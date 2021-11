Les langues fictives du Seigneur des Anneaux arrivent sur les claviers mécaniques

Les fans du Seigneur des Anneaux qui ont une affinité avec les langues présentes dans les livres et les films de la saga devraient jeter un coup d’œil aux nouveaux jeux de touches Drop pour claviers mécaniques, qui rapprochent ces langues fictives des tâches quotidiennes.

Les sets s’appellent Drop + The Lord of the Rings MT3 Elvish Keycap Set et Drop + The Lord of the Rings MT3 Dwarvish Keycap Set, et s’adaptent à tous les claviers mécaniques équipés du système Cherry MX. Les symboles des touches sont sublimés sur le plastique et il existe une option qui supprime même les symboles des lettres occidentales, pour tous ceux qui veulent taper en mode difficile.

Les touches de l’Elvish Keycap Set sont basées sur le Tengwar, un système d’écriture inventé par J.R.R. Tolkien et utilisé pour écrire le Sindarin, qui est l’une des langues parlées par les elfes dans le film. Les touches sont gravées avec la plus grande précision idiomatique, puisque même celles comportant un mot comme Shift ou Delete ont une traduction correspondante.

Les touches du jeu de porte-clés en nain sont écrites en cirth, une autre des langues que Tolkien a créées pour ses livres. Et comme dans la version elfique, chaque mot et symbole sur les touches est remplacé par la version correspondante dans la langue fictive.

Les deux jeux de touches sont absolument officiels et sous licence du Seigneur des Anneaux ; ils comprennent ceux du pavé numérique et présentent une disposition standard pour tout Cherry MX. D’un prix unitaire de 100 dollars, ils peuvent être achetés directement sur le site de prévente de Drop et seront disponibles à partir du 18 janvier 2022.