Une bonne comédie romantique ne décevra jamais, même s’il s’agit d’une formule démodée. Si les péripéties romantiques sont accompagnées de performances mémorables et de situations hilarantes, il y a toujours de la place pour des rebondissements originaux qui font passer un bon moment. Cette sélection avec le Les meilleures comédies romantiques sur Amazon Prime Video sont des titres que l’on peut regarder encore et encore sans se lasser.

NoteCertains titres peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique.

Crazy, Stupid, Love (2011)



Une histoire d’amour multigénérationnelle qui se complique très vite, Crazy, Stupid, Love est l’une des meilleures comédies romantiques de ces dernières années. Steve Carell joue le rôle de Cal Weaver, un type normal de la classe moyenne supérieure vivant le rêve américain. Mais lorsqu’il découvre que sa femme l’a trompé et qu’elle veut divorcer, il réalise qu’il a plus de 40 ans et qu’il est profondément déprimé. Espérant sortir à nouveau avec des hommes, il engage le coureur de jupons Jacob Palmer pour l’aider. Cependant, Jacob a ses propres intérêts romantiques qui le mettent en porte-à-faux avec Cal.

Rotten Tomatoes: 79%

Cast : Steve Carell, Julianne Moore, Emma Stone.

Direction : Glenn Ficarra, John Requa

Évaluation : PG-13

Durée: 118 minutes

Mon homme Godfrey (1936)

Les classiques sont souvent les meilleurs. Dans ce film de 1936, William Powell joue le personnage titre de My Man Godfrey. C’est un « homme oublié », une façon « polie » de dire sans abri. Lorsque la mondaine Cornelia Bullock (Gail Patrick), tente de l’emmener chez elle pour gagner un concours de recherche, il refuse. Cependant, Godfrey découvre qu’il a une affinité avec la sœur de Cornelia, Irène Bullock (Carole Lombard). Irène engage Godfrey pour être le majordome de la famille, mais l’attirance grandissante est menacée par la vengeresse et jalouse Cornelia.

Rotten Tomatoes : 100%

Protagonistes : William Powell, Carole Lombard, Alice Brady, Gail Patrick, Jean Dixon

Adresse: Gregory Lacava

Classement: N/A

Durée: 93 minutes

La carte des petites choses parfaites (2021)

The Map of Tiny Perfect Things est comme Spell of Time ou Edge of Tomorrow, mais sans extraterrestres et sans mort partout. Mark (Kyle Allen) est un adolescent typique qui essaie de comprendre la vie, sauf qu’il semble être le seul à être conscient qu’il vit la même journée, encore et encore. Entre les deux, il se dispute avec son père au sujet de son avenir, joue à des jeux vidéo avec son meilleur ami ignorant et, comme le personnage de Bill Murray lui-même, mémorise si bien la routine qu’il peut même faire de petites choses pour aider les gens dans leurs problèmes quotidiens. Mark semble satisfait dans sa boucle temporelle, mais il rencontre alors Margaret (Kathryn Newton), qui – comme par hasard – est également piégée et consciente le même jour. Maintenant qu’ils ont une raison de vivre plus divertissante, ils profitent de leur situation et, bien sûr, finissent par tomber amoureux. Écrit par Lev Grossman, l’auteur de The Magicians, The Map of Tiny Perfect Things est une magnifique exploration de la jeunesse et de la peur qui accompagne l’abandon de nos routines et la poursuite de nos vies incertaines.

Rotten Tomatoes : 82%

Cast : Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris

Directeur : Ian Samuels

Évaluation : PG-13

Durée : 98 minutes

Wimbledon (2004)

Paul Bettany et Kirsten Dunst forment un joli couple dans cette comédie sportive romantique. Peter Colt (Bettany) était autrefois une étoile montante du sport, mais en raison de ses échecs, il est déterminé à prendre sa retraite après Wimbledon. Cependant, il rencontre la star américaine Lizzie Bradbury (Dunst), qui devient l’inspiration dont Peter avait besoin. Aujourd’hui, il tire le meilleur parti de son talent, malgré les avertissements sévères du père de Lizzie qui lui demande de rester à l’écart.

