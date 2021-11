Les meilleures enceintes Bluetooth que vous pouvez acheter en 2021

L’audio émanant de votre ordinateur ou de votre téléphone portable est acceptable jusqu’à un certain point – pour une musique de fond pendant que vous travaillez ou cuisinez, par exemple. Mais si vous voulez vraiment profiter du meilleur son, vous aurez besoin d’un appareil plus spécialisé et de meilleure qualité. Jetez un coup d’œil à notre liste de les meilleures enceintes Bluetooth disponibles sur le marché aujourd’hui ; il existe des options pour tous les budgets et styles de vie, mais toutes de la plus haute qualité.

Nous les avons écoutés au parc, en voiture et à la maison, et nous devons dire que pendant longtemps, notre préféré a été la série Megaboom d’Ultimate Ears. Mais, cette année 2021, nous donnons la première place au Marshall Emberton pour son son puissant et son design élégant.

Les meilleures enceintes Bluetooth :

Marshall Emberton

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le dernier haut-parleur de Marshall offre un son exceptionnel et une longue durée de vie de la batterie.

À qui s’adresse-t-il ? Les personnes qui recherchent simplement le meilleur son dans un petit boîtier.

L’Emberton de Marshall n’a peut-être pas toutes les caractéristiques de son plus grand concurrent, l’Ultimate Ears. Cependant, le fait que l’Emberton se concentre sur le fait d’être, purement et simplement, l’enceinte Bluetooth la plus sonore du monde, lui vaut d’être couronnée ici.

Il ne dispose pas d’une entrée de ligne auxiliaire ni d’un microphone, et ne peut pas être associé à d’autres enceintes, mais il offre un son robuste à 360 degrés avec des basses puissantes et une autonomie de 20 heures.

S’inspirant de l’ampli de guitare classique Marshall, l’Emberton est en fait la plus petite enceinte de la société à ce jour. Il possède également des fonctionnalités intéressantes, comme l’affichage de la batterie par LED et la recharge par USB-C.

Si vous ne voulez rien d’autre que le meilleur son dans un petit boîtier compact qui, soit dit en passant, permet d’écouter le meilleur de la musique pendant presque une journée entière, le Marshall Emberton répond à vos attentes, et ce à un prix très avantageux.

Grand finaliste

Sonos Roam

Sonos

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous voulez une enceinte Bluetooth haut de gamme, dotée de nombreuses fonctionnalités et d’un prix avantageux.

À qui s’adresse-t-il ? Les inconditionnels de Sonos qui attendent depuis longtemps une enceinte nomade ergonomique qui coûte moins cher que la Sonos Move.

En matière d’excellence audio sans fil, Sonos est un nom qui attire beaucoup d’attention grâce à ses modèles précédents qui ont fait leurs preuves.

En termes de qualité sonore, d’autonomie de la batterie et de capacités intelligentes, le Sonos Roam se rapproche de la première place de cette liste (un trône revendiqué par Marshall Emberton).

Alors pourquoi cette nouvelle enceinte portable de Sonos ? Pour commencer, il offre une qualité sonore inégalée pour les environnements intérieurs et extérieurs, avec des fréquences moyennes et aiguës articulées, des basses riches et peu ou pas de rupture à des volumes élevés.

En termes de streaming musical, vous pouvez envoyer de la musique à Roam via des connexions wifi, AirPlay et Bluetooth. Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton situé à l’arrière de l’enceinte pour passer d’un mode à l’autre.

Vous pouvez également vous attendre à des performances de batterie décentes, avec jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge. Si vous êtes à la recherche d’une enceinte intelligente, le Roam est compatible avec Alexa et Google Assistant (connexion wifi requise).

Grâce à ces fonctionnalités, il vous permet d’activer vos listes de lecture préférées, de consulter la météo et de compléter votre liste de courses, le tout par de simples commandes vocales. Mieux encore, la norme IP67 signifie que le Sonos Roam est tout à fait capable d’être immergé dans votre piscine, mais notez que ce modèle Sonos sans fil ne flotte pas.

Meilleure enceinte bon marché

Tribit Stormbox Micro

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous voulez une petite enceinte avec un gros son à un prix bas.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne recherchant une enceinte Bluetooth portable et compétente sans dépenser beaucoup d’argent.

Que vous soyez un vététiste, un grimpeur ou un amoureux de la nature, la Tribit Stormbox est l’enceinte Bluetooth compacte parfaite pour votre prochaine excursion en plein air.

Avec un indice IP67, ce petit titan peut résister à une immersion totale dans l’eau et est entièrement protégé de la saleté et des débris de toutes sortes.

