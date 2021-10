Aujourd’hui, il est très facile d’organiser vos voyages avec les meilleures applications de voyage iOS et Android. Vous pouvez trouver le vol et l’hôtel les moins chers, le meilleur restaurant, les horaires de train et de bus, le tout depuis le confort de votre téléphone portable. Lisez la suite et découvrez l’application qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins et de vos goûts.

Les meilleures applications de voyage iOS et Android

CheckMyBus

Si vous souhaitez voyager en bus, l’une des meilleures applications pour organiser votre voyage de la meilleure façon est CheckMyBus. C’est l’un des moteurs de recherche de bus les plus réputés au monde et il bénéficie de la présence des compagnies les plus importantes et les plus fiables du marché. Grâce à cette application, vous pouvez réserver et acheter des billets de bus pour voyager dans plus de 70 pays, ce qui est très pratique si vous voyagez constamment en dehors de votre pays. Outre les bus, vous pouvez également comparer les billets d’autres moyens de transport, tels que les vols, les trains et le covoiturage. Vous pouvez consulter l’application en différentes langues puisqu’elle est disponible en anglais, espagnol, allemand, français et italien et vous permet également de choisir entre plusieurs devises. En outre, son interface est très facile à utiliser et intuitive.

En bref, si vous voulez prendre le bus, où que vous alliez, c’est l’application à avoir sur votre téléphone ou votre tablette.

MyTSA

Les voyages en avion, surtout aux États-Unis, peuvent être une expérience déroutante. MyTSA, une application parrainée par le gouvernement américain, démystifie toutes les règles à suivre pour éviter d’être retardé par les agents de sécurité. Cette application vous permet de savoir quels articles vous pouvez emporter dans l’avion, de demander l’assistance de l’Administration de la sécurité des transports, de vérifier le flux historique d’un jour donné, les temps d’attente pour la sécurité, de vérifier les retards et les conditions météorologiques. En outre, vous pouvez apprendre comment accéder et vous inscrire au programme TSA PreCheck pour passer plus rapidement les contrôles de sécurité. De nouvelles mises à jour vous permettent de visualiser les aéroports sur une carte et d’obtenir des directions vers l’aéroport.

IOS ANDROID

Skyscanner

Vols, hôtels, location de voitures : Skyscanner couvre tout. L’application recherche les meilleures options et les plus abordables grâce à ses partenaires. Tout comme Google Flights, vous pouvez voir les dates les moins chères et recevoir des alertes lorsque les prix changent. Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vous voulez aller, Skyscanner propose une catégorie qui vous permet de parcourir les « meilleures affaires » de votre ville, ainsi qu’une liste de destinations économiques. Vous pouvez également contrôler vos réservations grâce aux mises à jour du statut dans Travel, ce qui vous permet de déplacer ce que vous voulez sans perdre les détails que vous avez enregistrés. Grâce à la souplesse des réservations et aux annulations sans frais, vous ne perdez pas d’argent si vous changez vos plans.

IOS ANDROID

Kayak

Pour beaucoup, Kayak est depuis longtemps le planificateur de voyage par excellence. Comme Skyscanner, il recherche sur plusieurs sites de voyages les locations de voitures, les hôtels et les vols. Il propose souvent des offres exclusives que vous ne trouverez pas ailleurs, et vous pouvez définir des alertes et utiliser la prévision des prix pour savoir si vous devez acheter maintenant ou attendre. Kayak agit également comme un planificateur de voyage, fournissant des détails importants en un coup d’œil. Vous pouvez également accéder à ces détails en temps réel, et sur des appareils tels que l’Apple Watch. L’application suggère également des hôtels dès que vous l’ouvrez et propose également des alternatives si vous voyagez avec des enfants.

