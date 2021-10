Les 60 meilleures séries sur HBO et HBO Max (octobre 2021)

HBO Max est disponible en Espagne et en Amérique latine depuis plusieurs mois déjà. Il permet d’accéder à la vaste et solide bibliothèque de WarnerMedia – et aux émissions originales à succès de HBO – d’un simple clic. Vous cherchez une excuse pour rester à la maison ? Consacrez votre précieux temps de loisir au seul divertissement avec certains des programmes de WarnerMedia 60 meilleures séries HBO et HBO Max (octobre 2021) que nous avons sélectionnés pour vous ici

Les 60 meilleures séries sur HBO et HBO Max

Nous sommes ici

Profitez de la deuxième saison de cette série originale de HBO qui suit les meilleurs travestis qui se rendent dans les petites villes et villages des États-Unis pour aider les aspirants travestis à devenir les beautés et les artistes dont ils rêvent. Pendant que Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara et Shangela Laquifa Wadley enseignent leurs astuces, ils profitent de leurs expériences pour aider les personnes qui ont besoin de sortir de leur coquille et de se sentir bien dans leur peau, avec ou sans maquillage.

Créé par : Johnnie Ingram, Steve Warren

Cast : David Huggard, D.J. ‘Shangela’ Pierce, Caldwell Tidicue

Nombre de saisons : 2

HBO Max

Succession

La semaine prochaine débute la troisième saison de Succession et l’histoire de la famille Roy, un clan d’hommes de pouvoir riches, intéressés et intransigeants. Le patriarche de la famille Logan (Brian Cox) a bâti l’une des plus grandes entreprises de médias au monde, mais maintenant qu’il est vieux et en mauvaise santé, ses enfants : Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) et Shiv (Sarah Snook) planifient la meilleure façon de faire avancer leurs carrières, et peut-être même de s’assurer le trône de l’empire de leur père. La série ressemble beaucoup au Roi Lear, et comme la pièce de Shakespeare, elle est pleine de drames et de coups bas. Si les personnages peuvent sembler répugnants au premier abord, ils sont complexes, ce qui rend leur querelle d’autant plus passionnante.

La troisième saison de Succession arrive le dimanche 17 octobre.

Créateur : Jesse Armstrong

Cast : Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman, Natalie Gold, Matthew Macfadyen.

Nombre de saisons : 3

HBO HBO Max

Folklore

Si vous cherchez à vous faire un peu peur, Folklore est peut-être la série qu’il vous faut. En collaboration avec HBO Asia, le créateur de la série, Eric Khoo, a réuni des écrivains et des réalisateurs d’Indonésie, du Japon, de Thaïlande, de Malaisie, de Singapour et de Corée du Sud pour créer une anthologie d’histoires d’horreur qui s’inspirent de la mythologie de chaque pays d’une manière unique. Dans le premier épisode, une mère célibataire s’attire accidentellement les foudres d’un fantôme vengeur en sauvant ses enfants adoptés. Un autre épisode met en scène le fantôme d’un meurtrier qui exige qu’un journaliste vivant publie son histoire. C’est un aperçu fascinant de la façon dont différentes cultures traitent le surnaturel.

Créé par : Eric Khoo

Cast : Marissa Anita, Muzakki Ramdhan, Kazuki Kitamura, Misuzu Kanno, Li Wen Qiang, Maguire Jian

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Scènes d’un mariage

Oscar Isaac et Jessica Chastain jouent les rôles principaux de cette série limitée qui raconte l’histoire d’un couple divorcé essayant de gérer leur relation fracturée sur une période de 10 ans. Adapté de la mini-série suédoise de 1973 d’Ingmar Bergman, qui a écrit l’histoire en se basant sur ses propres expériences, c’est l’une de ces séries qui peuvent devenir « familières » pour certains et provoquer une ou deux bosses dans votre gorge. C’est le jeu des acteurs – selon les premières critiques – qui fait de cette série un chef-d’œuvre d’émotion qui mérite d’être regardé.

Créé par : Hagai Levi

Cast : Jessica Chastain, Oscar Isaac, Nicole Beharie

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

The Leftovers

Dans The Leftovers, 2% de la population mondiale disparaît simplement et ne revient jamais. Et le monde qu’ils ont laissé derrière eux est rempli d’angoisse émotionnelle. C’est d’autant plus douloureux que la série et les personnages n’ont jamais de réponse définitive sur ce qui s’est passé. Justin Theroux joue le rôle de Kevin Garvey, le chef de la police de Mapleton, dans l’État de New York, qui perd rapidement la raison. Il trouve une âme sœur en la personne de Nora Durst (Carrie Coon), une femme qui a perdu son mari et ses deux fils dans « le grand jeu ». Leur connexion est au cœur de la série, même si leurs choix les déchirent.

Créé par : Damon Lindelof, Tom Perrotta

Cast : Justin Theroux, Carrie Coon, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Margaret Qualley

Nombre de saisons : 3

HBO MAX

Rome

Près de dix ans avant Game of Thrones, la série d’épées et de sandales de HBO était Rome, un drame qui prenait quelques libertés avec certains événements clés de l’histoire romaine. Quoi qu’il en soit, elle reste une série fascinante grâce à deux soldats, Lucius Vorenus (Kevin McKidd) et Titus Pullo (Ray Stevenson). À travers leurs yeux, nous voyons l’ascension et la chute de Jules César (Ciarán Hinds), ainsi que la guerre civile qui suit la disparition de César. Vorenus et Pullo ne sont pas toujours les meilleurs amis du monde, mais le lien qui les unit tient la série en haleine. Les deux hommes ont leur propre destin à suivre, même si leurs décisions peuvent déterminer le sort de la république.

Créé par : John Milius, William J. MacDonald, Bruno Heller

Cast : Kevin McKidd, Ray Stevenson, Ciarán Hinds, Kenneth Cranham, Lindsay Duncan, Tobias Menzies

Nombre de saisons : 2

HBO MAX

True Detective

L’anthologie policière True Detective de HBO a fait irruption sur la scène télévisuelle en 2014, entraînant les téléspectateurs dans un voyage particulièrement sombre et tordu avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Au cours de huit épisodes d’une heure chacun, le scénariste Nic Pizzolatto et le réalisateur Cary Fukunaga nous ont raconté une histoire poignante de meurtre, de tromperie et de polarité entre religion et logique. Ce n’est certainement pas la première série à jouer avec ces éléments thématiques, mais peu d’entre elles fonctionnent de manière aussi cohérente que True Detective au cours de sa première saison. Si la saison 2 n’a pas été à la hauteur de la première, Mahershala Ali (Moonlight) l’a ramené au sommet dans la saison 3.

