Les meilleures distributions Linux disponibles en 2021

Lors du choix d’un système Linux, une partie du processus consistera à choisir une distribution (également connue sous le nom de « distros ») qui offre toutes les fonctionnalités open source dont vous avez besoin dans un seul paquet d’installation. Cependant, passer en revue toutes les distros existantes prendrait trop de temps. Pour vous aider à optimiser votre recherche, nous avons donc établi une liste des meilleures distributions. Distributions de Linux.

Les meilleures distributions Linux

Le meilleur

Linux Mint 20.2

Selon le site web du système d’exploitation, Linux Mint est désormais la principale distribution Linux, dépassant Ubuntu et toutes les autres distributions pour devenir le principal concurrent de Windows et MacOS. Lorsque vous regardez les fonctionnalités de Linux Mint, telles que la suite de productivité LibreOffice et la fonction de restauration de photos Tineshift, cette affirmation devient facile à croire. Cette distribution gratuite et open source s’installe rapidement et facilement à partir d’une clé USB ou d’un DVD vierge, et offre un support multimédia complet dès le départ.

Linux Mint ne nécessite pas trop de ressources et est conservateur en matière de mises à jour, ce qui signifie qu’il y a peu de chances d’installer une mise à jour défectueuse ou instable. Les utilisateurs de médias peuvent également lire instantanément des CD, des MP3 et des vidéos grâce à la prise en charge améliorée des fichiers multimédias propriétaires par Linux.

Linux Mint atténue encore les maux de tête des utilisateurs grâce à l’utilisation d’un gestionnaire de mises à jour et à la prise en charge de nombreux environnements de bureau populaires tels que Cinnamon (de loin la version la plus populaire de Linux Mint), Mate et Xfce, ainsi que la prise en charge native d’une longue liste d’applications.

Le reste

Ubuntu

Ubuntu reste l’une des distributions Linux les plus populaires et est la plus utilisée à ce jour. Elle est même préinstallée sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables fabriqués par HP, Dell et Acer comme alternative à Windows. Vous pouvez également adopter la version vanille d’Ubuntu via la boutique Windows 10 intégrée de Microsoft.

Tous les trois ans, Ubuntu propose des versions développeurs annuelles classiques avec un support à long terme (LTS), ce qui signifie que les utilisateurs peuvent bénéficier de cinq ans de maintenance, de sécurité et de mises à jour générales sans avoir à mettre à niveau leurs appareils tous les quelques mois. En général, les versions standard ne sont prises en charge que pendant un an, les nouvelles versions étant publiées tous les six mois. Il convient de noter que les utilisateurs de Windows et de MacOS peuvent rencontrer des difficultés avec la version de bureau Ubuntu LTS GNOME 3, qui est organisée différemment des autres systèmes d’exploitation.

Ubuntu propose plusieurs « saveurs », sept pour être exact, qui sont accompagnées de leurs propres programmes, environnements de bureau et fonctionnalités : MATE offre plusieurs applications importantes, telles que Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Rythmbox, Shotwell, VLC et Steam. Il est basé sur l’environnement de bureau MATE, qui fournit son propre ensemble d’outils ainsi qu’une présentation intuitive et attrayante. Si l’on ajoute à cela la célèbre facilité d’utilisation et d’installation d’Ubuntu, on obtient un excellent système d’exploitation, que l’on soit débutant ou passionné de Linux.

Le LEAP d’openSUSE

Également connue sous le nom de SUSE Linux et SUSE Linus Professional, openSUSE est une autre distro populaire, principalement en raison de son interface flexible et de la facilité d’installation des fichiers. Les administrateurs système et les développeurs trouveront ce programme particulièrement utile grâce à ses protocoles de sécurité stricts, mais le système d’exploitation se décline en versions openSUSE Tunbleweed, openSUSE Leap et openSUSE.