IOS ANDROID

Trémie

Si vous cherchez le billet d’avion le moins cher possible, vous avez besoin du Hopper, qui a été primé. Comme Kayak et Skyscanner, vous pouvez voir les dates les moins chères pour prendre l’avion, mais Hopper se targue de vous indiquer quand acheter vos billets par le biais de notifications. La société affirme que vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur votre prochain voyage en analysant et en suivant des milliards de vols. L’interface utilisateur est simple et, selon Hopper, vous pouvez réserver un vol en 60 secondes ou moins. De plus, vous pouvez vérifier l’hôtel spécifique dans lequel vous souhaitez séjourner, plutôt que la ville entière.

IOS ANDROID

Airbnb

Qu’il soit légal ou non dans la ville que vous visitez, Airbnb est un nom connu de tous. L’application propose des prix bien moins chers que les hôtels, et une expérience plus authentique en vous permettant même de séjourner chez un habitant, dans sa maison. L’application offre également une fonction appelée « Trips », qui propose des alternatives à choisir pendant votre séjour : il s’agit d’événements auxquels vous pouvez participer avec des guides locaux. À terme, l’application deviendra une application de voyage tout-en-un, vous permettant de planifier votre journée, de réserver une voiture et plus encore.

IOS ANDROID

Hotel Tonight

Vos projets d’Airbnb sont tombés à l’eau, vos vols ont été retardés lors d’une escale ? Vous ne savez jamais ce qu’il adviendra de votre réservation, et Hotel Tonight est un service fiable proposant des offres de dernière minute. La société s’associe à des hôtels pour offrir des réductions sur les chambres vides, et vous pourrez en réserver une en moins de 10 secondes. Vous bénéficiez également d’un service clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en cas de problème. L’application a lancé la fonction « Daily Drop », qui propose une offre super avantageuse pour la journée. Vous pouvez également réserver plusieurs chambres à la fois. Vous pouvez également réserver plusieurs salles et transmettre les informations par le biais d’un chat de groupe. La nouvelle fonction « Escapades locales » est disponible à partir du nouveau widget « Hotel Tonight » et vous permet de bénéficier des meilleures offres dans des endroits proches.

IOS ANDROID

Booking.com

Avec Booking.com, vous pouvez trouver les meilleures offres d’hôtel en temps réel ou à l’avance. L’application est idéale pour comparer les hôtels et les prix, avec plus de 135 millions d’avis d’autres utilisateurs pour vous aider à choisir votre hébergement. Les hôtels, motels et B&B, ainsi que les appartements de luxe pour votre prochain voyage peuvent tous être réservés en quelques secondes, avec une confirmation sans document, sans frais de réservation et sans carte de crédit, et une assistance 24h/24 et 7j/7 de l’équipe Booking.com.

IOS ANDROID

Uber

Vous pouvez bénéficier de ce service dans plus de 600 aéroports et plus de 10 000 villes dans le monde, ce qui fait d’Uber le roi mondial du covoiturage et l’une des meilleures applications de voyage iOS et Android. Elle a été la première à proposer ce type de service, qui est particulièrement utile lorsque vous êtes à l’étranger. Vous pouvez rapidement demander une voiture, après avoir vérifié les différents tarifs et types de véhicules disponibles. Vous pouvez alors vous mettre en relation avec le conducteur, vérifier l’emplacement de la voiture et payer en toute sécurité avec une carte de crédit, sans avoir besoin d’argent liquide. Au lieu de sortir pour trouver un taxi, attendez qu’il arrive là où vous êtes. Uber met constamment à jour son application afin d’améliorer des fonctionnalités telles que le covoiturage, la sélection des trajets et les pourboires.

IOS ANDROID

Google Maps

Google Maps est considéré comme la meilleure alternative de navigation, ce qui en fait l’une des meilleures applications de voyage pour iOS et Android. Il offre des indications pour les déplacements en voiture, en transports publics, à pied, en taxi ou à vélo. Il est fiable avec les options de transport public local dans de nombreux pays, et vous permet également de télécharger des zones spécifiques pour les consulter hors ligne. Vous pouvez également utiliser Google Maps pour savoir quand des lieux tels que des musées ou des restaurants sont fermés, et vérifier en temps réel l’affluence dans un endroit. Vous pouvez même rechercher des hôtels en fonction de caractéristiques telles que le wifi gratuit, les animaux domestiques ou la climatisation. Vous pouvez même afficher et gérer tous vos lieux favoris à partir de la page Mes lieux.

