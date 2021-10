Les meilleures applications de rencontre en 2021

De nos jours, de plus en plus d’histoires de couples commencent sur une application de rencontre ; il semblerait que la technologie sache quelque chose lorsqu’il s’agit de nous aider à trouver une relation, que nous recherchions quelque chose d’occasionnel ou un amour à long terme avec animaux et enfants. Vous vous sentez chanceux ? Consultez notre liste de les meilleures applications de rencontre et trouver quelqu’un d’excitant.

Les meilleures applications de rencontre : par où commencer

Si vous êtes totalement novice dans le monde des applications de rencontre, savez-vous par où commencer ? Cela dépend de quelques facteurs, comme votre âge et ce que vous attendez des rencontres en ligne.

Vous cherchez une relation sérieuse ? Nous vous recommandons d’éviter les applications destinées à – ou couramment utilisées pour – flirter, comme Tinder et Pure, et d’opter pour celles qui proposent une adhésion payante. Les applications comme Match et Hinge ont tendance à attirer des membres qui recherchent quelque chose de plus sérieux qu’une aventure. Vous pouvez aussi télécharger une application de rencontres locales comme Happn, si vous souhaitez découvrir des partenaires potentiels dans votre quartier.

Ces règles officieuses s’appliquent également aux personnes plus âgées ; les applications payantes ont tendance à attirer un public plus mûr, alors évitez les applications de type « glisser à droite ou à gauche » et préférez celles qui vous demandent d’inclure un peu plus qu’une simple photo dans votre profil.

Les personnes de moins de 18 ans trouveront souvent que les applications de rencontre exigent que vous ayez au moins cet âge pour les utiliser, et bien qu’il n’y ait souvent pas de processus de vérification de l’âge, cette exigence est pour votre propre sécurité, il est donc recommandé de la respecter. Des applications telles que Kippo et XO, où l’accent n’est pas seulement mis sur les rencontres, mais aussi sur le partage d’intérêts, d’activités et de jeux, seraient nos recommandations pour les jeunes à la recherche de rencontres en ligne, mais vous devez vérifier les conditions générales avant de télécharger les applications et de vous inscrire.

Fairytrail

Fairytrail est une application relativement récente destinée aux travailleurs à distance, aux nomades numériques et aux voyageurs. L’application affirme que 93 % de ses utilisateurs sont totalement mobiles ou aspirent à mener ce style de vie. Si vous ne restez jamais longtemps au même endroit ou si vous souhaitez voyager davantage, c’est un excellent moyen de rencontrer un partenaire partageant les mêmes idées.

Vous pouvez vous inscrire à l’aide de vos comptes Google ou Facebook, puis un hibou animé vous posera quelques questions sur vous-même. Le profil est un peu plus détaillé que celui des autres applications de rencontre, avec des questions telles que « Quelle est la chose la plus risquée que vous ayez jamais faite ? » et « Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour vous ? ». Il vous est ensuite demandé de choisir un personnage de Fairytrail parmi une sélection, chacun ayant son propre type de personnalité, comme Raiponce (insolente) ou Pocahontas (ouverte d’esprit). Téléchargez trois photos sur votre profil – l’une doit montrer votre visage et l’autre votre corps entier – et vous êtes prêt à partir.

Vous pouvez commencer à parcourir les profils ou définir vos préférences. Vous pouvez choisir le personnage que vous souhaitez rencontrer, comme Aladin (ambitieux) ou Peter Pan (jeune), ou vous pouvez filtrer les profils par âge, sexe, pays actuel, mobilité, religion, ethnicité et plus encore. Vous ne pourrez pas chatter tant que vous n’aurez pas payé les frais d’inscription uniques de 2,99 $.

S’il y a une critique à faire à cette application, c’est qu’elle n’est pas particulièrement inclusive. Lorsque vous créez votre profil, vous ne pouvez choisir qu’entre deux options de genre, masculin ou féminin, ce qui ne manquera pas d’inciter certains utilisateurs à abandonner l’application. Certains se sont également plaints du fait que les petits frais que vous payez pour certaines activités s’accumulent rapidement et qu’il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet lorsque vous téléchargez l’application. Fairytrail semble également accorder une grande importance à l’apparence, avec un guide de ce qui est attrayant sur la page de téléchargement des photos, en plus de l’obligation de télécharger une photo du corps entier.

IOS ANDROID

Heybaby

Heybaby est une application de rencontre pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui veulent en avoir un jour. Si c’est vous, vous avez de la chance. Contrairement à d’autres applications où vous devez poser la question embarrassante « Alors… euh… voulez-vous des enfants ? », ici vous savez qu’ils veulent certainement des enfants, ou qu’ils en ont déjà. Cette application est un excellent moyen pour les parents célibataires d’entrer en contact avec d’autres personnes, mais elle est également idéale si vous souhaitez fonder une famille dans un avenir proche et ne voulez pas perdre de temps avec ceux qui ne pensent pas comme vous.

Heybaby a été fondé par Diko Daghlian, Chas McFeely et Rene Van De Zande, trois parents qui ont décidé que la conversation sur les enfants devait être essentielle lorsque l’on cherche à faire des rencontres. L’application vous pose également des questions sur votre mode de vie, votre travail, vos préférences en matière de voyage et vos centres d’intérêt, dans le but de vous mettre en relation avec des personnes dont le mode de vie est compatible avec le vôtre.

L’application a été lancée à San Francisco, donc si vous habitez dans cette ville, vous pourriez trouver une mine d’or, car ceux qui vivent dans les grandes villes ont plus de chances de trouver quelqu’un qui pense comme vous que ceux qui vivent dans les zones rurales. Pour l’instant, l’application n’existe que pour iOS, mais une version Android devrait bientôt voir le jour.

IOS

Étincelle

Chispa est le plus grand site de rencontres latino avec plus de 4 000 000 de téléchargements. Créé par Match Group, il est conçu pour aider les hommes et les femmes latinos célibataires à entrer en contact avec ceux qui partagent les mêmes intérêts. L’application fonctionne par glissement : glissez vers la droite si vous êtes intéressé(e) et si l’autre personne glisse également vers la droite, vous pouvez discuter, et glissez vers la gauche si vous n’êtes pas intéressé(e).

