En ce début d’octobre, la bibliothèque d’Amazon Prime Video continue de s’enrichir, et ce qui était au départ une offre plutôt limitée est devenu un coffre-fort de titres suffisamment puissant pour tenir tête à Netflix et HBO, surtout si vous possédez un Fire TV Cube. Envie d’un marathon de séries ? Ne perdez pas de temps à chercher ! Voici les 55 meilleures séries sur Amazon Prime Video (octobre 2021).

Les 55 meilleures séries sur Amazon Prime Video

Note: certaines de ces séries peuvent ne pas être disponibles dans votre région géographique.

La poursuite de l’amour

Deux cousins voient leur amitié mise à l’épreuve lorsqu’ils prennent des directions opposées dans leur vie. Basé sur le roman éponyme de Nancy Mitford, ce drame romantique britannique a été créé par Emily Mortimer (The Newsroom), qui tient également un petit rôle. Si vous cherchez quelque chose de léger et de romantique, cette série est peut-être ce qu’il vous faut. Acclamé par la critique sur Rotten Tomatoes, le drame a été salué pour son casting impeccable et son « déroulement élégant ». Le New Yorker le qualifie de « satire mordante de la classe supérieure britannique ». À ne pas manquer

Créé par: Emily Mortimer

Cast : Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham, Dominic West, Dolly Wells, John Heffernan, Beattie Edmondson, Assaad Bouab, Shazad Latif, Freddie Fox, Emily Mortimer.

Nombre de saisons : 1

Quatrième série de la franchise Star Trek et troisième suite de l’original, Star Trek : The Original Series, cette série de science-fiction diffusée dans les années 1990 se concentre sur la station spatiale Deep Space Nine. Situé dans un vortex de l’autre côté de la Voie lactée, il s’agit d’un monde futur du 24e siècle où la Terre fait désormais partie de la Fédération des planètes unies. Suivez le commandant Sisko et les membres de son équipage alors qu’ils repoussent les attaques d’extraterrestres et d’ennemis, en surmontant toutes sortes de défis qui menacent leur survie. Si DS9 se perd souvent dans les méandres de l’audimat, elle a été saluée comme l’une des meilleures – sinon la meilleure – séries de la franchise grâce à son écriture, ses acteurs et sa production fabuleux.

Créé par : Rick Berman, Michael Pille

Cast : Avery Brooks, Rene Auberjonois, Terry Farrell, Cirroc Lofton, Colm Meaney, Armin Shimerman, Alexander Siddig, Nana Visitor

Nombre de saisons : 8

Goliath

Billy Bob Thornton joue le rôle de l’avocat Billy McBride dans cette série dans laquelle il poursuit sa propre rédemption après avoir quitté le puissant cabinet d’avocats qu’il a cofondé et avoir touché le fond. Bien qu’elle comporte un casting impressionnant comprenant William Hurt, Maria Bello, Olivia Thirlby, Molly Parker et Mark Duplass, la série est emmenée par la performance de Thornton dans le rôle de l’ancien avocat qui se bat désormais contre un système juridique qui joue contre les impuissants au lieu de les aider. Ce rôle a valu à Thornton un Golden Globe du meilleur acteur de l’année dans une série dramatique en 2017. La quatrième et dernière saison débute le 24 septembre sur Amazon Prime Video.

Créé par : David E. Kelley, Jonathan Shapiro

Cast : Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Bello, Tania Raymonde

Nombre de saisons : 4

Lorsque les services de renseignement veulent discréditer des informations fournies par des agents ou des sources apparemment peu fiables, ils émettent ce qu’on appelle une Burn Notice. Un espion qui a été « brûlé » se retrouve essentiellement sans identité, ce qui le place dans une position précaire. À l’aide de voix off et d’un récit à la deuxième personne, cette série suit l’agent des opérations secrètes Michael Westen, qui conseille d’autres agents brûlés qui n’ont plus accès à l’argent, à un emploi ou à un réseau de soutien. L’humour combiné à une action rapide constitue une combinaison gagnante.

Créé par : Matt Nix

Cast : Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwar, Bruce Campbell, Sharon Gless, Coby Bell

Nombre de saisons : 7

LuLaRich

Toutes les entreprises ne réussissent pas, et c’est le cas de LuLaRoe. Ce qui était au départ une société de marketing multi-niveaux qui promettait aux jeunes mères une source de revenus fructueuse tout en travaillant à domicile selon leurs propres horaires s’est transformé en une escroquerie qui a vu des personnes sans méfiance vendre des vêtements qui, selon beaucoup, sont défectueux et de qualité inférieure. Cette série documentaire présente aux téléspectateurs l’histoire en quatre parties, y compris des entretiens avec d’anciens employés, des vendeurs et les propriétaires de la société eux-mêmes, qui ont été accusés d’avoir mis en place un système pyramidal.

Créé par : Julia Willoughby Nason, Jenner Furst

Cast : Roberta Blevins, Áine Cain, Lauren Covey Carson

Nombre de saisons : 1

How I Met Your Mother

Profitez dès maintenant des neuf saisons de cette sitcom à succès qui suivait la vie d’un groupe d’amis âgés de 20 à 30 ans vivant à New York, qui démarraient tous leur carrière et leur vie amoureuse (toujours mouvementée). Ted est le personnage central, qui raconte à ses enfants de l’année 2030 comment il a rencontré sa mère, avec la particularité que chaque épisode se concentre sur toutes sortes de liaisons, y compris les nombreuses femmes que Ted a fréquentées avant de rencontrer la mystérieuse mère. Si le final de la série a été décevant pour beaucoup, les huit premières saisons en valent la peine.

