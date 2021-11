Peut-être que la romance vous ennuie, que l’action vous perturbe et que le drame vous dépasse. Mais… connaissez-vous quelqu’un qui n’aime pas rire ? Nous non plus. Ce week-end, choisissez l’un des éléments suivants les meilleures comédies sur Netflix actuellement et passer un bon moment avec vos personnes préférées.

Note : Cette sélection est constamment mise à jour et complétée au fur et à mesure que de nouveaux contenus sont ajoutés par Netflix et qu’ils disparaissent de la plateforme. Le contenu que nous ajoutons est basé sur la bibliothèque Netflix aux États-Unis.

Vous serez intéressé par :

Step Brothers (2008)

Comme c’est souvent le cas, Will Ferrell et John C. Reilly prennent un concept relativement fade et le transforment en une comédie hilarante, dans ce cas sur deux losers qui deviennent des rivaux acharnés lorsque leurs parents exaspérés se marient. Brennan (Ferrell) et Dale (Reilly) sont deux marginaux au chômage qui se font un devoir de ruiner la retraite de leurs parents respectifs. Lorsque la mère de Brennan et le père de Dale se marient, les garçons se rendent compte qu’aucun d’eux n’est plus le centre de l’univers. La rivalité intense qui s’ensuit met la nouvelle famille en danger.

Netflix

Mars Attacks ! (1996)

Ce film de Tim Burton est une ode à la science-fiction exagérée et à l’agitation de la guerre froide des années 1950 ; il est complètement ridicule, mais c’est l’idée. Lorsqu’une flottille de vaisseaux martiens encercle les principales villes de la Terre, prétendant venir « en paix », le professeur Donald Kessler (Pierce Brosnan) assure au président James Dale (Jack Nicholson) que la mission des Martiens est amicale. Cependant, un échange pacifique entraîne l’anéantissement du Congrès américain et la possibilité de représailles nucléaires.

Netflix

L’interview (2014)

La publicité de bouche à oreille dont ce film a bénéficié avant sa sortie a été incroyable. Le film raconte l’histoire d’un petit animateur de talk-show qui se retrouve face à une opportunité unique dans sa vie : interviewer le dictateur nord-coréen Kim Jong Un. Le gouvernement nord-coréen n’a pas apprécié : il a piraté Sony, publié une série d’e-mails privés et fait renvoyer la présidente du studio, Amy Pascal. Mais le spectacle doit continuer, et The Interview est sorti. Ce n’est pas aussi extrême ou offensant que vous pourriez l’imaginer, mais si vous êtes d’humeur à voir une comédie de James Franco et Seth Rogen avec une touche d’humour politique, c’est certainement un bon choix.

Netflix

The Nutty Professor (1996)

Eddie Murphy joue le rôle d’un brillant scientifique obèse, Sherman Klump, qui invente une solution miracle pour perdre du poids. Après un rendez-vous raté avec une étudiante en chimie jouée par Jada Pinkett Smith, il décide d’utiliser sa solution sur lui-même. Cependant, alors qu’il perd plus de 100 kilos instantanément, il développe également une deuxième personnalité : l’ennuyeux et arrogant Buddy Love.

Netflix

School of Rock (2003)

Jack Black incarne le guitariste Dewey Finn dans ce film familial (transformé en spectacle à Broadway). Après avoir été viré de son groupe, Dewey a désespérément besoin d’un emploi. Il parvient donc à trouver un emploi de professeur de musique dans une école primaire d’élite où les enfants ne connaissent rien à la musique. Dewey leur enseigne la magie du rock et les aide à prendre conscience de leur talent, malgré le mécontentement de la directrice guindée de l’école, interprétée par Joan Cusack. Lorsqu’il s’avère que les enfants ont vraiment du talent, Dewey décide de chercher la rédemption dans la bataille locale des groupes.