De nombreuses options sont disponibles pour personnaliser votre recherche de la personne idéale, que vous recherchiez une personne d’une taille ou d’une corpulence spécifique, ou que vous préfériez quelqu’un qui partage les mêmes intérêts que vous. L’application est gratuite, mais vous pouvez souscrire un abonnement mensuel à la version premium pour 10 dollars, ce qui vous donne droit à un nombre illimité de swipes, à cinq « Super Sparks » (comme les Super Likes de Tinder) par jour, à des profils boostés et à la possibilité de revoir les swipes. Il existe également l’adhésion Elite, qui vous offre toutes les fonctionnalités ci-dessus, plus la possibilité de voir qui vous a aimé.

La dernière fonctionnalité ajoutée est une collaboration avec Tragos (le jeu de cartes latin) qui sert à briser la glace, en utilisant des thèmes latins communs et des anecdotes culturelles universelles pour poser des questions hilarantes auxquelles vous pouvez répondre sur votre profil. C’est une excellente occasion de se connecter avec d’autres personnes autour de références culturelles.

Il convient de noter que Chispa n’est pas disponible au Royaume-Uni. Si vous vivez là-bas, vous devrez choisir une autre application dans notre liste.

IOS ANDROID

Filtre désactivé

Essentiellement une application de rencontres par vidéo, Filter Off vous demande de vous inscrire en utilisant votre numéro de téléphone, ce qui rend le démarrage très rapide et facile. Choisissez votre nom d’utilisateur (vous pouvez utiliser votre vrai nom ou un surnom), ajoutez votre date de naissance, dites à l’application comment vous vous identifiez et si vous êtes intéressé par les hommes, les femmes ou les deux, puis ajoutez des photos et votre adresse électronique pour recevoir des invitations à des rencontres et vous êtes prêt à partir. Vous devez indiquer à l’application où vous vous trouvez dans le monde, puis rédiger une introduction – cette partie est importante car la photo de votre profil est floue avant un rendez-vous, votre biographie sera donc la première chose que verra votre partenaire – et définir la tranche d’âge de la personne que vous souhaitez rencontrer.

Sous l’onglet Événements, vous trouverez les différentes catégories de l’application, telles que les célibataires divorcés, les utilisateurs d’autres applications (comme Clubhouse) et les membres de communautés spécifiques. Inscrivez-vous ici et vous aurez plus de chances de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Vous devrez vous inscrire sur Matchmaker pour en savoir plus sur vous et sur ce que vous recherchez chez votre partenaire idéal, par exemple si vous souhaitez rencontrer une personne avec des enfants, une personne divorcée ou une personne ayant des opinions politiques différentes des vôtres. L’application dispose d’un tutoriel pour ces fonctions dans l’onglet Paramètres.

Une fois le processus de mise en relation terminé, vous recevrez chaque jour au moins cinq vidéos en direct et vous aurez la possibilité d’organiser un rendez-vous vidéo de 90 secondes avec chacune d’entre elles, pour voir si vous êtes compatible. Après votre rendez-vous, vous pouvez choisir de passer à autre chose ou de continuer à chatter par texte ou par vidéo. Il existe également une fonction de signalement, de sorte que si quelqu’un vous dérange, il est facile d’obtenir de l’aide.

IOS ANDROID

Lanterne

Si vous êtes le genre de personne qui aime les applications de rencontre un peu différentes, jetez un coup d’œil à l’une des toutes dernières applications qui ont fait leur apparition sur la scène des rencontres. Lantern est la première application à aborder les rencontres en ligne sous l’angle du divertissement, avec des récits axés sur l’intrigue qui tirent parti de la technologie de gamification. En combinant des algorithmes, la psychologie des relations et un beau design, l’application promet une expérience de rencontre en ligne plus significative.

Lorsque vous vous inscrivez, l’application vous présente différents genres d' »aventure » parmi lesquels vous pouvez choisir. L’application s’essaie également à la narration dans chaque affaire, présentée sous la forme d’une série de questions écrites ou de vidéos à choisir soi-même. Les questions sont provocantes, comme « vous venez de gagner » 50 millions de dollars. Le jet a déjà fait le plein. Où allez-vous ? Après avoir répondu à chaque question, vous êtes présenté à d’autres personnes qui ont répondu aux mêmes questions que vous. C’est à vous de décider si vous allez de l’avant dans le processus et si vous entamez une conversation, mais le récit permet sans aucun doute de briser la glace plus facilement.

Créée par les cofondateurs Caroline Gyllensporre et Yehuda Neuman, l’application propose des scénarios légers, bien loin des applications banales basées uniquement sur l’apparence physique. Le téléchargement est gratuit et il n’y a pas de publicité, mais vous pouvez vous inscrire à la version premium pour 5 $ par mois afin de débloquer des récits et des genres supplémentaires et d’accéder à d’autres fonctionnalités premium.

La base d’utilisateurs est encore très réduite et il arrive que les correspondances ne fonctionnent pas, mais les développeurs sont prêts à utiliser les commentaires et l’application est régulièrement mise à jour. Il n’est actuellement disponible que pour iOS.

IOS

Curtn

Au lieu de perdre du temps à regarder des photos sur d’autres applications de rencontre, pour découvrir que votre partenaire est bizarre en personne et ne partage pas votre sens de l’humour, pourquoi ne pas les regarder d’abord en vidéo ? C’est exactement ce que vous pouvez faire avec Curtn, une application réservée à iOS – pour l’instant – qui se concentre sur les chats vidéo.

Au lieu de photos, les utilisateurs téléchargent un court clip vidéo pour leurs profils – et il ne peut être enregistré que sur le moment, il n’y a donc aucun moyen de regarder une ancienne vidéo de quelqu’un. Vous aurez une idée beaucoup plus précise de la personnalité et du sens de l’humour d’une personne avec un profil vidéo, et vous passerez moins de temps à chercher votre partenaire idéal.

Curtn est très amusant, que vous soyez enfermé chez vous ou que vous soyez simplement à la recherche d’un rendez-vous, d’une rencontre ou même de nouveaux amis avec qui discuter. C’est gratuit, et une fois que vous avez trouvé quelqu’un qui vous plaît, vous pouvez commencer un chat vidéo ou mener une conversation par SMS, si vous préférez.

Il est également sûr, car les deux utilisateurs doivent accepter de passer un appel vidéo avant de le faire. Vous ne risquez donc pas de vous faire prendre à boire un café en pyjama. L’application a récemment augmenté le nombre de personnes que vous pouvez voir par jour de 10 à 20 et a ajouté la possibilité de partager la ville dans laquelle vous vivez.

