeur : Antoine Fuqua

Évaluation : R

Durée : 120 minutes

Lion : Le Professionnel (1994)

Leon (Jean Reno) est un tueur à gages, mais pas n’importe lequel. Comme le titre l’indique déjà, il s’agit d’un assassin « professionnel », capable d’entreprendre les missions les plus dangereuses et de s’en tirer sans la moindre égratignure. Il n’a qu’un seul code : ne jamais tuer de femmes ou d’enfants, et bien que Léon soit froid et précis, nous découvrons rapidement qu’il s’agit d’une personne plutôt limitée, sans grande éducation – on le devine – et sans relations affectives. Mais tout change lorsqu’il décide de protéger Matilda (Natalie Portman) de l’infâme Stanfield (Gary Oldman), un agent de la DEA corrompu qui a assassiné toute sa famille. L’un des films qui ont marqué l’histoire des années 1990.

Rotten Tomatoes : 74%

Sexe : Action, Crime, Drame, Suspense

Cast : Gary Oldman, Jean Reno, Natalie Portman

Directeur : Luc Besson

Évaluation : R

Durée : 106 minutes

Gladiator (2007)

L’épopée romaine de Ridley Scott raconte l’histoire de Maximus (Russell Crowe), le général préféré de l’empereur Marc Aurèle (Richard Harris), et l’homme à qui l’empereur lui-même confie l’avenir de Rome à sa mort. Mais lorsque le fils de Marc Aurèle, Commodus (Joaquin Phoenix), découvre le complot, il assassine son père, dépouille Maximus de son rang et efface à jamais son nom et son héritage. C’est ce que croit Commodus, car Maximus a survécu et a réussi dans l’arène des gladiateurs, et dans cette vie – ou dans la suivante – il aura sa revanche.

Rotten Tomatoes : 77%

Sexe : Action, Aventures, Drame

Cast : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris

Directeur : Ridley Scott

Évaluation : R

Durée : 155 minutes

Malcolm X (1992)

Dans Malcolm X, Denzel Washington offre une performance spectaculaire dans le rôle du célèbre ministre musulman et militant des droits de l’homme. Le film retrace l’ascension de Malcolm, de sa vie de petit délinquant dans les rues de Boston à ses expériences transformatrices en prison, où il a rejoint la Nation of Islam. À sa sortie d’incarcération, Malcolm s’engage à prêcher les enseignements de l’islam et acquiert un statut prolifique en tant qu’orateur pour le mouvement politique et religieux. Cette pièce biographique de trois heures est un portrait authentique d’une des figures centrales de l’ère des droits civiques.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Drame, Biographie, Histoire

Cast : Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall

Directeur : Spike Lee

Évaluation : R

Durée : 201 minutes

Les Dents de la mer (1975)

Y a-t-il un meilleur film d’été que Les Dents de la mer ? A moins que vous ne soyez actuellement à Martha’s Vineyard ou Cape Cod, probablement pas. Le classique de l’horreur de Steven Spielberg n’a peut-être pas les effets spéciaux des films modernes, mais il n’en reste pas moins un drame passionnant et plein d’action sur un requin qui bouleverse toute une ville. C’est la haute saison sur l’île d’Amity, mais lorsqu’un requin tue une jeune fille, le chef de police Martin Brody (Roy Scheider) veut fermer les plages, mais le maire Larry Vaughn (Murray Hamilton) n’est pas prêt à tout fermer en pleine saison touristique. Au lieu de cela, l’ichtyologiste Matt Hooper (Richard Dreyfuss) et le vieux chien de mer Quint (Robert Shaw) proposent d’aider Brody à tuer la bête, déclenchant une bataille épique entre l’homme et la nature. Sur Netflix, vous pouvez trouver les 4 films, même s’il est clair pour tout le monde que le premier était le meilleur de tous.

Rotten Tomatoes : 98%

Genre : Thriller

Cast : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton

Directeur : Steven Spielberg

Évaluation : R

Durée : 124 minutes

Rain Man (1988)

Dans Rain Man, qui a remporté l’Oscar du meilleur film, nous voyons le concessionnaire automobile Charlie Babbitt (Tom Cruise) rentrer chez lui à Cincinnati après la mort de son père, pour découvrir qu’il a un grand frère autiste nommé Raymond (Dustin Hoffman). Charlie découvre également que son père a laissé une fortune de 3 millions de dollars à l’établissement psychiatrique où vit Raymond. Obsédé par l’idée d’avoir accès à cet argent, Charlie fait sortir Raymond de l’institution pour le ramener à Los Angeles et lui prouver qu’il peut mener une vie normale. Ce voyage à travers le pays change leur vie à tous les deux.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Drame

Cast : Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

Directeur : Barry Levinson

Évaluation : R

Durée : 133 minutes

School of Rock

En plus d’offrir au monde l’une des meilleures chansons originales du siècle jusqu’à présent, le film est une icône pour une génération de personnes qui ont grandi avec Nickelodeon. Le film se concentre sur Dewey Finn (Jack Black) et sa quête pour remporter la très importante « Battle of the Bands ». Il raconte la formation d’un nouveau groupe, qui tourne autour des élèves de l’école publique où Dewey Finn travaille comme professeur remplaçant. Black incarne parfaitement l’esprit rock ‘n’ roll, tandis que la jeune Miranda Cosgrove fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Summer, un personnage qui présentera de nombreuses similitudes avec son personnage de Drake & ; Josh dans les années qui suivront.