Si vous prévoyez de partir pour votre prochaine aventure en plein air, la Stormbox vous offrira jusqu’à huit heures d’autonomie sur une seule charge et dispose d’un indicateur de batterie LED qui vous permet de savoir combien il lui reste.

Ne laissez pas la taille vous tromper en ce qui concerne le son. La technologie XBass brevetée du Stormbox Micro de Tritbit offre des basses profondes, avec beaucoup d’éclat dans les couches moyennes et aiguës.

Bien sûr, il n’est peut-être pas aussi fort ou n’offre pas autant de clarté que certaines des autres offres de cette liste, mais pour la taille, la durabilité et la charge USB-C à accès rapide, le Stormbox est un concurrent solide pour ceux qui ne veulent pas casser leur porte-monnaie lors de leur prochain achat d’enceintes.

Le meilleur du haut de gamme

Soundlink Revolve+ série II de Bose

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il dispose d’une large scène sonore et prend en charge l’audio multiroom et les assistants intelligents.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne recherchant une enceinte Bluetooth pouvant fonctionner comme une enceinte domestique intelligente.

Le créneau des enceintes domestiques intelligentes est en pleine expansion, et le Soundlink Revolve+ Series II de Bose est l’un des meilleurs à tous égards.

Bien que vous puissiez toujours vous procurer le Soundlink Revolve+ original pour environ 100 $ de moins, la dernière version présente une augmentation décente de l’autonomie de la batterie, qui passe de 13 heures à 17 heures sur une seule charge.

Avec un indice IP55 pour la protection contre la saleté, les débris et les éclaboussures d’eau, le Revolve+ Series II est parfait pour une journée à la plage et les fêtes au bord de la piscine. Ne vous inquiétez pas si vous avez un grand jardin à remplir de son, car comme son prédécesseur, la série II est conçue pour un son surround à 360 degrés qui est excellent quel que soit l’endroit où vous la placez.

L’enceinte est également suffisamment intelligente pour se souvenir des huit derniers appareils Bluetooth qui lui ont été associés.

En parlant d’intelligence : le Bose Soundlink Revolve+ Series II est également doté de la prise en charge intégrée d’Alexa pour contrôler votre maison intelligente, gérer votre emploi du temps quotidien, diffuser vos services musicaux préférés et bien plus encore.

Bien qu’il s’agisse de l’une des offres les plus chères de notre sélection, la portabilité, les performances et les fonctionnalités du Revolve+ Series II sont difficiles à battre.

Le plus dur

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il offre un son exceptionnel dans un boîtier robuste, portable et abordable.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui recherchent la polyvalence et une durabilité sérieuse pour un budget limité.

Lorsqu’il s’agit d’audio sans fil, la durabilité est un facteur important pour ceux qui sont toujours en mouvement. Après tout, emporter son son partout où l’on va, c’est quelque chose que le Bluetooth est très demandé. Le Flip 5 de JBL répond à ces attentes et est bien plus qu’une simple option étanche ordinaire.

JBL a considérablement augmenté la puissance de la Flip 5 par rapport à la quatrième génération précédente de cette enceinte. Avec plus de deux fois plus de puissance que le Flip 4, le nouveau modèle devient d’un volume impressionnant, tout en générant beaucoup de basses.

Comme la Flip 4, elle est étanche grâce à la norme IPX7, ce qui signifie que vous pouvez immerger l’enceinte dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. L’autonomie de la batterie, qui n’est pas énorme (12 heures), est suffisante pour une journée entière de musique.

Avec la fonction PartyBoost de JBL, vous pouvez relier deux enceintes compatibles PartyBoost pour obtenir un son stéréo, ou en relier encore plus pour obtenir un son synchronisé qui peut être distribué dans toute la maison.

Vous voulez faire une déclaration de mode avec votre enceinte ? Lorsque vous achetez la Flip 5 sur JBL.com, vous pouvez la commander dans l’une des 12 couleurs, ou vous pouvez la commander dans un design de votre choix avec une photo que vous téléchargez sur le site de JBL. Cette option coûte un peu plus cher, mais personne ne pourra dire que ce n’est pas votre enceinte.

La JBL Flip 5 est le choix idéal pour une enceinte Bluetooth à emporter partout, pour ceux qui apprécient un son puissant et audacieux. Cependant, la Flip 4 pourrait être un meilleur choix pour certains. Avec sa fonction de haut-parleur, son bouton d’assistant vocal et sa capacité de connexion, il troque la puissance absolue pour une plus grande praticité. C’est aussi moins cher.

Le meilleur haut-parleur portable

Ultimate Ears Wonderboom

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui apprécient la portabilité, mais ne sont pas prêts à sacrifier la qualité du son ou la durabilité.