Le seul inconvénient ? L’application est relativement nouvelle, elle a donc une petite base d’utilisateurs et n’est actuellement disponible que pour iOS, mais vous pouvez vous inscrire sur le site pour être informé de la sortie de la version Android.

IOS

Kippo

Si vous êtes le genre de personne qui passe ses week-ends à essayer d’atteindre le sommet des classements de Fortnite, à traîner dans World of Warcraft, ou à apprécier une partie occasionnelle d’Overcooked avec des amis, alors cette application de rencontre est pour vous. Kippo existe depuis 2019 et a été cofondé par David Park, ancien cadre de Raya.

Il est conçu pour vous aider à trouver votre « joueur 2 » – que ce soit pour jouer régulièrement ou de temps en temps – ou pour trouver un partenaire. L’application se concentre sur « l’expression de soi et la connexion authentique ». L’objectif est de permettre aux gens de faire connaissance autour d’une partie de League of Legends ou de Call of Duty : Modern Warfare plutôt que de se sentir obligés de s’habiller et de se retrouver pour dîner ou boire un verre.

Vous pouvez rencontrer des joueurs au niveau local et international, discuter de vos jeux préférés, vous connecter et planifier un jeu ou une soirée. L’application est gratuite, mais vous pouvez passer à Kippo Infinity pour 10 dollars par mois afin d’utiliser sept cartes dans votre profil au lieu de trois. Tout comme les rencontres, l’application a également généré des milliers d’amitiés, les joueurs cherchant des coéquipiers par le biais de l’application – c’est une application à télécharger même si vous ne cherchez pas l’âme sœur.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons une nouvelle carte de compatibilité qui vous permet de soumettre toutes les informations de base vous concernant, de l’orientation sexuelle et romantique à l’identité de genre en passant par le fait d’avoir ou non des enfants ou des animaux domestiques. Vous pouvez également sélectionner plusieurs préférences de genre, pour un meilleur contrôle des personnes que vous souhaitez voir.

Il convient de noter que Kippo n’est malheureusement pas disponible au Royaume-Uni. Si vous lisez ces lignes et que vous vivez dans ce pays, vous devrez choisir l’une des autres applications pour booster votre vie amoureuse.

IOS ANDROID

SON

HER est l’application de rencontre gratuite la plus importante et la plus populaire au monde pour les femmes LGBTQ, avec plus de cinq millions d’utilisateurs dans le monde. Vous devrez utiliser votre compte Facebook ou Instagram pour vous inscrire, puis vous pourrez voir les autres utilisateurs vérifiés localement ou dans le monde entier.

Mais l’application ne sert pas uniquement à trouver un rendez-vous ou le partenaire idéal : elle propose des articles d’information sur les questions LGBTQ, des événements locaux pour les personnes homosexuelles et une communauté à laquelle vous pouvez appartenir, afin de vous lier d’amitié avec des femmes qui partagent les mêmes idées et qui croient en l’égalité et l’autonomisation des personnes LGBTQ. Pour rencontrer un autre utilisateur, il suffit de « liker » ses photos. Si l’intérêt est mutuel, l’application vous met en relation pour que vous puissiez discuter.

HER organise également des soirées sociales et des fêtes dans 15 villes du monde (comme Londres, New York et Los Angeles). Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’événements en ce moment en raison de la pandémie, en téléchargeant l’application, vous pouvez vérifier quand le prochain événement aura lieu et vous pouvez également obtenir des réductions sur les billets.

HER est gratuit, mais il existe un abonnement premium qui vous permet de voir qui est en ligne en ce moment, de filtrer les recherches par préférence sexuelle et plus encore. L’abonnement premium débute à 15 dollars par mois.

IOS ANDROID

Pure

Cette application est davantage conçue pour les rencontres occasionnelles que pour l’amour sérieux. Si c’est votre truc (nous ne jugeons pas ici), cela vaut vraiment le coup d’œil. Son design est artistique et très attrayant, avec un ton indubitablement millénaire, il est réservé aux plus de 18 ans et a une règle stricte : pas de photos de dos nu.

Lorsque vous ouvrez un compte, l’application vous demande votre numéro de téléphone pour s’assurer que vous êtes une personne réelle, puis utilise votre localisation pour trouver des partenaires potentiels. Lorsque vous saisissez votre biographie, veillez à préciser ce que vous recherchez, ainsi que vos éventuelles limites. L’objectif est de générer des connexions anonymes spontanées. C’est pourquoi votre bio, vos selfies, vos conversations et vos « likes » disparaissent toutes les 24 heures et ne sont visibles que lorsque vous êtes en ligne.

De plus, vous n’avez pas à vous soucier du respect de la vie privée, car les photos que vous envoyez ne peuvent pas être enregistrées sur le téléphone de votre interlocuteur, et s’il tente de faire une capture d’écran, l’application vous en informe. Pure a récemment ajouté une fonction de chat vidéo anonyme où vous pouvez utiliser un masque virtuel pour cacher votre identité.

Pour l’instant, sa base d’utilisateurs n’est pas très étendue. Si vous ne vivez pas dans une grande ville, vous risquez de ne pas y trouver beaucoup de perspectives. D’un autre côté, cela signifie qu’il y aura moins de robots et de personnes tentant de vous escroquer, de sorte que cette application est relativement sûre à utiliser.

Il faut savoir que réécrire sa bio et télécharger ses photos toutes les 24 heures peut être fatigant, mais si vous voulez une application qui vous donne une liberté totale, c’est une excellente option. Vous pouvez communiquer gratuitement avec toute personne qui vous envoie un message, mais pour consulter d’autres profils, vous devez utiliser le compte Pro, qui coûte 15 dollars par semaine ou 30 dollars par mois.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Pure figure le chat vidéo, qui est totalement anonyme – si vous choisissez de « porter » un masque virtuel pour dissimuler votre identité – afin que vous puissiez faire un peu mieux connaissance avec votre partenaire avant de décider de le rencontrer en personne.

IOS ANDROID

NUiT

Notre prochaine application est un peu différente des autres de cette liste, elle est strictement destinée à ceux qui s’intéressent à l’astrologie. Pas l’astrologie de l’horoscope qui vous dit « aujourd’hui vous allez gagner à la loterie » et que vous trouvez dans tous les magazines et journaux de la planète, mais la vraie, la réelle astrologie.