IOS ANDROID

Citymapper

Avec une liste croissante de pays, Citymapper est l’un des meilleurs outils pour trouver et utiliser les transports publics. Il est relié à certains services de covoiturage, offre le moyen le plus rapide de se rendre à destination et, surtout, vous permet de consulter les horaires de métro et de train pour différentes villes. Vous pouvez vous abonner à des lignes de train ou de bus spécifiques, et l’application vous avertit même lorsqu’il faut descendre du bus, ce qui est utile lorsque vous vous trouvez pour la première fois dans un endroit. L’application comporte un SuperRouter, qui vous permet de voir les signes flottants, tels que les cycles, les scooters, les cyclomoteurs, le covoiturage et même la marche à pied, avec leurs temps de parcours respectifs. En outre, une section réservée aux fauteuils roulants est désormais disponible. La nouvelle version comprend de nouveaux pouvoirs en matière de routage : les itinéraires sont mis à jour et reclassés toutes les 60 secondes, et de prix, qui compare les tarifs pour trouver l’itinéraire le moins cher.

IOS ANDROID

Préparation et recherche du site

Il y a toujours quelque chose que l’on oublie avant de partir en voyage, qu’il s’agisse de ne pas emporter la crème solaire ou de ne pas changer l’argent dans la monnaie locale. Consultez ces applications pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage. Vous cherchez un endroit où manger ? Vous avez du temps à perdre et souhaitez visiter un autre musée ? Consultez les applications qui vous proposent des activités à faire et les endroits les mieux notés pour manger pendant votre séjour.

Packpoint

Faire une liste de tout ce que vous devez emporter peut être utile, mais que se passerait-il si quelqu’un la faisait pour vous ? Packpoint vérifie la météo pour les dates et le lieu de votre voyage. Il vous demandera également de sélectionner les activités que vous souhaitez faire pendant votre voyage, comme des réunions d’affaires, un hôtel avec une piscine ou un dîner chic. L’application vous indiquera les articles à emporter en fonction de ces activités, ainsi que les articles généraux dont vous aurez besoin en voyage. Vous pouvez supprimer les éléments que vous jugez inutiles et partager les listes avec d’autres personnes, au cas où vos amis auraient eux aussi besoin d’aide.

IOS ANDROID

Monnaie XE

Sans être l’application la plus attrayante, XE Currency est l’une des applications de conversion de devises les plus robustes disponibles sur iOS et Android. Il est constamment mis à jour et propose des taux de change en temps réel pour « toutes les devises et tous les métaux précieux du monde ». La meilleure chose est qu’il peut stocker les tarifs les plus récents afin que vous puissiez y accéder si votre appareil est hors ligne. La prise en charge du raccourci Siri est également bonne. Vous pouvez désormais surveiller jusqu’à 20 devises en même temps.

IOS ANDROID

Passeport mobile

Vous voyagez aux États-Unis ? Le passeport mobile vous permet de contourner la file d’attente normale pour entrer dans le pays et est officiellement autorisé par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Pour éviter les longues files d’attente, il vous suffit de télécharger cette application et d’ajouter les informations de votre passeport, ce que vous pouvez faire rapidement en le scannant avec l’appareil photo de votre téléphone. Le passeport mobile est accepté dans 27 aéroports aux États-Unis. Nous vous recommandons donc de vérifier à l’avance si l’aéroport où vous vous rendez l’accepte. Une version premium est disponible pour 15 dollars par an et offre la commodité d’un scanner numérique et le stockage sécurisé de vos passeports.

