Le monde est truffé de défis chaque jour. Certains parviennent à les surmonter avec une grâce stupéfiante, tandis que d’autres semblent s’embourber dans des cycles interminables de sur-analyse et d’inaction. Mais pourquoi cette différence ? La réponse pourrait bien résider dans une compétence souvent négligée : l’intelligence émotionnelle. Plus précisément, ceux qui la possèdent semblent maîtriser une phrase particulière en trois mots qui leur permet d’arrêter leur rumination mentale et de passer à l’action.

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

L’intelligence émotionnelle, ou EQ, se réfère à la capacité d’une personne à identifier, comprendre et gérer efficacement ses propres émotions et celles des autres. Ceux qui possèdent un EQ élevé ont tendance à :