Nous parlons de votre date de naissance, qui, avec votre signe solaire, peut être utilisée pour créer votre thème de naissance, mais qui a le temps de créer un thème de naissance pour trouver votre compatibilité supposée avec votre partenaire potentiel ? NUiT s’occupe de tout cela, en vous demandant de vous inscrire avec votre date de naissance, puis en vous demandant de créer un thème de naissance unique, qui vous donnera non seulement des informations sur votre propre personnalité, mais pourra également vous aider à voir comment vous vous connectez ou vous vous opposez aux autres personnes. Il vous donne également votre horoscope du jour, si cela vous intéresse.

NUiT est une application très amusante et magnifiquement conçue, qui est également gratuite. Il est vrai qu’il ne peut pas vous dire si ce Cancer né le 5 juillet à 16 h 45 sera votre âme sœur, mais il peut vous donner des informations sur les comportements, vous permettant de comprendre pourquoi les gens agissent et pensent comme ils le font.

NUiT est ouvert à la communauté LGBTQ et inclut également l’identité de genre non-binaire, ainsi qu’un spectre élargi de préférences d’orientation. Ainsi, si vous cherchez à sortir avec quelqu’un du même sexe, votre profil ne sera pas affiché aux utilisateurs hétérosexuels, contrairement à la plupart des applications de rencontre hétéronormatives.

La base d’utilisateurs de NUiT est petite, mais nous espérons qu’elle se développera à l’avenir. Les réactions des utilisateurs ont été largement positives, nombre d’entre eux indiquant qu’ils utilisent l’application pour se faire des amis et trouver des partenaires potentiels.

IOS ANDROID

OkCupid

OkCupid était autrefois l’un des plus grands noms du monde des rencontres, et le plus drôle est que la version de bureau existe depuis longtemps (avant que les applications n’existent).

Aujourd’hui, les avis sur l’application sont plutôt mitigés, mais elle reste un choix populaire si vous vous remettez à faire des rencontres. Après avoir créé un nom d’utilisateur, vous commencerez votre voyage sur OkCupid en remplissant un très long profil, que vous pourrez lier à votre compte Instagram. Vous pouvez répondre à des questions, en donnant à la fois votre réponse et ce que vous aimeriez que votre partenaire potentiel réponde, créant ainsi un score en pourcentage qui reflète la compatibilité entre les utilisateurs.

L’enquête a été récemment modifiée pour inclure des questions sur des sujets controversés tels que le changement climatique, afin que vous puissiez filtrer les personnes que vous souhaitez rencontrer. Vous pouvez également choisir de rendre vos réponses publiques et de voir l’importance qu’elles ont pour vous, afin que les partenaires potentiels puissent voir par eux-mêmes dans quelle mesure ils sont susceptibles d’être compatibles.

Toutes les options, y compris celles permettant d’accéder aux paramètres et de visualiser les profils, se trouvent dans un menu coulissant. Touchez l’option « correspondances » pour naviguer, ce qui, curieusement, ne vous montre pas les personnes avec lesquelles vous avez été jumelé, mais les personnes avec lesquelles vous pourriez être jumelé.

Si cette interface est trop chaotique pour vous, appuyez sur l’option « Quickmatch », qui limite les résultats aux seules photos. Vous pouvez aimer des personnes ou leur envoyer des messages de la même manière que sur Tinder, mais la messagerie est votre meilleur atout : les utilisateurs ne peuvent voir qui les a aimés que s’ils ont accédé au statut « A-list », qui coûte 10 dollars par mois ou 30 dollars pour six mois.

Il n’est cependant pas parfait. OkCupid présente autant d’inconvénients que Tinder, à l’exception du fait que vous en apprenez beaucoup plus sur vos partenaires de rencontre potentiels, ce qui peut parfois être intéressant. L’interface est très simple et les photos sont un peu petites.

Il faut également taper sur la petite photo d’un utilisateur pour voir une version plus grande et le profil de la personne, ce qui est tout simplement trop grand pour une application. Cela fonctionne sur un site web, mais c’est excessif dans une application, et la quantité de défilement nécessaire rend l’accès pénible. Lorsque vous revenez à la liste, il n’y a aucune garantie qu’elle sera dans le même ordre ou qu’elle vous ramènera à l’endroit où vous avez fait défiler la liste, ce qui rend extrêmement difficile le suivi de ce que vous avez déjà vu.

Le pire, c’est que n’importe qui peut vous envoyer un message, même si vous ne répondez pas et que cela ne vous intéresse pas. La vérification Facebook permet d’empêcher un certain nombre de robots et d’escrocs de créer des comptes, et sans elle, OkCupid perd un certain niveau de confiance. Il convient de noter que si vous rencontrez des problèmes avec les messages indésirables, vous pouvez vous inscrire au mode « Incognito », qui masque votre profil à toute personne du site avec laquelle vous n’avez pas encore échangé de messages ou que vous n’avez pas encore aimée, et qui supprime également les publicités.

IOS ANDROID

Tinder

D’autres sites sont peut-être plus anciens, mais Tinder est sans aucun doute l’application de rencontre la plus célèbre. En tant que telle, elle constitue un choix évident pour notre liste des meilleures applications de rencontre. Bien qu’il ait réussi à créer des relations à distance et des mariages réussis, Tinder a été accusé de transformer le monde des rencontres en une sorte de jeu de drague. Mais ce n’est pas pour rien qu’il est le roi des rencontres et le premier choix de nombreuses personnes à la recherche de rencontres en ligne.

Heureusement, l’application Tinder ne vous oblige plus à avoir un compte Facebook, mais vous devez avoir plus de 18 ans. Une fois l’application activée, vous pouvez créer un profil comprenant une biographie de 500 caractères et jusqu’à six images (nous vous conseillons de toujours inclure une photo).

Vous pouvez également lier votre compte Tinder à votre Instagram et inclure des informations sur votre travail ou vos études.

En outre, dans les paramètres, vous pouvez définir certaines préférences concernant les personnes que vous voyez. C’est alors que le vrai plaisir commence.

Tinder vous montrera une photo, un nom et un âge. Vous pouvez taper sur la photo pour accéder à des informations supplémentaires sur la personne et savoir si vous avez des amis en commun sur Facebook.

Vous pouvez également choisir de glisser vers la droite si la personne vous plaît, vers la gauche si elle ne vous plaît pas, ou utiliser l’un de vos « super j’aime » pour montrer que vous êtes vraiment intéressé.