Netflix

Ferris Bueller’s Day Off (1986)

Dans cette comédie, l’un des plus grands succès des années 1980, Matthew Broderick incarne un adolescent charismatique nommé Ferris Bueller, et l’une de ses principales compétences est de sécher les cours et de s’en sortir. Déterminé à vivre une dernière journée épique avant la remise des diplômes, Ferris se fait porter pâle, convainc son ami Cameron (Alan Ruck) d’emprunter la Ferrari classique de son père et se lance dans les rues de Chicago. Pendant ce temps, le directeur de l’école est après lui, espérant l’expulser avant qu’il ne puisse obtenir son diplôme.

Netflix

Talladega Nights : The Ballad of Ricky Bobby (2006)

Ricky Bobby (Will Ferrell) est l’une des plus grandes stars du NASCAR. Arrive alors un autre champion : Jean Girard (Sacha Baron Cohen), qui cherche un pilote à sa mesure. Bobby, au début, n’est pas du tout son égal, et souffre d’une dépression nerveuse après une chute lors de sa première course contre Girard. Maintenant, avec l’aide de son père et de son équipe, Bobby doit se sortir de sa dépression et revenir sur la piste.

Netflix

L’ananas express (2008)

Dale Denton (Seth Rogen) adore la marijuana. Cependant, lorsqu’il est témoin d’un meurtre, la panique l’amène à jeter son joint, ce qui le met en danger d’être tué, car le trafiquant de drogue qui a commis le meurtre et un flic corrompu travaillant pour lui les retrouvent, lui et son dealer, Saul (James Franco). Ils sont alors obligés de s’échapper pour sauver leur peau.

Netflix

Austin Powers : l’homme international du mystère (1997)

L’un des personnages les plus mémorables de Mike Myers est Austin Powers, une imitation grossière et excentrique de James Bond. Powers, un playboy et agent spécial des années 1960, a été cryogénisé et réanimé 30 ans plus tard pour sauver le monde de son ennemi juré, le Dr Evil (également Myers). En dehors des années 90, ses compétences et son style sont dépassés, mais son magnétisme animal est préservé à 100 %. Les trois films Austin Powers sont sur Netflix, au cas où vous seriez d’humeur à faire un marathon.

Netflix

Pas un autre film pour ados (2001)

Cette parodie pour les enfants des années 90 se moque de tous ces films que vous avez maintenant honte d’admettre que vous avez aimé quand vous étiez adolescent. Janeey Briggs (Chyler Leigh) est une artiste en herbe qui, à cause de ses lunettes, de sa queue de cheval et de sa salopette recouverte de peinture, est rejetée de son lycée. À tel point que Jake Wyler (Chris Evans), la star du football de l’école, parie qu’il peut faire d’elle la reine du bal, ce qui déclenche une série d’événements qui vous rappelleront tous les teen movies des années 90 que vous avez vus.

Netflix

Tenacious D dans The Pick of Destiny (2006)

Le groupe Tenacious D de Jack Black et Kyle Gass est devenu célèbre grâce à ses paroles hilarantes, ses vidéos à petit budget et toute la sous-culture qui s’est développée au-delà de la musique. Un exemple ? Ce film retrace leur parcours légendaire pour devenir le plus grand groupe de rock du monde avec l’aide d’un médiator aux pouvoirs surnaturels.

Netflix

Starsky & Hutch (2004)

Tout dans ce film renvoie aux années 1970, de la musique aux coiffures, en passant par les voitures et la mode en général. Les détectives David Starsky (Ben Stiller) et Ken « Hutch » Hutchinson (Owen Wilson) sont contraints de faire équipe dans le cadre d’une affaire contre Reese Feldman (Vince Vaughn), un dealer local. Bien que ni l’un ni l’autre ne soit particulièrement brillant, ils sont tout ce qui se dresse entre le public et la cocaïne de Reese.

