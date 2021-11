Les contenus regardés sur Netflix ont un impact sur le changement climatique

La plupart des internautes aiment regarder une série ou un film via un service de streaming. Il n’y a rien de plus pratique que d’allumer le téléviseur ou d’ouvrir une application mobile, de sélectionner un contenu et de commencer à en profiter sans avoir à le télécharger sur un site web à la provenance douteuse ou à sortir le disque Blu-ray de sa boîte.

Il existe toutefois un problème qui n’a pas été apprécié à sa juste valeur jusqu’à présent : le streaming génère d’énormes quantités de gaz à effet de serre et contribue donc au réchauffement de la planète et accélère le changement climatique.

Les secteurs qui émettent le plus de CO2, comme l’aviation, l’industrie automobile et l’alimentation, sont généralement surveillés par les activistes, mais comme les services de streaming sont devenus si populaires ces dernières années, il convient désormais de se demander comment ils nuisent à la planète.

Comme le rapporte The Guardian, l’empreinte carbone – le total des émissions de gaz à effet de serre produites directement ou indirectement par des personnes ou des produits – générée par les téléspectateurs qui regardent les 10 séries les plus populaires de Netflix pendant un mois équivaut à conduire une voiture beaucoup plus loin que Saturn.

De même, la plateforme de vidéos sur Internet YouTube émet chaque année suffisamment de CO2 pour dépasser l’équivalent de la production de gaz à effet de serre de Glasgow, la ville écossaise où les dirigeants du monde entier se sont réunis ce dimanche pour le sommet sur le changement climatique COP26.

Mais comment la pollution est-elle générée ? Chaque activité de la chaîne de diffusion vidéo en continu – de l’entretien d’énormes centres de données et de la diffusion de contenu par wifi et haut débit à l’acte de regarder le contenu sur un appareil – nécessite de l’électricité, dont la majeure partie est générée par l’émission de gaz à effet de serre.

Ainsi, à mesure que le monde numérique s’étend de plus en plus dans différents domaines de la société, la consommation d’électricité augmente au niveau mondial, tout comme la pollution de la planète. Il s’agit d’une préoccupation qui n’a pas eu beaucoup de visibilité, mais elle est là et il faut faire quelque chose pour y remédier.

Les plateformes telles que Netflix ou YouTube ont un impact énergétique considérable en raison de l’énorme quantité de données dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. En outre, la demande de ces services a augmenté, notamment avec la pandémie. Le nombre d’abonnements aux services de streaming dans le monde a atteint 1,1 milliard en 2020, selon les données publiées par la Motion Picture Association.

Dom Robinson, fondateur de Greening of Streaming – une organisation qui s’occupe de l’impact énergétique de ce secteur – a déclaré : « Il est intéressant de noter que l’impact environnemental est une histoire très récente dans le secteur du streaming. Les gens parlent des goulets d’étranglement du trafic internet causés par la demande croissante de services de streaming et de jeux, mais la capacité est considérable. Il s’agit en fait de la demande croissante d’approvisionnement en énergie.

Selon Netflix et ses propres estimations, une heure de streaming consommée par un seul utilisateur sur sa plateforme produit « beaucoup moins » que 100g d’équivalent dioxyde de carbone ou CO2e (l’unité de mesure indiquant l’empreinte carbone).

Mais plus précisément, le Carbon Trust, la société qui conseille Netflix sur la crise climatique, indique que la moyenne européenne produite est de 55-56g CO2e pour chaque heure de streaming. C’est l’équivalent de parcourir environ 300 mètres en voiture.

Jeu du calamar.

Netflix a également publié un rapport sur le nombre total d’heures de visionnage de ses contenus les plus populaires, qui indique que les téléspectateurs ont enregistré plus de 6 milliards d’heures de visionnage des 10 émissions les plus populaires de la plateforme – dont Squid Game, Stranger Things, Money Heist et Bridgerton – au cours des 28 premiers jours suivant la sortie de chacune.

D’après le Carbon Trust, cela équivaut à environ 1,8 milliard de km parcourus en voiture, ce qui correspondrait à peu près à la distance actuelle entre la Terre et Saturne.

Dans le cas de YouTube, un groupe de chercheurs de l’université de Bristol a produit un rapport basé sur des estimations de l’utilisation du site en 2016, qui a calculé que le fait de regarder des vidéos sur ce site produisait des émissions de CO2e de plus de 11 millions de tonnes par an, soit l’équivalent d’une ville de la taille de Glasgow ou de Francfort, en Allemagne.

Si l’on considère qu’en 2016, YouTube comptait 1,4 milliard d’utilisateurs, et qu’il en compte désormais plus de 2,4 milliards dans le monde, l’empreinte carbone de l’entreprise est désormais bien plus importante.

Netflix suit les traces de grandes entreprises telles que Microsoft, Apple et Facebook en prenant des mesures pour lutter contre ce problème. Au début de l’année, la société a annoncé qu’elle visait à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici à la fin de 2022.

Toutefois, selon M. Robinson, si les entreprises veulent atteindre la neutralité carbone, leurs stratégies doivent impliquer des réductions significatives des émissions plutôt que de simplement investir dans des projets verts.

« Le net zéro est devenu la nouvelle compensation de la taxe carbone pour pouvoir dire : ‘Ce n’est pas mon problème’. Pour que les choses changent, il faut que les entreprises procèdent à une réduction ciblée, et pas seulement à un gadget comptable », explique M. Robinson.

La stratégie de Netflix ne prend en compte que l’empreinte carbone des activités de l’entreprise et de la réalisation de ses films et séries. Mais on s’est également demandé si elle et d’autres entreprises similaires devaient également être responsables des émissions générées par leurs consommateurs lorsqu’ils regardent du contenu sur leur plateforme.

Netflix a mentionné que les fournisseurs d’accès à Internet et les fabricants des appareils que les consommateurs utilisent, comme les téléviseurs, les tablettes et les téléphones portables, devraient « idéalement comptabiliser eux-mêmes ces émissions ».

Toutefois, Daniel Schien, maître de conférences en informatique à l’université de Bristol – dont l’outil de modélisation du carbone a été utilisé par Netflix, la BBC et le Carbon Trust – affirme que « le calcul de l’empreinte carbone devrait inclure les appareils des utilisateurs, car c’est là que les services numériques sont consommés. L’exclusion de cette partie de l’empreinte compromettra la capacité à la gérer et à la réduire ».

Il n’est pas surprenant que le trafic internet ait augmenté ces dernières années, Netflix, YouTube, Facebook et les entreprises à l’origine des jeux les plus populaires comme Activision Blizzard avec Call of Duty et Epic Games avec Fortnite se taillant la part du lion. Mais il reste à voir si les entreprises décideront de s’impliquer davantage dans la crise climatique.