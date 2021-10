Les meilleures séries disponibles sur Hulu

Des comédies de situation aux drames médicaux, en passant par les séries policières et une bonne dose de classiques de la télévision, vous ne manquerez jamais de choses à regarder sur Hulu – ce qui vous manquera, c’est le temps pour les regarder, alors choisissez avec soin ce que vous allez mettre sur votre liste. Jetez un coup d’œil à nos recommandations parmi notre liste de les meilleures séries sur Hulu et ne laissez pas le plaisir s’arrêter.

Pendant que vous êtes ici, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs films sur Hulu. Si vous voulez continuer à regarder des séries, ne manquez pas notre liste avec les meilleures séries sur Netflix, ou celle-ci avec les meilleures séries sur Amazon Prime.

Dans cette série, David Chang explore la nourriture d’une manière différente de celle à laquelle nous sommes habitués. En six épisodes seulement, l’émission se penche sur l’avenir de notre alimentation : les hamburgers tels que nous les connaissons existeront-ils encore dans 30 ans ou la « viande » créée en laboratoire deviendra-t-elle la norme ? Les robots pizzaïolos feront-ils de la pizza traditionnelle un art du passé ? Et qu’en sera-t-il des robots livreurs ? Chang ne se contente pas de parler aux chefs et aux journalistes ; il explore également ces questions du point de vue des entrepreneurs, des scientifiques et autres. Il s’agit d’un regard intéressant sur ce que nous mangeons, pourquoi nous le mangeons et comment la nourriture pourrait évoluer dans un avenir plus ou moins lointain.

Queens (2021)

Bien que l’industrie musicale ait connu d’énormes changements au cours des dernières décennies, le concept d’essayer de revenir sous les feux de la rampe n’est pas nouveau. Ce drame musical l’explore du point de vue d’un groupe d’innovatrices hip-hop autrefois populaires qui, après plusieurs décennies, décident de se réunir pour reconquérir leur gloire en tant que groupe de filles. Cependant, à plus de 40 ans et avec une industrie et un genre qui n’ont rien à voir avec ce qu’ils étaient dans les années 90, les « Nasty Bitches » ont un grand défi à relever. Eve, Brandy et Naturi Naughton sont les têtes d’affiche. Vous apprécierez les nombreux numéros musicaux et les chansons aux paroles mordantes.

Saturday Night Live

Le casting a changé au fil des ans ; après tout, la série est diffusée depuis plus de quarante ans. Cette émission de comédie à sketches a servi de rampe de lancement à certains des plus grands noms du divertissement récent, de Jimmy Fallon à Will Ferrell en passant par Jason Sudeikis – sans oublier d’autres icônes de la comédie qui ont honoré les fans au fil des ans, d’Eddie Murphy à Chevy Shase en passant par Norm Macdonald. Bien que vous ne puissiez pas regarder l’intégralité de la série sur Hulu (vous aurez besoin de Peacock pour cela), vous pouvez profiter des 23 dernières saisons, y compris des épisodes de la saison en cours.

Shark Tank

Des rêveurs de tous horizons présentent leurs entreprises, leurs idées, leurs inventions et leurs concepts au panel de « requins » composé de riches investisseurs dans l’espoir de recevoir un investissement et un partenaire commercial potentiel. Si certaines idées sont farfelues et que les entrepreneurs exagèrent parfois la valeur de leur entreprise, ce qui entraîne un rejet, il est également vrai que des marques ont été lancées dans cette émission et ont déjà gagné beaucoup de terrain. La plus notable est Ring, qui est apparue dans un épisode sous son ancien nom (Doorbot) et est devenue l’une des plus grandes entreprises de sécurité domestique intelligente aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’un dispositif permettant de surélever vos pieds lorsque vous êtes aux toilettes ou d’une simple brosse de toilette, toutes sortes de choses sont passées par cette série, qui est également une excellente ressource pour apprendre certaines bases du commerce.

Grey’s Anatomy

Cette série est devenue le drame médical fictif le plus ancien en prime time, et ce n’est pas une coïncidence : chaque saison est centrée sur la vie personnelle et professionnelle d’une équipe de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé travaillant au Seattle Grace Hospital. Bien qu’il y ait eu beaucoup de changements de personnages à ce stade, le personnage principal de la série, le Dr Meredith Grey, reste le cœur de la série.

Bob’s Burgers

Au début, Bob’s Burgers a eu du mal à s’imposer au sein du bloc animé de la Fox ; les audiences captives de Family Guy et des Simpsons n’ont pas répondu comme prévu. Au cours de la dernière décennie, cependant, les Belcher se sont positionnés comme une entité singulière, une famille qui se bat pour joindre les deux bouts, mais jamais pour s’encourager et passer de bons moments ensemble. Les personnages ne vieillissent pas et la série semble s’améliorer avec le temps. Avec 10 saisons à son actif et une autre en préparation (sans parler d’un film), il n’y a pas de meilleur moment pour commencer à se familiariser avec les aventures de cette famille et de son entreprise de hamburgers.