Rotten Tomatoes: 61%

Cast : Kirsten Dunst, Paul Bettany, Sam Neill

Direction : Richard Loncraine

Évaluation : PG-13

Durée: 98 minutes

La Bretagne court un marathon (2019)

Courir un marathon quand on n’est pas un athlète professionnel n’est rien. Ce film est une description réaliste de ce qui se passe réellement lorsque ces personnes entreprennent ce voyage. Jillian Bell joue le rôle d’une femme en surpoids qui entreprend de s’entraîner et de courir le marathon de New York, persuadée que le fait de se mettre en forme changera sa vie pour le mieux. Cependant, elle constate que les changements qui surviennent sont à la fois négatifs et positifs. Brittany réalise – enfin – que beaucoup de ses problèmes sont liés à ce qu’elle est à l’intérieur plutôt qu’à son apparence extérieure. Le film trouve un bon équilibre entre le drame et la comédie et rappelle au public qu’il est impossible d’avancer dans la vie si l’on n’apprend pas d’abord à s’aimer soi-même.

Rotten Tomatoes: 88%

Cast : Jillian Bell, Michaela Watkins, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Micah Stock

Directeur : Paul Downs Colaizzo

Évaluation : R

Durée: 103 minutes

The Big Sick (2017)

The Big Sick, film nommé aux Oscars, est basé sur la fréquentation de Kumail Nanjiani et de sa femme, l’écrivain Emily Gordon. Nanjiani, un comédien né dans une famille pakistanaise traditionnelle, tombe amoureux d’Emily, une étudiante diplômée, et doit lutter pour surmonter le choc culturel familial. Lorsqu’Emily est atteinte d’une mystérieuse maladie, il commence à changer d’avis. The Big Sick est une exploration magnifique et joyeuse de la façon d’aimer quelqu’un, ou de tomber amoureux de quelqu’un, même dans les moments les plus difficiles.

Rotten Tomatoes : 98%

Cast : Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano

Directeur : Michael Showalter

Évaluation : R

Durée : 120 minutes

Le Diplômé (1967)

Il est peut-être exagéré de qualifier The Graduate de comédie romantique, mais c’est l’une des plus grandes représentations de la luxure et de l’obsession au cinéma, et elle est dotée d’un grand sens de l’humour. Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) vient d’obtenir son diplôme universitaire, mais il ne sait toujours pas ce qu’il veut faire de sa vie. Lorsque l’amie de ses parents, Mme Robinson (Anne Bancroft), s’intéresse à lui, il découvre que cette vie d’étudiant n’est peut-être pas si mal. Cependant, la fête prend un tour différent lorsque Benjamin tombe amoureux de la fille de Mme Robinson, Elaine (Katharine Ross).

Rotten Tomatoes: 87%

Cast : Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross

Direction : Mike Nichols

Évaluation : PG

Durée: 106 minutes

Cruauté intolérable (2003)

Les frères Coen ont-ils fait une comédie romantique ? Oui : George Clooney et Catherine Zeta-Jones sont les vedettes de ce film intelligent et séduisant. Clooney joue le rôle de Miles Massey, un avocat spécialisé dans les divorces, expert dans l’art d’empêcher les maris infidèles de verser des indemnités coûteuses à leurs ex-femmes. Cependant, il s’ennuie car il gagne toujours. Tout change lorsqu’il représente le mari de Marylin Rexroth (Zeta-Jones) pour éviter toute compensation. Pour se venger, Marylin demande l’aide d’un magnat du pétrole pour éloigner Miles de son argent.

