Spotify, Apple Music ou SoundCloud vous offrent la possibilité de télécharger des milliers de chansons en quelques secondes. C’est très bien, mais que se passe-t-il quand vous cherchez quelque chose de gratuit ? Nous vous avons déjà donné des informations sur les sites, mais nous nous intéressons maintenant de plus près à l’initiative de la Commission européenne.

Les meilleures applications pour télécharger de la musique gratuite et légale sur votre téléphone qui sont disponibles pour les appareils iOS et Android. Et si vous craignez de commettre une infraction, ne vous inquiétez pas : ils sont 100 % légaux.

Audiomack (Android / iOS)

Audiomack abrite ce qui a été appelé la meilleure collection de hip-hop, de rap et de trap, y compris des grands succès comme Kodak Black et des morceaux d’artistes émergents qui sont devenus viraux, comme NBA YoungBoy. Bien que certains créateurs aient décidé de désactiver les téléchargements et d’utiliser la fonction de streaming du service, il existe encore une grande quantité de matériel téléchargeable, comme Migos, Playboi Carti et Rich The Kid.

Jamendo (Android / iOS)

Avec un demi-million de titres de milliers d’artistes, Jamendo est l’un des plus grands référentiels de musique gratuite. Même si vous avez peu de chances de trouver vos artistes préférés, l’interface vous permet de découvrir de nouveaux talents. Comme les recommandations sont faites en fonction de la popularité, vous ne perdrez pas de temps à chercher avant de trouver quelque chose à votre goût. Le penchant de Jamendo pour les artistes moins connus et les morceaux expérimentaux le rend plus approprié pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau ou d’unique.

Soundclick (Android)

SoundClick devrait retenir votre attention pour sa vaste bibliothèque de musique amateur gratuite. Il ressemble beaucoup à SoundCloud, dans la mesure où il accueille des artistes indépendants qui publient leurs propres morceaux. Il propose des millions de titres dans plus d’une douzaine de genres, comme le hip-hop, la country, le jazz ou la musique alternative. Vous pouvez télécharger gratuitement de nombreuses chansons, mais vous pouvez aussi les écouter en streaming si vous le préférez. De nombreux titres seront jetés à la poubelle, mais il y aura toujours des perles dignes d’intérêt. Bien qu’il existait auparavant une version iOS, celle-ci n’est plus disponible.

DatPiff (Android / iOS)

La communauté hip-hop est devenue un véritable vivier de musique gratuite et DatPiff l’a bien compris. Il propose des compilations originales, des morceaux instrumentaux populaires interprétés par des rappeurs amateurs et des chansons d’artistes qui cherchent à récompenser leurs fans avec des morceaux gratuits, comme Curren$y. C’est l’un des principaux endroits où les fans peuvent télécharger des titres, s’informer des sorties à venir ou écouter des compilations réalisées par des fans.

ReverbNation (Android / iOS)

Alabama Shakes, The Civil Wars et Imagine Dragons ont commencé sur ReverbNation en partageant leur musique gratuitement et en développant leur base de fans. Il existe un mélange de plusieurs genres sur ReverbNation, mais il tend à pencher vers la pop, l’alternatif et le hip-hop. Avec une communauté de près de 4 millions d’artistes, de labels et d’utilisateurs, ReverbNation vous permet de parcourir un catalogue immersif qui vous permet de découvrir les dernières sorties.