Family Guy

Les histoires de Family Guy, bien qu’absurdes, combinent souvent humour et commentaire social. La famille Griffin est un groupe éclectique qui comprend le père empoté Peter, le bébé maléfique Stewie et le très intelligent chien anthropomorphe Brian. Ce n’est pas un secret que Seth MacFarlane et son équipe évoquent souvent l’actualité, utilisant la famille pour parodier la culture américaine. Bien qu’elle ait fait l’objet de nombreuses critiques, plus de deux décennies plus tard, la série est toujours aussi populaire.

Les Simpsons

La série que vous regardiez probablement quand vous étiez enfant est toujours là, avec la particularité d’être l’original qui a inspiré tant d’autres qui sont venus après lui. Les membres de la famille jaune n’ont pas vieilli, mais ce n’est pas grave, car si les personnages sont toujours ceux dont vous êtes tombés amoureux, les scénarios ont évolué avec leur temps, réussissant à rester pertinents après trois décennies.

New Amsterdam

Bien qu’il soit prévisible en termes de drames médicaux, il vaut la peine grâce à ses acteurs talentueux et à ses intrigues qui, bien qu’elles puissent être quelque peu ridicules, sont très divertissantes.

L’histoire commence avec le docteur Max Goodwin qui, convaincu que son diagnostic secret de cancer est une condamnation à mort, dirige l’hôpital comme il se doit, ignorant toute la bureaucratie et la paperasserie qui pourraient autrement empêcher que des soins médicaux appropriés soient fournis à ses patients. Bien sûr, ceux qui contrôlent la situation ne sont pas très heureux de sa stratégie consistant à ne pas suivre les règles et des risques encourus, même s’ils sont d’accord avec ses bonnes intentions. Au fur et à mesure que la série progresse et que des intrigues secondaires apparaissent, il sera facile de trouver un personnage favori.

HuluÉconomie domestique

Imaginez deux frères et une sœur. Chacun a suivi son propre chemin dans la vie ; le plus jeune, le plus rebelle, est ironiquement devenu millionnaire, tandis que les deux autres – apparemment plus intelligents et plus performants – ont des problèmes dans leur carrière. C’est une histoire fraîche qui examine le concept de statut social et la façon dont il peut être gênant au sein de la même génération d’une famille. Le fait que la série s’inspire de l’histoire vraie de Michael Colton, l’un de ses créateurs, la rend d’autant plus intéressante. Le casting talentueux et l’équilibre entre les blagues cucul, les thèmes classiques des sitcoms et les moments attachants en font une émission parfaite pour les familles.

Law & Order : SVU

Parfois, tout ce que l’on veut, c’est se perdre pendant un moment en regardant une procédure policière prévisible, et cette série, la plus longue série en direct de l’histoire des États-Unis, est parfaite pour cela. Cette version de Law & Order présente des crimes particulièrement troublants, notamment des viols, de la pédophilie et des violences domestiques. Souvent, les histoires sont tirées de véritables titres de presse (rehaussés pour l’effet dramatique) ; d’autres sont inspirées de cas du passé ; et d’autres encore sont 100 % fiction.

Law & Order : Le crime organisé

Dans cette série dérivée de la franchise Law & ; Order, Christopher Meloni reprend son rôle de détective Elliot Stabler, qui, après le meurtre de sa femme, a repris le travail pour rejoindre une équipe spéciale enquêtant sur le crime organisé. Contrairement aux autres variantes de la série, ici, une seule affaire est traitée sur plusieurs épisodes, ce qui vous permet de profiter d’une histoire plus longue avec des rebondissements qui vous intéresseront jusqu’à la fin.

Seulement des meurtres dans le bâtiment

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez deux comédiens emblématiques avec une actrice de Disney Channel devenue pop star ? Il s’agit en fait d’une comédie sur trois étrangers joués par Steve Martin (également créateur de la série), Martin Short et Selena Gomez, qui sont unis par une passion obsessionnelle pour le crime. Cependant, lorsqu’ils se retrouvent impliqués dans l’une d’elles, les choses se compliquent. Dès le début, la série a été saluée pour ses personnages principaux charmants, ainsi que pour son scénario hilarant qui jette un regard sur l’obsession de la société pour le genre. Soudain, on assiste à des apparitions spéciales de Tina Fey, Nathan Lane et Sting.

Ce que nous faisons dans l’ombre

Ça n’a rien à voir avec les drames de vampires auxquels vous êtes habitués. Il s’agit d’un faux documentaire qui part de l’idée que les vampires se déplacent parmi nous, menant leur vie banale et quotidienne. L’histoire (basée sur un film de 2014 du même nom) tourne autour de quatre vampires qui partagent un appartement. Le leader a tendance à faire des réunions inutiles, un autre s’adonne à la pornographie et les deux autres ont une liaison « secrète ». Les critiques l’ont qualifié de « charmant et absurde » et de « ridiculement drôle ».