Créateur : Nic Pizzolatto

Cast : Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Michael Potts, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Mahershala Ali

Nombre de saisons : 3

HBO HBO Max

Les Sopranos



Peu de séries télévisées ont obtenu d’aussi bonnes critiques que les Sopranos de David Chase lorsqu’elles ont été diffusées sur HBO entre 1999 et 2007. En six saisons, la série a remporté plusieurs prix. De plus, Chase et son équipe savaient ce qu’ils faisaient en matière de production télévisuelle de haute qualité. Quant à la série elle-même, elle met en scène le regretté James Gandolfini dans le rôle de Tony Soprano, un patron de la mafia excentrique vivant dans le New Jersey, en lutte constante avec sa vie de famille et les complications de son « métier » particulier.

Edie Falco, Michael Imperioli et Lorraine Bracco partagent l’affiche de cette série d’anthologie.

Créateur : David Chase

Cast : James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Nancy Marchand.

Nombre de saisons : 6

HBO HBO Max

Tchernobyl

Il est courant d’entendre quelque chose comme « la première étape pour résoudre un problème est de reconnaître qu’il existe ». Pour voir que cela est vrai à une échelle qui coûte encore un nombre incalculable de vies, il faut regarder Tchernobyl . Trois décennies après les événements qui, selon certains, ont marqué le début de la fin de l’Union soviétique, cette mini-série effrayante révèle non seulement la science qui se cache derrière la chaîne d’événements qui a conduit à la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi les efforts déployés par l’URSS pour garder l’accident secret et l’ampleur monstrueuse du coût. Avec une distribution digne de ce nom comprenant Stellan Skarsgård et Jared Harris, Tchernobyl est un tableau révélateur de l’enfer sur terre et de la négligence criminelle qui le crée.

Créateur : Craig Mazin

Cast : Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Jessie Buckley

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Mare de Easttown

Probablement l’une des meilleures séries de 2021. Kate Winslet est la vedette de cette mini-série policière sur le détective Mare Sheehan, qui est obligé de rouvrir le dossier d’un enfant disparu non résolu. Elle essaie de concentrer son énergie sur l’aide à apporter à la mère en deuil de la jeune fille, même si elle pense elle-même qu’elle ne sera jamais retrouvée. Mais elle doit trouver un équilibre avec les nombreuses autres affaires qui se présentent, y compris celles qui se mêlent à sa vie personnelle. Mare of Easttown a déjà reçu des évaluations très positives, les critiques notant que Winslet, comme prévu, fait un travail parfait. De plus, sa performance est soutenue par une histoire forte et convaincante.

Créé par : Brad Ingelsby

Cast : Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, Guy Pearce

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Big Little Lies

Basé sur le roman du même nom de Liane Moriarty, Big Little Lies se déroule dans une petite ville riche où Madeline Martha Mackenzie (Reese Witherspoon), son amie Celeste Wright (Nicole Kidman) et leurs familles vivent dans un bonheur apparent.

Lorsque Jane Chapman (Shailene Woodley) s’installe en ville avec son fils Ziggy, Mackenzie et Wright l’aident, mais une accusation contre Ziggy et un meurtre menacent de changer leur vie. Malgré le mystère, ce qui est vraiment frappant dans Big Little Lies, c’est sa description de la vie – domestique et sociale – de ces femmes, de leur amitié et de l’hostilité qu’elles subissent. Les personnages centraux sont complexes, animés autant par la compétitivité et l’arrogance que par l’amitié et la famille. Witherspoon brille dans son rôle de la dominatrice Madeline.

Créateur : David E. Kelley

Cast : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zöe Kravitz

Nombre de saisons : 2

HBO HBO Max

Westworld

Le thriller de science-fiction de Michael Crichton sur HBO a attiré l’attention de la chaîne et pour de bonnes raisons. La série est centrée sur un parc à thème futuriste avec de sales secrets dans un décor de western, où les riches peuvent payer pour vivre cette dose d’aventure que la vie réelle ne pourra jamais leur offrir. Les visiteurs – qui ne peuvent pas mourir à l’intérieur du parc – interagissent avec les « hôtes » robotiques, qui sont presque indiscernables des humains.

Créateur : Lisa Joy, Jonathan Nolan

Cast : Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandie Newton, Aaron Paul, Tessa Thompson

Nombre de saisons : 3

HBO HBO Max

Game of Thrones

La série de livres de George R.R. Martin a attiré un grand nombre de fans lorsqu’elle est arrivée sur les étagères des librairies au début des années 1990. Cependant, c’est l’adaptation télévisée de D.B. Weiss et David Benioff pour HBO qui a réellement réussi à créer une grande communauté de fans inconditionnels lors de son lancement en 2011. Game of Thrones est une histoire épique de querelles royales, de conflits dynastiques et de lutte pour le contrôle ultime des sept royaumes.

Au cours de plusieurs saisons, les créateurs ont rarement reculé devant la violence, le sexe et les effusions de sang, ce qui en a fait l’une des émissions les plus controversées et les plus populaires de HBO.

Créateur : David Benioff, D.B. Weiss, George R.R. Martin

Cast : Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinklage, Lena Heady, Maisie Williams

Nombre de saisons : 8

HBO HBO Max

The Undoing (2020)

Nicole Kidman et Hugh Grant sont les vedettes de cette minisérie de thriller psychologique basée sur le roman de 2014 de Jean Hanff Korelitz, Vous auriez dû savoir. Kidman joue le rôle de Grace, une femme à la vie apparemment parfaite qui commence à tout remettre en question après une série d’événements terribles, dont une mort violente, un mari disparu et une catastrophe publique. Alors que les premières critiques suggèrent que la présence de Kidman et de Grant compense ce qui manque à l’histoire, le consensus est que cela reste un « mystère magnifiquement filmé ».

Créé par : David E. Kelley

Cast : Nicole Kidman, Hugh Grant, Noah Jupe

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Le fil

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de la série dramatique The Wire, produite par David Simon. Certains considèrent qu’il s’agit de la meilleure série de tous les temps. Si vous n’avez pas encore succombé à son intrigue, c’est le moment idéal pour le faire.