Rotten Tomatoes : 91%

Sexe : Comédie, Musique

Avec des stars : Jack Black, Joan Cusack

Directeur : Richard Linklater

Évaluation : PG-13

Durée : 109 minutes

The Devil All the Time (2020)

Écrit et réalisé par Antonio Campos (James White, Martha Marcy May Marlene), The Devil All the Time est le gothique américain dans sa forme la plus perverse. Se déroulant dans le sud rural de l’Ohio et de la Virginie occidentale après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire suit Arvin Russell (Tom Holland), un jeune homme déterminé à protéger ses proches contre la corruption et la violence qui gangrènent sa ville. Qu’il s’agisse de parfaits inconnus ou des institutions les plus puissantes de la région, la brutalité est omniprésente, car chacun cherche désespérément à affirmer ses propres petites parcelles de pouvoir dans un monde brisé mais en voie de guérison. Cependant, les choses ne s’améliorent pas pour tout le monde et The Devil All the Time prend son temps pour explorer le traumatisme générationnel et les vérités froides qui habitent cette ville sinistre.

Rotten Tomatoes : 68%

Sexe : Crime, Science-fiction, Mystère, Thriller.

Cast : Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan

Directeur : Antonio Campos

Qualification : R

Durée : 138 minutes.

Inception (2010)

Dans le film Inception de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio incarne Dom Cobb, un « infiltrateur de rêves » hautement qualifié, connu sous le nom d' »extracteur ». Dom et son équipe d’experts en extraction sont engagés par des clients pour voler des informations à travers un espace subconscient partagé qu’ils pré-conçoivent. Lorsque Saito (Ken Watanabe) approche Dom, il lui propose le travail de sa vie : implanter une idée dans l’esprit de quelqu’un. Dom accepte l’offre en échange de l’effacement de son casier judiciaire, mais alors que le tisseur de rêves commence à rassembler son équipe pour entamer le processus d' »inception », un dangereux ennemi s’approche. Un film d’action épique de science-fiction réalisé par l’un des cinéastes les plus accomplis du XXIe siècle. Inception est une aventure palpitante du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Science-fiction, mystère, thriller, action.

Cast : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy

Directeur : Christopher Nolan

Évaluation : PG-13

Durée : 148 minutes

Magnolia (1999)

Paul Thomas Anderson a réalisé l’un de ses meilleurs films au cours d’une année qui – pour beaucoup – a été l’une des plus prolifiques de l’histoire du cinéma : 1999, une situation qui lui a certainement nui au niveau des récompenses. Mais il suffit de le revoir pour se rendre compte qu’il s’agit de l’une des histoires chorales les plus émouvantes de ces dernières décennies, avec des interprétations puissantes (Chapeau ! Tom Cruise dans le rôle de l’ineffable Frank T.J. Mackey) qui s’ouvrent, se développent et s’unissent dans un final que vous n’oublierez jamais. Donnez-vous du temps si vous ne l’avez pas encore vu. Vous ne le regretterez pas.

Rotten Tomatoes : 83%

Sexe : Drame

Cast : Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, John C. Reilly

Directeur : Paul Thomas Anderson

Évaluation : R

Durée : 188 minutes

Attrape-moi si tu peux (2002)

Catch Me If You Can (Steven Spielberg) était un favori des Oscars et une vitrine irrésistible pour Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. DiCaprio incarne Frank Abagnale, Jr, un brillant escroc et voleur qui a réussi à travailler comme médecin, avocat et pilote à l’âge de 17 ans. Avant même d’être adulte, il était le braqueur de banque le plus célèbre de l’histoire américaine. Son histoire est liée à celle de l’infatigable agent du FBI Carl Hanratty (Tom Hanks), qui va tout faire pour l’attraper et le traduire en justice.

Rotten Tomatoes : 96%

Genre : Crime, Comédie, Drame

Cast : Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen

Directeur : Steven Spielberg

Évaluation : PG-13

Durée : 140 minutes

The Beguiled (2017)

La tension ne manque jamais de monter dans ce drame de la guerre de Sécession de la cinéaste Sofia Coppola, basé sur le roman du même nom de Thomas P. Cullinan. Colin Farrell joue le rôle d’un soldat de l’Union qui est obligé de se réfugier dans un pensionnat de femmes du Sud. Sa seule présence – bien sûr – bouleverse le délicat équilibre des pouvoirs de l’institution. La tension sexuelle et les sombres secrets enflamment le drame, dressant les femmes les unes contre les autres alors qu’une guerre fratricide fait rage aux portes de l’école.

Rotten Tomatoes : 79%

Sexe : Drame, Suspense

Cast : Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

Directeur : Sofia Coppola

Évaluation : R

Durée : 94 minutes

Blade Runner : The Final Cut (1982)

Découvrez la version finale et remastérisée du classique de la science-fiction de Ridley Scott et soyez surpris de voir combien de séries et de films ont été inspirés par Blade Runner. Harrison Ford joue le rôle de Deckard, un chasseur de réplicants à la retraite, une personne chargée d’éliminer les êtres bio-ingénieurs dans un Los Angeles futuriste. Lorsque Deckard est contraint de reprendre le travail pour détruire quatre réplicants revenus sur Terre depuis des colonies spatiales, son voyage le conduit à la Tyrell Corporation, où son travail se complique.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Action, aventure, science-fiction

Cast : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos

Directeur : Ridley Scott

Évaluation : R

Durée : 117 minutes

Django Unchained (2012)

Django Unchained est un film de Quentin Tarantino, et le déluge de balles est donc inévitable. Lorsque Django (Jamie Foxx) est sauvé de l’esclavage par le mystérieux Dr King Schultz (Christoph Waltz), le duo improbable forme un partenariat : Django accepte d’aider Schultz à rechercher des primes, et en retour, Schultz aidera Django à retrouver sa femme, Broomhilda (Kerry Washington). Django et Schultz la suivent jusqu’à la plantation d’un esclavagiste notoire nommé Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Hôte charismatique, mais rusé comme pas deux, Candie et ses compagnons ne tardent pas à flairer les véritables intentions de Django. Grand, audacieux et sanglant, Django Unchained est la deuxième collaboration de Tarantino avec l’acteur Christoph Waltz et sa première avec le regretté compositeur Ennio Morricone.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Action, Western, Drame