American Horror Story

American Horror Story est une série d’anthologie où chaque saison se concentre sur sa propre histoire, avec un casting central dont le rôle tourne entre chaque saison. Les saisons offrent des histoires terrifiantes, qui se déroulent dans une maison familiale troublée, au milieu d’un coven de sorcières ou à l’intérieur d’un hôtel de monstres de cirque. American Horror Story est un drame unique, qui capitalise sur le travail du créateur de la série, Ryan Murphy.

Archer

Dans cette comédie animée, Sterling Archer travaille pour une agence de renseignement dysfonctionnelle qui s’inspire de franchises telles que James Bond et les bandes dessinées du milieu du 20e siècle. Avec beaucoup d’humour de référence, la série tourne autour de l’agent narcissique et coureur de jupons et de ses sept collègues.

The Handmaid’s Tale

Dans un avenir pas si lointain, après qu’une catastrophe environnementale ait provoqué une infertilité généralisée, une secte extrémiste aux États-Unis organise un coup d’État, établissant l’État totalitaire de Gilead. Dans cette nouvelle société, les femmes sont reléguées à des rôles subalternes et, en raison du faible taux de natalité, une classe de femmes appelées « servantes » est recrutée pour porter les enfants des dirigeants. Offred (Elisabeth Moss), la protagoniste de The Handmaid’s Tale, est l’une d’entre elles, contrainte d’avoir des relations sexuelles avec le commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes) afin de lui donner un enfant, à lui et à sa femme. Vivant sans aucun droit, Offred tente de survivre chaque jour, dans l’espoir d’être libre. The Handmaid’s Tale est une adaptation magistrale du roman sombre de Margaret Atwood du même nom, avec d’excellentes performances et des mises en scène magnifiques et souvent inquiétantes.

Chiens de réserve

Lorsque quatre adolescents amérindiens vivant dans une réserve de l’Oklahoma rural décident de partir pour un endroit merveilleux et exotique, la Californie, ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour y arriver, ce qui implique de se livrer à des activités criminelles pour acquérir les fonds nécessaires pour partir. Cependant, lorsqu’un gang rival arrive en ville, les garçons finissent par passer la moitié de leur temps à combattre le crime, quand ils ne commettent pas leurs propres crimes.

Hulu

Brooklyn Nine-Nine

Les créateurs de Parks and Recreation, Michael Schur et Dan Goor, ont une fois de plus fait mouche avec leur comédie d’action, Brooklyn Nine-Nine.

Andy Samberg tient le rôle principal de cette série, qui se concentre sur un service de police de l’arrondissement new-yorkais de Brooklyn, et fournit un humour sec mais hilarant et synchronisé au cours de chaque épisode. Lors de sa première saison, Brooklyn Nine-Nine a remporté deux Golden Globe.

Hulu

Légion

Noah Hawley, le créateur de Fargo (FX), tente de raconter une histoire de super-héros avec Legion, une série visuellement dynamique qui n’est pas l’histoire typique d’un homme en cape. La série suit David Haller (Dan Stevens), un homme qui, après avoir entendu des voix dans sa tête depuis son plus jeune âge, commence la série dans un hôpital psychiatrique. Son diagnostic officiel est la schizophrénie, mais après avoir rencontré une autre patiente, Syd Barrett (Rachel Keller), qui a la capacité de changer de corps avec quiconque elle touche, il découvre que les voix dans sa tête sont le signe de ses propres pouvoirs latents. Tournant autour de l’idée d’un homme qui peut ou non être fou, Legion est un programme hallucinogène, avec des images psychédéliques et des séquences de rupture de format qui maintiennent David, et le spectateur, dans la confusion quant à ce qui est (et n’est pas) réel.

Hulu

Atlanta

Cette série suit un décrocheur endurci nommé Earn (Glover), qui, avec sa petite amie, se bat pour subvenir aux besoins de son fils. Et lorsqu’il apprend que son cousin Alfred commence à avoir du succès en tant que rappeur, il devient son manager.

À Atlanta, la plupart des épisodes sont joués comme des courts métrages, et l’émission expérimente une variété d’intrigues et de formats. Audacieuse et souvent poignante, Atlanta est l’une des séries les plus passionnantes de la télévision actuelle.

Hulu

PEN15

De nos jours, les histoires de jeunes devenant adultes sont partout, mais peu d’entre elles sont aussi fraîches que PEN15. Les co-créatrices Maya Erskine et Anna Konkle jouent des versions d’elles-mêmes âgées de 13 ans, ce qui permet à la série d’aborder des sujets et des situations que beaucoup considéreraient comme tabous – s’ils étaient joués par des acteurs principaux plus jeunes. Les deux hommes se retrouvent mêlés à des incidents hormonaux impliquant la masturbation et la messagerie instantanée AOL, sans parler des rencontres quotidiennes avec les parents, les directeurs et le genre de préadolescents insultants que l’on peut s’attendre à trouver dans n’importe quel lycée. Le tout est servi avec une bonne dose de nostalgie inspirée des années 90.