Netflix

Vampires contre le Bronx (2020)

Miguel Martinez (Jaden Michael) et ses amis Bobby Carter (Gerald W. Jones III) et Luis Acosta (Gregory Diaz IV) découvrent que les Européens pâles qui envahissent le quartier veulent leur sucer le sang. Cependant, réaliser que les vampires sont réels et le prouver sont deux choses différentes, et le seul guide dont disposent les garçons pour combattre leurs ennemis est le film original Blade. Cependant, les habitants du Bronx ne sont pas prêts à laisser une bande de créatures de la nuit prendre le contrôle de leur sang – ou de leur maison.

Netflix

The Whole Nine Yards (2000)

Jimmy « La Tulipe » Tudeski (Bruce Willis), un ancien homme de main de la mafia devenu informateur, s’installe dans une banlieue de Montréal pour repartir en paix. Son voisin est le dentiste Nick « Ox » Oseransk (Matthew Perry), un homme doux et malheureux en ménage, qui le reconnaît immédiatement après avoir lu des articles sur son cas dans le journal. Bien qu’il essaie de rester aussi loin que possible de Tudeski, la vie d’Oz change bientôt complètement.

Netflix

Legally Blonde (2001)

On sait qu’une comédie est bonne quand on en fait une comédie musicale, et Legally Blonde est certainement une comédie attachante. Reese Witherspoon est devenue une star grâce à son rôle de Elle Woods, une jeune fille qui a tout sauf un mariage heureux avec son prétendant. Après qu’il ait mis fin à leur relation parce qu’elle est « trop blonde » et ne prend pas la vie après l’université au sérieux, Elle décide de rassembler ses ressources et sa ténacité pour entrer à la faculté de droit de Harvard (quoi, c’est si difficile ?) et prouver qu’elle n’est pas si superficielle.

Netflix

The Disaster Artist (2017)

James Franco est le réalisateur et l’acteur principal de cette « dramédie » inhabituelle qui a obtenu une nomination pour le meilleur film. Le film raconte l’histoire de Tommy Wiseau, un marginal d’Hollywood, qui réalise avec son meilleur ami le célèbre classique culte The Room. Tommy, déterminé à terminer son projet, convaincu d’être un génie du cinéma, se lance dans une odyssée hilarante pour réaliser ses rêves.

Netflix

Ninja de Beverly Hills (1997)

Beverly Hills Ninja est une comédie incontournable pour les fans de Chris Farley (si vous n’êtes pas fan, vous pouvez passer à la suivante sur la liste). Farley joue le rôle de Haru, un jeune garçon qui, bébé, arrive avec la marée dans un village rempli de guerriers japonais. Ils l’élèvent comme l’un des leurs et lui apprennent le ninjitsu. Malheureusement, en vieillissant, il devient obèse et inepte – ce qui n’entame en rien son enthousiasme. Lorsqu’il reçoit sa première mission (protéger une belle Californienne), il déménage à Beverly Hills, où il est initié à la culture occidentale.

Netflix

La mort de Staline (2017)

Ce film trouve l’équilibre parfait entre la comédie absurde et l’intrigue politique. Après la mort de Joseph Staline en 1953, ses acolytes parasites veulent tous devenir le prochain dirigeant soviétique, et leur haine les uns envers les autres est presque aussi grande que leur désir d’atteindre le sommet.

Netflix

Ave, César ! (2016)

Encore un des Coen, spécialistes des films drôles avec une touche de drame. Hail, Caesar ! se déroule dans le Hollywood des années 1950 avec Josh Brolin dans le rôle d’Eddie Mannix, dans une histoire qui implique l’enlèvement d’une star de cinéma nommée Baird Whitlock (George Clooney) par des communistes. Ce film présente de nombreux visages familiers, dont Scarlett Johansson. Eddie a du mal à survivre à toute la folie qui entoure sa vie, mais nous pouvons rire de lui (et avec lui).