L’histoire se déroule à Baltimore, où elle raconte une histoire fictive mais extrêmement réaliste de la relation entre le monde de la drogue, la loi qui est chargée de tout arrêter, et chaque corps, balle et élément qui se trouve pris au milieu.

La vérité est que peu de séries possèdent les superbes dialogues et la narration que Simon offre dans cette série, que nous ne nous lasserons jamais de recommander.

Créateur : David Simon

Cast : Dominic West, Sonja Sohn, Lance Reddick, Wendell Pierce, Idris Elba, Wood Harris, Frankie R. Faison

Nombre de saisons : 5

HBO HBO Max

Le Lotus blanc

Mike White, connu pour avoir écrit le scénario de School of Rock, est à l’origine de cette comédie satirique qui suit la vie du personnel et des clients d’une station balnéaire tropicale à Hawaï. Cela inclut des visiteurs comme Shane (Jake Lacy) et Rachel Patton (Alexandra Daddario), un couple de jeunes mariés dont la relation amoureuse est déjà mise à l’épreuve. D’autres clients arrivent également avec leur propre bagage personnel et émotionnel au centre de villégiature, provoquant parfois des frictions entre eux et le pauvre personnel assiégé. Il y a même un soupçon que tout le monde ne sortira pas vivant de cette fête…

Créé par : Mike White

Cast : Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Batwoman

La série de super-héros DC Comics revient pour sa deuxième saison. L’attention se porte sur Kate Kane, la cousine de Bruce Wayne, et sur Ryan Wilder, un ancien détenu qui a endossé le rôle de Batwoman pour aider à protéger Gotham City. Le personnage de Ryan, interprété par Javicia Leslie, a été créé suite au départ de Ruby Rose de la série et à la mort présumée de son personnage. La saison 2 a été diffusée pour la première fois sur The CW en janvier 2021 et a reçu des critiques positives, bien qu’elle n’ait pas obtenu de bons résultats dans l’audimat. Cependant, elle a été renouvelée pour une troisième saison qui débutera en octobre 2021.

Créé par : Caroline Dries

Cast : Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy

Nombre de saisons : 2

HBO Max

La Patrouille de la Doom

Dans cette série de super-héros DC Comics basée sur l’équipe du même nom, Matt Bomer, Diane Guerrero, Brandan Fraser et Timothy Dalton prêtent leurs talents vocaux aux différents personnages. Chaque membre de la Doom Patrol a tragiquement reçu ses superpouvoirs et, contrairement aux super-héros traditionnels, ils ne sont pas appréciés du public. En conséquence, le chef (Dalton) les invite à rester dans son manoir par sécurité. La saison 3 est disponible dès maintenant.

Créé par : Jeremy Carver

Cast : April Bowlby Diane Guerrero Matt Bomer

Nombre de saisons : 3

HBO Max

Rick et Morty

À l’heure actuelle, il n’y a rien de nouveau dans les séries animées à l’humour adulte, mais même là, Rick et Morty se démarque des autres. Le protagoniste est Rick, un scientifique de génie qui est également alcoolique, malhonnête et qui a le sens moral d’un chef de gang. Morty est le petit-fils malchanceux de Rick, qui est entraîné dans d’innombrables aventures avec Rick à travers le temps, l’espace et les dimensions alternatives. C’est hilarant et impitoyable, avec de multiples références à la science-fiction. L’intégralité de la série est disponible sur HBO Max, y compris la quatrième saison tant attendue.

Créé par : Dan Harmon, Justin Rolland

Cast : Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer

Nombre de saisons : 4

Parti de recherche

Précédemment sur TBS, le thriller mystérieux à l’humour noir Search Party est sur HBO Max. Alia Shawkat (Arrested Development) joue le rôle de Dory, une assistante personnelle dont la vie change lorsque son amie Chantal disparaît. Dory devient une détective amateur avec un groupe d’amis excentriques. La quatrième saison de Search Party a débuté en janvier 2021, et la protagoniste se retrouve dans la position terrifiante d’être un otage.

Créé par : Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers, Michael Showalter

Cast : Alia Shawkat, John Reynolds, John Early

Nombre de saisons : 4

Nancy Drew

Dès le 3 juillet, vous pourrez regarder la deuxième saison de ce drame mystérieux et surnaturel sur le personnage populaire des romans d’Edward Stratemeyer. Nancy Drew est une jeune détective amateur de 18 ans qui sert de narratrice et de protagoniste. Dans chaque épisode, Drew et ses amis enquêtent sur une série de mystères. Avec 18 épisodes par saison, c’est un véritable aimant pour les familles avec des adolescents, surtout s’ils étaient fans de Pretty Little Liars et Riverdale.

Créé par : Noga Landau, Stephanie Savage, Josh Schwartz

Cast : Kennedy McMann, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim

Nombre de saisons : 2

HBO Max

Gossip Girl

Quiconque a vu la série originale sur laquelle est basé ce remake – ou lu le livre éponyme de Cecily von Ziegesar – sera au moins curieux de découvrir ce drame pour adolescents. Kristen Bell revient dans le rôle de la narratrice d’un blogueur connu sous le nom de la mystérieuse « Gossip Girl », et les événements se déroulent une décennie après la fin de la série originale. Au cœur de cette version se trouve un nouveau groupe d’élèves de l’école publique de Manhattan, mais étant donné le passage de The CW à HBO Max, attendez-vous à trouver un contenu plus adulte que dans la série précédente.

Créé par : Joshua Safran, Stephanie Savage, Josh Schwartz

Cast : Jordan Alexander, Whitney Peak, Tavi Gevinson

Nombre de saisons : 1

HBO Max

South Park

South Park, l’une des séries les plus anciennes de tous les temps, se réinvente continuellement au fil des ans, tout en restant toujours aussi mordant, satirique et désagréablement perspicace. Le lauréat d’un Emmy prend un peu plus d’ampleur à chaque nouvelle saison, même si les quatre petits protagonistes ne le font pas. Bien qu’elle soit souvent étiquetée d’humour bébête, la série a été et reste l’une des émissions comiques les plus intelligentes, les plus créatives et les plus influentes de ces dernières décennies.

Créé par : Trey Parker, Matt Stone

Cast : Trey Parker, Matt Stone

Nombre de saisons : 24

HBO Max

Betty

Situé à New York, un groupe de skateurs de la génération Z tente de se faire un nom dans un monde de skateboarding majoritairement masculin. Basée sur le film Skate Kitchen de Crystal Moselle (2018) – qui a également créé cette comédie pour adolescents – elle revient cette semaine pour sa deuxième saison. Avec seulement six épisodes par séance, il est possible de s’en passer rapidement. L’audience n’a pas été particulièrement élevée, mais la première saison a été saluée par les critiques pour son sérieux et son audace.