Hulu

Rick et Morty

Les créateurs Dan Harmon (Community) et Justin Roiland (House of Cosbys) se sont associés pour créer l’une des meilleures comédies animées de l’année.

Le principe de base est centré sur Rick (Roiland), un scientifique qui fait appel à son petit-fils, Morty, pour l’aider à accomplir des missions dangereuses. La série est pleine de satire mordante et d’humour intelligent, et a connu un énorme succès après sa première saison acclamée.

Hulu

RuPaul’s Drag Race

Dans cette série récompensée par un Emmy Award, les candidats cherchent à gagner la course pour devenir la prochaine superstar de la drague. Les candidats sont encadrés par RuPaul et sont évalués par un panel de juges alors qu’ils doivent relever différents défis. Vous pouvez regarder les sept premières saisons sur Hulu.

Hulu

This Way Up

Comédienne, actrice et écrivain, Aisling Bea écrit et joue dans cette série britannique de comédie dramatique sur Aine, une jeune femme vivant à Londres, où elle enseigne l’anglais. L’histoire commence après qu’elle a quitté un centre de désintoxication après avoir fait une dépression nerveuse ; elle doit maintenant reprendre sa vie là où elle l’a laissée, y compris gérer les pressions personnelles et professionnelles, avec l’aide de sa sœur Shona, inquiète.

Hulu

Dave

Le rappeur Lil Dicky est devenu célèbre sur Internet après la diffusion de sa chanson Ex-Boyfriend sur YouTube en 2013 ; il a ensuite sorti son premier album de rap, Professional Rapper, en 2015. Il a ensuite collaboré avec des artistes tels qu’Ariana Grande, Justin Bieber et Wiz Khalifa. En 2020, Dicky – de son vrai nom David Andrew Burd – s’est associé au producteur Jeff Schaffer pour créer une série comique basée sur sa propre vie, et il s’avère qu’il est un comédien talentueux ainsi qu’un rappeur. Burd incarne une version fictive de lui-même, un jeune homme névrosé de la banlieue qui croit pouvoir réussir dans le monde du rap. Les critiques de la première saison louent son sens de l’humour juvénile. C’est assurément une série rafraîchissante, qui regorge également de stars invitées.

Hulu

Amour, Victor

Le drame classique des adolescents, mais avec une approche moderne et rafraîchissante. Cette série met en scène un jeune homme nommé Victor qui doit faire face aux défis de son arrivée dans une nouvelle école et de la découverte de sa propre sexualité. La série se déroule dans le même univers que la série Love, Simon de 2018, avec Nick Robinson. Maintenant, Robinson est producteur et narrateur, il accompagne et guide Victor. Le consensus est que cette série est facile à regarder et très divertissante.

Hulu

M.O.D.O.K. de Marvel.



Avec un casting vocal exceptionnel, de nombreux éclats de rire et des effets visuels en stop-motion époustouflants, ce projet Marvel est un succès. Qualifié par la critique de « distraction chaotique et divertissante », Patton Oswalt incarne le dernier super-méchant de Marvel : une tête flottante conçue par un robot, convaincue d’être bien supérieure aux autres méchants et méprisant tout ce qui a trait aux super-héros. Cependant, après avoir perdu son entreprise et sa famille, il traverse une crise de la quarantaine. M.O.D.O.K. est classé pour les adultes, il n’est donc pas recommandé pour les enfants. Mais les fans de Marvel pourront s’amuser.

Hulu

Communauté

Cette sitcom de Dan Harmon est l’une des émissions les plus drôles jamais diffusées à la télévision – ou, du moins, ses trois premières saisons. La série tourne autour d’un groupe de nouveaux amis qui fréquentent un collège. Joel McHale, Chevy Chase et Donald Glover sont les têtes d’affiche de ce spectacle hilarant ; il y a des rumeurs d’un éventuel film.

Hulu

Les opposés du soleil

Les créateurs de Rick & Morty ont créé cette comédie animée originale sur Hulu, qui a obtenu une bonne note de 92 % des critiques sur Rotten Tomatoes. Quatre êtres extraterrestres sont échoués dans une banlieue américaine. En attendant le bon moment pour s’emparer de la planète, ils font de leur mieux pour apprendre le mode de vie des humains et vivre parmi eux ; cependant, chacun a sa propre perception du comportement humain, de ce qui est cool et de ce qui ne l’est pas.

Hulu

Lost

L’une des séries les plus médiatisées de son époque, Lost combinait des éléments surnaturels avec de la science-fiction et beaucoup d’intrigues. Un groupe de survivants se retrouve sur une île mystérieuse après que l’avion dans lequel ils voyageaient se soit soi-disant écrasé. Chaque épisode raconte l’histoire d’un des personnages, soulève des questions et introduit de nouveaux événements sur l’île. Vous serez de plus en plus pris par tous les rebondissements de l’intrigue, il est presque impossible de ne regarder qu’un seul épisode !

Hulu

The Twilight Zone

The Twilight Zone reste l’une des meilleures séries jamais diffusées à la télévision américaine.

