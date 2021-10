Les chaînes YouTube les plus populaires du moment

Vous voulez gagner de l’argent en postant des aventures sur YouTube ? C’est le rêve des enfants, des adolescents et d’un bon nombre d’adultes. C’est une idée séduisante que d’enregistrer des vidéos en faisant ce que vous aimez faire et de gagner de l’argent. Beaucoup ont essayé, mais seulement une poignée a réussi, comme les gens derrière les chaînes hispanophones les plus populaires sur YouTube.

Depuis sa création en 2005, YouTube a accumulé plus de 31 millions de chaînes et est devenu l’un des réseaux sociaux les plus utilisés dans les pays hispanophones, selon les chiffres de The Global State of Digital. Mais l’une de ses particularités est que ce sont précisément les youtubers et non les médias traditionnels qui dominent cet espace.

Si les chaînes ayant le plus grand nombre d’abonnés hispanophones sont encore loin des 123 millions d’adeptes du réseau indien T-Series, plusieurs d’entre elles ont néanmoins réussi à se hisser dans le top 50 des chaînes les plus populaires au monde. Voici les créateurs de contenu en langue espagnole qui ont le plus de succès en fonction du nombre de followers.

Zenón’s Farm, Zoo Songs, Blu Family et Plim Plim the Clown, entre autres, sont quelques-unes des séries à l’origine du succès de la chaîne de chansons pour enfants en langue espagnole la plus populaire sur YouTube. Avec plus de 45 millions d’abonnés et un demi-millier de vidéos, c’est l’endroit idéal pour divertir vos enfants, qui chanteront au rythme de La gallina tureleca, Bartolito ou Veo Veo. Jusqu’avant la pandémie, les créateurs de la chaîne proposaient des émissions en direct en Argentine.

Badabun, Mexique (44,9 millions d’abonnés)

Contrairement aux autres chaînes hispanophones, Badabun s’apparente davantage à un média. Elle propose différents programmes, qui sont animés par des présentateurs populaires. L’une de ses sections les plus populaires était Exponiendo infieles, où l’un des animateurs vérifie les téléphones portables d’un couple à la recherche de trahisons amoureuses. Cependant, tout n’a pas été simple. En décembre 2019, le directeur général et l’un de ses fondateurs, César Morales, a été licencié sur fond d’accusations d’abus et de mauvais traitements.

JuegaAllemand, Chili (44,2 millions)

La troisième chaîne ayant le plus d’abonnés en espagnol est sous la responsabilité du Chilien Germán Garmendia. Sans être un grand joueur -comme il le reconnaît lui-même-, le youtuber se présente en train de jouer à des titres populaires, comme Fortnite, dans lesquels il découvre des astuces comme tout le monde. Avec la « fermeture » de HolaSoyGerman, il a également commencé à entrecouper ses messages de vidéos de situations quotidiennes, dans le style de la chaîne originale.

Fernanfloo, El Salvador (43,3 millions)

Née de l’imagination du Salvadorien Luis Fernando Flores Alvarado, elle était la chaîne YouTube de joueurs en langue espagnole la plus populaire. Pendant sept ans, Fernanfloo a rassemblé des millions d’abonnés et publié plus de 500 vidéos jusqu’en avril 2018, date à laquelle il a « déménagé » sur Twitch pour suivre ses aventures de gamer. Grâce à sa popularité, le Salvadorien a également développé son propre jeu vidéo de style Arcade, Fernanfloo, pour iOS et Android et, en 2019, il a collaboré avec CapCom pour le développement de Resident Evil 2, dont on a même pu voir son apparition numérique dans l’une des bandes-annonces. Bien qu’il n’ait publié que trois vidéos en 2021, il a continué à gagner des millions de followers.

Pendant plusieurs années, HolaSoyGerman a été la chaîne hispanophone la plus populaire de YouTube. Avec bonne humeur – et beaucoup d’énergie – le Chilien Germán Garmendia a abordé différentes situations de la vie quotidienne dans des vidéos de quatre à cinq minutes, qu’il s’agisse de trouver un emploi, de surmonter une rupture ou de situations embarrassantes. La chaîne a cessé d’être active en novembre 2016. Selon le youtuber, l’enregistrement de ce type de vidéos a demandé environ 22 heures de travail et beaucoup d’énergie, ce qui a entraîné des problèmes avec ses cordes vocales. Depuis, il publie des vidéos sur son compte JuegaGerman. En 2019, Garmendia a été choisi par le magazine Time comme l’une des personnes les plus influentes sur internet.

elrubiusOMG, Espagne (40,1 millions)

Rubén Doblas Gundersen, originaire de Malaga, plus connu sous le nom d’El Rubuis, est l’Espagnol le plus populaire sur YouTube. Avec une chevelure blonde caractéristique, la plupart des publications de ce producteur de vidéos sont liées à des commentaires sur les jeux vidéo en y jouant, mais il y en a aussi d’autres sur des défis viraux ou des interactions avec ses followers. En janvier 2020, il en a posté une avec les acteurs Will Smith et Martin Lawrence, qui a servi à diffuser Bad Boys For Life et en octobre 2020, il a été inclus comme personnage dans le jeu vidéo Watch Dogs : Légion.

« La chaîne la plus cool (sympa) de YouTube ». C’est ainsi que Luis Villar Sudek, plus connu sous le nom de Luisito Comunica, définit son espace sur ce réseau social. Originaire de Puebla, dans ses premières années en tant que youtuber, « Luisito » a raconté comment un provincial vivait dans la capitale du Mexique, à travers des interviews de rue ou en montrant différentes facettes de la réalité locale. Au fil du temps, il a consolidé cette stratégie fructueuse par ses expériences dans d’autres pays, en goûtant des plats étranges et en visitant des lieux surprenants. Cependant, il n’est pas non plus étranger aux controverses, comme l’achat d’une maison au Venezuela pour un million de dollars.