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Pour sa taille, cette dernière version du Wonderboom reste le micro haut-parleur étanche le plus performant que vous puissiez trouver et qui produit un son décent.

Les mini-enceintes Bluetooth souffrent souvent d’une qualité audio médiocre et de niveaux de volume qui ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec leurs cousins plus grands.

Ultimate Ears Wonderboom 2 va à l’encontre de cette tendance et le fait dans un boîtier étanche entièrement flottant.

Si vous avez besoin d’un renforcement des basses pour votre prochain événement en plein air, appuyez sur le bouton de renforcement pour augmenter le volume et la clarté.

Comme de nombreuses images l’indiquent, Ultimate Ears Wonderboom 2 est un compagnon flottant dans l’eau comme aucun autre, grâce notamment à son indice IP67 qui couvre l’immersion totale.

Avec une autonomie de 13 heures, vous pouvez garder le Wonderboom 2 dans la piscine avec vous toute la journée avant de recharger l’enceinte. Même si vous ne toucherez pas à la qualité sonore d’enceintes comme la JBL Flip 5 ou la Soundlink Revolve+ Series II, la Wonderboom 2 est parfaite à considérer et à inclure dans votre sac de plage.

Le meilleur avec la fonction multiroom

Sonos Move

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un Sonos qui peut également faire double emploi en tant que haut-parleur Bluetooth portable rechargeable – devons-nous vous en dire plus ?

À qui s’adresse-t-il ? Les propriétaires de Sonos qui veulent une enceinte Bluetooth portable fonctionnant avec leur système audio complet.

Plusieurs fabricants de haut-parleurs sans fil se vantent de proposer un système audio multi-pièces, mais nous n’avons jamais trouvé un système aussi facile à utiliser et aussi puissant que Sonos.

Le Sonos Move est cher (399 $), mais il justifie ce prix par une qualité de fabrication qui va bien au-delà de la plupart des produits de cette liste. Bien qu’elle ressemble au reste de la gamme de haut-parleurs d’intérieur Sonos, la Move bénéficie d’un indice IP56 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Cela signifie que les fêtes au bord de la piscine, les orages inattendus ou même les sorties à la plage ne posent aucun problème. Mais ne l’immergez pas dans l’eau.

Il a un son puissant et audacieux qui remplit facilement une pièce avec chaleur et profondeur. Intelligemment, Move intègre une nouvelle forme de l’excellente technologie TruePlay EQ de Sonos, et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Il mesure simplement l’acoustique de la pièce grâce aux microphones intégrés et s’adapte en conséquence, ce qu’il fera chaque fois que vous le déplacerez.

Bien sûr, ces microphones seraient sous-utilisés s’ils ne servaient qu’à l’Auto-TruePlay. Ils servent également d’interface pour les enceintes intelligentes. Comme pour le Sonos One et le Sonos Beam, vous pouvez choisir Alexa ou l’assistant Google. Cela ne fonctionnera pas si vous utilisez Bluetooth, mais c’est très utile lorsque vous êtes à la maison.

La batterie du Move a une autonomie de 10 heures entre deux charges, ce qui est franchement décevant pour une enceinte portable. Mais nous devons remercier Sonos pour sa décision de rendre la batterie remplaçable par l’utilisateur, une rareté dans cette catégorie.

Pour compléter les avantages du Move, AirPlay 2 vous permet de diffuser directement sur l’enceinte à partir de n’importe quel appareil iOS ou ordinateur macOS. Il s’agit d’un flux de qualité supérieure à celle du Bluetooth, ce qui fait du Move une source idéale pour obtenir une qualité sonore supérieure à celle de l’iPad pour YouTube, Netflix, Disney+ ou toute autre source vidéo à laquelle vous pouvez penser.

Meilleure enceinte compacte

Bang & amp ; Olufsen Beosound A1 2nd Gen

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous êtes un connaisseur audio qui veut un son incroyable dans un petit châssis.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui n’hésitent pas à investir dans un système audio haut de gamme, quel que soit l’espace disponible.

Le son haut de gamme peut coûter des milliers de dollars et implique généralement une variété d’équipements pour compléter l’expérience d’écoute du connaisseur.

Mais si vous n’avez pas l’espace nécessaire pour abriter un véritable système hi-fi et que vous êtes toujours à la recherche du meilleur son possible, le Beosound A1 2nd Gen de Bang & Olufsen devrait figurer en tête de votre liste.

Doté d’un design majestueux et d’un boîtier durable, le Beosound A1, étanche à l’eau et à la poussière, est classé IP67, ce qui le rend idéal pour l’intérieur et l’extérieur.

