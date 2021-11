Les jeunes remettent au goût du jour les téléphones à clapet

Si vous êtes un millénaire, vous vous souvenez probablement de téléphones comme le Motorola Razr. Nous parlons de l’ancien téléphone à clapet lancé en novembre 2004, qui comportait un petit écran sur le clapet et se déclinait en plusieurs couleurs, dont une édition fuchsia utilisée par Rihanna et Paris Hilton.

En 2005, ce téléphone était le plus vendu au monde. Il était si populaire et si distingué que cette icône technologique a été incluse dans les sacs cadeaux des célébrités lors de la remise des Oscars cette année-là.

Avec le temps, les téléphones à clapet sont tombés en désuétude et les énormes combinés plats dont l’écran couvre la majeure partie de la surface sont apparus, de sorte que l’occasion d’utiliser à nouveau un téléphone à clapet semblait de plus en plus lointaine.

Cependant, il semble que ces téléphones classiques fassent un retour en force, tout comme la sensation agréable de fermer son clapet après avoir terminé un appel ou de taper des messages avec un clavier T9.

En mai, Amber Giesen, 26 ans, responsable des médias sociaux à Amsterdam, organisait une fête sur le thème de l’an 2000 et avait besoin d’un accessoire distinctif à présenter. Elle a donc acheté un Motorola Razr dans une teinte fuchsia sur eBay – c’est vrai, seize ans après le lancement de ce téléphone légendaire.

Giesen a documenté le déballage de sa « nouvelle » acquisition sur son compte TikTok, @wuddleboo, et y a montré son appareil photo de deux mégapixels et sa gamme limitée de jeux, tout en jouant « Toxic » de Britney Spears.

« L’acheter était très nostalgique pour moi parce que j’ai vu toutes les fonctions que ma mère avait sur le sien, comme l’appareil photo et les petits jeux », a déclaré Giesen à Mashable.

Sur TikTok, le hashtag « flip phone » compte plus de 230 millions de vues, et pour chaque vidéo mettant en vedette le Samsung Galaxy Z Flip 3 – le téléphone à clapet que l’entreprise coréenne a lancé en août de cette année – il y a une vidéo d’un jeune qui encourage l’utilisation de téléphones à clapet démodés pour faire une pause dans les médias sociaux.

Une agence de création spécialisée dans l’internet et la culture des jeunes, The Digital Fairy, a inventé le terme « vintage tech nostalgia » sur TikTok, où elle expose la « chute de l’esthétique Apple » pour les adolescents et les jeunes adultes.

Dans la vidéo, l’agence affirme que la technologie minimaliste, représentée principalement par les appareils Apple, devient ennuyeuse et que, par conséquent, la génération Z ouvre une nouvelle ère de produits recyclés aux couleurs variées et personnalisables et aux effets visuels Vaporwave, qui reposent sur une esthétique liée aux gadgets ou aux logiciels des années 1990 et du début des années 2000.

Ainsi, les écouteurs filaires font leur retour, les vidéastes utilisent de vieilles caméras pour enregistrer leurs vidéos, et maintenant vous pouvez même acheter un étui pour iPhone pour le faire ressembler à un Razr fuchsia classique. Il semble que la génération Z soit fascinée par le style (désormais) rétro qui a marqué l’enfance et la jeunesse des millennials.

Mais les utilisateurs de TikTok ne sont pas les seuls à lancer la tendance. Dans la vidéo de la chanson « Luv is Dro » du rappeur Jack Harlow (23), on voit tout le monde utiliser des téléphones à clapet, ainsi que dans la vidéo de « You can’t sit with us » de l’artiste K-Pop Sunmi, qui apparaît à juste titre avec un Razr fuchsia.

Selon Biz Sherbert, spécialiste de la culture à The Digital Fairy, « esthétiquement, les téléphones pliables sont beaucoup plus excitants que les smartphones épurés d’aujourd’hui. »

« Le style et la conception des téléphones à clapet et des téléphones à glissière étaient plus variés, allant des invincibles Nokias utilitaires aux Blackberrys commerciaux et aux Motorola Razrs rose vif. Il y avait plus de personnalisation et de style dans les téléphones portables », a-t-il ajouté.

Pour une génération de natifs du numérique, comme la Z, qui a vécu toute sa vie devant des écrans, une existence plus analogique est plus attrayante en 2021.

Un rapport de 2019 de Common Sense Media a révélé que le temps moyen passé devant un écran par les adolescents est de sept heures et 22 minutes, et cela ne comprend pas le temps passé devant un écran à l’école ou en raison des devoirs.

C’est pourquoi la génération Z préfère les téléphones à clapet car, en plus d’avoir une esthétique différente de ce qu’ils ont l’habitude de voir dans les technologies actuelles, ils représentent un mode de vie alternatif, dans lequel sept heures par jour peuvent être disponibles pour d’autres activités. Ils sont captivés par cette possibilité : plus de temps libre.

Ces jeunes se déconnectent de la technologie moderne et, en fait, encouragent les autres à faire de même. Comme le dit un utilisateur sur TikTok : « C’est votre signal pour obtenir un téléphone à clapet pour l’été et faire une pause des médias sociaux toxiques <3 ».