La série originale a duré cinq saisons, de 1959 à 1964, et Rod Serling en était non seulement le scénariste principal, mais aussi l’animateur et le narrateur.

Dans chaque épisode, le personnage principal est confronté à des événements et des faits paranormaux ou inhabituels qui débouchent parfois sur une morale.

Hulu

Vikings

Vikings mêle harmonieusement histoire et action épique dans ce récit d’une figure prolifique de l’histoire scandinave, Ragnar Lodbrok.

Vikings suit les exploits du rusé Ragnar (Travis Fimmel) alors qu’il devient le souverain le plus puissant de l’Europe de l’ère viking, ou du moins, celui dont se souviennent les livres d’histoire et les sagas nordiques.

Certes, cette série a été très bien accueillie jusqu’à présent – et sans la nudité gratuite commune à la plupart des épopées – et a obtenu de nombreuses nominations aux Emmy Awards pour ses effets et sa conception.

Hulu

Madame Amérique

L’effort de ratification de l’amendement sur l’égalité des droits (ERA) a été l’un des principaux champs de bataille du mouvement des femmes dans les années 1970. Mrs. America relate cette lutte et la réaction inattendue de Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), surnommée « la mariée de la majorité silencieuse ». Racontée à travers les yeux de Mme Schlafly et des féministes de la deuxième vague Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug et Jill Ruckelshaus, Mrs. America est un drame politique qui joue habilement sur les deux tableaux, décrivant l’une des batailles politiques les plus difficiles du 20e siècle. La série explore comment cette lutte a complètement changé le paysage politique américain.

Hulu

Petits feux partout

Reese Witherspoon et Kerry Washington jouent dans cette mini-série des rôles hautement dramatiques et émotionnels. Basée sur le roman de Celeste Ng paru en 2017, cette série qui se déroule dans les années 1990 met en lumière les différences dramatiques entre les deux femmes qui, bien qu’ayant la maternité comme point commun, sont issues de milieux socio-économiques très différents. La série examine le fossé qui sépare la richesse et les privilèges de l’adversité et du sacrifice.

Hulu

Animaniacs (2020)

Steven Spielberg revient avec sa société Amblin Entertainment (en association avec Warner Bros. Animation) pour déclencher la nostalgie des années 90 avec ce reboot du populaire dessin animé musical. La plupart des acteurs anglais reprennent leurs rôles originaux et le format est similaire à celui d’il y a quelques décennies. Si vous avez grandi dans les années 90, vous ne pouvez pas le manquer.

hulu

Le Grand

Elle Fanning et Nicholas Hoult sont les vedettes de ce drame satirique qui retrace le parcours de Catherine la Grande, d’inconnue ennuyeuse à empereur de Russie. Cette émeute anti-historique dans la Russie du XVIIIe siècle ferait rougir Tchekhov lui-même. Il s’agit d’une série fictive qui tend à mettre en avant certaines des caractéristiques les plus vulgaires, absurdes et stéréotypées de ses personnages historiques, et c’est très amusant. Fanning est charmante, intense et idéaliste dans le rôle de Catherine, avec une touche de sadisme envers son mari dépravé et drogué, Pierre III.

Hulu

Homeland

Ce thriller d’espionnage a tenu les fans rivés à leur écran pendant huit saisons, en regardant Claire Danes jouer brillamment le rôle de Carrie, un agent de la CIA qui tente de concilier sa carrière et ses troubles bipolaires. La série débute lorsque Carrie pense qu’un tireur d’élite de son équipe – qui a été capturé par Al-Qaïda – s’est retourné et constitue une menace pour l’équipe. L’intrigue a évolué et s’est emballée à partir de là pour toucher une longue liste de rebondissements. La série a fait l’objet de critiques favorables jusqu’à la fin, et la dernière saison a été saluée comme étant « formidablement excitante » et offrant une fin plus qu’appropriée à cette histoire captivante.

Hulu

Letterkenny

Se déroulant dans la ville rurale isolée de Letterkenny (peuplée, nous dit-on, uniquement de ploucs, de fous, de joueurs de hockey et d’évangélistes), la comédie suit un groupe de ploucs – Wayne (Keeso), son ami Daryl (Nathan Dales), Katy (Michelle Mylett) et Squirrelly Dan (K. Trevor Wilson), ainsi qu’un couple de joueurs de hockey, Reilly (Dylan Playfair) et Jonesy (Andrew Herr), avec qui Katy entretient une relation à trois. L’émission tourne autour de leur vie et de leurs rencontres avec les autres « personnages » de la ville. Il s’agit d’une série profondément ancrée dans la culture canadienne, avec un usage intensif de l’argot, mais même ceux qui ne sont pas familiers avec le langage populaire apprécieront rapidement l’esprit pince-sans-rire de la série.