Si vous plaisez également à l’autre personne, un écran s’affichera pour vous indiquer que vous êtes compatible et vous permettre de lui envoyer un message. La plupart du temps, cependant, vous ferez défiler les différents profils comme si vous faisiez défiler les chaînes en regardant la télévision.

Récemment, ils ont également ajouté le chat vidéo qui vous permet de vérifier votre partenaire avant de le rencontrer en personne. L’adhésion gratuite est assortie d’un nombre limité de balayages et vous devrez vous inscrire à Tinder Plus ou Tinder Gold pour bénéficier de fonctionnalités telles que les balayages illimités.

Il convient de noter que Tinder possède en fait l’une des meilleures interfaces utilisateur par rapport à toute autre application similaire. Les photos sont superbes, l’application est bonne et la création du profil est assez simple.

Dans l’ensemble, Tinder recevrait un A+ pour la variété de ses fonctionnalités. En outre, personne ne peut envoyer de messages à moins d’avoir également manifesté son intérêt, ce qui signifie que vous ne recevez pas de messages que vous ne souhaiteriez pas recevoir. En outre, de nombreuses personnes sont prêtes à se rencontrer dans la vie réelle, ce qui n’est pas toujours le cas avec ce type de rencontre. De plus, Tinder est probablement l’application de rencontre la plus populaire.

IOS ANDROID

XO

XO est une application de rencontre solide, mais avec une grande différence : au lieu des habituelles répliques mielleuses et des premières conversations maladroites, vous et votre partenaire jouez à un jeu amusant qui vous permet de faire connaissance d’une manière beaucoup plus naturelle. Il existe un certain nombre de « brise-glace », notamment des jeux de dessin et des jeux de mots, de sorte que vous devriez pouvoir trouver un jeu intéressant pour chacun de vos prospects.

Jouer à un jeu donne à la conversation un caractère beaucoup plus naturel et vous permet d’entamer facilement une conversation. Vous pouvez également partager des résultats amusants sur les médias sociaux, ce qui permet de présenter immédiatement votre nouvel amour à vos cercles sociaux.

Le jumelage fonctionne de la même manière que les autres applications de rencontre. Vous pouvez établir des correspondances avec des personnes à partir de l’écran et cocher la case des personnes que vous souhaitez rencontrer. Ou, si vous êtes du genre plus aventureux, vous pouvez utiliser l’option « Blind Date » pour être jumelé avec quelqu’un de complètement différent. Vous jouerez un jeu avec votre blind date et ne révélerez leur identité qu’à la fin de ce premier jeu.

La version gratuite vous donne une version limitée de l’application. Vous devrez donc vous abonner pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires telles que le nombre illimité de « Likes », voir qui vous aime, modifier les sélections erronées que vous avez faites et supprimer les publicités. Un abonnement mensuel coûte 15 dollars, mais vous pouvez acheter six mois pour 60 dollars ou un an pour 90 dollars afin d’économiser un peu plus d’argent ; cependant, comme toujours avec les applications de rencontre, payer d’avance peut être un peu risqué, car vous payez essentiellement dans l’espoir de ne pas en avoir besoin.

Parmi les fonctionnalités récemment ajoutées, citons la possibilité d’inviter des personnes à jouer à des jeux en fonction de leur nom d’utilisateur, ce qui vous permet de jouer avec vos amis ou de tomber amoureux, Group Date, qui vous permet de jouer à quatre, et Astrology Match, qui vous met en relation avec d’autres utilisateurs en fonction de votre signe zodiacal, si ce genre de choses vous intéresse.

La troisième roue est également une nouveauté de l’application. Vous serez jumelé avec quelqu’un, mais n’oubliez pas que l’équipe XO sera également dans le chat en tant que troisième personne de votre rendez-vous ! Ils animeront votre conversation si elle devient ennuyeuse, vous aideront à trouver des sujets et joueront à des jeux de groupe avec vous pour vous aider à vous connaître. Si vous rejoignez l’application avec un ami célibataire, découvrez la nouvelle fonction Double Date qui vous permet de trouver un partenaire ensemble.

En revanche, l’application est encore assez récente, ce qui signifie que son public sera un peu plus restreint que celui des autres applications de rencontre. Si vous vivez dans une région moins peuplée, cela peut signifier que vous avez beaucoup moins de chances de trouver quelqu’un près de chez vous.

IOS ANDROID

Rencontres sur Facebook

Pourquoi ajouter des informations à une toute nouvelle application, alors que vous pouvez simplement en utiliser une que vous utilisez déjà presque tous les jours ? Facebook Dating est désormais disponible aux États-Unis et en Europe et peut tirer parti de tout ce que Facebook sait déjà sur vous pour vous aider à trouver un partenaire.

Vous n’avez pas besoin de télécharger une application distincte pour commencer à utiliser Facebook Dating, car elle est intégrée à l’application principale de Facebook. Pour l’essayer, appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit de votre application Facebook. Choisissez l’option « Rencontres », bien que vous deviez appuyer sur Voir plus pour la trouver, et vous serez guidé à travers plusieurs étapes supplémentaires pour créer un profil, y compris des détails tels que le sexe que vous recherchez, la confirmation de votre emplacement et une photo.

Le plus grand avantage d’utiliser Facebook comme plateforme de rencontre est qu’il en sait déjà beaucoup sur vous, et si cela peut être un peu déstabilisant, c’est aussi utile pour vous donner de meilleures options. Facebook peut même extraire de votre profil de réseau social des détails susceptibles d’attirer des partenaires potentiels, bien que vous puissiez supprimer tout ce que vous ne souhaitez pas partager.

La plus grande inquiétude des utilisateurs est que Facebook vous suggère à l’un de vos amis ou montre au monde entier que vous êtes à la recherche d’un partenaire. Heureusement, cela ne se produit pas. Il peut s’écouler quelques jours avant que votre premier choix n’arrive, mais lorsqu’il arrivera, vous recevrez une notification. Si une personne vous plaît, il suffit de toucher l’icône en forme de cœur sur votre profil pour débloquer l’option d’envoi de messages.

Cependant, il existe une autre fonctionnalité qui vous permet de contacter cette personne pour laquelle vous avez le béguin depuis longtemps, mais le sentiment doit être réciproque. Cette fonctionnalité, appelée « Secret Crush », vous permet de choisir jusqu’à neuf de vos amis Facebook ou de vos followers Instagram.