Créé par : Carter Bays, Craig Thomas

Cast : Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan

Nombre de saisons : 9

L’amour moderne

Une chronique hebdomadaire du New York Times a inspiré cette série de comédie-romance, dont la première a eu lieu en 2019 et qui réunit un impressionnant casting d’acteurs de premier plan dans ses deux saisons de huit épisodes chacune. La série suit plusieurs résidents de la ville de New York qui doivent faire face aux épreuves et aux tribulations pour trouver une romance et la maintenir en vie à l’ère moderne. Les acteurs qui apparaissent dans les épisodes d’une demi-heure de la série sont Kit Harington, Anna Paquin, Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener, Cristin Milioti, Sofia Boutella, Ed Sheeran et Judd Hirsch.

Créé par : John Carney, Todd Hoffman, Trish Hoffman

Cast : Kit Harington, Anna Paquin, Ben Rappaport, Garrett Hedlund, Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, Cristin Milioti, Ed Sheeran, Judd Hirsch

Nombre de saisons : 2

30 Roches

Cette comédie satirique créée par et avec Tina Fey s’est inspirée de ses expériences en tant que scénariste pour Saturday Night Live et a été diffusée pendant sept saisons, récoltant 103 nominations aux Primetime Emmy et gagnant 16 fois. La série suit une showrunner de comédie qui doit jongler avec les intérêts de son patron, d’acteurs narcissiques et de scénaristes sensibles, tout en essayant de maintenir son émission à l’antenne et de réussir. Outre Fey, la distribution comprend Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski et Judah Friedlander, entre autres visages familiers.

Créateur : Tina Fey

Cast : Tina Fey, Tracy Morgan, Alec Baldwin

Nombre de saisons : 7

Le chemin de fer clandestin

Réalisé par l’équipe créative de Moonlight – dont Brad Pitt – et basé sur le roman éponyme de Colson Whitehead, ce drame historique explore une ligne temporelle alternative où le « chemin de fer clandestin » est un véritable train. En réalité, ce que l’on appelle le « chemin de fer clandestin » était une série de routes cachées et de refuges qui aidaient les Noirs asservis à s’échapper vers la liberté au XIXe siècle. Cette série le présente non plus comme une métaphore, mais comme un objet physique réel, avec des ingénieurs, des conducteurs, des voies et des tunnels. L’histoire est centrée sur une femme esclave, Cora, qui se joint à César pour tenter de prendre le train vers la liberté.

Créateur : Barry Jenkins

Cast : Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Joel Edgerton

Nombre de saisons : 1

Bones

Si vous êtes à la recherche d’une comédie dramatique procédurale et criminelle quelque peu basique et prévisible, mais divertissante, Bones répondra à vos besoins. Et il y a une douzaine de saisons à regarder. Comme le veut le genre, chaque épisode traite d’un nouveau dossier du FBI impliquant des restes humains et de l’agent spécial qui travaille aux côtés d’un anthropologue légiste pour tenter de le résoudre. Les histoires se penchent également sur la vie personnelle des personnages principaux. Librement inspiré de la vie de l’anthropologue judiciaire Kathy Reichs et de ses romans, ce livre jette un regard intéressant sur l’intersection et les débats entre la science et les preuves empiriques, d’une part, et la foi et l’intuition, d’autre part.

Créateur : Hart Hanson

Cast : Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, Eric Millegan, T.J. Thyne, Jonathan Adams, Tamara Taylor

Nombre de saisons : 12

Un Mississippi

La mort d’un être cher peut ne pas sembler être le début le plus prometteur pour une série comique, mais One Mississippi est tout sauf conventionnel. Avec l’humoriste Tig Notaro dans le rôle d’une version fictive d’elle-même, le spectacle est basé sur plusieurs tragédies de sa vie réelle. Après avoir vaincu un cancer du sein, Tig retourne dans sa ville natale du Mississippi pour assister au débranchement de sa mère et décide de rester pour renouer avec son beau-père et son frère. Malgré un premier épisode déprimant, One Mississippi n’est pas un drame implacable. Le spectacle fait la part belle au chagrin et à la joie, en examinant le long processus ascendant et descendant du traumatisme et de la guérison.

Créé par : Tig Notaro, Diablo Cody

Cast : Tig Notaro, Noah Harpster, John Rothman

Nombre de saisons : 2

Mr. Robot

Alors que les technologies de l’information s’infiltrent dans tous les aspects de notre vie, on ne peut s’empêcher de regarder avec suspicion les personnes qui contrôlent ces technologies (entreprises, agences gouvernementales). Et le monde moderne, par moments, ressemble à un prélude à une dystopie cyberpunk – du moins dans la manière dont Mr. Robot le dépeint. Dans cette série, nous voyons Elliot Alderson (Rami Malek), un ingénieur en sécurité paranoïaque qui, en plus de son travail quotidien pour une entreprise massive, se livre à des actes de piratage.

Lorsqu’Elliot est courtisé par un mystérieux activiste-hacker connu sous le nom de « M. Robot », il a l’occasion d’utiliser ses compétences pour autre chose que des actes de justice vigilante. Mr. Robot a un grand plan pour renverser la société et Alderson pourrait jouer un rôle clé. Mr. Robot est un cyberthriller qui comprend parfaitement la technologie qu’il dépeint, mais ne confondez pas précision technique et réalisme : la série plonge la tête la première dans un terrier de paranoïa et d’espionnage, avec une intrigue qui remet constamment en question les perceptions du spectateur.

Créé par : Sam Esmail

Cast : Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

Nombre de saisons : 4

Bosch

Cette série policière populaire revient pour sa septième et dernière saison, même si nous savons que l’histoire se poursuivra à travers une série dérivée (encore sans titre) pour IMDb TV. Titus Welliver incarne Harry Bosch, un détective rigoureux mais quelque peu instable, qui se retrouve au cœur d’une controverse concernant un procès pour mort injustifiée intenté par la famille d’un suspect présumé qu’il a abattu. Le parcours de Bosch se poursuit au fil des saisons d’une série captivante et pleine d’action. Dans la saison 7, Bosch s’attache à faire tomber un criminel qui a mis le feu à une maison et tué une fillette de 10 ans qui s’y trouvait.