Hulu

Fargo

Basé sur le film du même nom des frères Coen, Fargo revient dans les plaines gelées du Minnesota, un espace où des complots infâmes sont conçus et mis en œuvre par des personnes apparemment normales. L’adaptation télévisée réunit un casting de premier plan, dont Billy Bob Thornton et Martin Freeman, sans oublier Colin Hanks et Allison Tolman, et reste fidèle à la comédie noire et aux mésaventures qui ont rendu le film populaire.

Hulu

The X-Files

Le drame de science-fiction de Chris Carter, The X-Files, partait d’un principe simple : la vérité est sortie. Les agents spéciaux du FBI Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson) enquêtent sur des mystères non résolus appelés X-Files secrets. Ces dossiers traitent de l’activité paranormale, des extraterrestres, des observations d’OVNI et de divers phénomènes. Mulder croit en l’existence d’une vie extraterrestre, tandis que Scully propose des explications scientifiques.

Hulu

Killing Eve

Pour l’agent du MI5 Eve Polastri (Sandra Oh), la vie d’un espion est plus banale que ce que l’on voit dans les films. Elle est coincée à un bureau, et la chose la plus excitante dans sa vie est d’aller à une soirée karaoké, plutôt que d’infiltrer des installations de haute technologie ou autre chose du genre. Eve est mise à contribution dans une affaire beaucoup plus passionnante, lorsque quelqu’un assassine un politicien russe et qu’elle en déduit – à juste titre – que le tueur est une femme. Bientôt, elle se retrouve sur la piste du tueur, Villanelle (Jodie Comer), une psychopathe sans conscience très douée, qui s’intéresse de près à cette femme et veut la traquer. Mêlant drame, humour et manigances d’espions, Killing Eve est un thriller psychologique exceptionnel, construit autour d’une relation compliquée de type « chat et souris ».

Hulu

Sons of Anarchy

Le gang de motards des Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (alias SAMCRO) arrondit ses fins de mois en faisant circuler des armes et en subvertissant la loi à tout bout de champ. Cependant, lorsque le jeune vice-président Jax Teller (Charlie Hunnam) découvre le journal intime de son défunt père, il commence à remettre en question les décisions commerciales de SAMCRO. Cela met Jax en désaccord avec son beau-père Clay Morrow (Ron Perlman), qui préside le club. La série raconte l’histoire des efforts de Jax pour maintenir l’unité du club, tout en conciliant sa vie de famille.

Hulu

Veronica Mars

Les fans ont été très mécontents de l’annulation anticipée de cette série pour adolescents diffusée de 2004 à 2007. Depuis, ses adeptes n’ont cessé de croître, donnant même naissance à un film en 2014 et à une nouvelle saison de huit épisodes en 2019. La série met en vedette Kristen Bell dans le rôle de Veronica, une lycéenne qui travaille de nuit comme détective privé avec son père détective.

Hulu

Ramy

Chaque jour, le monde du streaming est inondé de comédies introspectives, axées sur les personnages, et si le format de Ramy est très familier, il possède une qualité qui le distingue. Le personnage éponyme (interprété par l’humoriste Ramy Youssef) n’est pas seulement un millénaire confronté aux aléas du travail et des rencontres au XXIe siècle. Il est également musulman, et il essaie de mener une vie morale dans une époque très libérale.

Ramy se penche sur les ambiguïtés et le désordre de ses propres croyances : il n’est pas à l’aise pour embrasser une femme musulmane lors de son premier rendez-vous, mais sort avec des non-musulmans, ce qui lui vaut les reproches de ces derniers. C’est une série avec une perspective unique et une volonté de présenter ses personnages sous un jour peu flatteur.

Hulu

Nathan pour vous

La vie est dure pour les propriétaires de petites entreprises, et si votre entreprise est en difficulté, il y a un homme à qui vous pouvez demander de l’aide : Nathan Fielder (qui joue une version fictive de lui-même), un consultant avec une mallette métaphorique pleine d’idées marketing bizarres et une certaine phobie sociale. Lorsqu’un chef d’entreprise ordinaire se retrouve dans une situation difficile, Fielder entre dans leur vie comme un Rumpelstiltskin maladroit, prêt à résoudre leurs problèmes d’une manière bizarre. Nathan For You est un brillant « mockumentary », où les cascades marketing farfelues de Nathan déconcertent les gens ordinaires.

Hulu

Catch-22

Adapter une grande œuvre littéraire – et particulièrement une œuvre aussi élégante que Catch-22 de Joseph Heller – à l’écran est une tâche qui peut s’avérer décourageante, mais George Clooney et sa compagnie y sont parvenus – et avec plus ou moins de succès – dans cette mini-série en quatre parties. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, Catch-22 suit Yossarian (Christopher Abbott), un bombardier américain qui cherche désespérément à quitter la guerre. Pour ce faire, il veut profiter de la politique de l’armée qui consiste à renvoyer tout soldat souffrant d’aliénation mentale. Malheureusement, le désir de Yossarian d’être réformé pour cause de folie est paralysé par la clause de non-retour de l’armée : toute personne démente peut demander à être réformée, mais toute personne qui demande à être réformée est manifestement rationnelle. Yossarian continue donc à piloter ses avions, et ses supérieurs augmentent le nombre de missions nécessaires pour mettre fin à la guerre, qui semble loin d’être terminée. Catch-22 est un examen très drôle des horreurs de la bureaucratie (et de la guerre), avec un casting brillant qui comprend, outre Abbott, George Clooney, Kyle Chandler, Hugh Laurie et Julie Ann Emery.

