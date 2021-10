Les lois de Bill Gates pour lutter contre le changement climatique

William H. Gates III, philanthrope milliardaire, magnat de l’informatique et cofondateur du géant technologique Microsoft, est né le 28 octobre 1955. C’est exact, nous parlons de Bill Gates, qui a eu 66 ans le 28 octobre.

M. Gates a mis en garde contre la menace d’une pandémie bien avant que l’on entende parler du COVID-19. Dans son dernier livre, il a mis en garde contre une autre menace à laquelle l’humanité doit faire face, nous exhortant à agir maintenant si nous voulons éviter une catastrophe à l’avenir.

Nous faisons référence à How to Avoid Climate Disaster : The Solutions We Already Have and the Progress We Still Need, le livre que Gates a lancé en février de cette année. Comme son titre l’indique, il se penche sur le problème du changement climatique et les multiples solutions que le monde doit mettre en œuvre pour éviter les pires scénarios.

Dans son ouvrage de 384 pages, M. Gates expose divers conseils que nous pouvons suivre en tant qu’individus pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, que nous soyons des citoyens plutôt que de grands leaders ou des activistes ; pour M. Gates, tout s’additionne.

Dans un extrait du livre, le fondateur de Microsoft insiste sur le fait que « si les mesures les plus efficaces que nous puissions prendre pour éviter une catastrophe climatique doivent être prises au niveau gouvernemental, vous avez le pouvoir de changer les choses en tant que citoyen, consommateur, employé ou employeur ». Voici quelques-unes des recommandations.

Préférer les hamburgers à base de légumes

Gates sait que la plupart des gens aiment les hamburgers et que nous pourrions en consommer un grand nombre au cours de notre vie. Mais ce que Gates recommande, c’est de préférer les hamburgers à base de plantes aux hamburgers à base de viande.

De cette façon, vous envoyez un « signal » au marché qu’il existe une demande pour ce produit, ce qui incite les entreprises à innover dans ce domaine jusqu’à ce qu’il devienne un produit de masse, et il en va de même pour les produits laitiers.

De même, les hamburgers à base de légumes finiront par devenir moins chers et auront un meilleur goût, car si beaucoup de gens demandent un produit, les entreprises commenceront à s’efforcer de trouver quelque chose de bon à vendre. C’est un effet de chaîne qui nous profitera à tous à long terme.

Cela permettra à notre alimentation et à nos entreprises de moins dépendre du bétail, qui est une énorme source de méthane, lequel est précisément à l’origine de l’effet de serre et du réchauffement de la planète.

Utiliser des voitures électriques

Selon M. Gates, ce qui motive la consommation et la massification des hamburgers à base de plantes se produit également avec les voitures électriques, les appareils à faible consommation d’énergie et les matériaux de construction à faible teneur en carbone.

Si les voitures électriques ne conviennent pas à tout le monde – elles ne sont pas la meilleure option pour quelqu’un qui fait beaucoup de longs trajets et le système de recharge peut être peu pratique – elles deviennent plus abordables pour de nombreux consommateurs.

« C’est l’un des domaines où le comportement des consommateurs peut avoir un impact important : si les gens en achètent beaucoup, les entreprises en produiront beaucoup », a déclaré Bill Gates.

Réduire les émissions à la maison

En fonction de l’argent et du temps que nous pouvons économiser, M. Gates indique que nous pouvons remplacer les ampoules à incandescence par des LED, mais aussi installer un thermostat intelligent, isoler les fenêtres, acheter des appareils électroménagers efficaces ou remplacer le système de chauffage et de climatisation par une pompe à chaleur (quand nous le pouvons).

Dans le cas d’un locataire, M. Gates suggère d’effectuer les changements qui sont à notre portée, comme le remplacement des ampoules, et d’encourager le propriétaire à effectuer le reste des changements.

Enfin, s’il s’agit d’une maison neuve ou de la rénovation d’une ancienne, nous pouvons choisir d’utiliser de l’acier recyclé et rendre la maison plus efficace en utilisant des panneaux d’isolation structurelle, des coffrages à béton isolés, des barrières radiantes pour les greniers ou les toits, une isolation réfléchissante et une isolation des fondations.

Inciter les dirigeants à acheter des produits « verts ».

D’autre part, les gouvernements et les entreprises achètent plus de biens que les ménages, selon M. Gates. Il est donc important que, en tant qu' »employeur et électeur », nous encouragions nos supérieurs et nos représentants (politiciens, dirigeants et militants) à s’engager à acheter des produits et services « verts ».

Il s’agit de produits qui causent le moins de dommages possible à l’environnement, que ce soit pendant leur production, leur utilisation ou leur dégradation. Ces produits sont également qualifiés d’écologiques ou de durables.

Ces personnes sont également celles qui fabriquent et construisent ce que les gens achètent. Notre tâche consiste donc à les encourager à trouver et à fixer des normes écologiques, soit en passant des appels téléphoniques, en écrivant des lettres, en participant à des réunions avec les autorités ou à toute autre instance où un dialogue peut avoir lieu et, bien sûr, en allant voter.

Gates dit même que nous pouvons nous présenter aux élections au sein de notre communauté ou de notre gouvernement. En fait, il affirme qu’il n’est pas nécessaire d’essayer d’obtenir un poste très élevé, même un rôle plus modeste dans une municipalité, par exemple, peut avoir un impact.

Les entreprises et les dirigeants politiques peuvent également investir davantage dans la recherche et le développement pour créer de nouvelles technologies, afin de remplacer celles que nous utilisons actuellement et qui endommagent l’environnement.

S’exprimer, peu importe qui nous sommes

Gates insiste également sur le fait qu’il faut s’exprimer, peu importe qui l’on est. Si ce sont des militants de différentes régions du monde qui ont inscrit le changement climatique à l’ordre du jour mondial, il est désormais nécessaire que les citoyens se joignent à eux pour accélérer les solutions.

Pour mettre fin à une catastrophe climatique, les entreprises et les gouvernements devront prendre des décisions difficiles, et le moyen le plus rapide d’y parvenir est de faire savoir clairement que nous, les citoyens, exigeons ce changement.

Gates affirme que nous pouvons tous faire la différence, que ce soit en tant que citoyen, consommateur, employé ou dirigeant, et que nous devons tous faire notre part pour que cela se produise. Selon l’entrepreneur, nous pouvons ensemble changer l’économie dans les décennies à venir et assurer un avenir meilleur pour tous.