S’il a un profil Facebook Dating et qu’il vous choisit également parmi les neuf, Facebook Dating vous fera savoir que vos sentiments sont réciproques. Si non, eh bien, personne ne le saura jamais. Vous ne perdez rien. La fonction « Stories », qui fonctionne exactement de la même manière que les « Stories » sur Facebook, vous permet de partager des moments de votre vie pour vous connecter avec ceux qui ont les mêmes intérêts que vous.

Après des retards dus à des problèmes de sécurité, Facebook Dating a finalement été lancé au Royaume-Uni et en Europe en octobre de l’année dernière et est également disponible aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. Si vous êtes aux États-Unis et que vous ne pouvez pas vous inscrire à Facebook Dating, revenez plus tard et, en attendant, essayez l’une des autres applications de cette liste.

IOS ANDROID

Grindr

Si vous êtes gay, bi, trans ou queer, vous connaissez probablement déjà Grindr. Il s’agit du plus grand site de rencontres et de réseaux sociaux LGBTQ, à télécharger absolument si vous êtes à la recherche de la personne idéale. L’inscription est simple : vous pouvez choisir d’entrer vos coordonnées de manière traditionnelle en remplissant le formulaire, ou vous pouvez vous inscrire rapidement avec votre compte Facebook. Une fois inscrit, vous devrez définir une photo de profil, un nom d’affichage et préciser si vous recherchez l’amour, une relation ou simplement des amis.

Vous pouvez choisir si vous voulez parler à quelqu’un ou si vous l’appréciez simplement, et vous pouvez même explorer d’autres lieux si vous allez ailleurs pour le week-end. Et si quelque chose ne va pas, il est également facile de signaler ou de bloquer des comptes, bien que le nombre de blocages soit limité pour les utilisateurs gratuits. L’utilisation de ce service est gratuite, mais il y a des limites.

Les utilisateurs gratuits ne peuvent consulter que 100 profils dans leur région et sont également limités dans d’autres parties de l’application. Si vous souhaitez lever ces limites, il existe deux abonnements : Grindr XTRA vous permet de consulter jusqu’à 600 profils dans votre région, de voir uniquement les personnes qui sont en ligne actuellement, de supprimer les publicités et autres mises à jour pour 20 dollars par mois et Grindr Unlimited, qui n’a aucune limite quant au nombre de personnes que vous pouvez consulter, vous permet de voir qui a consulté son profil et de naviguer en mode incognito. Cependant, il vous coûtera 25 dollars par mois, ce qui en fait un excellent investissement.

IOS ANDROID

Navire

Ship est un concept unique : c’est la première application de rencontre que vous pouvez télécharger (sans culpabilité) même si vous n’êtes pas célibataire. Plutôt que d’être une relation individuelle, cette application de rencontre permet à vos amis de participer au processus de rencontre en recherchant des partenaires potentiels et en vous les envoyant. Vous pouvez également l’utiliser comme une application de rencontre classique, avec la possibilité d’inviter des amis pour avoir leur avis avant de vous engager dans un rendez-vous.

Le démarrage est facile, si vous cherchez l’amour, vous téléchargez l’application, créez votre compte et invitez ensuite des personnes à rejoindre votre équipe. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez envoyer les profils à votre équipe, qui peut les examiner et vous faire savoir si vous correspondez à l’un d’entre eux. Si vous êtes plutôt du genre à faire des rencontres, vous pouvez effectuer des recherches individuelles pour le compte de vos amis et leur envoyer des profils de partenaires potentiels, accompagnés de leurs idées. Une récente mise à jour a augmenté le nombre d’équipes que vous pouvez avoir, de sorte que vous pouvez avoir des équipes distinctes pour différents groupes d’amis.

Une fois qu’une personne a été trouvée, vous pouvez discuter avec elle via l’application. Si vous êtes une personne plus réservée, vous ne serez probablement pas attiré par cette option. Mais si vous avez déjà envoyé des images de partenaires potentiels à vos amis pour approbation et discussion, vous devriez télécharger cette application.

IOS ANDROID

Papilles gustatives

Si la musique est la nourriture de l’amour, alors vous aurez probablement le cœur brisé si votre partenaire n’aime pas les mêmes chansons que vous. L’application de rencontre Tastebuds vous donne la possibilité d’éviter cela, en obtenant des rendez-vous avec des partenaires dont la source principale est l’amour musical. Il suffit de s’inscrire, d’ajouter la musique que vous aimez et de trouver un partenaire qui a les mêmes goûts musicaux que vous.

Si vos goûts évoluent constamment, vous pouvez également ajouter votre profil Spotify, afin que votre profil soit tenu à jour. Il existe également une version web.

Ce type d’application a une petite base d’utilisateurs, avec seulement 500 000 personnes enregistrées dans le monde. Le fait qu’elle soit réservée à iOS va encore réduire ce chiffre, même si les enquêtes indiquent que les utilisateurs d’Android et d’iOS n’ont de toute façon pas envie de se côtoyer. Donc, si vous habitez un peu en dehors d’une zone urbaine, eh bien, vous risquez de ne pas trouver beaucoup de candidats près de chez vous.

Toutefois, si vous avez la chance d’être assez proche de plusieurs membres de Tastebuds, il est bon de garder à l’esprit que cette application ne sert pas uniquement à faire des rencontres ; elle est également utile pour trouver de nouveaux amis ayant des goûts musicaux similaires, des amis avec qui aller à des concerts, et même des collaborateurs et de nouveaux membres de groupes.

IOS

Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel nécessitait la création d’un compte sur Facebook, mais heureusement, ce n’est plus le cas. Au lieu de cela, vous devrez utiliser votre numéro de téléphone pour vous identifier, ce qui rend l’enregistrement beaucoup plus simple et légèrement moins invasif.

Une fois que vous aurez créé votre profil et saisi vos préférences en matière de rencontres, Coffee Meets Bagel vous enverra quelques bagels par jour. Vous aurez ensuite 24 heures pour décider si vous « aimez » ou « n’aimez pas » votre bagel. Si vous aimez votre bagel et qu’il vous aime aussi, vous serez connecté et vous pourrez vous envoyer des messages dans un salon de discussion privé. Ce salon de discussion expire après huit jours, que vous ayez parlé ou non à votre bagel. Vous pouvez également gagner des « haricots » qui vous permettent d’obtenir des fonctionnalités supplémentaires dans l’application, soit en les achetant directement, soit en recommandant l’application, soit en vous connectant plusieurs jours de suite.