Hulu

The Venture Bros.

The Venture Bros. est une exploration hilarante (et, parfois, déprimante) de la vie, dans un monde rempli de personnages hauts en couleur. Conçu à l’origine comme une parodie des séries d’aventures des années 1960 (Jonny Quest), The Venture Bros. se concentre sur le Dr Rusty Venture (James Urbaniak), un garçon aventurier autrefois célèbre qui a grandi pour devenir un scientifique raté et le propriétaire de la société de son père. Il y a aussi ses deux fils, Hank (Christopher McCulloch) et Dean (Michael Sinterniklaas), et son garde du corps, l’agent secret/machine à tuer Brock Samson (Patrick Warburton). Le spectacle suit la famille à travers diverses aventures, en passant par différents genres et structures d’histoires. L’humour est bizarre, mais souvent brillant : un épisode particulièrement drôle réimagine le Scooby gang en un groupe de fanatiques toxicomanes, mais ce qui fait vraiment la différence, c’est la façon dont la série a construit un vaste monde rempli de personnages récurrents et bizarres, et dont les relations évoluent au fil du temps.

Hulu

Meilleures choses

L’ère de la sitcom subversive se poursuit avec Better Things, une comédie sombre et caustique sur le vieillissement et l’éducation des enfants. La série suit Sam Fox (Pamela Adlon), une actrice qui se bat pour élever seule ses trois enfants à Los Angeles.

Sam jongle avec ses tentatives pour faire avancer sa carrière et aller de l’avant avec ses filles, qui présentent chacune leurs propres difficultés. Sans aucun doute, Better Things montre les aspects désordonnés et déprimants de la parentalité que les autres sitcoms passent sous silence.

HULU

Clé & ; Peele

Avec les anciens membres de MADtv Keegan-Michael Key et Jordan Peele, cette série est une collection de scènes aventureuses qui mêlent humour absurde et critique sociale.

Par exemple, il existe un sketch dans lequel des présentateurs de journaux télévisés blancs se plaignent des dangers du « verglas » dans les rues la nuit, au grand dam de leurs collègues noirs.

Cependant, toutes les scènes ne sont pas politiques, parfois elles s’affolent simplement à propos du dernier film de Liam Neeson. De plus, les deux animateurs apportent une énergie maniaque et se donnent à fond dans des rôles variés.

Hulu

It’s Always Sunny in Philadelphia (en anglais)

Rob McElhenney, Glen Howerton et Charlie Day, qui ont également créé et écrit la série, incarnent trois meilleurs amis qui se détestent, tandis que Kaitlin Olsen et Danny Devito complètent le casting dans le rôle de Dee et Frank.

Le groupe se retrouve souvent dans les situations les plus absurdes alors que les membres pénètrent sur le terrain de la comédie irrévérencieuse pour laquelle la série est connue, généralement à la suite de leurs propres échecs.

Hulu

Le temps de l’aventure

Adventure Time a rassemblé un énorme public au cours de ses six saisons, ce qui en fait un classique contemporain pour les adultes comme pour les enfants.

Les histoires des meilleurs amis de Jake et Finn dans le pays magique de Ooo valent le coup d’œil. Que le duo protège le pays d’un méchant (et incompris) Roi des glaces ou qu’il aide un jeune vampire, Adventure Time capte un sens de l’aventure et du divertissement, tout en apportant une subtile maturité, destinée à un public plus âgé.

Hulu

Broad City

Ilana et sa meilleure amie Abbi sont deux femmes de 29 ans qui vivent à New York. Abbi est une artiste en difficulté qui travaille dans un gymnase tout en essayant de faire décoller sa carrière. Ilana, en revanche, fait tout pour éviter de travailler et s’adonne à toutes sortes de distractions agréables, dont quelques escapades sexuelles et la consommation de grandes quantités de marijuana.

Les deux sont souvent entraînés dans des scénarios loufoques, souvent à la suite d’une des intrigues mal conçues d’Ilana. Broad City a reçu les éloges de la critique pour son écriture intelligente et son message subtil mais efficace d’émancipation féminine.

Hulu

Arrested Development

Arrested Development, de Ron Howard et Mitchell Hurwitz, a été un succès critique sur toute la ligne.

Jason Bateman, Will Arnett et Michael Cera jouent les membres de la famille Bluth, une famille hautement dysfonctionnelle vivant à Newport Beach, en Californie. La série se concentre sur Michael Bluth (Bateman) qui est obligé d’aider ses parents excentriques après que l’entreprise familiale ait été attaquée.