Cast : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington

Directeur : Quentin Tarantino

Évaluation : R

Durée : 165 minutes

I Care a Lot (2020)

Dans ce thriller sombrement satirique, Rosamund Pike incarne une escroc diabolique qui se fait passer pour le tuteur légal des personnes âgées afin de saisir leurs biens. Cependant, son entreprise rentable prend une tournure dangereuse lorsque sa dernière victime s’avère être la mère d’un mafieux puissant, ce qui entraîne une bataille de volontés entre le personnage de Pike et un criminel maléfique joué par Peter Dinklage. Eiza Gonzalez et Dianne Wiest ont des rôles secondaires dans le film, qui a valu à Pike un Golden Globe pour sa performance.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : Drame, Comédie, Thriller

Cast : Rosamund Pike, Peter Dinklage

Directeur : J Blakeson

Classification : R

Durée : 118 minutes

The Irishman (2019)

Cela peut sembler extrêmement long, mais The Irishman en vaut la peine, et même beaucoup. Contrairement à d’autres films Netflix, celui-ci a également fait un passage préalable par les salles de cinéma, un pari clair pour obtenir la reconnaissance de l’Académie au moment de la remise des prix. Et étant donné le niveau des performances, il devrait les remporter tous. Réalisé par Martin Scorsese et mettant en vedette Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pesci, ce film est comme un cours de comédie sur des stéroïdes. De Niro joue le rôle de Frank Sheeran, un chauffeur de camion de Philadelphie qui a des démêlés avec la mafia et devient l’homme de confiance du légendaire syndicaliste Jimmy Hoffa (Pacino). À la fois épopée de gangsters et exposé historique sur l’influence des Teamsters et de la mafia sur la politique américaine, L’Irlandais est une autre balle extraordinaire sur le CV de Scorsese.

Rotten Tomatoes : 96%

Genre : Drame

Cast : Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Directeur : Martin Scorsese

Évaluation : R

Durée : 209 minutes

Blood Red Sky (2021)

La terreur abonde dans ce thriller tout droit sorti du four. Une femme mystérieusement malade se trouve sur un vol transatlantique avec son fils lorsque des terroristes détournent soudainement l’avion. Pour protéger son fils, elle-même et tous les passagers du vol, elle doit révéler un secret terrifiant. Une horreur sanglante s’ensuit lorsque les terroristes croient l’avoir tuée, mais en réalité, ils ont réussi à libérer la pire bête de ses cauchemars.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : Mystère, suspense et horreur

Cast : Graham MacTavish, Dominic Purcell, Peri Baumeister

Directeur : Peter Thorwarth

Évaluation : R

Durée : 121 minutes

Midnight Run (1988)

Il y a peu de couples plus improbables au cinéma que Robert De Niro et Charles Grodin, mais le mélange ici est hilarant. De Niro joue le rôle de Jack Walsh, un chasseur de primes blasé qui cherche à prendre sa retraite, et sa cible est Jonathan Mardukas (Grodin), un comptable recherché pour avoir volé un dangereux patron de la mafia. Ce qui devrait être un jeu d’enfant est compliqué par un chasseur de primes rival, la mafia et le FBI, qui suivent Walsh et Mardukas à travers le pays. Walsh et son prisonnier sont obligés d’emprunter tous les moyens de transport imaginables pour se rendre à Los Angeles. Grodin est inégalable dans son rôle de comptable qui réprimande De Niro pour son alimentation et sa consommation de tabac, tout en suppliant d’être libéré. La combinaison est de l’or pur de la comédie.

Rotten Tomatoes : 94%

Genre : Comédie, Action

Avec des stars : Robert De Niro, Charles Grodin, John Ashton

Directeur : Martin Brest

Évaluation : R

Durée : 126 minutes

The Impossible (2012)

Lors de vacances de Noël en Thaïlande, Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor), Lucas (Tom Holland), Thomas (Samuel Joslin) et Simon (Oaklee Pendergast) se retrouvent en plein milieu du tsunami catastrophique de 2004 dans l’océan Indien. L’attaque dévaste la station et sépare la famille : Mary et Simon se réveillent ensemble, et elle a été gravement blessée. Henry, Thomas et Simon ont également survécu, mais ils doivent se frayer un chemin dans le chaos et les ruines – littérales – du tsunami pour tenter de retrouver Maria et Simon. Réalisé par Juan Antonio Bayona d’après un scénario de Sergio G. Sánchez, The Impossible présente des performances audacieuses, des décors incroyables et une puissante histoire vraie.

Rotten Tomatoes : 81%

Sexe : Drame

Cast : Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Directeur : Juan Antonio Bayona

Évaluation : PG-13

Durée : 114 minutes

Fruitvale Station (2013)

Avant de devenir l’un des cinéastes les plus célèbres de Marvel Studios, le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, a écrit et réalisé ce biopic de 2013 qui mettait en scène Michael B. Jordan dans le rôle d’Oscar Grant, tué par le policier Johannes Mehserle en 2009 alors qu’il prenait les transports en commun à Oakland, en Californie. Le film relate les événements de la journée qui a précédé la rencontre fatale de Grant avec des agents du BART (Bay Area Rapid Transit), capturée sur vidéo, et qui a déclenché des mois de protestations qui ont finalement donné naissance au mouvement Black Lives Matter. Fruitvale Station est un film personnel puissant qui donne un visage à l’une des nombreuses victimes de la conduite meurtrière de la police ces dernières années. Il a également lancé la carrière de Coogler et a récolté une longue liste de prix pour son réalisateur et sa star, tout en attirant l’attention sur l’histoire de Grant.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : Drame

Cast : Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Kevin Durand, Chad Michael Murray

Directeur : Ryan Coogler

Évaluation : R

Durée : 85 minutes

Histoire d’un mariage (2019)

Réalisé par Noah Baumbach, Une histoire de mariage suit Charlie (Adam Driver) et Nicole (Scarlett Johansson) alors qu’ils luttent contre un mariage qui s’effrite tout en élevant un jeune fils. Il met en vedette deux performances mémorables de Driver et Johansson, et a été récompensé par de nombreux prix et une grande attention. Cette attention s’est traduite par pas moins de six nominations aux Oscars (dont l’une a été remportée par Laura Dern), six nominations aux Golden Globes et trois nominations aux Oscars.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Drame

Cast : Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern

Directeur : Noah Baumbach

Évaluation : R

Durée : 136 minutes

Lady Bird (2017)

Lady Bird est l’un des rares films qui saisit véritablement la façon dont les lycéens pensent, ressentent et interagissent entre eux et avec leurs aînés. Christine « Lady Bird » McPherson (Saoirse Ronan) entretient une relation compliquée avec sa mère (Laurie Metcalf), car elles sont presque identiques dans leurs manières de faire.

