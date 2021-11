Les humains pourraient être piratés, selon un historien

Les pirates sont capables d’enfreindre la sécurité d’appareils tels que des ordinateurs, des téléphones, des tablettes ou des réseaux entiers. Mais que se passerait-il si dans le futur ils commençaient à pirater les humains ? C’est le scénario envisagé par le célèbre historien Yuval Noah Harari.

Selon un reportage de CBS 60 Minutes, Harari affirme que l’augmentation rapide de la sophistication de l’intelligence artificielle (IA) pourrait conduire à des « humains piratés ».

Et pour éviter cela, l’expert appelle les dirigeants mondiaux à réglementer l’IA et la collecte de données par les grandes entreprises, sans quoi elles pourront pirater les humains.

Harari est professeur d’histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem. En 2014, il a publié son premier livre intitulé Sapiens, qui a été un best-seller, et a depuis publié deux autres livres à thème futuriste, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Les trois livres se sont vendus à 35 millions d’exemplaires dans 65 langues.

Pour Harari, le problème réside dans la prolifération des entreprises technologiques qui visent à collecter des quantités massives de données sur leurs utilisateurs et dans le fait que les gens confient de plus en plus leur vie personnelle à des entités privées qui n’ont pas leur intérêt à cœur.

« Pirater un être humain, c’est apprendre à le connaître mieux qu’il ne se connaît lui-même. Et sur cette base, vous manipuler de plus en plus », a déclaré Harari à 60 Minutes.

En outre, le professeur affirme que l’intelligence artificielle, qui fonctionne par le biais d’algorithmes, ne fera que renforcer son contrôle sur les humains, et que la pandémie a permis à la collecte des données des utilisateurs de devenir encore plus intrusive.

« Netflix nous dit ce qu’il faut regarder et Amazon nous dit ce qu’il faut acheter. À terme, dans 10, 20 ou 30 ans, ces algorithmes pourraient également vous indiquer ce que vous devez étudier à l’université, où travailler, qui épouser et même pour qui voter », a déclaré l’historien.

« Ce sont des données qui englobent ce qui se passe dans mon corps. Jusqu’à présent, nous avons vu des entreprises et des gouvernements collecter des données sur nos déplacements, nos relations, les films que nous regardons. La phase suivante est la surveillance sous notre peau », a-t-il ajouté.

Harari considère l’intelligence artificielle comme un outil puissant, c’est pourquoi il a suggéré que des barrières claires et strictes soient établies au niveau mondial pour s’assurer que les données ne sont pas utilisées pour manipuler les gens. En clair : si l’intelligence artificielle n’est pas mieux réglementée dès maintenant, les humains courront le risque d’être piratés.

« Il est certain que nous sommes maintenant au point où nous avons besoin d’une coopération mondiale. Vous ne pouvez pas réguler la puissance explosive de l’intelligence artificielle au niveau national », a-t-il déclaré.

L’historien a formulé trois propositions claires pour la gestion de l’intelligence artificielle et des données des personnes, dont il espère qu’elles seront prises en compte par les dirigeants mondiaux lorsqu’ils prendront des mesures :

« Une règle essentielle est que si vous obtenez mes données, elles doivent être utilisées pour m’aider et non pour me manipuler. Une autre règle clé est que chaque fois que vous augmentez la surveillance des individus, vous devez simultanément augmenter la surveillance de l’entreprise, des gouvernements et des personnes au sommet. Et le troisième principe est de ne jamais permettre que toutes les données soient concentrées en un seul endroit. C’est une recette pour une dictature.

Malgré le scénario alarmant qu’il a décrit, Harari estime que l’intelligence artificielle a des avantages à offrir, pour autant qu’elle soit contrôlée.

« Le truc, c’est que ce n’est pas seulement dystopique. C’est aussi une utopie. Je veux dire que ce type de données peut aussi nous permettre de créer le meilleur système de soins de santé de l’histoire. Mais la question est de savoir ce que l’on fait d’autre avec ces données, qui les supervise, qui les réglemente », a-t-il déclaré.

La perspective de Harari est troublante mais compréhensible, surtout avec les avancées technologiques et les idées que les grandes entreprises ont commencé à proposer, comme Meta (Facebook) où l’idée est de quitter la réalité physique pour vivre dans une réalité virtuelle.