Hulu

Black-ish

Black-ish, de ABC, est l’une des séries qui ont émergé lors de la dernière renaissance des comédies, qui semble mettre l’accent sur des points de vue différents que l’on ne voit pas habituellement à la télévision.

Cette sitcom particulière suit les Johnsons, une famille de la classe moyenne supérieure des États-Unis d’Amérique. Les parents Dre (Anthony Anderson) et Rainbow (Tracee Ellis Ross) tentent d’élever leurs enfants, dont ils craignent qu’ils ne grandissent dans un environnement très différent du leur.

Offre un regard critique sur les questions de race et d’identité dans l’Amérique contemporaine avec des touches comiques.

Hulu

Futurama

Bien qu’elle n’ait pas atteint la même popularité que son grand frère rival, Les Simpsons, la série de dessins animés de Matt Groening, Futurama, a établi une identité propre en tant que vision amusante et même poignante du futur.

La série suit Philip J. Fry (Billy West), un livreur qui tombe sur une capsule cryogénique et se réveille mille ans dans le futur. Il finit par travailler pour une société de livraison interplanétaire, avec une variété de personnages hauts en couleur, dont Cyclops Steely Leela (Katey Sagal) et Robot Bender (John DiMaggio). Futurama est une comédie créative et loufoque, et dispose d’un casting incroyable d’énergumènes qui rebondissent les uns sur les autres.

Hulu

Firefly

Joss Whedon, avant l’univers Marvel, était connu pour avoir créé des séries télévisées mémorables telles que Buffy contre les vampires et Firefly.

Et la vérité est que cette dernière, bien qu’elle n’ait duré qu’une saison, a captivé un large public. Cette série de science-fiction se déroule juste après une guerre civile interplanétaire où la vie ressemble à l’Ouest américain.

La série est bien connue pour ses personnages, dont Mal Reynold, joué par Nathan Fillion, qui est sans doute le criminel de l’espace le plus cool depuis Han Solo.

Hulu

Cowboy Bebop

L’anime est souvent considéré comme un genre de niche. Cependant, il existe des exemples de percées qui transcendent le genre.

Cowboy Bebop est un bon exemple. Situé au début de la colonisation du système solaire par l’humanité, un groupe irrégulier de chasseurs de primes dirigé par Spike Spiegel (Steven Blum) finit par capturer les criminels les plus recherchés, tout en essayant d’éviter la loi et les puissantes organisations criminelles. Cette série a été saluée comme l’une des meilleures séries animées jamais réalisées.

Hulu

Star Trek : The Original Series

Peu de franchises ont une base de fans aussi importante que celle de Star Trek. La série originale met en scène William Shatner et Leonard Nimoy dans les rôles emblématiques du capitaine Kirk et de l’officier Spock, respectivement.

Hulu

Star Trek : The Next Generation

Star Trek, The Next Generation a duré environ sept saisons, de 1987 à 1994.

Patrick Stewart incarne ici le capitaine Jean-Luc Picard qui guide le vaisseau spatial Enterprise à travers la galaxie à la recherche de nouvelles vies et civilisations. Il a fait de la franchise Star Trek l’un des meilleurs univers de science-fiction à la télévision ou au cinéma.

Hulu

Harlots



Ce drame suit Margaret Wells (Samantha Morton), une maquerelle qui dirige une maison close dans le Londres du 18e siècle. Soucieuse de grimper dans l’échelle sociale et d’éviter les autorités, Margaret s’installe sur le territoire de son ancienne patronne, la maquerelle de la classe supérieure Lydia Quigley (Lesley Manville), ce qui déclenche une guerre entre les deux. Ses filles, Charlotte (Jessica Brown Findlay) et Lucy (Eloise Smyth), qu’elle a poussées à la prostitution, sont prises dans les combines de Margaret. Malgré le sujet, Harlots est une série sur la dynamique du pouvoir sur le lieu de travail et sur la façon dont la hiérarchie transforme même le sexe en une transaction froide. Drame complexe aux personnages intrigants, Harlots s’adresse à ceux qui aiment le côté obscur des drames historiques.

Hulu

Twin Peaks

Dans la ville tranquille de Twin Peaks, le meurtre soudain et tragique d’une lycéenne, Laura Palmer, déclenche une série d’événements qui mettent la ville sens dessus dessous. L’agent du FBI Dale Cooper (Kyle McLaughlin) fait équipe avec le shérif local Harry Truman (Michael Ontkean) pour résoudre le meurtre et mettre au jour un imbroglio compliqué qui frise le surnaturel. Twin Peaks fait partie des œuvres les plus emblématiques du réalisateur David Lynch, mais la série n’a duré que deux courtes saisons. Malgré cela, elle a produit des épisodes intemporels. Mais les fans seront ravis d’apprendre que la série est de retour avec de nouveaux épisodes après 25 ans, il n’y a donc pas de meilleur moment pour revisiter ce classique éphémère.

Hulu

Plus de streaming : Amazon Prime | Hulu | Disney Plus |HBO | Netflix

Recommandations de la rédaction