Créé par : Eric Overmyer, Daniel Pyne, Michael Connelly, Henrik Bastin, Pieter Jan Brugge, John Mankiewicz

Cast : Titus Welliver, Annie Wersching, Amy Price-Francis

Nombre de saisons : 7



Histoires de la boucle

Inspirée des peintures et dessins futuristes de l’artiste suédois Simon Stålenhag, la série originale d’Amazon Tales From the Loop se concentre sur une petite ville rurale où les gens vivent sur « The Loop », une machine construite pour découvrir et explorer les mystères de l’univers. Duncan Joiner et Rebecca Hall jouent dans ce drame qui vise à rendre la science-fiction plus réelle que jamais.

Créé par : Nathaniel Halpern

Cast : Duncan Joiner, Rebecca Williams

Nombre de saisons : 1

Flack

La première saison a été lancée fin janvier sur Amazon Prime Video, et la saison 2 est disponible dès maintenant. Anna Paquin joue le rôle de Robyn, une responsable américaine des relations publiques travaillant à Londres. Son travail consiste principalement à essayer d’aider les clients à se sortir de situations difficiles. Avec seulement six épisodes par saison, c’est une série facile à regarder dans son intégralité en un week-end. Définie comme une comédie dramatique, Robyn doit non seulement faire face aux problèmes ridicules de ses clients, mais aussi à ses propres problèmes personnels incontrôlables.

Créé par : Oliver Lansley

Cast : Anna Paquin, Sophie Okonedo, Genevieve Angelson, Lydia Wilson, Rebecca Benson, Arinze Kene, Marc Warren, Rufus Jones.

Nombre de saisons : 2

Les garçons

Une équipe de justiciers se lance dans la lutte contre un groupe de super-héros connu sous le nom des Sept, qui – contrairement à l’idée générale – sont égoïstes, corrompus et utilisent leurs pouvoirs pour leur propre profit, sinon pour le mal. Basé sur la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson, il met en vedette Jack Quaid, Chace Crawford et Elisabeth Shue et est produit par Seth Rogen, entre autres. La première saison a été lancée en 2019 et a reçu des critiques élogieuses. La deuxième saison a commencé à être diffusée le 4 septembre 2020.

Créateur : Garth Ennis, Darick Robertson, Eric Kripke

Cast : Jack Quaid, Elisabeth Shue, Jessie T. Usher, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty

Nombre de saisons : 2

Milliards

Profitez de trois des cinq saisons de ce drame fascinant de Showtime qui suit Bobby Axelrod (Damian Lewis), un impitoyable gestionnaire de fonds spéculatifs new-yorkais qui continue à faire fructifier son riche portefeuille et à accroître le pouvoir qui l’accompagne. Mais il n’y parvient pas du jour au lendemain et ses agissements – parfois louches, voire carrément illégaux – attirent l’attention du procureur Chuck Rhoades (Paul Giamatti), qui ne pense qu’à faire tomber Axelrod par tous les moyens à sa disposition. Avec un mélange de fiction et d’histoires reflétant des crimes financiers réels, la série a été louée pour la fraîcheur de sa narration chaque saison et l’introduction de nouveaux personnages qui parviennent toujours à briller dans leur propre droit. Spoiler-bait : il n’y a pas de bons ou de méchants ici.

Créé par : Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin

Coulée: Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, Malin Akerman, Toby Leonard Moore, David Costabile, Condola Rashad

Nombre de saisons : 5

Le jeu

Profitez des trois premières saisons de cette comédie dramatique (qui a été diffusée pendant neuf ans au total). Spin-off de la populaire série UPN/The CW Girlfriends, Tia Mowry incarne ici Melanie Barnett, la cousine du personnage de Joan Clayton, qui met sa prometteuse carrière médicale « en attente » pour soutenir son petit ami, dont la carrière d’athlète professionnel est à son apogée. Alors que la série s’est achevée, CBS All Access a annoncé fin 2020 qu’elle travaillait sur une nouvelle « série à suivre ».

Créateur : Mara Brock Akil

Cast : Hosea Chanchez, Wendy Raquel Robinson, Coby Bell

Nombre de saisons : 9

Petite hache (2020)

À partir du 20 novembre, vous pourrez profiter de cette série de la BBC, créée et réalisée par le cinéaste et vidéaste Steve McQueen, qui traite des expériences des Noirs vivant en Grande-Bretagne. La série comprend six films, dont trois ont été projetés pour la première fois au festival du film de New York en septembre. Le premier épisode, Mangrove, avec Shaun Parkes et Letitia Wright (la saison compte également John Boyega parmi ses stars), a été qualifié de « puissant réquisitoire contre le racisme institutionnel » par les critiques, qui lui ont attribué un score de 98 % sur Rotten Tomatoes.

Créateur : Steve McQueen

Cast : Leticia Wright, Malachi Kirby, Shaun Parkes, John Boyega, et autres

Nombre de saisons : 1

The Wilds (2020)

Plusieurs jeunes filles échouent sur une île déserte après un accident d’avion. Apparemment, tout était un accident, mais les filles finissent par comprendre que ce n’était peut-être pas du tout un accident. La série porte sur la survie, mais a également été décrite comme un « drame pour adolescents ». La première saison comprend 10 épisodes, qui sont tous disponibles dès maintenant.

Créateur : Sarah Streicher

Cast : Rachel Griffiths, Sophia Taylor Ali, Shannon Berry, Sarah Pidgeon, Erana James, Jenna Clause, David Sullivan, Troy Winbush, Helena Howard, Reign Edwards, Mia Healey.

Nombre de saisons : 1

L’homme dans le haut château

La Seconde Guerre mondiale semble être la source la plus courante du scénario « Et si… ». The Man in the High Castle, basé sur le roman éponyme de Philip K. Dick, part du principe que les puissances de l’Axe ont non seulement gagné la guerre, mais ont également occupé les États-Unis par la suite, le Japon impérial régnant sur la côte ouest et les nazis contrôlant le territoire à l’est des Rocheuses. La série suit des personnages vivant dans différentes régions, qui tentent de supporter l’occupation tout en enquêtant sur une mystérieuse bobine de film décrivant un univers alternatif où les Alliés ont réellement gagné la guerre. Dick était un véritable auteur visionnaire, et The Man in the High Castle rend bien la nature autoritaire du monde qu’il a imaginé. Riche en intrigues et doté d’une excellente mise en scène, The Man in the High Castle est un thriller captivant.

