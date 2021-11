Les meilleures lampes intelligentes pour les fêtes de fin d’année

L’achat de lumières de Noël pour votre maison est un investissement, alors n’optez pas pour des lumières qui ne vous offrent qu’une seule option de couleur. Le site meilleures lumières intelligentes peuvent être changés en une grande variété de couleurs et de motifs clignotants, et peuvent être synchronisés avec de la musique. Vous pouvez les contrôler à l’aide d’une application ou de commandes vocales avec Alexa, Google Assistant ou des dispositifs IFTTT. Dans cet article, nous vous présentons une liste de nos favoris.

Le meilleur

Décorations intelligentes Twinkly – Guirlandes de LED personnalisées

Les lumières Twinkly en sont à leur deuxième génération et présentent de nombreuses caractéristiques intéressantes. Ces lumières ont une combinaison presque infinie d’effets, d’animations et de gammes de couleurs pour vous offrir une expérience de personnalisation totale. Ils disposent également d’un microphone intégré, ce qui leur permet de détecter la musique et de se synchroniser sur le rythme.

Comme les guirlandes lumineuses à DEL personnalisées de Twinkly Smart Decorations sont conçues pour être utilisées à l’intérieur et à l’extérieur, vous pouvez créer l’un de ces spectacles accrocheurs qui sont si populaires sur YouTube. L’installation est simple. Ils se connectent par Bluetooth et, à partir de là, vous pouvez contrôler les lumières avec l’application ou tout appareil compatible avec Alexa. Grâce à Alexa, vous pouvez les allumer ou les éteindre, régler la luminosité ou changer de couleur. Si vous souhaitez une installation simple, vous pouvez également acheter des sapins de Noël avec des lumières Twinkly intégrées.

Le plus polyvalent

Bandes LED Nexlux

Les bandes LED Nexlux sont notre choix pour les lumières les plus polyvalentes car il y a tellement de façons de les contrôler. Ils peuvent fonctionner avec une application, Echo, Google Assistant ou IFTTT, et sont également livrés avec une télécommande sans fil.

Tout comme Twinkly, ces lumières LED offrent des milliers d’options de couleurs, d’animations et de thèmes pour un look personnalisé. Ils peuvent également être synchronisés avec la musique. De plus, contrairement aux Twinkly, les lampes Nexlux peuvent être taillées à la longueur voulue tout en restant étanches, et sont beaucoup plus abordables si vous êtes prêt à faire un peu de travail vous-même. Le seul véritable inconvénient de ces lampes est qu’elles ont des ampoules plus petites et qu’elles ne sont pas aussi lumineuses que vous le souhaiteriez.

Meilleures lumières intelligentes pour stalactites.

Showhome App Multicolore Icicle Light

Le set Showhome App Icicle Light utilise la technologie Bluetooth pour se connecter directement à votre smartphone.

Diverses configurations de Noël prédéfinies vous permettent de programmer des spectacles, de personnaliser les couleurs et de synchroniser jusqu’à 12 postes en même temps. Chaque ensemble comprend 24 lumières stalactites et peut être utilisé à l’extérieur et à l’intérieur. Vous pouvez également acheter une prise intelligente d’extérieur pour un contrôle supplémentaire.

Le meilleur pour une installation rapide

Projecteurs intelligents à LED ILC

Si vous souhaitez créer une ambiance à l’extérieur de votre maison, mais que vous ne voulez pas installer des centaines de guirlandes lumineuses, il existe une solution rapide. Un éclairage festif donnera l’impression que vous avez fait beaucoup d’efforts, mais en quelques minutes seulement.

L’un des meilleurs est ILC Floodlights. Posez-le sur le sol, branchez-le et projetez ensuite les lumières colorées à l’extérieur de votre maison. Vous pouvez contrôler les lumières à l’aide d’une application et elles auront la possibilité de se synchroniser avec la musique et une large gamme de couleurs.

Les meilleures lampes intelligentes à gros spot

XMCOSY+ Grandes guirlandes lumineuses

Si vous voulez un peu plus de puissance dans votre maison, cette série de lampes XMCOSY+ est une option étonnante. Ils ont un indice d’étanchéité IP65, ce qui vous permet de les placer à l’extérieur sans vous soucier des conditions météorologiques.

Le jeu de lumières XMCOSY+ peut être contrôlé avec Alexa ou l’application XMCOSY+. Grâce à ces méthodes, vous pouvez faire varier l’intensité des lumières, choisir une couleur dans la gamme de couleurs ou choisir l’une des huit scènes intégrées. Ces lumières faciles à installer mesurent 49 pieds de long et sont un excellent choix pour une utilisation toute l’année sur un patio ou une pergola.

Le meilleur pour toute l’année

Bandeau lumineux d’extérieur Philips Hue White and Color Ambiance

Bien que le jeu de bandes lumineuses Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor ne soit pas spécialement conçu pour les fêtes de fin d’année, cette liste ne serait pas complète sans lui. C’est le choix idéal si vous voulez des lumières que vous pouvez utiliser à Noël, lors de fêtes de printemps, de repas d’été ou près du feu de camp pour griller des marshmallows.

Durables et conçues pour être utilisées toute l’année à l’extérieur, ces lampes Philips offrent 16 millions de couleurs et « toutes les nuances » de lumière blanche. De plus, ils sont compatibles avec Alexa, Google Assistant et les appareils HomeKit. Vous pouvez également utiliser l’application Philips Hue pour contrôler les lumières si vous les connectez avec le pont Hue.