En outre, le service offre également des options de préférence plus spécifiques, ce qui signifie que vous pouvez restreindre les recherches en fonction de certaines croyances religieuses ou ethnies, si ces éléments sont vraiment importants pour vous.

L’application vous permettra de télécharger jusqu’à neuf photos et d’avoir un profil beaucoup plus prolifique. Et le fait que l’option de chat expire au bout d’une semaine vous pousse à échanger des numéros ou à rencontrer dans la vie réelle l’autre personne avec laquelle vous vous êtes connecté.

De même, l’interface est relativement facile à utiliser, avec de grandes photos et une sensation de propreté.

Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Bien que Coffee Meets Bagel tienne compte d’une série de préférences très spécifiques, le bagel qu’il vous envoie peut correspondre ou non à vos préférences.

L’application peut également être un peu ennuyeuse en raison de la lenteur des mises à jour et des temps de chargement, et il est parfois frustrant qu’elle ne vous envoie qu’un seul bagel par jour. Vous pouvez accélérer un peu les choses avec l’option « donner & ; prendre », mais cela vous coûtera environ 385 haricots.

Quand on sait qu’un sac de 200 bagels vous coûtera 3 dollars, cela peut devenir cher si vous êtes du genre impatient.

Vous pouvez également vous abonner à une version premium à partir de 35 dollars par mois, 75 dollars pour trois mois, 120 dollars pour six mois ou 180 dollars pour 12 mois. Vous avez ainsi accès aux recettes de lecture, ce qui vous évite de perdre du temps à vous demander si votre partenaire potentiel a lu vos messages, ainsi qu’aux rapports d’activité, qui vous montrent comment votre partenaire potentiel interagit avec l’application et si cette personne est susceptible de prendre l’initiative.

Le rythme lent et la manière de contacter réellement quelqu’un rendent l’application très passive. De même, lorsque vous appréciez une personne ou que vous vous connectez avec elle, Coffee Meets Bagel vous demandera de préciser les raisons qui vous poussent à le faire.

IOS ANDROID

Charnière

Hinge est comme Tinder. En fait, il est un peu trop similaire à Tinder, mais avec quelques différences clés qui le rendent un peu supérieur.

En termes d’interface, il ressemble à la petite sœur de Tinder.

Cependant, en termes de fonctions, il s’appuie davantage sur vos amis Facebook pour établir des connexions. Hinge vous connecte également par le biais des amis des amis des amis des amis et vous montre non seulement les personnes que vous avez en commun, mais aussi toutes les choses que vous partagez. Pour ce faire, il faut répondre à une série de questions par le biais d’une interface de type Tinder.

Êtes-vous allé à Berlin ? Passez à droite. Vous ne jouez pas au croquet ? Glissez vers la gauche. Il est ainsi beaucoup plus facile, moins long et plus amusant de répondre aux questions.

Les questions ne sont pas aussi évidentes que celles des autres applications et vous donnent une meilleure idée de l’autre personne que ne peuvent le faire les 500 caractères d’une description.

Et si vous voulez en savoir plus sur quelqu’un, vous pouvez toujours demander à cet ami que vous avez en commun. D’autre part, les gens ne peuvent vous envoyer des messages que si vous êtes tous deux en ligne. Et vous pourrez voir quelle relation chaque utilisateur recherche. Même si cela ne semble pas super révolutionnaire, Hinge s’écarte un peu des attentes de Tinder à cet égard.

De plus, en raison de la connexion entre amis, vous avez moins de chances de trouver des photos inappropriées.

Il convient également de noter que vous ne pourrez ajouter que des photos de vous-même provenant de Facebook ou d’Instagram, bien que cela puisse être un peu limitatif si vous n’êtes pas très actif sur ces deux réseaux sociaux.

Comme d’autres applications, il existe une version gratuite et une version sur abonnement appelée Preferred. La version gratuite comporte un nombre limité de filtres et d’appréciations et ne permet pas de voir tous ceux qui vous aiment. L’abonnement payant lève ces restrictions et coûte 10 dollars par mois, avec un tarif réduit si vous vous abonnez pour trois ou six mois.

Il a récemment ajouté des fonctionnalités telles que le Home Dating, qui vous permet de discuter en vidéo avec des utilisateurs avec lesquels vous avez déjà échangé des messages.

iOS Android

Match

Match figurait dans le top 10 des services de rencontres et de contacts bien avant le lancement de sa version mobile.

Et heureusement, vous n’avez pas besoin de vous connecter à Facebook pour vous inscrire ou accéder à cette application. Cependant, vous devez passer par un processus d’inscription qui vous oblige à ajouter quelques photos, à répondre à quelques questions sur vos préférences et à créer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Les mêmes identifiants de connexion fonctionneront également avec la version de bureau du site.

Lorsque le moment est venu de flirter, Match enverra un « clin d’œil » à quelqu’un. Vous pouvez alors effectuer une recherche dans la base de données de Match.com pour trouver la personne à qui vous voulez faire un clin d’œil.

Le service vous fournira également des connexions personnalisées ou vous recommandera quotidiennement des candidats potentiels, en fonction de vos intérêts.

Toutefois, pour tirer le meilleur parti de Match.com, vous devez souscrire un abonnement. L’option la moins chère actuellement disponible vous coûtera 23 dollars par mois pendant 12 mois. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire pour un an, il vous en coûtera 42 dollars par mois pour trois mois ou 26 dollars par mois pour six mois. Cela en vaut-il la peine ? Ainsi, un abonnement premium vous permettra de voir qui a récemment consulté votre profil, qui a aimé vos photos, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

L’interface de Match.com est très élégante et minimaliste, mais elle n’est pas aussi facile à utiliser que, par exemple, Tinder. Il utilise un ensemble d’onglets qui apparaissent en haut de l’écran, tels que « correspondances » ou « recherche » qui divisent les différentes fonctions du service. Ce n’est pas une application trop compliquée, mais il faut s’y habituer.

iOS Android

Bumble

Bumble ressemble beaucoup à Tinder, mais il fonctionne un peu différemment.

Avec Bumble, une fois que deux personnes de sexe différent correspondent, la femme doit d’abord envoyer un message.

En fait, elle a 24 heures pour le faire avant que sa connexion ne disparaisse. Pendant ce temps, les hommes peuvent prolonger la rencontre avec une personne pendant 24 heures, s’ils veulent vraiment avoir des nouvelles d’une femme.