Créateur : Frank Spotnitz

Cast : Alex Davalos, Luke Kleintank, Geoffery Blake, Rupert Evans, Luke Kleintank

Nombre de saisons : 4

Camarade Détective

Dans les années 1980, alors que la guerre froide se réchauffait, la culture pop américaine a produit une pléthore de films exprimant les angoisses et le patriotisme de l’époque : des films comme Red Dawn de 1985 ou Invasion U.S.A. (avec Chuck Norris). Comrade Detective élève l’esthétique du cinéma d’action des années 1980 et la filtre à travers une lentille communiste (sardonique), en suivant deux détectives roumains qui enquêtent sur un complot des impérialistes occidentaux visant à renverser l’ordre communiste. La série – qui est présentée comme une véritable émission roumaine, doublée en anglais avec des voix d’acteurs tels que Channing Tatum et Joseph-Gordon Levitt – commence avec le détective Gregor Anghel (un flic coriace qui suit ses propres règles pour obtenir des résultats) et son partenaire qui s’attaquent à des trafiquants de drogue, mais un sniper tire sur le partenaire d’Anghel. Cherchant à se venger, Anghel et son nouveau partenaire, Iosif Baciu, traquent le tueur mais tombent sur une conspiration d’envergure internationale. Camarade Détective est une émission étrange, même selon les normes inventives de la télévision moderne, une parodie enveloppée dans un manteau de fausse authenticité, mais ses charmes étranges valent la peine d’être appréciés.

Créé par : Brian Gatewood

Cast : Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Jenny Slate

Nombre de saisons : 1

Les Américains

Nous sommes en 1981, Ronald Reagan est président et, comme beaucoup d’autres Américains, Elizabeth (Keri Russell) et Philip Jennings (Matthew Rhys) profitent de la prospérité du pays alors que la guerre froide commence à s’intensifier. Mais contrairement aux autres Américains, les Jennings sont des espions du KGB. C’est le principe de cette série, qui est l’une des plus passionnantes du moment. L’intrigue politique est passionnante, et ce qui la distingue, c’est l’accent mis sur le mariage des Jennings. La série prouve que les problèmes personnels, comme les conflits de couple, peuvent être tout aussi passionnants que les manœuvres politiques.

Créé par : Joseph Weisberg

Cast : Keri Russell, Matthew Rhys, Holly Taylor

Nombre de saisons : 6

Chênes rouges

Red Oaks n’est pas une série très longue, alors autant dévorer les trois saisons en un week-end. Située dans les années 1980, l’histoire est centrée sur un jeune joueur de tennis (Craig Roberts) qui accepte un emploi au Red Oaks Country Club pendant l’été entre sa deuxième et sa troisième année d’université. Ce qui suit est un clin d’œil chaleureux et sincère aux comédies sexuelles qui étaient un élément essentiel de cette décennie. Grâce à un humour pince-sans-rire et à un ensemble solide comprenant Ennis Esmer dans le rôle de l’hilarant tennisman Nash, < ; em> ; Red Oaks développe des personnages auxquels on s’attache.

Créé par : Gregory Jacobs, Joe Gangemi

Cast : Craig Roberts, Jennifer Grey, Paul Reiser

Nombre de saisons : 3

La Tique

Ceux qui ont regardé la Fox au début des années 2000 ont peut-être de vagues souvenirs d’une sitcom de super-héros éphémère appelée The Tick (basée sur la bande dessinée du même nom), dans laquelle un super-héros en costume bleu joué par l’incontournable Patrick Warburton affrontait des super-méchants. La série The Tick d’Amazon est une autre adaptation de la franchise. Bien que sans Warburton, il conserve le sens de l’humour absurde et léger de la bande dessinée.

L’histoire suit un super-héros nommé The Tick (Peter Serafinowicz) et son acolyte, Arthur (Griffin Newman), qui combattent le crime et enquêtent sur une conspiration impliquant un super-vilain tristement célèbre nommé The Terror (Jackie Earle Haley). Bien qu’il ne dure que deux saisons, The Tick est l’une des alternatives les plus dures aux super-héros.

Créé par : Ben Edlund

Cast : Peter Serafinowicz, Griffin Newman, Jackie Earle Haley

Nombre de saisons : 2

Star Trek : The Original Series

Star Trek était également célèbre pour avoir intégré un casting ethniquement diversifié dans des années 60 politiquement tumultueuses, ce qui en faisait une série très en avance sur son temps. Roddenberry envisageait un avenir où l’humanité tirerait le meilleur de ses idéaux et les projetterait dans l’univers, et la série partage en fait son idéalisme sans limite. Les effets spéciaux – presque artisanaux – peuvent rendre Star Trek un peu ridicule pour l’œil moderne, mais même ses scènes d’action les plus inélégantes conservent un certain charme.

Créateur : Gene Rodenberry

Cast : William Shatner, Leonard Nimoy, Deforest Kelley

Nombre de saisons : 3

Mozart dans la jungle

Gael García Bernal incarne un chef d’orchestre excentrique et prodigieux dans l’une des premières séries originales d’Amazon, créée par Roman Coppola, Jason Schwartzman et Paul Weitz. Lola Kirke joue le rôle d’une instrumentiste protégée du chef d’orchestre. Il ne s’agit pas d’un drame passionné ou d’un thriller à grand spectacle, loin de là : Mozart in the Jungle est une série très drôle et sans prétention sur l’être humain. Il y a l’ambition, le triomphe, l’échec, la connexion, la déconnexion et une foule de choses typiquement « ordinaires » présentes dans le monde des musiciens « extraordinaires ». De plus, avec Malcolm McDowell et Bernadette Peters, on sait que l’on va passer un bon moment.