IOS ANDROID

TripIt

TripIt organise tous vos projets de voyage en un seul endroit. Envoyez-leur vos confirmations par courriel et ils créeront un itinéraire principal qui synchronisera votre calendrier et que vous pourrez partager avec vos compagnons de voyage. Vous pouvez même stocker vos documents de voyage dans l’application. En souscrivant à la version Pro pour 49 dollars par an, vous bénéficierez de fonctionnalités supplémentaires telles que les alertes de vol, les notifications des terminaux et la recherche de sièges, qui vous avertit si de meilleures places se libèrent, ainsi que des mises à jour de sécurité et des cartes d’aéroport avec indications pour les piétons.

IOS ANDROID

TripAdvisor

Sur TripAdvisor, vous pouvez lire des millions de commentaires et d’avis, et visionner des vidéos et des photos sur pratiquement tout ce qui concerne votre voyage (bars, restaurants, hôtels, compagnies aériennes, etc.). Vous pouvez utiliser la fonction « Near Me » de TripAdvisor pour trouver des endroits proches ayant de bonnes critiques, mais la meilleure caractéristique de l’application est le nombre de pays dans lesquels elle est présente – elle est pratiquement partout, ce qui en fait un guide indispensable pour tous les voyageurs. Vous pouvez également poser des questions spécifiques à votre voyage dans les forums de l’application ou ajouter vos propres commentaires, de manière similaire à Yelp. Les mises à jour vous permettent d’accéder à votre flux de voyage personnel, de retrouver des amis, d’obtenir des conseils d’experts et de sauvegarder des idées de voyage pour l’avenir.

IOS ANDROID

Yelp

Yelp est officiellement devenu les pages jaunes des restaurants et des bars et son utilisation ne s’étend pas seulement aux États-Unis, mais au monde entier. Sa caractéristique la plus importante est le nombre d’avis que l’application héberge, ce qui constitue une excellente ressource lorsque vous recherchez les meilleurs endroits dans le pays que vous visitez. Yelp propose également les heures d’ouverture, les numéros de téléphone des lieux que vous souhaitez visiter et parfois même le menu, afin que vous puissiez être aussi bien préparé que possible avant de partir. Les entreprises ont ajouté des informations sur la santé et la sécurité tout au long de l’année.

IOS ANDROID

Langages et applications de tous les jours

Si vous voyagez dans un pays où votre langue maternelle n’est pas la langue officielle, vous pouvez télécharger certaines des meilleures applications linguistiques pour vous aider à traduire ou à perfectionner vos compétences linguistiques. Nous vous proposons également une poignée d’applications diverses qui pourraient vous être utiles pendant votre séjour à l’étranger.

Carte WiFi

Si vous souhaitez vous connecter rapidement sans avoir recours à une connexion Internet cellulaire onéreuse, WiFi Map est l’application à consulter pour trouver des informations dans le monde entier. Cette application vous montre les meilleurs hotspots gratuits avec les mots de passe et les avis des utilisateurs. L’application propose une navigation sur carte pour vous conduire au bon endroit et vous permet de filtrer votre recherche et de tester votre vitesse de connexion. Un scanner de réseau vérifie la présence d’intrus. Il existe même des cartes hors ligne pour les voyageurs et un VPN pour des connexions sécurisées et anonymes. Vous pouvez également ajouter des connexions wifi pour aider les autres voyageurs dans votre région.

IOS ANDROID

Google Translate

Google Translate reste aussi important qu’à ses débuts. L’application propose des traductions, désormais plus conversationnelles grâce à l’apprentissage automatique, entre plus de 100 langues différentes, permettant d’entendre les traductions à haute voix et de traduire des dictées et votre propre écriture à l’écran. Vous pouvez mettre en signet vos phrases ou mots préférés pour un accès hors ligne, ou afficher les résultats du dictionnaire pour un seul mot ou une seule phrase, ou encore utiliser les raccourcis Siri dans iOS 12 pour des conversations bilingues. Recherchez des options plus régionales pour parler anglais (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Inde), bengali (Bangladesh et Inde), français (France et Canada) et espagnol (Mexique et Espagne). Désormais, vous pouvez traduire en continu et quasiment en temps réel à une personne parlant une autre langue.