Créé par : Cristal Moselle

Cast : Dede Lovelace, Kabrina Adams, Nina Moran

Nombre de saisons : 2

HBO Max

Hacks

Jean Smart a déjà offert à HBO plusieurs magnifiques prestations dans des séries originales telles que Watchmen et Mare of Easttown, mais elle brille encore plus dans Hacks. Smart incarne ici Deborah Vance, une comédienne de renommée mondiale qui règne en maître à Las Vegas. Mais lorsque ses spectacles commencent à être annulés et que la popularité de la comédie sur les médias sociaux commence à éroder son trône, elle devine que son règne touche à sa fin. Essayant de faire en sorte que l’inévitable devienne impossible, Vance prend en charge la jeune écrivaine Ava (Hannah Einbinder) dans ce que HBO définit comme « un sombre mentorat ». Les deux premiers épisodes de Hacks – qui promet d’être la prochaine comédie dramatique à ne pas manquer – seront diffusés pour la première fois sur HBO Max jeudi prochain, le 13 mai.

Créé par : Paul W. Downs, Lucia Aniello, Jen Statsky

Cast : Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Les Nevers

La science-fiction se mêle aux drames d’époque dans cette émission originale de HBO Max qui raconte l’histoire d’un groupe de femmes apparemment normales vivant à l’époque victorienne. Soudain, ils se rendent compte qu’ils font partie de ceux que l’on appelle les « Touchés », chacun ayant des capacités étranges et surnaturelles, comme la capacité de voir l’avenir ou de générer des boules de feu. Les premières critiques ont été tièdes, malgré le talent des acteurs et le fait que Joss Whedon soit derrière tout cela. Pour cette raison, cela vaut la peine de le vérifier et d’en juger par vous-même. Des épisodes seront ajoutés chaque semaine.

Créé par : Joss Whedon

Cast : James Norton, Laura Donnelly, Ann Skelly

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

L’enquête

En 2017, la journaliste suédoise Kim Wall a tenté un reportage sur l’UC3 Nautilus, un sous-marin appartenant à l’homme d’affaires danois Peter Madsen. Sa tentative lui a coûté la vie. Ce mois de février a vu la première de la série danoise The Investigation sur HBO Max, basée sur l’enquête réelle sur la vérité de ce qui est arrivé à Wall. La série ressemble à un film fascinant, étendu et détaillé, et plutôt que de se limiter au mystère du meurtre lui-même, elle aborde les difficultés qui existent souvent pour trouver et rendre justice.

Créé par : Tobias Lindholm

Cast : Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Racines

Basé sur le roman de 1976 Roots : The Saga of an American Family et inspiré de l’histoire vraie des ancêtres de la romancière Alex Haley, Roots a été un événement lors de sa première diffusion à la télévision. L’histoire de l’esclavage de Kunta Kinte (LeVar Burton) à la fin du 18e siècle et de sa lignée jusqu’à l’Amérique de l’après-guerre civile a touché une corde sensible chez les Américains à la fin des années 1970. À partir de février, les abonnés à HBO Max pourront le regarder à nouveau.

Créé par : Alex Haley

Cast : LeVar Burton, Robert Reed, John Amos

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Guerrier

Vous cherchez une bonne série sur les arts martiaux ? Que diriez-vous d’une série conçue par Bruce Lee lui-même ? En effet, c’est Lee qui a eu l’idée originale de ce qui est maintenant le drame d’action Warrior. Se déroulant à San Francisco au XIXe siècle, Warrior suit les exploits de Ah Sahm (Andrew Koji), un prodige des arts martiaux qui cherche désespérément à retrouver sa sœur disparue. En la recherchant, Ah Sahm se retrouve mêlé à la guerre des Tong, une querelle entre des gangs chinois rivaux. Plein d’action et avec beaucoup de charme d’époque, Warrior est grinçant et passionné, avec beaucoup de coups de pied volants pour ravir les fans.

Créateur : Jonathan Tropper

Cast : Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin

Nombre de saisons : 2

HBO Max

L’hôtesse de l’air

Cette mini-série – qui marque le retour de Kaley Cuoco sur le petit écran – met en scène l’ancienne star de The Big Bang Theory dans le rôle d’une hôtesse de l’air qui se réveille avec la gueule de bois dans un hôtel de Bangkok avec un cadavre à ses côtés. Choquée et terrifiée, elle décide de poursuivre sa journée normalement au lieu d’appeler la police. Mais lorsqu’elle arrive à New York, des agents du FBI sont là pour l’interroger sur son voyage. La série se poursuit alors qu’elle tente de reconstituer les événements qui ont précédé cette nuit-là et se demande si elle n’est pas coupable d’un meurtre. Les premières critiques ont été très positives, faisant l’éloge de la performance de Cuoco comme étant un « désordre brûlant » et qualifiant la série « d’addictive et intrigante ».

Créateur : Steve Yockey

Cast : Kaley Cuoco, Merle Dandridge, Nolan Gerard Funk

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Raised by Wolves

Sorti en septembre, ce nouveau drame de science-fiction se déroule après la destruction de la Terre. Deux androïdes élèvent des enfants humains sur une nouvelle planète, mais les différences religieuses menacent de déchirer la colonie. Les androïdes doivent essayer de trouver un moyen de mettre tout le monde d’accord. Produit par Ridley Scott, avec un casting mené par Travis Fimmel, connu pour son rôle principal dans la série Vikings.

Créateur : Aaron Guzikowski

Cast : Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Le pays de Lovecraft

HBO

Avec une équipe de producteurs exécutifs comprenant Jordan Peele et J.J. Abrams, et un casting comprenant Jurnee Smollett, Courtney B. Vance et Tony Goldwyn, cette série dramatique/horreur devrait être sur votre liste cette semaine. La saison inaugurale sera lancée à l’ancienne, avec un épisode par semaine. L’histoire suit un jeune homme noir (Jonathan Majors) qui voyage dans l’Amérique des années 50 – où la ségrégation était le triste pain quotidien – pour tenter de retrouver son père disparu. Mais au cours de son périple, il découvre de sombres secrets dans la ville que, par coïncidence, le célèbre auteur de romans d’horreur H.P. Lovecraft a fait apparaître dans plusieurs de ses histoires supposées fictives.