Créateurs : Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers

Cast : Gael García Bernal, Lola Kirke, Malcolm McDowell, Bernadette Peters

Nombre de saisons : 4

Moine

Monk, lauréat de huit Emmy Awards, met en scène Tony Shalhoub dans le rôle du détective privé Adrian Monk, qui travaille au service des homicides de la police de San Francisco sur diverses affaires. Ses puissants talents de déduction n’ont d’égal que ses innombrables phobies, qui – avec son trouble obsessionnel compulsif – compliquent son travail avec les enquêteurs de la police. La série a conclu ses huit saisons en 2009 avec un final qui a résolu l’un des plus vieux mystères de la série.

Créateur : David Hoberman

Cast : Tony Shalhoub, Traylor Howard, Ted Levine

Nombre de saisons : 8

Jack Ryan

La franchise « Ryanverse » de Tom Clancy fait le saut du cinéma à la télévision avec ce thriller d’espionnage, dont la première a eu lieu en 2018 et qui nous présente John Krasinski (The Office) dans le rôle d’un analyste de la CIA enquêtant sur une menace internationale après l’autre. Carlton Cuse est le co-créateur et le producteur exécutif de la série Amazon Original aux côtés de Krasinski et Michael Bay (entre autres), et deux saisons bien accueillies ont déjà été proposées jusqu’à présent, avec une troisième en cours de réalisation.

Créateur : Graham Roland, Carlton Cuse

Cast : John Krasinski, Abbie Cornish, Wendell Pierce

Nombre de saisons : 2

Les rêves électriques de Philip K. Dick

Vous pourriez l’appeler le Black Mirror d’Amazon Prime et vous ne vous tromperiez pas. Il s’agit d’une série d’anthologie de science-fiction basée sur les récits de l’écrivain Philip K. Dick, dont l’œuvre a inspiré la série Blade Runner et l’original Amazon The Man in the High Castle. La première saison de Electric Dreams explore, entre autres, la conscience injectable, les lecteurs d’esprit, les humains remplacés par des robots et un candidat présidentiel génocidaire. L’actrice de Hidden Figures et Moonlight, Janelle Monae, incarne un robot intelligent dans une combinaison métallique d’un réalisme convaincant. Comme Black Mirror, il emploie quelques grandes stars, dont Terrence Howard, Bryan Cranston, Steve Buscemi et Anna Paquin.

Créé par : Non disponible

Cast : Geraldine Chaplin, Steve Buscemi, Richard Madden

Nombre de saisons : 1

Marvelous Mrs. Maisel

Si vous voulez voir naître une étoile, laissez tomber ce que vous faites et plongez dans le rôle de Miriam « Midge » Maisel joué par Rachel Brosnahan dans la sitcom des années 1950 Marvelous Mrs. Maisel. Midge est une femme au foyer qui cherche à s’établir en tant que comédienne après que son mari, Joe Maisel (Michael Zegen), l’ait quittée de façon inattendue.

Après un spectacle impromptu et alcoolisé au cours duquel elle n’a cessé de parler, comme si elle courait, Susie Myerson (Alex Borstein) décide d’être le mentor de Midge, dans l’espoir de modeler un diamant brut.

Cette production a ensuite remporté le Golden Globe de la meilleure comédie musicale/série pour sa première saison, et Brosnahan a reçu la statuette de la meilleure actrice dans une comédie musicale.

Créateur : Amy Sherman-Palladino

Cast : Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen

Nombre de saisons : 3

The Expanse

Imaginez un futur dans lequel les humains ont colonisé chaque partie du système solaire. The Expanse transforme ce futur hypothétique en un puissant drame de science-fiction. La série se déroule 200 ans dans le futur et se concentre sur une conspiration qui menace d’anéantir la race humaine. Ne vous laissez pas tromper par les effets CGI et les décors spatiaux : The Expanse est un drame fascinant qui aborde les conflits humains de la même manière que ses rivaux Game of Thrones et Westworld.

Les deux premières saisons de la série sont disponibles, et la troisième le sera probablement dans un avenir proche, car Amazon a sauvé la série pour sa quatrième saison plus tôt cette année après que Syfy l’ait annulée.

Créateur : N/A

Cast : Thomas Jane, Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Cas Anvar, Dominique Tipper

Nombre de saisons : 4

Downton Abbey

Située dans la campagne anglaise peu après le début du XXe siècle, Downton Abbey raconte la vie de la famille aristocratique Crawley et de sa hiérarchie de domestiques. Un regard fascinant sur l’aristocratie anglaise à l’aube de l’ère moderne, Downton Abbey équilibre habilement le drame historique avec les conflits vécus par les personnages de la famille et les domestiques.

Créé par : Julian Fellows

Cast : Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter

Nombre de saisons : 6

American Horror Story

American Horror Story, l’anthologie de l’horreur de Ryan Murphy, continue de dépasser les attentes à chaque nouvelle saison. Chacune d’elles fonctionne essentiellement comme une mini-série autonome, qui se concentre sur un répertoire de personnages et une histoire qui a son propre début, son propre développement et sa propre fin. Chaque saison, qu’elle tourne autour d’une assemblée de sorcières, d’un asile d’aliénés ou d’une maison hantée du centre de Los Angeles, présente des décors splendides et une esthétique un peu ringarde – il faut bien le dire – qui s’ajoutent aux excellentes performances de Lady Gaga et de la primée Jessica Lange. De nombreuses saisons abordent même des questions sociales actuelles et laissent souvent une impression étrange et merveilleuse.