Pour les réunions ou les rencontres avec des personnes du même sexe, l’une ou l’autre personne peut engager la conversation en premier.

Il est également surprenant que la connexion à Bumble nécessite un compte Facebook.

En outre, les profils sont concis et les paramètres ressemblent également à ceux de Tinder. Ainsi, en faisant glisser les photos d’un côté ou de l’autre, vous indiquez que vous aimez ou n’aimez pas quelqu’un.

Cela signifie que vous n’aurez pas à afficher le profil d’une personne à chaque fois que vous ouvrirez l’application.

Bumble dispose également d’une interface utilisateur facile à configurer. En outre, il convient de noter le fait qu’une application de rencontre a été conçue en pensant d’abord aux femmes, bien qu’elle soit également destinée aux hommes.

Et c’est la seule application qui interdit clairement le matériel pornographique, exige le respect entre les utilisateurs et son code de conduite est conçu pour être un lieu sûr et convivial.

Par ailleurs, la limite de 24 heures pour se connecter à quelqu’un ajoute juste assez de pression pour dire « bonjour ».

Cependant, si vous êtes une femme et que vous détestez être la première personne à entamer une conversation, alors Bumble n’est probablement pas pour vous.

Les profils sont également très courts, avec environ six photos ou moins. Bumble a récemment ajouté des fonctions de chat vocal et vidéo dans l’application, ainsi que la possibilité d’envoyer des audios si vous n’avez pas envie de chatter en temps réel.

IOS ANDROID

Happn

Combien de fois croise-t-on le chemin de l’amour de sa vie avant de le ou la rencontrer ? Ou peut-être qu’il ou elle vous sert du café tous les jours mais que vous n’avez pas le courage d’engager la conversation.

Si c’est ce qui vous arrive, Happn pourrait être fait pour vous. Il s’agit d’une application de rencontre qui affiche les profils d’autres célibataires et indique le dernier endroit et le dernier moment où ils étaient proches les uns des autres. Ainsi, toutes vos correspondances potentielles seront avec des personnes que vous avez déjà rencontrées.

Mais vous ne découvrirez pas que vous avez croisé le chemin de quelqu’un qui est sur l’application, à moins que cette personne ne vous plaise également.

Et si vous êtes plus audacieux, vous pouvez appuyer sur le bouton Charme pour faire savoir à quelqu’un que vous êtes intéressé.

Cependant, le charme coûte des pièces que vous devrez acheter avec de l’argent réel via l’application. Et lorsque vous parvenez à vous connecter avec quelqu’un ou un coup de cœur, vous pouvez commencer à chatter avec cette personne.

Cette application est très rapide et facile à configurer et à utiliser. En outre, la création de profils est assez standard. Vous pouvez ajouter des photos, votre âge, votre profession et vos intérêts, ainsi que préciser un peu plus ce que vous aimez faire ou vos loisirs.

Happn dispose d’intégrations astucieuses : vous pouvez utiliser Facebook pour configurer votre profil, connecter votre compte Instagram pour ajouter automatiquement des photos et ajouter Spotify pour voir si vos goûts musicaux correspondent à ceux de quelqu’un d’autre.

Happn utilise la fonctionnalité GPS de votre téléphone pour suivre vos déplacements. Si vous vous êtes trouvé à moins de 250 mètres d’un partenaire potentiel, vous pourrez voir son profil.

Il fonctionne mieux pour les personnes vivant dans la même ville et les gens ne pourront pas vous contacter s’ils ne touchent pas le cœur de votre profil.

Happn ne montre jamais votre position aux autres utilisateurs en temps réel, et vous pouvez également bloquer des utilisateurs si vous constatez certains problèmes.

Des fonctionnalités récemment ajoutées, telles que les appels vidéo, il suffit de se rendre dans l’onglet « Conversation » et d’appuyer sur la touche Caméra vidéo pour lancer un appel.

IOS ANDROID

Plein de poissons

PlentyOfFish (POF) est l’un des plus anciens services de rencontres existants, et il est certainement le plus important, puisqu’il a atteint le seuil des 90 millions d’utilisateurs à la mi-2017.

Avec autant d’utilisateurs, vous avez plus de chances de trouver votre moitié. De plus, les utilisateurs de PlentyOfFish ont 2,7 fois plus de chances de trouver un partenaire dans les 24 premières heures.

Ce type de suivi de masse est important, mais PlentyOfFish offre plus que cela. Elle ajoute des fonctionnalités semblables à celles d’autres applications de rencontre, comme le glissement de Tinder ou la possibilité de visualiser les correspondances comme Happn, mais propose ses propres petites variations de la formule.

Comme d’autres applications de rencontre, POF vous interroge sur vos goûts et vos dégoûts, et vous interroge sur vos désirs et vos besoins dans une relation, de sorte que vous pouvez être sûr que vous êtes susceptible de rencontrer des personnes qui recherchent des résultats similaires aux vôtres.

Vous pouvez vous abonner pour accéder aux fonctionnalités premium de l’application, ce qui vous coûtera 39 dollars pour les trois premiers mois, 60 dollars pour six mois ou 90 dollars pour un abonnement de 12 mois. Parmi les mises à jour récentes, citons la fonction LIVE ! qui vous permet de diffuser en direct des émissions devant un public ou d’organiser des chats vidéo en tête-à-tête, ainsi que NextDate, une fonction de speed dating virtuel qui vous permet de participer à une série de chats vidéo de 90 secondes depuis votre communauté d’origine.

IOS ANDROID

Les applications de rencontre fonctionnent-elles vraiment ?

Les applications de rencontre fonctionnent-elles vraiment ? Il n’y a pas encore de consensus. Il y a des histoires de personnes qui ont rencontré leur futur mari ou femme sur des applications de rencontre et il y a l’autre extrême, des histoires d’horreur de rencontres en ligne qui ont mal tourné, mais aucun de ces cas ne représente vraiment l’expérience de la personne moyenne sur les applications de rencontre. La majorité des utilisateurs américains déclarent avoir une expérience positive des applications de rencontre.

En consacrant du temps à perfectionner votre profil de rencontre et en étant honnête sur vous-même et sur ce que vous recherchez, vous obtiendrez probablement des résultats. La vérité est que nous ne pouvons pas dire si vous allez trouver la bonne personne sur une application de rencontre, mais vous rencontrerez des gens que vous ne rencontrerez peut-être jamais dans la vie réelle, alors ça vaut le coup d’essayer, vous ne pensez pas ?