Créateur : Misha Green

Cast : Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Perry Mason

HBO

Cette série limitée met en scène l’avocat fictif le plus célèbre du monde sur le petit écran. La série de HBO est une histoire originale d’avocat de la défense qui se déroule à Los Angeles en 1932. La série adopte un ton nerveux et « noir » et donne une nouvelle tournure à Perry Mason, avec Matthew Rhys dans le rôle du détective privé qui met sous la loupe l’influente et très puissante prédicatrice évangélique Sister Alice.

Créateur : Ron Fitzgerald, Rolin Jones

Cast : Matthew Rhys, Juliet Rylance, Chris Chalk

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

L’outsider

HBO.

Basée sur le roman à succès du même nom de Stephen King, cette série à combustion lente commence par une enquête sur un meurtre apparemment simple et directe. Cependant, cette enquête devient incontrôlable lorsque les enquêteurs rencontrent une force surnaturelle insidieuse qui fait que tout semble différent de ce qu’il était auparavant. Bientôt, les enquêteurs commencent à remettre en question tout ce qu’ils pensaient savoir. Avec un casting de premier ordre composé de Jason Bateman, Ben Mendelsohn et Cynthia Erivo, The Outsider est un drame criminel surnaturel vraiment captivant, à la hauteur du roman de King.

Créateur : Richard Price

Cast : Ben Mendelsohn, Bill Camp, Jeremy Bobb, Julianne Nicholson, Mare Winningham

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

I May Destroy You (2020)

La coproduction de Michaela Coel pour BBC One et HBO la positionne comme l’une des plus innovantes et réfléchies de la télévision. Coel a créé, écrit, coréalisé, produit et interprété dans I May Destroy You le rôle d’Arabella, une jeune Londonienne qui doit reconstruire sa vie après avoir été agressée sexuellement dans une boîte de nuit. Saluée publiquement comme une icône après le succès de son premier roman, Chronicles of a Fed-Up Millennial, Arabella est sous pression pour respecter l’échéance de son deuxième livre. Pour se déstresser, elle rejoint des amis pour une soirée à Londres, qui tourne finalement au désastre. Le lendemain matin, elle reconstitue les événements de la nuit précédente, remettant en question les normes sociales et le sens même du consentement.

Créateur : Michaela Coel

Cast : Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Le complot contre l’Amérique

Basée sur le roman de Philip Roth paru en 2004 et relatant une « histoire alternative » dans laquelle Charles Lindbergh bat Franklin D. Roosevelt lors de l’élection présidentielle de 1940, The Plot Against America est une série étonnamment intemporelle lorsqu’on la regarde à travers un prisme moderne. L’histoire suit une famille juive de la classe ouvrière du New Jersey pendant l’administration Lindbergh. Cet homme politique, antisémite notoire et isolationniste, conduit la nation vers le fascisme et la tyrannie, dont le public fait l’expérience à un niveau personnel à travers la communauté juive de Newark. Les créateurs David Simon et Ed Burns ne sont pas étrangers aux thèmes lourds, et celui-ci ne fait pas exception.

Créateur : Ed Burns, David Simon

Cast : Winona Ryder, Anthony Boyle, Zoe Kazan, John Turturro

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Watchmen

Qu’y a-t-il de plus intimidant que d’adapter à la télévision la série de bandes dessinées Watchmen d’Alan Moore ? Pourquoi ne pas en faire une suite ? C’est ce que Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) a fait avec Watchmen, qui commence des décennies après la fin de l’histoire de Moore, en suivant un nouveau groupe de personnages dont les vies s’entremêlent avec celles des précédents.

Situé à Tulsa, Oklahoma, 34 ans après la bande dessinée, Watchmen suit Angela Abar (Regina King), une policière qui ressemble à une justicière costumée nommée Sister Night. Les forces de police de Tulsa ont été décimées par un groupe de suprémacistes blancs appelé Seventh Kavalry, obligeant les autres à adopter des personnages de super-héros pour leur sécurité.

Après le meurtre du chef de la police, Angela recherche le tueur et découvre une sinistre conspiration. Dans sa volonté de défier les attentes d’une suite de Watchmen, le film de Lindelof s’avère un digne successeur de l’original.

Créateur : Damon Lindelof

Cast : Regina King, Jean Smart, Yahya Abdul-Mateen II, Tom Mison, Jeremy Irons

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Euphoria

Ce drame pour adolescents réalisé par HBO est plus bizarre, plus sombre et profondément plus provocateur que de nombreux autres drames que vous avez peut-être déjà vus. Euphoria, adaptation de la série israélienne du même nom, suit Rue (Zendaya), 17 ans, une toxicomane fraîchement sortie de cure de désintoxication – qui n’a pas l’intention de rester clean – avec de grandes responsabilités. Elle est entourée de Jules, Nate, Chris, Cassie et Kat, chacun ayant sa propre crise d’identité au lycée. Alors qu’ils luttent pour donner un sens à leur présent et à leur avenir, la série se penche sur la toxicomanie chez les adolescents, les tensions sexuelles et la vie angoissante du lycée moderne. Par moments, Euphoria tend vers une sorte de « thérapie de choc », mais dans l’ensemble, il aborde des questions sérieuses avec empathie et ouverture.

Créateur : Sam Levinson

Cast : Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow

Nombre de saisons 1

HBO HBO Max

La nuit de

Le scénariste Steven Zaillian (Gangs of New York, La liste de Schindler) offre certains de ses matériaux les plus poignants dans cette mini-série de 2016 avec l’acteur et rappeur britannique Riz Ahmed, qui joue le rôle d’un étudiant pakistano-américain qui entre en prison après une nuit trouble au cours de laquelle un meurtre mystérieux et brutal est commis. La série raconte son passage d’un jeune innocent à la vie de prisonnier endurci, avec l’aide de Michael K. Williams (Omar dans The Wire), qui joue le rôle du patron de la prison, prêt à offrir à son jeune protégé une certaine protection contre ses voisins violents, moyennant un certain prix. John Turturro offre également une excellente performance dans le rôle de l’avocat de la défense John Stone. La présence de Turturro apporte un petit sentiment de soulagement, qui aide à équilibrer une intrigue trop sérieuse.

Créateur : Richard Price, Steven Zaillian

Cast : Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Treme



David Simon n’est pas étranger à la chaîne HBO, puisqu’il a travaillé sur The Wire, Generation Kill, The Corner, Show Me a Hero et sur ce drame situé à la Nouvelle-Orléans, Treme.