Créateur : Ryan Murphy

Cast : Sarah Paulson, Jennifer Lange, Kathy Bates, Connie Britton, Dylan McDermott, Evan Peters

Nombre de saisons : 9

Télécharger

En 2033, les personnes sur le point de mourir peuvent être « téléchargées » dans la réalité virtuelle dans un nouveau type de vie de leur choix. Ces vies après la mort – de réalité virtuelle – sont gérées par six entreprises technologiques, qui créent un nouveau type de concurrence entre les entreprises et la mort humaine. Lorsque la voiture sans conducteur de Nathan (Robbie Amell) a un accident, sa petite amie l’emmène dans la luxueuse vie numérique de Lakeview. Il y rencontre Nora, une représentante du service clientèle de Lakeview, qui accoste Nathan dans sa version spéciale du paradis. La série suit leur amitié alors que Nathan s’habitue à la vie loin de ses proches, tandis que Nora équilibre sa connexion avec le Nathan virtuel avec ses luttes financières et personnelles dans la vie réelle.

Créateur : Greg Daniels

Cast : Robbie Amell, Andy Allo, Chris Williams

Nombre de saisons : 1

Le Bernie Mac Show

Bernie Mac, l’un des grands talents comiques de cette génération, a réussi à avoir sa propre émission qui a duré cinq saisons. La sitcom était librement inspirée de certains de ses propres textes de stand-up, ainsi que d’éléments de sa propre vie. Le personnage de Mac et sa femme n’ont pas d’enfants, mais sont obligés de s’occuper des neveux et nièces de Bernie lorsque sa sœur part en cure de désintoxication. Naturellement, vous ne savez rien de l’éducation des enfants, mais ils font de leur mieux. Sur HBO, les cinq saisons à partir du 8 décembre.

Créateur : Larry Witmore

Cast : Bernie Mac, Kellita Smith, Jeremy Suaraz, Dee Dee Davis, Camille Winbush

Nombre de saisons : 5

Ray Donovan

Vous trouverez un mélange de violence crue, de scandales et d’émotions lourdes dans ce drame criminel centré sur la vie du personnage principal (Liev Schreiber), qui travaille comme « fixeur » pour l’élite d’Hollywood : politiciens, hommes d’affaires et tous ceux qui ont assez d’argent et de distinction pour payer ses honoraires exorbitants. Lorsque vous êtes confronté à un problème qui menace de ternir votre réputation, un appel à Donovan suffit à faire disparaître tous les malheurs.

Dans son travail, Ray est aussi dur que l’on peut s’y attendre. Mais sous sa peau se cache un profond traumatisme d’enfance causé par la mort de sa sœur et la haine pour son père négligent et escroc (Jon Voight), ce qui le pousse à faire des choses terribles, de la tricherie à la consommation persistante d’alcool. Bien que la série porte sur un homme perturbé qui tente de faire face à son passé, il y a suffisamment de chocs et de meurtres horribles pour que les téléspectateurs restent scotchés à l’écran.

Créateur : Ann Biderman

Cast : Liev Schreiber, Paula Malcomsom, Eddie Marsan, Dash Mihok, Steven Bauer, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Devon Bagby, Jon Voight, Susan Sarandon, Graham Rogers

Nombre de saisons : 7

L’affaire

Quel est l’effet d’entraînement des aventures extraconjugales ? Ce drame intriguant explore la réponse à cette question avec un casting de stars comprenant Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney et Joshua Jackson. Dans un format unique, chaque épisode est divisé en deux, chaque moitié étant racontée du point de vue de l’une des parties impliquées dans l’infidélité. Naturellement, vous verrez que le biais de mémoire entre en jeu, car une personne se souvient d’événements très différents de l’autre.

Diffusée sur Showtime pendant cinq saisons, la première – désormais disponible sur Amazon Prime – se concentre sur les perspectives du mari et père Noah (West) et d’Alison (Wilson), une serveuse mariée avec laquelle il entame une liaison torride qui, peu à peu, balaie tout ce qui entourait leur vie jusqu’alors.

Créateur : Sarah Treem, Hagai Levi

Cast : Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake Siciliano, etc.

Nombre de saisons : 5

Fleabag

Cette série mélange très bien l’élégance et le rire. L’introduction est un beau soliloque qui se termine par une blague sexuelle. C’est l’une des meilleures comédies qui existent, bien qu’en dessous coule une rivière de tristesse. Il raconte l’histoire de « Fleabag » (Phoebe Waller-Bridge), une femme névrosée qui tente de trouver un équilibre entre son entreprise et sa vie personnelle. En réalité, c’est une anti-héroïne menteuse, égoïste et compulsive, qui s’adresse directement au public dans des monologues.

Créateur : Phoebe Waller-Bridge

Cast : Phoebe Waller-Bridge, Ben Aldridge, Sian Clifford

Nombre de saisons : 2

Scrubs

Les services de radiodiffusion sont inondés de diverses émissions médicales, mais aucune ne ressemble à cette comédie dramatique qui jette un regard beaucoup plus comique sur la vie des internes en médecine, des infirmières, des administrateurs d’hôpitaux et même de l’hilarant gardien de l’hôpital. L’alchimie entre les deux acteurs principaux, Zach Braff et Donald Faison, qui jouent des collègues, des médecins et des meilleurs amis très proches (qui agissent souvent comme s’ils étaient à l’université), est extraordinaire. Mais c’est l’ensemble de la distribution, l’écriture brillante et le concept unique qui permet au protagoniste John « J.D. »… Dorian (Braff) qui raconte son histoire – entrecoupée de séquences drôles – qui le distingue de nombreux autres drames médicaux plus sérieux et plus intenses.

