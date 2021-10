Les meilleures séries et documentaires sportifs

La grandeur, la douleur et l’inspiration : c’est ce que l’on retrouve dans les productions sur le thème du sport avec des personnages comme Messi, Maradona, Pistorius et Alex Ferguson. Et si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques-unes des meilleures séries et documentaires sportifs que vous pouvez apprécier dès maintenant.

L’offre étant très variée, nous mettrons ce guide à jour afin que vous trouviez toujours un contenu qui vous plaise, quel que soit votre sportif préféré ou l’équipe que vous aimez.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nom d’Alex Ferguson est lié à la grandeur de Manchester United. Ce documentaire réalisé par son fils, Jason Ferguson, retrace la vie du manager et du joueur écossais, sans omettre le processus de rétablissement qu’il a traversé après une hémorragie cérébrale en 2018. En plus du matériel d’archives, le travail audiovisuel comprend des entretiens avec Ferguson lui-même et avec des personnes de son entourage.

Réalisé par le cinéaste Asif Kapadia, auteur de documentaires très médiatisés comme Amy et Senna, ce film contient une partie des plus de 500 heures d’images inédites et se concentre sur la période où la star argentine a été transférée du Barça au Napoli en 1984. Le film documentaire a été projeté hors compétition au Festival international du film de Cannes 2019.

Il s’agit d’un documentaire en six parties qui examine l’impact du football sur le monde. « Cette série mondiale raconte une histoire unique du jeu et de son pouvoir d’unir des pays, d’inspirer des générations et de captiver des milliards de personnes », peut-on lire dans sa description. L’épisode intitulé « Awe » tente d’expliquer pourquoi Messi est un tel phénomène, à travers les témoignages de Guardiola et d’autres protagonistes de la société et du sport.

Des triomphes obtenus aux blessures surmontées, en passant par sa découverte du bouddhisme, voici une approche de la vie et de la carrière de Roberto Baggio, icône du football italien et mondial. L’acteur Andrea Arcangeli donne vie à l’ancienne star de la Juventus et de la Fiorentina, qui a changé le football italien par son jeu, selon Letizia Lamartire (Baby), la réalisatrice du film de 90 minutes.

Antoine Griezmann, le joueur talentueux qui n’a pas été sans controverse dans sa carrière professionnelle, est dépeint dans ce film documentaire de seulement 60 minutes. La prémisse de la production est simple : malgré une stature qui ne correspond pas aux normes du terrain de football, Griezmann est devenu l’un des meilleurs footballeurs de la planète et un champion du monde.

Les fans de football anglais associent immédiatement le nom de Steven Gerrard à Liverpool, et ce n’est pas étonnant, car sa loyauté et son engagement ont toujours été évidents au sein du club. Ce documentaire retrace les grands moments, mais aussi les échecs de Gerrard, sous l’œil attentif de Sam Blair, qui a également réalisé Maradona ’86.

L’équipe historique d’Angleterre est suivie dans cette série documentaire, notamment après sa victoire en Premier League et pendant sa saison 2017-2018, qui a battu tous les records. L’histoire commence par les recrutements effectués pour renforcer l’équipe après que le manager « Pep » Guardiola ait connu sa première période sans trophée. Évidemment, des images exclusives du vestiaire de Manchester City sont fournies.

Qu’est-ce qui se cache derrière le succès de l’une des plus grandes stars de la NBA ? Le but de cette docusérie est précisément de retracer les moments clés du triomphe des Chicago Bulls, notamment la saison 1997-1998, ainsi que les joueurs qui ont fait rêver des milliers de spectateurs, de Michael Jordan à Scottie Pippen. La production de 10 épisodes est une collaboration entre Netflix et le réseau sportif ESPN. Que vous soyez un fan de basket ou non, The Last Dance a tous les éléments pour garder les téléspectateurs scotchés au canapé.