Bien sûr, ils ne le voient pas de cette façon. La mère travaille sans relâche pour maintenir sa famille à flot après que son mari a perdu son emploi, mais Lady Bird veut aller à l’université sur la côte Est. Situé à Sacramento en 2002, ce film utilise le carrefour d’une famille comme une lentille sur un paysage économique et culturel américain en mutation.

Rotten Tomatoes : 99%

Genre : Drame, Comédie

Cast : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothee Chalamet

Directeur : Greta Gerwig

Évaluation : R

Durée : 93 minutes.

Silver Linings Playbook (2012)

Adapté du roman éponyme de Matthew Quick en 2008, Silver Linings Playbook de David O. Russell est un tour de force d’ensemble avec un Bradley Cooper dans le rôle-titre. Quand Patrick Solitano Jr. (Bradley Cooper) est libéré après huit mois de soins psychiatriques intensifs, il retourne chez ses parents, Pat Sr. (Robert De Niro) et Dolores (Jacki Weaver). Décidé à reconquérir sa femme, Pat rencontre Tiffany (Jennifer Lawrence), une femme veuve souffrant elle-même d’un trouble non spécifié. Alors qu’elle et Pat commencent à se lier, Tiffany demande à Pat de participer avec elle à un concours de danse, une action qui, selon Pat, ramènera sa femme. Silver Linings Playbook est une comédie romantique tordue et injectée de réalisme émotionnel. Il explore l’amour, la famille et la psychose d’une manière que d’autres cinéastes n’oseraient jamais faire.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Drame, Romance, Comédie

Cast : Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

Directeur : David O. Russell

Évaluation : R

Durée : 121 minutes

Oui, Dieu, Oui (2020)

Natalia Dyer, ancienne élève de Stranger Things, est à l’affiche de Yes, God, Yes de la scénariste et réalisatrice Karen Maine, un film sur l’adolescence, la répression religieuse et la sexualité naissante. Alice (Dyer) et son amie Laura (Francesa Reale) décident de participer à la retraite annuelle Kirkos de leur école catholique. Au cours de leur pèlerinage, Alice entre par inadvertance dans un salon de discussion à caractère sexuel, ce qui déclenche une série de rumeurs parmi ses camarades de classe. Basé sur son court-métrage de 2017 du même nom, Yes, God, Yes est une histoire mature et nuancée d’une adolescente qui essaie de se frayer un chemin à travers les stigmates du sexe, avec une performance principale puissante de Dyer.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : Comédie

Cast : Natalia Dyer, Alisha Boe, Francesa Reale

Directeur : Karen Maine

Évaluation : R

Durée : 78 minutes

If You Knew (2020)

Définie comme une version moderne et libre de Cyrano de Bergerac adaptée aux temps modernes, Ellie est une adolescente timide et solitaire à qui ses camarades de classe demandent souvent de faire ses devoirs. Elle est plus qu’heureuse de le faire et demande une rémunération pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Mais soudain, elle reçoit une étrange demande : Paul, le sportif de l’école, lui demande d’écrire des lettres d’amour en son nom à Aster, sa petite amie. Cela fonctionne bien au début, jusqu’à ce qu’Ellie commence à tomber amoureuse d’Aster, ce qui complique la situation pour toutes les personnes concernées. C’est une histoire douce sur ce qui fait vraiment tomber les gens amoureux les uns des autres, ainsi que sur l’importance d’être vrai et honnête avec soi-même.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : Comédie, Drame, Romance

Cast : Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire

Directeur : Alice Wu

Évaluation : PG-13

Durée : 104 minutes

Mother of Blues (2020)

Ce film, qui a reçu plusieurs nominations aux Oscars et qui est basé sur la pièce de théâtre éponyme d’August Wilson, met en vedette Viola Davis dans le rôle d’une chanteuse de blues des années 1920. Davis est transformée de manière fascinante en une femme influente qui n’était pas seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi une militante des droits des Noirs et des LGBTQ+, même si elle n’était pas aussi franche que d’autres. Rainey ne s’est jamais cachée de son style de vie, sortant ouvertement avec des femmes à une époque où cette simple idée était taboue, surtout pour une femme de couleur. Si le film vaut la peine d’être vu rien que pour ses incroyables performances – dont celle du regretté Chadwick Boseman dans le rôle de l’ambitieux trompettiste Levee Green – c’est un film important qui célèbre la communauté LGBTQ+.

Rotten Tomatoes : 98%

Sexe : Théâtre, Musique

Cast : Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts

Directeur : George C. Wolfe

Évaluation : R

Durée : 94 minutes

The Hole (2019)

Sorti en mars 2020 sur Netflix, ce film donne envie aux utilisateurs d’en savoir plus sur tout ce qui est représenté dans la production. Goreng, de son plein gré, entre dans une sorte de retraite dans un endroit très étrange ; mois après mois, il fait l’expérience de la façon dont les défis mis en œuvre deviennent de plus en plus extrêmes, au point de devenir une lutte pour la survie et de se terminer par la dignité des participants. Il s’agit du premier long métrage de Galder Gaztelu-Urrutia.