Créateur: Bill Lawrence

Cast : Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Neil Flynn, Ken Jenkins, John C. McGinley, Judy Reyes, Eliza Coupe, Kerry Bishe, Michael Mosley, Dave Franco

Nombre de saisons: 9

Orphan Black

Dans cette série canadienne acclamée par la critique, une jeune femme nommée Sarah (Tatiana Maslany) rencontre par hasard une femme qui lui ressemble, et découvre qu’elle est l’un des nombreux clones qui ont été créés dans le cadre d’une expérience en cours. Bientôt, elle se retrouve aux prises avec la société qui l’a créée et une mystérieuse organisation qui veut se débarrasser d’elle. C’est un thriller au rythme rapide qui prend le temps d’explorer des thèmes tels que l’identité personnelle et la bioéthique. Et Maslany fait un travail merveilleusement captivant en jouant plusieurs clones, chacun d’entre eux ayant une personnalité, des manières et un style très distincts. Sa performance à elle seule – qui lui a valu un Primetime Emmy award en 2016 – justifierait de regarder la série, sans parler de l’histoire fascinante qui l’entoure.

Créateur : Graeme Manson, John Fawcett

Cast : Tatiana Maslany, Jordan Gavaris, Dylan Bruce

Nombre de saisons : 5

Utopie

Cette série originale d’Amazon suit un groupe d’amis dont l’obsession mutuelle pour une mystérieuse bande dessinée les entraîne dans une conspiration mortelle et implique rien de moins qu’une pandémie ( !) qui se propage rapidement à travers le pays. Adapté de la série britannique de 2013 du même nom, et aux côtés de son talentueux casting principal, on y retrouve également Rainn Wilson, John Cusack et Sasha Lane dans des rôles de premier plan. Sombre et sanglant, Utopia équilibre ses thèmes sombres et trop réels avec une forte dose d’éléments fantastiques et de rebondissements surréalistes. Nous vous assurons que le suspense augmente au fur et à mesure que l’histoire progresse.

Créateur : Gillian Flynn

Cast : John Cusack, Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Desmin Borges, Christopher Denham, Javon Walton, Cory Michael Smith, Rainn Wilson, Sasha Lane.

Nombre de saisons : 1

Undone

Undone est une rareté parmi les séries animées pour adultes, car il s’agit davantage d’un drame et d’un thriller que d’une comédie. Il utilise également l’animation Rotoscoping pour fournir des images époustouflantes. Rosa Salazar joue dans la série le rôle d’Alma, une jeune femme sans but qui a failli perdre la vie dans un accident de voiture. Cependant, Alma découvre bientôt que l’accident a apparemment débloqué sa capacité à voir son père décédé, Jacob (Bob Odenkirk). Selon Jacob, Alma a la capacité de plier le temps et l’espace à sa volonté, et il veut qu’elle remonte le temps pour empêcher son meurtre. Alors qu’Alma peut apparemment faire tout ce que Jacob lui dit, la vérité sur ses capacités et sa santé mentale reste très ambiguë. Heureusement, il y a une deuxième saison à l’horizon avec plus de réponses.

Créateur : Raphael Bob-Waksberg, Kate Purdy

Cast : Rosa Salazar, Angelique Cabral, Bob Odenkirk

Nombre de saisons : 1

Mr. Bean

Rowan Atkinson vous fera mourir de rire dans cette authentique ode à l’ineptie, créée par Atkinson lui-même et Richard Curtis. Diffusée à l’origine au début des années 1990, cette série de 15 épisodes suit le personnage de M. Bean (Atkinson), qui fait un gâchis total de toutes les tâches quotidiennes. La série a été acclamée dans le monde entier et a remporté d’innombrables prix pour ses histoires simples et loufoques, qui n’utilisaient souvent que peu ou pas de dialogues et s’appuyaient sur le don inégalé d’Atkinson pour la comédie physique.

Créateur : Rowan Atkinson, Richard Curtis

Cast : Rowan Atkinson

Nombre de saisons : 1

Alias

La série qui a réellement mis le super-créateur J.J. Abrams sur la carte, ainsi que sa star, Jennifer Garner. Alias est un thriller sexy et palpitant qui a été diffusé sur ABC pendant cinq saisons, toutes disponibles sur Amazon Prime. L’histoire suit la superspyromancienne Sydney Bristow dans ses aventures et ses batailles contre des agences d’intelligence occulte, travail qu’elle doit concilier avec ses propres drames familiaux. Connu pour ses personnages extravagants, ses costumes hilarants et ses rebondissements surprenants, Alias est à la fois drôle et provocateur.

Créateur : J.J. Abrams

Cast : Jennifer Garner, Victor Garber, Mia Maestro

Nombre de saisons : 5

Catastrophe

Amazon a l’exclusivité des droits de diffusion aux États-Unis de cette comédie britannique mettant en vedette Rob Delaney et Sharon Horgan dans le rôle d’un couple mal assorti qui se rencontre à Londres et qui, après une semaine de passion balayée par le vent, vit la catastrophe ultime : une grossesse. Catastrophe renverse la mécanique de la comédie romantique, obligeant un publicitaire de Boston et un professeur irlandais vivant à Londres à devenir parents peu après avoir cessé d’être des étrangers. Delaney et Horan ont une alchimie remarquable dans le rôle d’un couple qui se chamaille constamment et qui est en conflit avec sa culture, mais qui est néanmoins déterminé à faire en sorte que tout se passe bien pour le bébé. Il s’agit d’un regard honnête et drôle sur les relations, le mariage et la parentalité, qui se concentre sur deux futurs parents très imparfaits, mais étrangement compatibles.

Créateur : Rob Delaney, Sharon Horgan

Cast : Rob Delaney, Sharon Horgan

Nombre de saisons : 4

Transparent

Transparent est une série originale d’Amazon et se concentre sur Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor), une femme transgenre qui fait son coming out devant sa famille. La série dépeint les névroses et les relations entre Maura et ses enfants. La fiction tente de montrer les profondeurs de la condition humaine. Transparent a été le premier produit d’un service de streaming à remporter le Golden Globe de la meilleure série.