En termes de son, vous aurez du mal à trouver une autre enceinte portable de cette taille qui offre le type de son élégant dont est capable le Beosound A1. Un équilibre fascinant entre les aigus, les graves et le volume donnerait à penser que cette enceinte est en fait beaucoup plus grande.

Les commandes Alexa intégrées sont là aussi, ce qui vous permet d’accéder à vos listes de lecture et artistes préférés par commande vocale ou via l’application Alexa. De plus, l’autonomie de 18 heures de la batterie permettra à ce mauvais garçon de tenir toute la journée.

Si vous avez besoin d’autant de volume que possible, vous devrez vous tourner vers l’un des plus gros haut-parleurs de notre liste. Mais si l’espace vous manque et que vous recherchez un son de qualité, le Beosound A1 2nd Gen de Bang & Olufsen est notre choix.

Comment nous les avons testés

Nous testons les enceintes Bluetooth de la manière dont les gens normaux vivent. Nous soumettons chacun d’eux à un processus rigoureux pendant plusieurs jours. Cela implique de les écouter dans toutes sortes de scénarios, que ce soit au parc ou à la plage (pour les ordinateurs portables), dans le salon ou au bureau, et nous diffusons nos listes de lecture préférées à partir de notre bibliothèque d’appareils et de services de streaming comme Spotify.

Nous avons également testé la portée, la stabilité de la connexion et la connectivité dans des zones où il y a beaucoup d’interférences de fréquences radio (c’est-à-dire les bureaux de Digital Trends en Español). Enfin, nous avons comparé chaque enceinte à certains de nos modèles préférés, à la fois dans leur catégorie et leur prix, ainsi qu’à un ou deux niveaux au-dessus, afin de déterminer si elles peuvent faire mieux que leur classement.

Comment déchiffrer les termes relatifs aux enceintes Bluetooth.

NFCAbréviation de « communication en champ proche », cette fonction tant vantée est en fait assez limitée en ce qui concerne les enceintes Bluetooth. Elle permet à certains téléphones mobiles de s’associer à une enceinte d’une simple pression.

Étant donné que l’appairage est généralement aussi simple que d’appuyer sur un bouton et que votre appareil se souviendra des enceintes une fois appairées, cette fonction n’est pas considérée comme indispensable.

AptXAutre fonctionnalité limitée aux téléphones mobiles et aux appareils situés en dehors de la périphérie d’Apple, AptX est un codec (ou un groupe de codecs) qui permettrait de diffuser des flux Bluetooth à une résolution » proche de la qualité CD « .

Les produits Apple n’utilisent pas AptX, mais les utilisateurs d’Android peuvent constater qu’il améliore les performances lorsqu’il est associé à des pistes de haute qualité et à des haut-parleurs performants. AptX Adaptive est la dernière et meilleure version de ce codec, mais l’appareil source et le haut-parleur Bluetooth doivent tous deux le prendre en charge pour que vous puissiez en bénéficier.

Radiateur passifCe terme représente un type de haut-parleur qui contribue à amplifier les basses de votre enceinte. Si vous disposez d’une enceinte hermétique, c’est-à-dire sans hublot, un radiateur passif réagit essentiellement aux légères variations de pression de l’air à l’intérieur de l’enceinte.

Chaque fluctuation donne lieu à un son. Les radiateurs passifs n’ont pas besoin d’être alimentés par des amplis. En outre, le dispositif est souvent plus léger que d’autres haut-parleurs traditionnels, car il ne comprend pas d’aimant ni de bobine mobile. Cette conception de production vous permet de faire des économies, de créer un appareil plus compact et portable et d’améliorer le son global de votre enceinte.

Jumelage (ou jumelage Bluetooth).Lorsque vous utilisez des enceintes Bluetooth, l’appairage signifie littéralement le processus de connexion sans fil entre votre enceinte et votre appareil spécifique.

IPXXIP est l’abréviation de Ingress Protection (protection contre les intrusions) et sert à classer les appareils électroniques. Ce premier chiffre représente exactement le degré de résistance à la poussière de votre technologie, le second chiffre mesure la résistance à l’eau.

C’est un processus simple à suivre, et plus le chiffre est élevé, plus il est résistant à cette influence environnementale. Par exemple, un appareil ayant un indice IP67 signifie qu’il est étanche à la poussière et qu’il peut être immergé sous l’eau jusqu’à un mètre, soit environ trois pieds, pendant 30 minutes.

Si vous prévoyez d’emmener votre enceinte Bluetooth à la piscine, au lac ou n’importe où près de l’eau, nous vous recommandons d’envisager d’utiliser uniquement des appareils ayant une classification d’au moins IPX7. Vous pouvez obtenir une explication complète de ce que tout cela signifie ici.