Tumbleweed est basé sur Factory, la principale base de code de développement d’openSUSE, et suit un modèle de publication échelonné, ce qui signifie que l’utilisateur peut télécharger les nouveaux paquets dès qu’ils sont examinés par Factory. Ce calendrier de publication signifie que Tumbleweed est une distro très pratique pour les utilisateurs quotidiens de PC qui ont besoin que les applications soient mises à jour et fonctionnent de manière fiable.

openSUSE utilise un programme appelé YaST, qui est essentiellement un portail à travers lequel vous pouvez gérer votre ordinateur et ajuster les paramètres à votre goût. YaST facilite l’installation d’un grand nombre d’interfaces de bureau populaires, de KDE et LXDE à Gnome, MATE et bien d’autres. Ces interfaces peuvent même être installées simultanément via YaST, et passer de l’une à l’autre à la volée.

YaST facilite également l’ajout d’applications tierces grâce à des installations rapides en un clic. Enfin, openSUSE comprend une fonctionnalité appelée Tumbleweed, qui met à jour le système et les applications automatiquement afin que votre ordinateur soit toujours à jour. openSUSE est téléchargeable gratuitement, et il existe une version payante qui inclut un support d’installation de 90 jours.

Fedora

Ne vous laissez pas tromper par le nom farfelu de cette distro. Il s’agit d’un système d’exploitation flexible offrant trois options distinctes en fonction de vos besoins. Il existe des versions serveur, une version orientée vers le cloud et une version station de travail qui offre plus d’options pour des besoins spécifiques, comme le jeu, le design et même la robotique, entre autres. Fedora utilise principalement l’interface GNOME 3, mais il existe des versions qui utilisent des environnements de bureau différents.

Les deux principales versions sont Fedora Workstation et Fedora Server, bien que des versions plus récentes de Fedora incluent IoT, Silverblue et CoreOS. Fedora Workstation est conçue pour tous, des étudiants et des novices aux professionnels des entreprises. Il dispose d’un espace de stockage impressionnant et d’un hébergement de projets qui permet aux utilisateurs de partager facilement du code par le biais de la communauté.

Fedora Server permet aux utilisateurs d’exécuter des logiciels sur des serveurs basés sur le cloud ou sur Linux. Les webmasters et les administrateurs système connaissant n’importe quel système d’exploitation peuvent utiliser les derniers et les meilleurs logiciels à source ouverte. Les personnes intéressées par un guichet unique pour leurs réseaux Linux peuvent profiter des services DNS, de l’intégration des certificats, de l’intégration des domaines Windows et de la gestion des identités.

Fedora est connu pour ses fréquentes mises à jour, parfois espacées de plusieurs semaines ou mois, intégrant les derniers logiciels et fonctionnalités disponibles pour les systèmes Linux. Cela rend la distribution moins fiable pour ceux qui testent de nouveaux produits en raison du cycle court entre les versions, et augmente le risque de constructions instables. Cependant, il est idéal pour ceux qui veulent être à la pointe du développement de Linux.

Debian

Debian est l’une des plus anciennes distributions Linux, publiée pour la première fois en 1996. Depuis, elle a servi de cadre à de nombreuses autres distributions, comme Ubuntu et Mint, qui ont ensuite inspiré de nombreuses autres distributions. Debian est en quelque sorte le » grand-père » des distributions actuelles. La version moderne de Debian propose 59 000 versions avec différents environnements de bureau intégrés, bien que GNOME soit la principale interface supportée. C’est un excellent choix pour les stations de travail et les serveurs. La version station de travail est livrée avec des programmes préinstallés tels que l’alternative Photoshop, GIMP, le navigateur web Iceweasel, le traitement de texte LibreOffice et le lecteur multimédia VLC.

Debian dispose de trois versions – stable, test et instable – qui dépendent de l’importance des tests et de la maintenance que vous souhaitez apporter à votre système d’exploitation. Les utilisateurs peuvent tester Debian avant de l’installer ; utiliser une image en nuage ou télécharger une image d’installation ; acheter un CVC, un CD ou une clé USB avec Debian installée ; ou acheter un PC avec Debian pré-installée.