Trois mois seulement après les événements de l’ouragan Katrina, Treme s’intéresse au mélange éclectique de personnes vivant à la Nouvelle-Orléans qui tentent de réparer et de reconstruire leur vie après la tempête catastrophique.

Avec le choix de quelques visages familiers, la série a reçu la plupart de ses bonnes critiques plutôt pour avoir dépeint avec précision cette ville de Louisiane et capturé la culture unique de la région.

À l’instar de The Wire, chaque épisode présente une excellente narration qui attire le spectateur et le rend incroyablement difficile à détourner le regard.

Créateur : Eric Ellis Overmyer, David Simon

Cast : Khandi Alexander, Rob Brown, Kim Dickens, Wendell Pierce, Clarke Peters, Melissa Leo

Nombre de saisons : 4

HBO HBO Max

Olive Kitteridge



Peu de gens connaissaient Olive Kitteridge avant qu’elle ne remporte huit Emmy Awards, ce qui a amené beaucoup de gens à se frotter les yeux et à se demander « Qu’est-ce qu’Olive Kitteridge ? ». Cette mini-série raconte la vie d’Olive Kitteridge (Frances McDormand), institutrice à la retraite, et de son mari Henry Kittredge (Richard Jenkins).

Chaque épisode de la série se concentre sur une période différente de la vie d’Olive Kitteridge, ce qui permet aux téléspectateurs d’examiner de près des sujets tels que la dépression, la jalousie et les tensions familiales qui façonnent Olive et son entourage.

Avec des acteurs fantastiques et une narration incroyable, cette série vaut certainement plusieurs heures devant la télévision.

Créateur : Jane Anderson (télé scénario), Elizabeth Strout (d’après le roman de)

Cast : Frances McDormand, Richard Jenkins, Bill Murray, John Gallagher Jr., Rosemarie DeWitt, Peter Mullan, Zoe Kazan

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Boardwalk Empire



Créé et produit par Terence Winter – auteur de projets tels que Les Sopranos, Le Loup de Wall Street et Sister, Sister – Boardwalk Empire raconte l’histoire de l’époque de la prohibition à Atlantic City, dans le New Jersey, et des escrocs qui ont pris le pouvoir à cette époque.

Avec Steve Buscemi dans le rôle de Nucky Thompson (d’après le récit historique d’Enoch L. Johnson), cette série décrit l’ascension de Thompson en tant que politicien d’Atlantic City et ses relations avec les mafieux et la pègre de la ville, ainsi qu’avec les agents du gouvernement et les citoyens.

Elle est basée sur le livre éponyme de Nelson Johnson et met en scène plusieurs personnages historiques réels au cours de chacune de ses saisons (Al Capone, Lucky Luciano, Arnold Rothstein, etc.), dressant un portrait presque fidèle de ce qu’était le New Jersey dans les années 1920 et 1930.

Créateur : Terence Winter

Cast : Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly Macdonald, Michael Shannon, Gretchen Mol, Shea Whigham, Bobby Cannavale.

Nombre de saisons : 5

HBO HBO Max

Amis

Il y a quelques semaines, HBO Max a tellement fait la promotion de la réunion spéciale de Friends qu’il était facile d’oublier que la plateforme héberge également toutes les saisons de la série. Si le classique de NBC est souvent – et à juste titre – critiqué pour son manque de diversité et de représentation, il a été l’une des séries les plus populaires et les plus discutées de la télévision pendant la majeure partie de ses dix années d’existence. La relation dynamique entre Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey et Phoebe a provoqué beaucoup de drames et d’espiègleries, plongeant le public dans ce groupe d’amis d’une telle manière que plus d’un a eu l’impression d’en faire partie.

Créé par : Marta Kauffman et David Crane

Cast : Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer

Nombre de saisons : 10

HBO Max

Hors antenne

Fouiller dans la bibliothèque de HBO Max peut vous permettre de découvrir de véritables joyaux, et peu sont aussi intrigants que Off the Air d’Adult Swim. Cette série d’anthologie présente des épisodes de 10 à 11 minutes de folie imprévisible, souvent animés, parfois en direct, et parfois un peu plus que le genre d’images psychédéliques changeantes et apparemment aléatoires que l’on s’attend à trouver sur les murs et les étagères d’un magasin de produits de toilette. Pour les téléspectateurs qui veulent non seulement quelque chose d’inattendu mais aussi une série télévisée qui défie leurs attentes, Off the Air est parfait. Sa dixième saison a été diffusée pour la première fois sur HBO Max en juin.

Créé par : Dave Hughes

Cast : Divers

Nombre de saisons : 10

HBO Max

Gen:Lock

Rooster Teeth, la même société de production à l’origine de la série de parodies Halo Red vs Blue, a parcouru un long chemin et la preuve en est Gen : Serrure. Avec des voix incroyables, dont celles de Michael B. Jordan, David Tennant et Maisie Williams, Gen : Lock est une captivante saga dystopique de science-fiction qui raconte l’histoire d’une équipe militaire sans défense, luttant contre une autocratie mondiale qui veut absorber toute la population. Bien sûr, il y a aussi des robots géants.

Créé par : Gray G. Haddock

Cast : Michael B. Jordan, Golshifteh Farahani, David Tennant

Nombre de saisons : 1

Babylon 5

Si vous êtes un fan des séries de science-fiction qui se concentrent sur les guerres intergalactiques cataclysmiques, vous vous souvenez peut-être avec reconnaissance de Babylon 5. Bien que certains effets spéciaux puissent sembler basiques, des échos de Babylon 5 peuvent être ressentis dans des œuvres ultérieures comme The Expanse et le revival de Battlestar Galactica. Bien que gérée par les militaires de la Terre, la station titulaire est considérée comme un terrain neutre pour les diplomates et les commerçants de toutes les cultures et de tous les mondes. Sur cinq saisons, une saga épique se déroule, impliquant des rébellions contre des gouvernements corrompus, des avertissements prophétiques et la lutte pour unir la galaxie contre un ancien ennemi.