Netflix

Un geste futile et stupide (2018)

Ce film original de Netflix a tendance à être enterré sous les sorties les plus médiatisées, mais A Futile and Stupid Gesture est une comédie biographique bien construite sur Douglas Kenney (Will Forte), le cofondateur du magazine comique National Lampoon. Martin Mull joue dans le film le rôle d’un Doug plus âgé, qui fait le point sur sa carrière aux côtés de son partenaire comique, Henry Beard (Domhnall Gleeson). Douglas et Henry ont contribué à révolutionner la comédie et ont également ouvert la voie au film de genre Animal House. Cependant, la lutte de Doug contre la dépendance a détruit presque toutes ses relations.

Netflix

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Bien que ce film n’ait pas connu un grand succès en salles, il a fini par devenir un classique culte au cours de la décennie suivante. Basé sur la série de romans graphiques de Bryan Lee O’Malley, c’est un film fantastiquement étrange avec un style narratif singulier. Michael Cera joue le rôle de l’éternel perdant, Scott Pilgrim, qui rencontre enfin la fille de ses rêves, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Pour gagner le coeur de Ramona, Scott doit se battre contre ses sept méchants ex-petits amis. La vérité est que Scott Pilgrim méritait plus de succès qu’il n’en a eu, mais il est là sur Netflix pour que vous le découvriez.

Netflix

Monty Python et le Saint Graal (1975)

Cela fait 45 ans qu’elle est sortie, et elle reste l’une des comédies les plus célèbres de tous les temps. Ce film se moque de tout, de son petit budget à l’héroïsme classique de la quête du Saint Graal. Ce genre d’humour ne convient peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes prêt à vous laisser emporter par la folie, c’est à ne pas manquer.

Netflix

Ce film fonctionne à la fois comme une comédie et comme un drame. Saoirse Ronan incarne Christine McPherson, qui adopte le nom de Lady Bird et se rebelle contre son école catholique et sa mère, Marion (Laurie Metcalf). Pendant la dernière année de ses études, elle se redéfinit à travers ses amitiés, nouvelles et anciennes, ainsi que ses ambitions universitaires et sa recherche de l’amour. La réalisatrice Greta Gerwig nous montre toutes les épreuves et les tribulations de Lady Bird, et c’est exactement ce qui rend cette histoire si attachante.

Netflix

Saluez le retour d’Eddie Murphy, qui incarne Rudy Ray Moore dans ce film original de Netflix. Moore était un musicien délabré qui s’est transformé en Dolemite, un personnage explosif des années 1970, devenant une star culte. Une ode au cinéma indépendant, avec une touche plus subtile que Bowfinger, ce film comporte des performances supplémentaires remarquables de Wesley Snipes et Keegan Michael Key.

Netflix

Si vous n’aimez pas Life of Brian (enfin… et Flying Circus), vous n’aimez pas les Monty Python. Le fait est que les Monty Python sont bien plus que le Saint Graal. Si Grail est leur film le plus célèbre, Life of Brian est leur film le plus ambitieux, le plus cynique et, en somme, le plus fou, pour une raison très simple : il parodie Jésus-Christ, et non le roi Arthur. Eh bien… le voisin du Christ, Brian Cohen, joué par Graham Chapman. Le film relate un cas d’erreur d’identité dans lequel Brian est traité comme un prophète, un blasphémateur et un ennemi de l’État dans une série d’événements pseudo-bibliques. Inutile de dire qu’il n’a pas été très bien accueilli par l’église lors de sa sortie, mais il est en fait très amusant.

Netflix

L’artiste

Bien qu’il y ait des éléments de drame et de romance, The Artist est avant tout une comédie. Une fois que vous avez oublié que vous regardez un film en noir et blanc, vous entrez dans un monde de nostalgie cinématographique impossible dans les films d’aujourd’hui. Alors que les vieux films muets peuvent être difficiles pour les sensibilités modernes, The Artist ne cesse d’essayer de nous surprendre avec des astuces visuelles et sonores, ainsi que des sous-titres humoristiques et un jeu d’acteur viscéral. Le film de 2011 a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film, et se termine par une scène de danse qui rivalise avec tout ce que Fred Astaire a créé pendant ses années de gloire.