Rotten Tomatoes: 76%

Cast : George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Edward Herrmann

Direction : Joel Coen

Évaluation : PG-13

Durée: 100 minutes

Miss Pettigrew vit pour un jour (2008)

Dans Miss Pettigrew Lives for a Day, Frances McDormand incarne Guinevere Pettigrew, une femme malchanceuse qui vit à Londres à la fin des années 1930 et qui, par désespoir, travaille pour l’actrice Delysia Lafosse (Amy Adams). Le travail n’est pas ce à quoi elle s’attendait, car elle se retrouve bientôt à aider Delysia à équilibrer ses relations amoureuses avec trois hommes. Mais cette amitié avec Delysia l’aide à faire ressortir un nouveau côté qui lui permet de profiter de sa vie. De plus, elle entrevoit la possibilité d’une romance lorsqu’elle partage une attirance avec le créateur de mode Joe Blomfield (Ciarán Hinds).

Rotten Tomatoes: 78%

Protagonistes: Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace, Frances McDormand, Ciarán Hinds, Shirley Henderson

Adresse: Bharat Nalluri

Classement: PG-13

Durée : 92 minutes

Funny Face (1957)

Funny Face est un exemple de comédie musicale romantique de l’âge d’or d’Hollywood. Fred Astaire incarne Dick Avery, un photographe qui souhaite trouver un modèle alliant intelligence et beauté. Dick découvre Jo Stockton (Audrey Hepburn), une assistante de librairie qui n’a jamais voulu être mannequin. Malgré cela, Dick et Jo ont une chimie indéniable ensemble, bien que cette relation potentielle rencontre plusieurs obstacles en cours de route.

Rotten Tomatoes: 87%

Coulée: Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson, Michel Auclair, Robert Flemyng

Adresse: Stanley Donen

Classement: N / A

Durée: 103 minutes

What If (2013)

Daniel Radcliffe et Zoe Kazan brillent dans cette histoire d’amour facile à regarder et à ressentir. Lorsque Wallace (Radcliffe), un homme qui a connu une longue série de mauvaises relations, se lie d’amitié avec Chantry (Kazan), il découvre malheureusement que celle-ci vit avec son ancien petit ami. Au lieu de tomber amoureux, ils essaient de comprendre ce que signifie être les meilleurs amis de leur âme sœur. Il est souvent plus difficile d’être amis que d’être amants, et ce film drôle ose demander : « et s’ils étaient seulement destinés à être amis ?

Rotten Tomatoes : 73%

Cast : Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Adam Driver, Megan Park

Directeur : Michael Dowse

Évaluation : PG-13

Durée : 102 minutes

His Girl Friday (1940)

His Girl Friday a apporté une nouvelle idée à Hollywood : il appartient au sous-genre du screwball et est également une comédie romantique classique. Cary Grant est un rédacteur en chef de journal chevronné qui apprend que son ex-femme, Hildy (Rosalind Russell), également journaliste, est fiancée à un nouvel homme. Il est déterminé à la reconquérir et la convainc de l’accompagner pour couvrir un dernier reportage avant son mariage. Naturellement, ils ravivent leur amour en enquêtant sur un meurtre mystérieux et redécouvrent l’alchimie qui les a fait tomber amoureux auparavant.

Rotten Tomatoes: 98%

Coulée: Cary Grant, Rosalind Russell

Directeur : Howard Hawks

Évaluation : PG

Durée : 92 minutes

Life Itself (2018)

Life Itself est l’un de ces films que les critiques détestent mais que le public adore. C’est mélodramatique, mais c’est doux et humoristique. Par le réalisateur et scénariste de This Is Us, Dan Fogelman, Life Itself examine les périls et les récompenses de la vie quotidienne, racontant une saga multigénérationnelle qui traverse les continents. Partant d’un jeune couple new-yorkais, l’histoire les suit à travers leur mariage et la naissance de leur premier enfant, créant des rebondissements inattendus qui se répercutent à travers les continents et tout au long de leur vie. Life Itself est porté par un casting exceptionnel comprenant Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Olivia Cooke et Annette Bening.

Rotten Tomatoes: 14%

Cast : Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas

Directeur : Dan Fogelman

Classement: R

Durée : 117 minutes