Rotten Tomatoes : 79%

Sexe : Mystère, suspense, science-fiction.

Cast : Emilio Buale, Ivan Massagué, Antonia San Juan

Directeur : Galder Gaztelu-Urrutia

Évaluation : TV-MA

Durée : 94 minutes

Million Dollar Baby

Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) est prête à donner trop d’elle-même, même si ce qu’elle obtient en retour est généralement assez peu, voire rien. Elle veut boxer et apprendre des meilleurs, et n’a pas peur du rejet qu’elle essuie au début de la part du vieil entraîneur Frankie Dunn (Clint Eastwood), qui ne semble pas disposé à mettre fin à ses années d’entraînement d’une femme. Mais il y a quelque chose chez cette fille qu’il est impossible d’ignorer : un talent et une volonté qui ne laissent personne indifférent, pas même un vieux chien comme Dunn.

Ce magnifique film de Clint Eastwood a remporté quatre Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice principale (Hilary Swank) et du meilleur acteur secondaire (Morgan Freeman).

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Drame

Cast : Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Anthony Mackie

Directeur : Clint Eastwood

Évaluation : PG-13

Durée : 132 minutes

Mon Maître la Pieuvre (2020)

My Octopus Teacher, lauréat de l’Oscar du meilleur film documentaire, raconte l’année que le cinéaste Craig Foster a passée à plonger au large des côtes sud-africaines, au cours de laquelle il a noué une relation avec une pieuvre sauvage qu’il a découverte sur place. En suivant la vie et les expériences de la pieuvre, Foster tire des leçons sur sa propre vie et sa relation avec sa famille et le monde qui l’entoure.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Documentaire

Cast : Craig Foster

Directeur : Pippa Ehrlich, James Reed

Évaluation : G

Durée : 85 minutes

Mystic River (2003)

Le passé revient et se heurte de plein fouet au présent après le meurtre de la fille de l’ex-détenu Jimmy Marcus (Sean Penn). Il s’avère que deux des amis d’enfance de Jimmy sont impliqués : Dave (Tim Robbins) est la dernière personne à l’avoir vue vivante, tandis que Sean (Kevin Bacon) est l’inspecteur de la criminelle chargé de l’affaire. Alors que l’enquête de Sean progresse, Jimmy commence sa propre enquête, qui le mène bientôt à Dave. Maintenant, il doit décider s’il veut se faire justice lui-même ou attendre que Sean fasse son travail le plus rapidement possible.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Crime, Drame, Mystère

Cast : Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laura Linney

Directeur : Clint Eastwood

Évaluation : R

Durée : 138 minutes

Total Recall (1990)

Le célèbre Paul Verhoeven a réalisé en 1990 cette adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick, We Can Remember It for You Wholesale, et l’a remplie de son mélange caractéristique de violence, de sexe et de satire sociale. L’un des films les plus coûteux jamais réalisés à l’époque de sa sortie, Total Recall fait jouer à Arnold Schwarzenegger le rôle d’un ouvrier du bâtiment dans un futur lointain de l’humanité. Il se retrouve soudain au cœur d’une conspiration interplanétaire qui pourrait être un souvenir implanté… ou quelque chose de très réel. Sharon Stone, Ronny Cox, Rachel Ticotin et Michael Ironside jouent des rôles secondaires dans cette aventure brutalement drôle qui emmène le personnage de Schwarzenegger de la Terre à Mars à la recherche de la vérité sur lui-même et son passé. En plus d’être un succès critique et commercial à sa sortie, le film a également remporté des prix pour les effets visuels.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : Science-fiction, Aventures

Les étoiles : Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Ronny Cox, Rachel Ticotin, Michael Ironside

Directeur : Paul Verhoeven

Évaluation : R

Durée : 109 minutes

Mank (2020)

Dans ce joyau photographique – une rétrospective du Hollywood d’or – le réalisateur David Fincher livre un drame finement ciselé sur l’écriture d’un chef-d’œuvre. L’écrivain en question est Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), alcoolique et joueur invétéré. Le film qu’il écrit, commandé par Orson Welles lui-même (Tom Burke), n’est autre que Citizen Kane. Le récit de Mank fait des allers-retours entre les années 30 et les années 40, racontant la vie turbulente de son personnage titre tout au long du développement du scénario. Mank a été écrit par feu Jack Fincher, le père du réalisateur, et nous offre des performances incroyables de son riche casting. C’est un véritable bijou pour les cinéphiles et les spectateurs occasionnels.

Rotten Tomatoes : 83%

Sexe : Drame, Biographie, Histoire

Cast : Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins

Directeur : David Fincher

Évaluation : R

Durée : 131 minutes

Des diamants bruts (2019)

Diamonds in the Rough (Uncut Gems) n’est pas pour les âmes sensibles. Le drame des frères Safdie sur un bijoutier dépendant du jeu est un voyage intense et stressant dans le monde des jeux d’argent.

Howard Ratner (Adam Sandler) est un bijoutier new-yorkais charismatique, toujours à la recherche du prochain gros coup. Lorsque la star de la NBA Kevin Garnett s’intéresse à la dernière acquisition de grande valeur de Howard, croyant qu’elle lui portera chance, Sandler fait une série de paris à haut risque qui pourraient mener au gain de toute une vie.

Malheureusement, tout le monde dans sa vie n’est pas prêt à attendre cette aubaine. Howard doit faire preuve d’un équilibre précaire entre les entreprises, les membres de la famille, les agents de recouvrement et bien d’autres choses encore pour obtenir le paiement.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Drame

Cast : Adam Sandler, LaKeith Stanfield, Kevin Garnett

Directeur : Josh Safdie, Benny Safdie.