Manjaro

Manjaro est basé sur une autre distribution Linux appelée Arch, qui est optimisée pour les utilisateurs avancés familiers avec le back-end Linux. Il met l’accent sur la facilité d’utilisation, tant pour les débutants que pour les utilisateurs avancés, sans pour autant supprimer tous les atouts qui font la qualité d’Arch. En outre, les fonctionnalités de Manjaro vous permettent de détecter automatiquement le matériel de votre système et d’installer les logiciels appropriés comme s’il s’agissait d’une machine Windows.

Elle est soutenue par un large référentiel de logiciels développés spécifiquement pour cette distribution, et par une communauté qui aidera volontiers tout utilisateur. Il propose trois saveurs « officielles » : l’édition XFCE, rapide et légère, l’édition KDE, plus lourde, plus axée sur les médias et visuellement attrayante, et l’édition GNOME, dotée d’une interface utilisateur hautement personnalisable, ainsi que l’édition Architect pour ceux qui souhaitent personnaliser tous les détails de la configuration.

Arch Linux

Si vous n’êtes pas gêné par une interface utilisateur qui privilégie les performances à la facilité d’utilisation, Arch Linux est une excellente distribution. Pour ceux qui ont un PC plus ancien ou qui veulent éviter que le système d’exploitation n’étende leurs appareils, Arch Linux vous permet de télécharger et d’installer des builds et des paquets logiciels personnalisés. Cependant, vous devrez télécharger tous les logiciels et décider vous-même de toutes les personnalisations.

Cette distribution donne la priorité à un codage propre par-dessus tout, ce qui peut la rendre intimidante pour les nouveaux utilisateurs de Linux. Cependant, Manjaro est basé sur la structure Arch Linux et est beaucoup plus indulgent pour les débutants. Cette distribution conviendra aux utilisateurs qui souhaitent un système libre sans éléments inutiles, mais les débutants voudront peut-être envisager d’autres options.

Solus

Sorti fin 2015, Solus est devenu l’une des distributions les plus utilisées ces dernières années. Vous pouvez choisir parmi plusieurs interfaces de bureau (Budgie, GNOME, MATE et Plasma) et profiter de Firefox, Thunderbird et d’autres logiciels que vous utilisez déjà sur votre ordinateur Windows.

Solus vous permet de gérer vos données, des documents à la musique, dans la section Fichiers, et vous pouvez accéder à toutes les applications via le Centre logiciel.

Les utilisateurs de Linux créatifs peuvent tirer un grand profit de l’utilisation de Solus, qu’ils soient animateurs, graphistes, rédacteurs ou qu’ils travaillent dans un autre domaine de la création de contenu, car Solus a de multiples usages. Les développeurs peuvent écrire des services web ou des pilotes de soutien et utiliser un grand nombre de compilateurs, d’éditeurs, de systèmes de contrôle de version et de langages de programmation, ainsi que des technologies de virtualisation et de conteneurisation.

Les joueurs apprécieront également les capacités de Solus. Grâce à la prise en charge intégrée d’une variété de manettes et de contrôleurs, les joueurs pourront profiter de leurs appareils préférés dans un environnement auto-installé. Lorsqu’il s’agit de maintenir un environnement professionnel, Solus propose LibreOffice, qui comprend des applications de productivité pour les utilisateurs particuliers et professionnels.

Zorin

Zorin est un excellent choix si vous cherchez à remplacer vos logiciels Windows ou MacOS par un nouveau système d’exploitation Linux. Zorin s’appuie sur la contribution de tous les principaux contributeurs pour créer une interface facile à utiliser.

Le logiciel d’édition intégré de Zorin vous aidera à mener à bien vos projets. Et une suite de productivité compatible avec MS Office facilite la collaboration. Avec Zorin, vous pouvez également utiliser Wine pour exécuter d’autres applications Windows.

La période d’adaptation lors du passage à Zorin est pratiquement inexistante pour les utilisateurs expérimentés de Windows et de Mac. Zorin offre des performances rapides et une grande sécurité. Vous pouvez également trouver des options logicielles supplémentaires dans la boutique de logiciels Zorin ou sur Steam.