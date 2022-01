Les astronomes détectent une exoplanète de forme ovale

Une équipe d’astronomes étudiant des exoplanètes lointaines en a trouvé une qui semble avoir une forme ovale, comme un ballon de football américain, plutôt que la sphère habituelle. L’équipe soupçonne que la forme de la planète est due aux intenses forces de marée de son étoile hôte.

La planète, découverte en 2014, s’appelle WASP-103b et se trouve à environ 1 530 années-lumière de la Terre. Elle tourne autour de son étoile en moins d’un jour terrestre et est légèrement plus massive que Jupiter, et environ 20 fois plus chaude. Mais contrairement à notre géante gazeuse locale, cette planète est oblongue, comme le décrit un article publié dans Astronomy & ; Astrophysics.

« En principe, on s’attendrait à ce qu’une planète ayant une masse 1,5 fois supérieure à celle de Jupiter ait à peu près la même taille. WASP-103b doit donc être très gonflée en raison du chauffage de son étoile et peut-être d’autres mécanismes », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Susana Barros, astrophysicienne à l’Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço et à l’Université de Porto au Portugal, dans un communiqué de l’ESA.

WASP-103b est ce que l’on appelle une Jupiter chaude, qui est une classe d’exoplanètes caractérisée par des similitudes avec notre géante gazeuse locale. La planète nouvellement analysée n’est pas le premier Jupiter chaud de forme étrange : en 2019, on a découvert qu’un monde de forme similaire, appelé WASP-121b, laissait échapper des métaux lourds.

Mais ce n’est que récemment qu’une équipe d’astronomes a analysé la courbe de lumière de transit de l’exoplanète, ou la façon dont elle bloque une partie de la lumière de l’étoile lorsqu’elle passe devant elle de notre point de vue. L’équipe a étudié les courbes de lumière de transit de WASP-103b à l’aide du satellite de l’observatoire de caractérisation des exoplanètes (CHEOPS), un télescope spatial conçu pour étudier la structure des exoplanètes. En combinant les données du CHEOPS avec celles du télescope spatial Hubble et du télescope spatial Spitzer, l’équipe a pu en apprendre davantage sur la forme de ce monde lointain.

« Il est étonnant que le CHEOPS ait pu révéler cette petite déformation », a déclaré le co-auteur de l’étude, Jacques Laskar, astrophysicien à l’Université Paris Sciences et Lettres, dans le communiqué de l’ESA. « C’est la première fois qu’une telle analyse est effectuée, et nous pouvons espérer que l’observation sur un intervalle de temps plus long renforcera cette observation et permettra de mieux comprendre la structure interne de la planète.

En se basant sur la courbe de lumière du transit de WASP-103b, l’équipe a déterminé comment la masse était distribuée sur la planète. Ils ont constaté que la structure interne de la planète semblait similaire à celle de Jupiter, malgré un rayon deux fois plus grand. Ils ont également déterminé que WASP-103b est suffisamment proche de son étoile pour que les forces de marée aient déformé l’éventuelle sphère en une forme ovoïde.

L’équipe a noté que les futures observations de WASP-103b par le télescope spatial Webb récemment lancé pourraient donner beaucoup plus d’informations sur la forme et le rayon de la planète. Webb est toujours en route vers son point d’observation dans l’espace, ayant récemment déployé avec succès son miroir principal.