Évaluation : R

Durée : 135 minutes

Le labyrinthe de Pan (2006)

Le Labyrinthe de Pan est un film à la fois beau et tragique. Lauréat de trois Oscars (sur six nominations), Le Labyrinthe de Pan (tel qu’il est connu dans le monde anglophone) a placé le réalisateur Guillermo del Toro sur le radar des récompenses américaines et a fait découvrir au public la combinaison d’éléments de science-fiction, d’horreur et de surréalisme qui caractérise son style.

C’est la guerre civile espagnole, et Ofelia (Ivana Baquero) est une jeune lectrice dotée d’une grande imagination. Ignorée par son cruel beau-père militaire et avec une mère enceinte et malade, Ofelia passe ses journées immergée dans un monde de fantaisie. Fantaisie ? Lorsqu’elle tombe sur un labyrinthe de pierre présidé par un faune suspect nommé Pan (Doug Jones), on lui demande d’accomplir trois tâches qui mettent sa vie en danger, tout cela pour prouver qu’elle est une princesse mythique revenue réclamer son royaume. Le parcours d’Ofelia se déroule parallèlement à la résistance de la guérilla au gouvernement fasciste de Francisco Franco et à la fragilité d’une famille nouvellement formée.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Drame, Fantasy

Cast : Ivana Baquero, Sergi López

Directeur : Guillermo del Toro

Évaluation : R

Durée : 115 minutes

Roma (2018)

Le film d’Alfonso Cuarón suit Cléo (Yalitza Aparicio), une femme de ménage qui travaille dans la maison d’un riche médecin, Antonio (Fernando Grediaga), et de sa femme, Sofía (Marina de Tavira). Cleo nettoie la maison, s’occupe des enfants et garde la famille sous contrôle. La femme est le genre de personnage habituellement relégué à un rôle secondaire dans ce genre d’histoires, mais Cuarón se concentre sur elle, décrivant son travail quotidien et ses luttes avec une grossesse surprise et un amant peu fiable. C’est un film magnifique, délicatement composé et tourné en noir et blanc.

Rotten Tomatoes : 96%

Sexe : Drame

Cast : Yalitza Aparicio, Marina de Tavira

Directeur : Alfonso Cuarón

Évaluation : R

Durée : 148 minutes.

Tigre blanc (2021)

Basé sur le roman éponyme d’Aravind Adiga paru en 2008, Le Tigre blanc suit l’histoire de Balram Halwai (Adarsh Gourav), un villageois indien appauvri qui, à force de travail (et avec un peu de manipulation), parvient à atteindre un poste de chauffeur très apprécié aux yeux d’Ashok (Rajkummar Rao) et de Pinky (Priyanka Chopra Jonas), deux magnats influents du monde des affaires. Ayant appris à aimer sa position, un faux pas tragique place Balram dans le collimateur de la famille d’Ashok. Ne voulant pas servir de bouc émissaire, Balram choisit de combattre les forces corrompues en jeu. Un drame de classe captivant semblable aux compagnons de Joker de Parasite, White Tiger est l’un des meilleurs drames que vous pouvez regarder aujourd’hui.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Drame

Cast : Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra Jonas

Directeur : Ramin Bahrani

Évaluation : R

Durée : 126 minutes

The Disaster Artist (2017)

Le palmarès de James Franco en tant que réalisateur n’est pas brillant – au mieux – mais The Disaster Artist est un coup de maître en matière de comédie, dans lequel le poids lourd d’Hollywood parle du tournage de The Room, un très mauvais film de Tommy Wiseau. Franco joue le rôle de Wiseau, imitant ses étranges manières et son discours, tandis que son frère Dave joue le rôle du meilleur ami de Wiseau, Greg Sestero (auteur des mémoires sur lesquelles le film est basé). La mise en place bizarre du méta-film fonctionne parfaitement pour la performance de Franco, qui bénéficie de suffisamment de soutien (Seth Rogen, Alison Brie, Josh Hutcherson, Jacki Weaver) pour que le tout forme un film très bien fait.

Rotten Tomatoes : 91%

Sexe : Comédie, Drame

Cast : James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie

Directeur : James Franco

Évaluation : R

Durée : 103 minutes

Votre maison (2020)

Après avoir subi une grande tragédie lors de leur pèlerinage du Soudan du Sud au Royaume-Uni, Bol (Ṣọpẹ́ Dìrísù) et Rial (Wunmi Mosaku), un couple de réfugiés fuyant leur pays déchiré par la guerre, sont placés dans une maison d’un quartier décrépit. Alors que Bol fait de son mieux pour s’acclimater à une nouvelle vie qui n’est pas exempte de racisme, une série de phénomènes horribles – difficiles à expliquer – se déroulent autour d’eux. Mélangeant une histoire d’immigration socio-politique et une histoire de maison hantée, His House détourne les deux sous-genres d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Son premier film, His House, de Remi Weekes, est un film passionnant et dérangeant qui devrait figurer en tête de votre liste de priorités ce week-end.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Mystère, Suspense, Horreur

Cast : Ṣọọpẹ́ Dìrísù, Wunmi Mosaku, Matt Smith

Directeur : Remi Weekes

Évaluation : R

Durée : 93 minutes

L’Excavation (2021)

The Dig est le premier film original Netflix de 2021. Il est basé sur le roman de John Preston, lui-même inspiré des événements réels qui ont entouré les fouilles archéologiques de Sutton Hoo en 1939. Carey Mulligan incarne Edith Pretty, une veuve qui engage l’archéologue Basil Brown (Ralph Fiennes) pour enquêter sur des tumulus situés sur sa propriété. Ce qu’il trouve attire rapidement l’attention du gouvernement et d’autres archéologues plus éminents. Il menace également d’évincer Basil et Edith de leurs propres affaires et initiatives. Pendant ce temps, Edith et Basil développent un lien romantique, malgré le mariage de Basil et la santé fragile d’Edith. Le film prend quelques libertés historiques, certes, mais parvient à créer un drame bien plus fort.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Drame

