Les États-Unis créent un nouveau bureau pour enquêter sur le phénomène des ovnis

Les ovnis vivent ce qui pourrait être leur heure de gloire en 2021. Si le débat sur les objets volants non identifiés s’est enflammé au milieu de l’année, lorsque le Congrès américain a ordonné au Pentagone de publier un rapport sur 144 rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés, c’est maintenant le ministère de la défense qui annonce la création d’un nouveau bureau chargé d’enquêter sur ces derniers.

Cette unité s’appelle le groupe de synchronisation de l’identification et de la gestion des objets aéroportés (AOIMSG). Un nom long et compliqué pour définir un bureau dont l’objectif sera de « détecter, identifier et attribuer » les phénomènes aériens non identifiés qui passent dans le ciel du territoire américain considéré comme relevant de la sécurité nationale, y compris les territoires abritant des bases militaires.

Les États-Unis disposaient déjà d’un bureau chargé d’enquêter sur les phénomènes d’OVNI, le « Unidentified Aerial Phenomena Task Force » de la marine. La nouvelle unité reprendra son travail, mais unira également ses forces à celles d’autres agences gouvernementales.

Ainsi, le nouveau bureau du ministère de la Défense suivra les efforts entrepris dans les années 1940 par l’armée américaine, lorsque l’incident dit de Roswell, au cours duquel un OVNI s’est prétendument écrasé et a été récupéré près d’un ranch à Roswell, au Nouveau-Mexique, a attiré l’attention des médias sur un phénomène jusque-là inconnu : les observations d’objets volants non identifiés prétendument fabriqués par une intelligence extraterrestre.