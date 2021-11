Les meilleures lampes intelligentes de 2021

Pour obtenir le meilleur éclairage possible dans votre salon, votre chambre à coucher ou votre bureau, vous aurez besoin de l’une des meilleures lampes intelligentes combiné avec l’un des assistants vocaux. Notre favori reste le Phillips Hue, car ses différents designs et fonctionnalités le rendent facile à programmer et vous obtenez tout ce que vous attendez, y compris sa qualité éprouvée.

Philips Hue Iris

Philips Hue est très réputé dans le monde des lumières intelligentes et propose l’une des gammes les plus solides du secteur. Iris est leur dernière lampe intelligente, qui se distingue par son design non conventionnel.

Reprenant certains des traits de conception de l’ancien Philips Hue Bloom, l’Iris a une forme plus sphérique qui le rend parfait comme projecteur sur un bureau. Il est idéal pour mettre en valeur les œuvres d’art murales et sa base translucide dégage une lueur résiduelle.

Ses performances ne sont pas décevantes : il fournit une lumière puissante qui permet d’éclairer facilement les coins et les petits espaces, et les couleurs ont également une lueur profonde et vibrante. C’est important lorsqu’il s’agit de créer la bonne ambiance et, en tant que membre de la famille Philips Hue, il peut être combiné avec les autres lumières intelligentes de la société pour créer des scènes impressionnantes.

Glow Light de Casper

Glow Light est une lampe intelligente unique en son genre, dans le sens où elle ne se transforme pas en un million de couleurs différentes et peut en fait être contrôlée sans l’application. Il suffit de déplacer la lampe pour qu’elle soit activée.

Glow Light est conçu pour vous aider à vous endormir en commençant par une lumière vive et en diminuant progressivement pendant 45 minutes.

Glow Light est également portable, ce qui signifie que vous pouvez l’emporter avec vous si vous vous réveillez au milieu de la nuit pour aller boire un verre d’eau ou vous promener dans une maison sombre. La lumière reste assez faible pour ne pas réveiller les autres.

Si la Glow Light peut être contrôlée par des gestes, une application vous permet de personnaliser encore plus la lampe et de lui donner plus de pouvoir.

CET Arbre de lumière

Si le style est votre principale préoccupation, vous allez adorer cette petite lampe à DEL inspirée du bonsaï.

Il est également polyvalent : il comprend une petite enceinte Bluetooth pour diffuser des sons apaisants à partir de vos appareils mobiles et un chargeur sans fil Qi standard pour charger votre téléphone.

Notez que vous devrez peut-être retirer les étuis plus épais des téléphones pour les charger correctement de cette manière.

Les commandes tactiles vous permettent de régler la luminosité de la lumière LED ou d’appuyer et de maintenir pour activer un mode veille qui s’éteint après 30 minutes.

L’arbre de lumière CET est fabriqué en métal et en bois de cerisier, et la lumière équivaut à 20 W. Vous ne l’utiliserez donc pas pour éclairer une pièce entière, mais comme accent ou veilleuse.

Lampe de table Lepro Smart

Cette lampe intelligente abordable est un excellent modèle de démarrage avec une multitude d’options de contrôle, notamment une appli qui permet de régler facilement la température de la lumière blanche, d’ajuster la couleur et la luminosité.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez également définir des minuteries et des horaires pour contrôler son comportement tout au long de la journée. Les utilisateurs qui souhaitent simplifier leurs fonctions peuvent régler la lampe à l’aide des boutons intégrés.

Il est même compatible avec Alexa et Google Assistant si vous préférez donner des commandes vocales ou le lier à une routine. La lampe se branche sur les prises de courant avec un câble et un adaptateur USB-C, mais si vous avez une banque d’alimentation compatible, vous pouvez également la rendre portable !

Nous apprécions le fait que le couvercle de la lampe diffuse suffisamment la lumière pour que vous puissiez placer cette lampe presque n’importe où, avec les réglages de luminosité les plus élevés, sans craindre qu’elle ne soit gênante.

Lampe de table Globe Electric 67240

Cette lampe élégante de Globe Electric trouvera sa place sur n’importe quel bureau de la maison, mais elle possède des caractéristiques étonnamment intelligentes qui en font une amélioration majeure par rapport aux lampes de bureau traditionnelles.

