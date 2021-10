Tu t’ennuies ? Alexa à la rescousse. Parlez à l’assistant vocal d’Amazon et demandez-lui tout ce qui vous passe par la tête, aussi fou que cela puisse paraître. L’idée, après tout, c’est de s’amuser ! Vous voulez de l’inspiration ? Consultez notre liste des les meilleures questions bizarres pour Alexa.

Ce sont les meilleures questions bizarres pour Alexa

Bruits

Si vous êtes l’une de ces personnes dont les bruits corporels vous font ricaner, ou si vous avez simplement envie d’embêter votre chat, Alexa a ce qu’il vous faut. Voici quelques bruits que vous pouvez essayer :

« Alexa, tu peux péter ? ». Oui, elle peut.

« Alexa, tu peux roter ? ». Sa réponse va vous faire rire.

« Alexa : aboiement. » Elle aboiera, mais si vous lui dites d’aboyer encore, les choses deviendront incontrôlables et elle commencera à faire des bruits de chien. Nous ne le recommandons pas.

« Alexa, vomis. » Elle répondra par une boutade.

« Alexa, miaou. » Il émettra des miaulements qui rendront fous vos chats, qui essaieront de trouver le chat miniature qui vit à l’intérieur de votre Amazon Echo Dot.

« Alexa, tu peux tousser ? ». Votre réponse ne sera pas trop sérieuse.

« Alexa, peux-tu glousser comme un poulet ? ». Alexa gloussera et vous racontera une blague sur les poulets.

« Alexa, peux-tu pleurer comme un bébé ? ». Elle pleure, mais ensuite elle se réveille toute seule.

Questions personnelles

Alexa n’est pas du tout une « dame », donc vous pouvez tout à fait lui poser des questions personnelles. Essayez ça :

« Alexa, combien pèses-tu ? »

« Alexa, tu es jolie ? »

« Alexa, qui est ton meilleur ami ? »

« Alexa, tu as un petit ami ou une petite amie ? »

« Alexa, où habitez-vous ? »

« Alexa, quelle est ta couleur préférée ? »

« Alexa, quel âge as-tu ? »

« Alexa, qui est la voix d’Alexa ? »

« Alexa, tu es bizarre ? »

« Alexa, quelle taille fais-tu ? »

« Alexa, est-ce que tu portes des couches ? »

« Alexa, que veux-tu faire quand tu seras grande ? »

Technologie

Il est naturel pour vous d’essayer de découvrir quel genre d’IA Alexa est et ce qu’elle pense de ses « rivaux ». Ces questions peuvent vous aider à éclaircir les inconnues.

« Alexa, connaissez-vous Cortana ? ».

« Alexa, connaissez-vous Siri ? ».

« Alexa, Mac ou PC ? ».

« Alexa, quel est le meilleur téléphone ? ». Techniquement, il s’agit d’une question de suivi, mais ce n’est pas obligatoire.

« Alexa, es-tu un robot ? ».

« Alexa, quelles sont les trois lois de la robotique ? ». Elle a en fait la liste actualisée des quatre, Asimov serait fier.

« Alexa, quelle est la valeur de pi ? ».

« Alexa, on est dans la matrice ? ».

« Alexa, lance un dé. » Utile pour les jeux et les paris.

« Alexa, le gâteau est-il un mensonge ? ». Oui, Alexa est parfaitement consciente de la plaisanterie.

Le mode Super Alexa est également amusant.

Des capacités étranges

La liste ne serait pas complète sans mentionner les choses bizarres qu’Alexa peut faire. Voici quelques-uns de nos favoris (non disponibles en anglais, essayez-les en espagnol) :

Flush the toilet fait en sorte qu’Alexa tire la chasse d’eau d’un WC invisible.

Lorsque vous vous sentez déprimé, la fonction « flattez-moi » fera en sorte qu’Alexa vous couvre de compliments.

« Alexa, active Gordon Ramsay ». Grâce à cette capacité, Alexa peut demander à Gordon Ramsay de critiquer votre cuisine.

Super burp donnera à Alexa la possibilité de faire une variété de bruits de rot désagréables.

Talk like Snoop vous permet de demander à Alexa de prononcer des phrases dans le style du rappeur Snoop Dogg.

Cat Translator prétend pouvoir traduire les miaulements de votre chat, mais votre félin doit d’abord miauler et il peut être difficile de l’amener à vous écouter quand vous le lui demandez.

Avec Pikachu Talk, vous pouvez poser des questions au personnage le plus populaire de Pokémon et avoir une conversation avec ce personnage avec Alexa comme traducteur.

Le chat de Chewbacca fait la même chose que le chat de Pikachu, mais vous parlez à Chewbacca de Star Wars.

Egg facts ne vous donne que des faits sur les œufs, même plus que ce que vous saviez ou avez toujours voulu savoir.

Make Me Smart vous tient au courant des dernières nouvelles, couvrant tout, de la culture pop aux événements actuels et à l’économie.

Vous vous demandez si vous pouvez supporter un autre verre ? Beer Goggles est une compétence originale qui vous pose une série de questions pour vous aider à déterminer si vous pouvez supporter un verre de plus. Clergé, c’est juste une compétence pour vous divertir, alors utilisez votre jugement pour décider.

Humour

« Alexa, tu ne peux pas être sérieuse. »

« Alexa, où est Chuck Norris ? » La réponse pourrait vous choquer.

« Alexa, raconte-moi une blague de ‘yo momma’. »

« Alexa, épelle ‘ICUP’. » (Elle est étonnamment modeste).

« Alexa, les extraterrestres existent-ils ? »

« Alexa, que se passe-t-il si tu te tiens sur un Lego ? »

« Alexa, tu crois aux fantômes ? »

« Alexa, connais-tu Bigfoot ? »

Citations sur le cinéma et la télévision

« Alexa, je veux la vérité. »

« Alexa, je suis ton père ! »

« Alexa, ouvre les portes du pod. »

« Alexa, définis pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. »

« Alexa, je m’appelle Inigo Montoya ! »

« Alexa, ta mère était un hamster ! »

« Alexa, que se passe-t-il si tu traverses les poutres ? »

« Alexa, es-tu Skynet ? »

« Alexa, du thé. Earl Grey. Chaud. »

« Alexa, comment en sais-tu autant sur les hirondelles ? »