Créé par : J. Michael Straczynski

Cast : Mira Furlan, Richard Biggs, Stephen Furst

Nombre de saisons : 5

Starstruck

Après que Jessie (Rose Matafeo), une jeune femme vivant à New York, a découvert que le gars avec qui elle a eu une aventure d’un soir est en fait la célèbre star de cinéma Tom Kapoor (Nikesh Patel), elle ne sait pas si elle doit en parler à ses amis. Produite par HBO Max en association avec la BBC, Starstruck est une comédie déjantée, alors attendez-vous à de nombreux éclats de rire. Avec Minnie Driver dans un rôle spécial de guest star, la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Créé par : Karen Maine

Cast : Rose Matafeo, Nikesh Patel, Emma Sid

Nombre de saisons : 1

HBO Max

Rizzoli & ; Isles

Initialement vu sur TNT de 2010 à 2016, les sept saisons de ce drame policier sont désormais disponibles sur HBO Max. Inspirée de la série de romans du même nom de Tess Gerritsen, Jane Rizzoli est une inspectrice de la police criminelle et le Dr Maura Isles est la directrice de la médecine légale. Bien qu’ils aient des personnalités très différentes, lorsqu’il s’agit de résoudre une affaire, le duo est capable de mettre en commun ses compétences et ses expériences pour faire un travail toujours exceptionnel.

Créé par : Janet Tamaro

Cast : Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges

Nombre de saisons : 7

HBO Max

Sharp Objects

Sharp Objects est une nouvelle mini-série basée sur le roman à succès du même nom de Gillian Flynn. Le drame en huit épisodes met en vedette Amy Adams (Arrival, Enchanted) dans le rôle de Camille Parker, une journaliste désemparée récemment sortie d’un hôpital psychiatrique et renvoyée dans sa ville natale de Wind Gap, dans le Missouri, pour couvrir le meurtre de deux jeunes filles.

Sa mère, Adora (Patricia Clarkson), l’accueille à nouveau et l’oblige à affronter certains de ses démons personnels. Alors que Camilie cherche des réponses à ces meurtres brutaux, elle découvre des choses sur son passé qu’elle avait essayé d’oublier, ce qui donne lieu à un récit aussi sombre que passionnant.

Créateur : Marti Noxon

Cast : Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Matt Craven

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Actes aléatoires de vol

Créée par l’audacieux Terence Nance, Random Acts of Flyness est une série qui aborde les questions de la sexualité, de la suprématie blanche et du patriarcat par le biais de courts sketches qui suscitent la réflexion. « Nous essayons de ne pas avoir de zones interdites créatives », a déclaré Nance. « Ce qui m’excite le plus dans cette série, c’est à quel point nous nous engageons auprès des indécis. » La série est une expérience visuelle et sonore différente de tout ce que vous avez pu voir auparavant.

Créateur : Terence Nance

Cast : Terence Nance, Tonya Pinkins, Robert Kirk, Orlagh Cassidy, Djore Nance, Eugenia Bess, Brianna Turner, Jamil O’Quinn

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Recherche

Bien qu’elle n’ait duré que deux saisons (il y a également eu un film par la suite), Looking a brillé de mille feux, s’attirant les louanges des critiques et l’amour d’un public restreint mais enthousiaste. Looking est une série sur trois hommes homosexuels vivant à San Francisco : Patrick (Jonathan Groff), concepteur de jeux, Agustin (Frankie J. Alvarez), assistant d’artiste, et Dom (Murray Bartlett), barman. Chacun d’entre eux, tous âgés de 20 à 30 ans, est confronté au fait que sa vie n’a pas tourné comme il l’espérait. Ils sont déçus par leurs carrières chancelantes et leurs vies amoureuses (ou leur absence), et ce sentiment d’ennui du millénaire traverse toute la série. Cependant, cela ne veut pas dire que c’est un spectacle ennuyeux. Comme dans la vie réelle, le drame et le rire vont de pair, et les personnages ont de nombreux moments poignants pour équilibrer la mélancolie.

Créateur : Michael Lannan

Cast : Jonathan Groff, Frankie J. Alvarez, Murray Bartlett, Lauren Weedman, Russell Tovey, Raul Castillo

Nombre de saisons : 2

HBO HBO Max

Insécurité

Larry Wilmore, vétéran du Daily Show, et Issa Rae, créatrice de la populaire série YouTube Awkward Black Girl, se sont associés pour créer Insecure, une comédie semi-autobiographique qui explore habilement l’expérience noire à Los Angeles aujourd’hui. Rae joue une version d’elle-même qui tente d’équilibrer sa vie professionnelle et personnelle tout en travaillant dans une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux enfants de couleur. Yvonne Orji et Jay Ellis livrent des performances convaincantes et reproductibles dans le rôle de la meilleure amie et du petit ami d’Issa, respectivement, et la série est suffisamment intelligente et sincère pour que tout le monde, indépendamment de la race ou du sexe, puisse l’apprécier.

Créateur : Issa Rae

Cast : Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis, Lisa Joyce, Catherine Curtin, Langston Kerman, Y’lan Noel

Nombre de saisons : 4

HBO HBO Max

Silicon Valley

De l’esprit brillant de Mike Judge (Beavis and Butthead et King of the Hill) sort Silicon Valley, une comédie sur la culture des startups qui se déroule dans la région éponyme de Californie. Selon M. Judge, la série est « inspirée » (très « entre guillemets ») par des événements survenus dans sa propre vie à la fin des années 1980, alors qu’il était ingénieur dans la Silicon Valley. La série elle-même suit une équipe hétéroclite de programmeurs et d’entrepreneurs qui se battent (bien que de façon comique) pour réussir dans le monde compétitif des start-ups technologiques. Le plus hilarant est sans doute le fait que la plupart des personnages principaux semblent inadaptés, ce qui donne à la série un aspect plutôt humain, difficile à trouver dans la plupart des comédies modernes. L’écriture de Silicon Valley est vive et le jeu des acteurs est plein d’esprit et opportun, ce qui en fait non seulement l’une des meilleures comédies de HBO, mais aussi l’une des meilleures émissions de la chaîne dans son ensemble.

Créateur : Mike Judge

Cast : Thomas Middleditch, Josh Brener, T.J. Miller, Zach Woods, Kumail Nanjiani, Martin Starr

Nombre de saisons : 6

HBO HBO Max

Le vol des Conchords

La troupe comique de Bret McKenzie et Jemaine Clement a vu le jour lorsqu’ils vivaient ensemble en 1998 à l’université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande, mais elle n’a pas fait officiellement irruption sur la scène avant le milieu des années 2000. Après avoir gagné en popularité dans leur pays d’origine dans les premières années, Bret et Jemaine ont attiré l’attention de HBO, qui les a engagés pour porter leur comédie de groupe sur le câble premium. Après avoir créé Flight of the Conchords, un groupe folklorique fictif, Bret et Jemaine déménagent à New York avec l’intention de trouver la gloire et la fortune. À leur grand dam, la gloire et la fortune semblent toujours être hors de portée. Les Conchords jouent des chansons folkloriques originales tout au long de chaque épisode, qui provoquent à leur tour certains des meilleurs rires de la série.