Cast : Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Ben Chaplin

Directeur : Simon Stone

Évaluation : R

Durée : 112 minutes

Finding ‘Ohana (2021)

Finding ‘Ohana ne rougit pas de nous renvoyer aux Goonies via la mythologie hawaïenne. Kea Peahu et Alex Aiono jouent Pili et Ioane, deux frères et sœurs ramenés à Hawaï par leur mère, Leilani (Kelly Hu), pour s’occuper de leur grand-père, Kimo (Branscombe Richmond). Alors qu’ils découvrent l’histoire de leur famille, Pili tombe sur un journal intime appartenant à Kimo qui pourrait les mener à un trésor pirate caché. Peu après, Pili convainc son nouvel ami, Casper (Owen Vaccaro) et Ioane de partir pour l’aventure de leur vie.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : Aventures, Action, Comédie

Cast : Kea Peahu, Alex Aiono, Lindsay Watson

Directeur : Jude Weng

Évaluation : PG

Durée : 123 minutes

Trial of the Chicago 7 (2020)

En 1968, la convention nationale démocrate de Chicago a donné lieu à des manifestations de masse, principalement menées par des jeunes. En 1969, le gouvernement fédéral a inculpé sept manifestants pour conspiration et autres charges, initiant un procès tristement célèbre dans lequel une génération plus âgée et plus conservatrice s’en prenait à la contre-culture qui accompagnait la nouvelle génération. Le procès paralyse la nation et alimente les craintes de la guerre froide que certains Américains tentent de saper leur propre gouvernement. Aaron Sorkin réalise ce thriller juridique authentique et survolté avec Eddie Redmayne et Sacha Baron Cohen.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Drame, Histoire

Cast : Eddie Redmayne, Sacha Baren Cohen, Yahya Abdul-Mateen II

Directeur : Aaron Sorkin

Évaluation : R

Durée : 130 minutes

Ghost Story (2017)

À la suite d’un accident de voiture mortel, C (Casey Affleck) revient sur terre sous la forme d’un fantôme recouvert de draps blancs. Après un pèlerinage spirituel dans le ranch de banlieue qu’il partageait avec M (Rooney Mara), l’esprit de C. commence à hanter la maison. Le temps s’écoule au fil des minutes, des mois et des années. M pleure, de nouvelles familles vont et viennent, mais la maison (et le fantôme) restent. Le réalisateur David Lowery a filmé le projet dans un secret relatif, en faisant appel à la même équipe d’effets visuels qui a prêté ses talents au remake de Pete’s Dragon financé par Disney. Une expérience cinématographique unique en son genre, A Ghost Story explore l’amour, la vie et la perte d’une manière rarement vue à l’écran.

Rotten Tomatoes : 91%

Sexe : Drame, Romance, Fantaisie

Cast : Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham

Directeur : David Lowery

Évaluation : R

Durée : 90 minutes

S’il m’arrive quelque chose, je les aime (2020).

Du duo scénariste-réalisateur Michael Govier et Will McCormack, If Anything Happens… explore un monde de chagrin profond d’une manière magnifiquement illustrée et méditative. Naviguant dans les suites émotionnelles de la perte tragique d’une famille, le court métrage d’animation commence dans un endroit sombre et presque impitoyable, mais grâce au pouvoir des sentiments et à la volonté d’aller de l’avant, le film avance vers un lieu d’amour, de pardon et d’espoir. Ce n’est pas le film le plus facile à expliquer, mais il mérite l’attention pour sa bravoure émotionnelle et sa composition stellaire. Le score de 100% de Rotten Tomatoes en dit long.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Drame, Animation

Cast : N/A

Directeur : Michael Govier, Will McCormack

Évaluation : R

Durée : 12 minutes

The Florida Project (2017)

Largement considéré comme l’un des outsiders les plus importants de la saison des Oscars 2017, The Florida Project est à peu près aussi réel que le cinéma hollywoodien peut l’être ces jours-ci, une grande partie du casting faisant ses débuts dans le long métrage aujourd’hui. Centrée sur un motel bon marché situé sur une route de Kissimmee, en Floride, l’histoire suit Moonee, 5 ans, qui vit avec sa mère célibataire (et très libre d’esprit) Halley. Alors qu’ils luttent désespérément pour éviter le dénuement et une vie misérable, aidés par le gérant compatissant du motel, Bobby (Willem Dafoe dans une performance nominée pour le meilleur second rôle), les portes ne cessent de se fermer. Le film juxtapose activement une famille en grande difficulté avec l’utopie idyllique de Disney World, qui se trouve juste à côté.

Rotten Tomatoes : 96%

Sexe : Aventure, action, science-fiction, mystère, thriller.

Cast : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto

Directeur : Sean Baker

Évaluation : R

Durée : 111 minutes

Good Time (2017)

Josh et Ben Safdie, le duo scénariste/réalisateur à l’origine des Uncut Gems de 2019, ont un penchant pour la production de polars électriques, une vocation qui s’est matérialisée pour la première fois avec leur film de 2017, Good Time. L’histoire suit Connie (Robert Pattinson) et Nick (Ben Safdie), deux frères qui tentent de braquer ensemble une banque de New York. Lorsque leur plan tourne mal et que Nick est arrêté, Connie est prête à tout pour libérer son frère avant que les autorités ne le rattrapent lui aussi. Good Time est un voyage à sensations fortes dans la ville de New York, avec un pied fermement sur l’accélérateur, sans jamais laisser l’adrénaline et le chaos derrière.

