Les meilleures applications pour regarder des séries et des films gratuits depuis votre téléphone portable

Combien de services de streaming possédez-vous, et lesquels regardez-vous réellement ? Pour soulager un peu votre budget, sachez qu’il existe toute une série d’applications pour regarder des séries et des films gratuits sur votre téléphone, qui proposent toutes du contenu en direct et, oui, à la demande.

La liste suivante rassemble des propositions intéressantes telles que Kanopy, Crunchyroll, Pluto TV, Plex et Tubi. Afin de n’en oublier aucun, nous mettrons à jour ces recommandations dans les semaines à venir.

Apps pour regarder des séries et des films gratuitement

Luis Alvarez/Getty Images

Kanopy

Il s’agit d’une application qu’il n’est possible d’utiliser que si vous possédez une carte d’une bibliothèque participante, qu’elle soit publique ou privée. Si vous avez de la chance, vous pourrez accéder gratuitement à des milliers de productions sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou lecteur multimédia.

L’application vous permet de faire une recherche par genre et vous aide à faire le bon choix grâce, entre autres, à une note, un synopsis et des détails sur les acteurs.

Samsung TV Plus

Si vous possédez un téléphone ou une télévision Samsung, vous avez de la chance. Le fabricant sud-coréen propose Samsung TV Plus, une application qui promet un accès instantané aux séries télévisées et aux films, ainsi qu’aux actualités et aux programmes sportifs.

L’application propose une cinquantaine de chaînes, dont Butaca TV, qui propose des films classiques ; Euronews, qui rapporte les nouvelles internationales ; Detectives, avec des séries policières ; Vevo Latino et MTV Originals, avec des programmes musicaux ; et Bob l’éponge et Caillou, avec des offres pour les plus petits.

L’application est compatible avec les téléviseurs intelligents Samsung postérieurs à 2016 et les appareils Galaxy fonctionnant sous Android 8 ou plus. Bien qu’il ne soit pas encore disponible en Amérique latine, à l’exception du Mexique et du Brésil, les utilisateurs aux États-Unis et en Espagne peuvent accéder à l’outil.

Crunchyroll

Oui, il y a aussi du contenu gratuit pour les amateurs d’anime, sur Crunchyroll. S’il faut s’abonner à l’un de leurs forfaits pour avoir la porte grande ouverte à des productions telles que One Piece, JUJUTSU KAISEN, Naruto Shippuden et My Hero Academia, vous pouvez également profiter d’un grand nombre d’épisodes sans avoir à débourser un centime.

Bien sûr, des publicités sont introduites dans ce mode, mais c’est tout de même une bonne approche avant de prendre la décision de souscrire un abonnement payant.

Cinnamon.TV

Les contenus latins ou espagnols sont le point central de cette plateforme, qui dispose de chaînes en direct et de séries et films à la demande. Il n’est pas nécessaire de se connecter pour commencer à regarder les différentes productions.

Jumanji, El gran pez, Snatch, El cazador, Las bañistas, Mátalos suavemente et Cosmopolis sont quelques-uns des films que l’on peut trouver sur Canela.TV.

Plex

Il s’agit d’une plateforme assez complète qui vous permet d’accéder à des émissions de télévision en direct et à des films et séries à diffuser à tout moment. L’interface principale de l’application met en évidence les nouveaux contenus ajoutés, les contenus populaires, la sélection des rédacteurs et les segments tels que les langues latines, les comédies, les documentaires, les films primés, les drames, les classiques et les enfants.

Le modèle économique de Plex est la publicité sur le contenu, notamment des films tels que Obsession, Entre nos, Secretary, Cube, Jurassic Shark, Evergreen et Metropolis.

Pluto TV

Comme sa version web, l’application n’oblige pas l’utilisateur à s’abonner pour profiter à la fois des programmes en direct et des séries et films à la demande. Bien entendu, comme la plupart des services proposés ici, les publicités sont activées à la lecture.

Sa section « anytime viewing » propose des catégories telles que les films et séries populaires, les programmes marathon, les films d’action, les thrillers, la science-fiction, l’horreur et les drames, les documentaires et les productions pour enfants.

Vix

Ce qui ressort immédiatement lorsque vous ouvrez l’application Vix, ce sont les sections Films et Séries, mais vous pouvez également trouver une grande variété de chaînes en direct.

Il s’agit d’une plateforme destinée au marché latino-américain, détenue par Univision, qui propose des catégories telles que les films et séries les plus regardés, les premières, les choix de la rédaction, les productions latines, « ley y desorden », les succès internationaux, la romance pour les couples et l’action.

Tubi

« Plus de 20 000 de vos films et séries préférés gratuitement », voilà la promesse de Tubi, qui les affiche par catégories telles que les collections et les genres. Il n’y a pas de contenu en direct, mais il y a de la publicité entre les lectures.

Parmi les productions diffusées sur Tubi figurent St. Vincent, The Royals, Kill Them Softly, The Memory Giver, One Day to Survive, Miracle Alley, A Secret Passion, Scream 4, The Games of Destiny, Day of the Beast et Ali.

HBO Max

Depuis l’application mobile de ce service de streaming populaire, il est possible de regarder quelques chapitres de séries intéressantes sans avoir à donner les détails de sa carte de crédit. Bien sûr, il s’agit plutôt d’un « hameçon » pour vous inciter à vous abonner au service appartenant à WarnerMedia.

Depuis le Mexique, vous pouvez découvrir ce que sont les productions Hacks, Tchernobyl, Lovecraft Country, Genera+ion, Los ausentes, The Undoing, I May Destoy You, Search Party, In Treatment, La muchacha que limpia et Doom Patrol, entre autres.

YouTube

YouTube concentre des contenus sur presque tous les sujets provenant de créateurs du monde entier. En outre, certaines des productions du service sont accessibles gratuitement grâce au label Originals.

C’est le cas de propositions telles que Cobra Kai, Single by 30, Impulse, Youth & ; Consequences, Wayne, Dallas & ; Robo et Liza on Demand.