Créateur : James Bobin, Jemaine Clement, Bret McKenzie

Cast : Jemaine Clement, Bret McKenzie, Rhys Darby, Kristen Schaal

Nombre de saisons : 2

HBO HBO Max

Filles

Girls, une série dramatique créée par et avec Lena Dunham, se penche sur les expériences quotidiennes d’un groupe de jeunes filles d’une vingtaine d’années vivant à New York. Basée sur des expériences réelles de la propre vie de Dunham, la série traite souvent d’événements humiliants et désastreux qui se produisent dans le processus de croissance de la jeunesse à l’âge adulte, à travers les relations et – bien sûr – la sexualité. En plus de Dunham, Girls présente des performances exceptionnelles d’Adam Driver, Allison Williams, Jemima Kirk et Zosia Mamet. Il serait difficile de trouver beaucoup d’autres séries qui offrent une description aussi réaliste et drôle des interactions humaines et de l’âge adulte naissant que Girls.

Créateur : Lena Dunham, Judd Apatow

Cast : Lena Dunham, Jemima Kirke, Allison Williams, Zosia Mamet, Adam Driver, Alex Karpovsky

Nombre de saisons : 6

HBO HBO Max

Haute maintenance

Cette série libre a connu un tel succès et une telle drôlerie que HBO l’a reprise en 2016 et a commandé six épisodes, tout en ajoutant les six premières saisons sur ses plateformes de streaming. Les co-créateurs (et couple marié) Katja Blichfeld et Ben Sinclair fournissent des commentaires avant les épisodes, avec souvent la présence d’acteurs invités. Sinclair joue le rôle de « The Guy », un dealer à vélo de New York qui livre de la marijuana dans tous les arrondissements. La véritable vedette de l’émission, cependant, est le groupe de clients qui appellent le Guy pour de l’herbe.

High Maintenance ne se conforme pas non plus au format typique des épisodes de 30 minutes, bien que chaque histoire ait un début, un développement et une fin, qu’elle dure six ou vingt minutes. Les décors bien conçus comprennent des tonnes de petits détails bien faits. La série prend également position sur les drogues dans ses histoires, évitant les stéréotypes tout en créant des personnages mémorables que l’on ne peut s’empêcher d’aimer (et de détester, bien sûr).

Créateur : Ben Sinclair, Katja Blichfeld

Cast : Ben Sinclair, Max Jenkins, Helene York, Keilyn Durrel Jones, Kevin Mambo, Marisol Miranda

Nombre de saisons : 4

HBO HBO Max

Veep

Julia Louis-Dreyfus, qui a participé à Seinfeld, est la vedette de cette satire politique sur une femme vice-présidente qui tente de laisser une impression durable sur l’Amérique sans se laisser entraîner dans la politique de Washington. Louis-Dreyfus est rejoint par l’hilarant Tony Hale, qui joue l’assistant personnel ultra-obéissant de Veep. Il s’agit de l’une des meilleures comédies que HBO puisse offrir, avec une écriture vive et spirituelle, un jeu d’acteur brillant et de nombreux rires. Hautement recommandé.

Créateur : Armando Iannucci

Cast : Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott, Timothy C. Simons, Matt Walsh

Nombre de saisons : 7

HBO HBO Max

Curb Your Enthusiasm

Le génie comique de Larry David (qui joue également dans la série) a donné naissance à Curb Your Enthusiasm, une version quelque peu fictive de la vie réelle de Larry David, un scénariste et producteur de télévision à la retraite. Ce qui rend le spectacle particulièrement drôle, c’est que pratiquement toutes les scènes sont improvisées presque entièrement par les acteurs à l’écran. David rédige un résumé général de chaque épisode, mais les dialogues et conversations réels apparaissent dans la tête des acteurs dans chaque scène. Si vous avez aimé l’humour natif de David Seinfeld, vous apprécierez probablement de regarder les neuf saisons de Curb Your Enthusiasm (bientôt dix).

Créateur : Larry David

Cast : Larry David, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Richard Lewis, Kathy Griffin, Sofia Milos, Ted Danson, Mary Steenburgen

Nombre de saisons : 10

HBO HBO Max

Barry

Avec Bill Hader, Barry est une comédie noire sur un type qui s’appelle – bien sûr – Barry, un ancien marine américain devenu acteur de théâtre communautaire. Alors qu’il travaille à Los Angeles, Barry est en conflit entre sa nouvelle passion, l’acteur, et son ancienne, le tueur à gages, mais il décide rapidement que les deux ne doivent pas s’exclure mutuellement dans sa nouvelle vie. Harry Winkler (Happy Days) et Sarah Goldberg (Hindsight) apparaissent également, cette dernière donnant la meilleure performance de sa jeune carrière jusqu’à présent.

Créateur : Bill Hader, Alec Berg

Cast : Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan, Henry Winkler

Nombre de saisons : 2

HBO HBO Max

La poisse : la vie et la mort de Robert Durst.

Pendant plus de 30 ans, l’icône de l’immobilier Robert Durst a constamment esquivé une série d’accusations de meurtre et pointé du doigt les disparitions de sa femme, de son meilleur ami et de l’un de ses voisins. Après avoir vu un film avec Ryan Gosling librement inspiré de sa vie, Durst a décidé d’approcher le réalisateur du film (Andrew Jarecki) et de lui accorder une interview exclusive. Au cours de plusieurs entretiens et de plusieurs années de coopération avec Jarecki et l’équipe de production de HBO, une mini-série de six épisodes a été commandée pour raconter l’histoire de Durst. Pour les fans du podcast Serial et des meurtres mystérieux en général, The Jinx est un excellent travail de narration et de réalisation qui ne manquera pas de vous laisser bouche bée.

Créé par : Andrew Jarecki

Cast : Robert Durst

Nombre de saisons : 1

HBO HBO Max

Note de l’éditeurHBO a suspendu ses essais gratuits de HBO Max. La société n’a pas dit si elle allait reprendre ce service à l’avenir, mais vous pouvez toujours l’obtenir pour seulement 9,99 $ par mois, sans restrictions. C’est toujours un bon prix pour tout ce que vous obtenez.