Grâce à l’application, vous pouvez convertir la lampe de 7W et 400 lumens en n’importe quelle couleur ou température de couleur pour obtenir le look exact dont vous avez besoin. La programmation complète est également activée, et vous pouvez même la contrôler avec Alexa, Siri ou Google Assistant si vous le souhaitez.

Cela signifie également qu’il est facile de mettre en place des routines avec ces services si vous souhaitez quelque chose de plus que les modes proposés par l’application. Notez que cette lampe est principalement orientée vers le bas et est conçue pour éclairer les activités sur votre bureau.

Ce modèle n’est pas un bon choix pour ajouter de la lumière à toute la pièce, juste pour éclairer votre zone de travail actuelle. C’est un avantage s’il y a d’autres personnes dans la pièce que vous ne voulez pas déranger, mais ce n’est pas un bon choix pour un éclairage d’accentuation ou un éclairage majeur.

Amazon Echo Glow

Amazon Echo Glow offre une quantité importante de divertissements et de fonctionnalités. Il se connecte à n’importe quel produit Echo et est interactif.

Son minuteur arc-en-ciel unique peut être activé par une simple commande « définir un minuteur pour ». Il apporte un spectacle de lumière coloré et amusant à votre espace.

Vous saurez que le temps est écoulé lorsque la couleur de la lueur changera. Il peut servir de repère visuel pour vous indiquer que la cuisson est presque terminée ou pour faire savoir aux enfants qu’il est temps d’aller se coucher.

La lampe peut imiter une flamme vacillante, créer une ambiance de fête grâce à sa fonction de lumière disco et plus encore. Vous pouvez également définir des paramètres spécifiques dans Glow pour empêcher votre enfant de tomber accidentellement sur des contenus inappropriés.

Un abonnement Amazon FreeTime peut limiter votre Echo Glow à des titres de musique et des livres audio adaptés aux enfants.

Quels sont les avantages des lampes intelligentes ?

Les lampes intelligentes offrent de nombreux avantages par rapport à l’éclairage traditionnel, dont l’un est l’économie d’énergie. Les lampes LED intelligentes consomment moins d’énergie que les ampoules halogènes ou fluorescentes, et les fonctions de programmation vous permettent de les éteindre automatiquement à tout moment sans lever le petit doigt.

Vous pouvez également utiliser des lampes intelligentes dans le cadre d’un système de sécurité. Si vous reliez votre lampe au reste des appareils de votre maison et que vous la faites s’activer lorsqu’une alarme détecte un mouvement, elle donne l’illusion que quelqu’un est à la maison même si ce n’est pas le cas.

Les lampes intelligentes peuvent servir à des fins spécifiques que les lampes traditionnelles ne peuvent pas atteindre, comme la lampe Glow pour vous aider à vous endormir ou pour vous éclairer lors de vos déplacements.

Que devez-vous prendre en compte lors de l’achat de lampes intelligentes ?

Les lampes intelligentes peuvent devenir un élément de base de votre maison. De nombreuses personnes découvrent les produits intelligents par le biais de l’éclairage intelligent, et ces lampes en sont le prolongement direct.

Ces lampes possèdent souvent autant (sinon plus) de fonctionnalités qu’une ampoule intelligente standard, car elles sont conçues de A à Z pour servir un objectif spécifique.

Lorsque vous achetez une lampe intelligente, pensez d’abord à son utilisation. Où voulez-vous placer cette lampe – pour lire, éclairer une pièce ou créer une ambiance ? Demandez-vous s’il doit être branché en permanence ou s’il peut être placé après avoir été rechargé.

Les lampes qui ne nécessitent pas de connexion électrique offrent une plus grande souplesse de placement dans la pièce et sont souvent plus adaptées à l’éclairage d’ambiance qu’à l’éclairage utilitaire.

Quelles sont les fonctionnalités incluses dans la lampe ? Certains peuvent faire clignoter les lumières au rythme de la musique, tandis que d’autres ne peuvent qu’alterner les couleurs.

Vous devez également tenir compte de l’intelligence de ses fonctionnalités : fonctionne-t-il avec Amazon Alexa et Google Home, ou peut-il être contrôlé uniquement via l’application ?

Quel est votre budget ? Les lampes intelligentes vont de 30 à 200 dollars ou plus. Ceux qui procurent une ambiance coûtent souvent plus cher, mais ceux qui peuvent éclairer une pièce ou qui ne sont pas une marque aussi connue peuvent être trouvés à des prix plus bas.