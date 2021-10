Les Gardiens de la Galaxie : un jeu avec de la musique des années 80

Le prochain jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie aura une bande sonore qui fera appel à la nostalgie de nombreux joueurs qui aiment la musique des années 80. Eidos Montréal a publié la liste des chansons qui feront partie du jeu, avec des titres d’artistes populaires tels que Def Leppard, Billy Idol, New Kids On The Block et Rick Astley.

La liste de lecture complète a été publiée sur des services musicaux tels que Spotify et Apple Music pour ceux qui veulent avoir un aperçu de ce qui sera diffusé sur le lecteur de cassettes personnel de Peter Quill et qui inspirera la version des personnages de Square Enix.

De plus, il y aura une musique originale dans le jeu qui rappellera les vieux groupes de rock et de glam de la même décennie. Cette musique sera interprétée par le protagoniste Star-Lord et son groupe. En fait, un nouveau single intitulé « Zero to Hero » a été publié et on dirait qu’il pourrait être joué sur une vieille VHS.

Précisément, dans le jeu, Peter Quill révèle que son nom Star-Lord est inspiré de son groupe préféré, qui porte le même nom. Et pour rendre le tout plus authentique, un album entier de musique de Star-Lord a été créé et enregistré, qui a été écrit par le directeur audio d’Eidos Montréal, Steve Szczepkowski, en collaboration avec Yohann Boudreault.

Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre sur pratiquement toutes les consoles : PS4, PS5, Xbox One, Xbox X et S Series, PC, et il y aura même une édition Cloud Version pour Nintendo Switch, qui permettra de jouer au titre en streaming dans les pays et lieux où il est disponible.