IOS ANDROID

Duolingo

Si vous avez réservé votre voyage des mois à l’avance, essayez de vaincre le virus de la langue sur Duolingo. Cette application propose des cours pour les débutants, mais c’est aussi un excellent outil pour ceux qui cherchent à perfectionner leurs compétences linguistiques. Vous pouvez également discuter avec des robots dans certaines langues, ce qui peut s’avérer très utile lorsque vous essayez d’apprendre des phrases que vous pourriez utiliser à l’étranger. Vous pouvez également passer des tests de niveau pour accéder à des sections plus avancées.

IOS ANDROID

Memrise

Memrise propose plus de langues que Duolingo et l’application utilise également des moyens mnémotechniques pour vous aider à mémoriser des mots et des phrases. Vous pouvez regarder des clips vidéo de locuteurs natifs la première fois que vous prononcez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, ce qui vous permet d’entendre la prononciation locale. Faites glisser pour écouter plus d’audio et comparer les différentes prononciations. La société affirme que l’application s’adapte à votre style d’apprentissage et qu’il existe une version pro qui vous permet de débloquer davantage de fonctionnalités, comme le mode hors ligne.

IOS ANDROID

Circa

Le changement de fuseau horaire et la lutte contre le décalage horaire peuvent rendre vos voyages extrêmement déroutants si vous vous déplacez beaucoup d’une ville à l’autre. Circa, qui n’est compatible qu’avec iOS, aide les voyageurs à suivre l’heure à leur destination et à leur emplacement. Vous pouvez régler une horloge sur la même heure que dans votre pays ou là où se trouvent vos proches. L’application met en évidence l’heure dans les deux endroits où se trouvent les deux parties. Circa fonctionne indépendamment du fait que vous soyez en ligne ou hors ligne et s’intègre à votre iCal (il effectue des modifications même en plein vol). L’alarme du calendrier vous permet de voir votre disponibilité actuelle. Cette application est également compatible avec l’Apple Watch.

IOS

WhatsApp

WhatsApp est une application qui a été activée dans le monde entier et qui est maintenant utilisée par plus d’un milliard d’utilisateurs. Au cours de vos déplacements, vous êtes susceptible de rencontrer quelqu’un qui utilise ce service. L’application est gratuite, où que vous soyez dans le monde, et fonctionne via une connexion wifi. Ajoutez du fun à vos conversations en envoyant des autocollants, des photos ou des vidéos à vos contacts. Activez des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que Face ID ou Touch ID, pour déverrouiller l’appli. Enfin, utilisez WhatsApp pour rester en contact avec les personnes que vous aimez, où que vous soyez dans le monde. Comme nous l’avons mentionné, vous avez besoin d’une connexion wifi ou d’un plan de données cellulaire pour envoyer des messages via WhatsApp, mais il n’y a pas de frais d’appel international. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez communiquer qu’avec des personnes qui ont également téléchargé l’application. Pour développer votre réseau, vous allez devoir convaincre les gens de télécharger l’application.

IOS ANDROID

Nord VPN

Si vous utilisez une application spécifique pour rester en contact avec vos proches pendant votre voyage, mais que cette application n’est pas disponible dans certains pays comme la Chine, vous devrez faire preuve de créativité pour vous assurer de ne pas être coupé du monde. Pour contourner ce problème, nous vous recommandons d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Les VPN rendent vos informations privées inaccessibles à d’autres personnes qui pourraient se trouver sur le même réseau, ce qui rend l’utilisation du wifi public plus sûre. Nord VPN est notre service préféré, en partie parce qu’il dispose de milliers de serveurs dans le monde entier. Ce service vous coûtera environ 12 dollars par mois, mais vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de sept jours au préalable. En outre, ils proposent constamment des promotions pour un abonnement mensuel moins élevé. Le VPN est compatible avec les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs portables et vous ne devriez pas avoir de problèmes avec les restrictions territoriales car Nord VPN dispose de serveurs dans le monde entier prêts à répondre à vos besoins. Assurez-vous d’avoir toujours une connexion sécurisée, où que vous soyez dans le monde, avec un VPN.

IOS ANDROID