Rotten Tomatoes : 91%

Genre : Aventure, Action, Science-fiction, Mystère, Suspense

Cast : Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Benny Safdie

Directeur : Josh & ; Benny Safdie

Évaluation : R

Durée : 101 minutes

A la recherche des hommes sauvages (2017)

Basé sur le roman Wild Pork and Watercress de Barry Crump, Hunt for the Wilderpeople (Taika Waititi) met en scène Sam Neill et Julian Dennison dans un improbable duo père adoptif/enfant. Après son adoption par la famille Faulkner, Ricky (Dennison) tente de s’installer dans sa nouvelle maison, mais des événements tragiques poussent le garçon à s’enfuir à travers la dense nature sauvage de la Nouvelle-Zélande. Hec (Neill), le père adoptif de Ricky, part à la recherche du garçon, mais il souffre d’une blessure débilitante. S’attachant à leur passé et espérant un avenir plus libre, ils décident de se cacher ensemble dans la brousse. Mais avec une recherche nationale en cours pour les retrouver, combien de temps leur odyssée peut-elle vraiment durer ? Hunt for the Wilderpeople est soutenu par la chimie à l’écran de Neill et Dennison, un partenariat d’acteurs qui n’est que renforcé par le scénario riche en émotions de Waititi.

Rotten Tomatoes : 96%

Sexe : Aventures, Comédie

Cast : Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata

Directeur : Taika Waititi

Évaluation : PG-13

Durée : 101 minutes

Le couple d’amoureux (2016)

Écrit et réalisé par Jeff Nichols, et inspiré du documentaire The Loving Story (HBO, 2012), Loving relate les tribulations de Richard (Joel Edgerton) et Mildred Loving (Ruth Negga), un couple interracial qui ne voulait rien d’autre que se marier. Mais après avoir voyagé de la Virginie à Washington D.C. pour le faire, le couple est traqué par les autorités de sa ville natale et accusé de violer les lois de ségrégation de la Virginie. Pour que leur peine de prison soit annulée, le couple doit accepter de quitter la Virginie et de ne pas y revenir avant 25 ans. Mais ils ne veulent pas renoncer à leur amour. Ruth écrit au procureur général Robert F. Kennedy, qui déclenche l’une des affaires les plus importantes de l’histoire des droits civiques devant la Cour suprême.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Biographie, Drame, Histoire

Cast : Joel Edgerton, Ruth Negga, Nick Kroll

Directeur : Jeff Nichols

Évaluation : PG-13

Durée : 123 minutes

Le dilemme des médias sociaux (2020)

The Social Dilemma du réalisateur Jeff Orlowski est un docudrame révélateur qui place les géants de la technologie comme Google, Facebook et Instagram sous la loupe. Diverses têtes parlantes (dont beaucoup d’anciens employés) s’expriment sur les conséquences néfastes des médias sociaux, de l' »exploration algorithmique des données » aux effets néfastes sur la santé mentale. Plus vous regarderez ce film, plus vous commencerez à vous poser des questions sur votre propre exposition aux médias sociaux. The Social Dilemma ne s’écarte pas de son objectif, nous laissant avec toutes sortes de choses à penser (en particulier, nos propres comptes de médias sociaux).

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Documentaire, Drame

Cast : Tristan Harris

Directeur : Jeff Orlowski

Évaluation : PG-13

Durée : 94 minutes

There Will Be Blood (2007)

There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson est une étude sombre de Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis), un magnat du pétrole en plein essor dans la Californie du début du XXe siècle. Daniel est le genre d’homme qui vendrait son âme au diable pour de l’argent, ce qui rend l’arrivée de Paul Sunday (Paul Dano) d’autant plus fortuite. Le garçon prétend qu’il y a du pétrole sur la propriété de sa famille et dira à Daniel où il se trouve, en échange d’argent. Les deux hommes concluent une transaction et Daniel se rend dans la ville de Little Boston avec son fils H. W. (Dillon Freasier) pour essayer d’acheter le Sunday Ranch pour le forage. Ce qui attend Daniel est un ennemi lâche et la terre maudite de sa famille. Ou Plainview est-elle la malédiction elle-même ? There Will Be Blood est une descente de plus de deux heures dans l’enfer des affaires et de la foi, avec une performance principale de Day-Lewis récompensée par un Oscar.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Drame

Cast : Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’ Connor

Directeur : Paul Thomas Anderson

Évaluation : R

Durée : 158 minutes

Ombre (2018)

Le légendaire réalisateur chinois Zhang Yimou a poursuivi son aventure avec La Grande Muraille de 2018 avec Shadow, un beau retour en forme.

Le film commence lorsque le commandant Ziyu (Deng Chao) est vaincu lors d’un duel avec le commandant ennemi Yang Cang (Hu Jun), perdant au passage une ville importante. Cela rend furieux le roi de Ziyu, qui rétrograde Ziyu au rang de roturier et tente désespérément de reprendre la ville. À l’insu du roi, la vraie Ziyu est sur le point de mourir après le duel, remplacée par un double corporel qui doit maintenant s’entraîner pour vaincre Yang Cang. Shadow est une grande épopée historique, pleine d’intrigues et de séquences de combat élégantes, accentuées par une palette de couleurs rigides.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Comédie, Drame

Cast : Deng Chao, Sun Li, Ryan Cheng

Directeur : Zhang Yimou

Évaluation : R

Durée : 116 minutes

The Witcher : Nightmare of the Wolf (2021)

Ne vous méprenez pas : il ne s’agit pas de la deuxième saison de The Witcher, même si ce film d’animation se déroule dans le même univers que la série à succès créée par Lauren Schmidt Hissrich et basée sur les romans de dark fantasy d’Andrzej Sapkowski. Le film explore les premières années du sorcier Vesemir, le mentor de Geralt et son collègue tueur de monstres, et nous donne un peu plus d’informations sur certains des personnages les plus célèbres (et infâmes) de ce monde. L’acteur de la franchise Theo James fournit la voix de Vesemir, avec Lara Pulver (Sherlock) dans le rôle de Tetra, Graham McTavish (Outlander) dans celui de Deglan et Mary McDonnell (Battlestar Galactica) dans celui de Lady Zerbst.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Action, Fantasy

Cast : Theo James, Lara Pulver, Graham McTavish

Directeur : Kwang-Il Han

Qualification : TV-MA

Durée : 83 minutes