Créateur : Joey Soloway

Cast : Jeffrey Tambor, Judith Light, Gaby Hoffmann, Jay Duplass

Nombre de saisons : 5

Retour au pays

La deuxième saison de ce thriller psychologique réalisé par Sam Esmail (Mr. Robot) propose une toute nouvelle histoire. La première saison mettait en vedette Julia Roberts, Bobby Cannavale, Stephan James et Sissy Spacek. James revient pour la saison 2, tout comme Hong Chau, et ils seront rejoints par Janelle Monae et Chris Cooper. Dans la saison 1, Heidi Bergman (Roberts) était une ancienne assistante sociale de l’établissement Homecoming, une organisation censée aider les soldats à retourner à la vie civile. L’histoire de la saison 2 semble plus digne de Jason Bourne, puisque le personnage de Monae se réveille au milieu de nulle part, sans savoir qui elle est. Geist, la société mère de l’installation Homecoming, revient comme une organisation qui est tout sauf transparente.

Créateur : Micah Bloomberg, Eli Horowitz

Cast : Julia Roberts, Bobby Cannavale, Shea Whigham, Janelle Monae

Nombre de saisons : 2

Sneaky Pete

La série originale d’Amazon, Sneaky Pete, a créé un drame mordant sur une affaire complexe de vol d’identité. Marius Josipovic (Giovanni Ribisi) est un escroc récemment libéré de prison qui prend l’identité de son ancien compagnon de cellule, Pete Murphy, pour se cacher du patron du crime Vince Lonigan (Bryan Cranston). Si la production brille grâce à l’ensemble des acteurs célèbres présents (dont l’exceptionnelle Margo Martindale), ce qui la rend vraiment spéciale, c’est l’intelligence du scénario.

Créateur : Bryan Cranston, David Shore

Cast : Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Margo Martindale

Nombre de saisons : 3

Poldark

Après avoir combattu pendant trois ans dans la révolution américaine, Ross Poldark (Aidan Turner) rentre chez lui en Cornouailles et trouve son domaine en ruines et sa maîtresse Elizabeth (Heida Reed) mariée à son cousin.

Ainsi, tandis que Ross tente de reconstruire les mines de sa famille, il sauve une jeune femme nommée Demelza (Eleanor Tomlinson) et lui donne un emploi de domestique. Mais son rival, George Warleggan, va rendre les choses un peu plus compliquées.

Basée sur une série de romans du 20e siècle, cette adaptation de Poldark avance à un rythme rapide convenant à un spectacle moderne, avec une bonne dose de romance, d’action et de manœuvres politiques.

Créateur : Debbie Horsfield

Cast : Aiden Turner, Heida Reed, Eleanor Tomlinson

Nombre de saisons : 5

Hanna

Esme Creed-Miles joue le personnage titre, une jeune adolescente qui a été élevée dans l’isolement le plus complet dans une forêt isolée de Pologne avec un homme nommé Erik (Joel Kinnaman), qui était en fuite de la CIA. Elle faisait partie d’un programme appelé UTRAX, dans lequel des enfants recevaient un ADN amélioré pour devenir des super soldats. Mais quand Erik est tombé amoureux de la mère d’Hanna, il s’est enfui avec elle pour protéger la jeune fille. Basée sur le film du même nom sorti en 2011, la deuxième saison débute début juillet 2020 pour suivre Hanna dans son périple, sachant désormais qui et ce qu’elle est. Elle découvre également que le programme UTRAX n’a jamais été arrêté et qu’il existe peut-être d’autres « sœurs » comme elle.

Créateur : David Farr

Cast : Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Joel Kinnaman

Nombre de saisons : 2

Farscape

Cette série culte créée en 1999 suit un astronaute moderne dont le voyage accidentel à travers un trou de ver l’amène à rejoindre l’équipage coloré d’un vaisseau spatial vivant dans une région inconnue, loin de la Terre. En fuite d’une puissante force militaire connue sous le nom de « Peacekeepers », lui et l’équipage tentent de trouver un sanctuaire (et un moyen de rentrer chez eux) dans une galaxie étrange. La série primée se distingue par le fait qu’elle est une production de la Jim Henson Company et qu’elle comprend plusieurs personnages importants créés par le Creature Shop de la société. La série de quatre saisons a été suivie d’une mini-série de trois heures qui a conclu l’histoire et a également inspiré une longue liste d’histoires dérivées dans des romans, des bandes dessinées et d’autres formats.

Créateur : Rockne S. O’Bannon

Cast : Ben Browder, Claudia Black, Anthony Simcoe

Nombre de saisons : 4

Vikings

Pour ceux qui apprécient les manœuvres politiques et les batailles militaires désordonnées de Game of Thrones, et qui veulent quand même quelque chose d’un peu plus terre à terre, Vikings est sûr de plaire. Il s’agit d’une saga fantastique historico-réaliste, qui relate l’ascension de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), de fermier à guerrier légendaire. Ragnar navigue à travers l’Europe du Nord à la recherche de lieux à piller, accompagné de sa femme guerrière, Lagertha (Katheryn Winnick), et d’autres alliés.

Il s’agit d’une série sinistre, basée sur les légendes entourant les raids vikings au Moyen Âge. Bien qu’il ne s’agisse pas de la série la plus fidèle à l’histoire, Vikings conserve une esthétique plus convaincante que certains de ses contemporains fantastiques. Bien sûr, il y a beaucoup de sang, beaucoup de cris et beaucoup, beaucoup de boue.

Créateur : Michael Hirst

Cast : Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig

Nombre de saisons : 6

Le Grand Tour

Pendant des années, le trio Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond a conduit des voitures cool et s’est promené ensemble dans l’émission Top Gear de la BBC. Cependant, malgré leur départ de cette série, le bon temps continue de rouler sur The Grand Tour, qui réunit les trois animateurs pour une émission dont le format est très proche de celui de Top Gear.

Comme pour Top Gear, les meilleurs épisodes sont ceux dans lesquels les animateurs s’aventurent dans des pays étrangers, testant des véhicules uniques sur des terrains inconnus. Pour les amateurs de voitures ou les fans de Top Gear mécontents des nouveaux animateurs de cette émission, The Grand Tour est un retour bienvenu.

Créateur : Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Andy Wilman

Cast : Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May

Nombre de saisons : 4