Cette série documentaire pourrait être réalisée pour les fans du Real Madrid et pour ceux qui admirent l’ancien capitaine Sergio Ramos. La caméra pénètre dans la maison du joueur pour montrer ce qui le passionne en dehors du terrain. On peut ainsi voir sa famille et ses loisirs, comme la musique et les chevaux. La production se compose de deux saisons.

Matchday emmène les téléspectateurs dans le vestiaire de l’équipe azulgrana espagnole pour enregistrer des moments uniques de joueurs comme Leo Messi, Luis Suárez, Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Arthur Melo et Arturo Vidal. Dans cette série documentaire, les amateurs de sport peuvent profiter de huit épisodes axés sur huit matchs clés de la saison 2018-2019. Grâce à l’alliance entre le Barça et Netflix, les utilisateurs d’Argentine, du Brésil, du Mexique, du Chili, de Colombie, du Pérou, d’Uruguay et du Canada pourront regarder cette production à partir de fin avril 2020 sur la plateforme de vidéo en streaming.

Les fans de l’équipe argentine emblématique trouveront dans cette docusérie, composée de seulement quatre épisodes, un regard plus attentif sur l’équipe en route vers la Superliga 2018. Au départ, il ne s’agissait que d’illustrer la préparation de la pré-saison. Cependant, tout a été étendu à ce qui était le bicampeonato de Boca Juniors, il y a donc du matériel de la Bombonera et de certains jeux dans lesquels l’équipe était à l’extérieur.

Et pendant que nous sommes sur le sol argentin, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à cette série de fiction basée sur la vie de Carlos Tevez, le joueur qui a joué pour des clubs comme la Juventus, Manchester City, Manchester United et, bien sûr, Boca Juniors. La production se concentre sur les difficultés que Tevez a connues pendant son enfance à Fuerte Apache, un bidonville en Argentine, avant de devenir une légende du football.

Pour comprendre l’importance de Michael Robinson, ex-footballeur et communicateur, il suffit de voir le nombre de légendes du sport – de Rafael Nadal à Iker Casillas – qui ont participé à Informe Robinson, l’émission diffusée d’abord sur Canal+ puis sur Movistar+. Il ne faut pas non plus oublier l’inoubliable récit de Robinson sur « Le double K, histoire d’une rivalité », la confrontation entre les joueurs d’échecs Anatoly Kárpov et Garry Kaspárov.

Prime Video propose un documentaire sur le Real Madrid. Campo de estrellas offre un regard intime sur la vie de plusieurs membres de l’équipe du Real Madrid – à la fois basketteurs et footballeurs – et présente également des interviews d’amis et de membres de la famille qui rendent compte de ce que chaque joueur traverse pour réaliser son rêve. Selon Amazon, cette production représente son ambition d’apporter le meilleur contenu en langue espagnole à ses clients hispanophones.

Un autre portrait, cette fois de l’une des grandes équipes italiennes, qui suit son parcours durant la saison 2017-2018, avec des séquences sur et en dehors du terrain. Un arrêt spécial est également prévu pour l’un des moments les plus emblématiques du football italien : les adieux du capitaine Gianluigi Buffon, après 17 ans d’histoire avec le club. La série documentaire se compose de deux parties.

Si le jour du match figure déjà sur votre liste, vous êtes probablement un fan du Barça. Alors vous devriez également considérer Barça Dreams, un documentaire qui raconte l’histoire et la philosophie de l’une des équipes les plus adorées et les plus victorieuses du monde. La production présente des témoignages d’analystes, d’entraîneurs et de joueurs qui ont joué pour l’équipe.

En quatre épisodes, ce documentaire se concentre sur Oscar Pistorius – le volleyeur paralympique et olympique sud-africain – qui a tué sa petite amie, Reeva Steenkamp, en 2013. Réalisée par Vaughan Sivell (M. Calzaghe), la production raconte l’enfance de l’athlète, les événements clés du procès et la mort de Steenkamp dans le contexte de la société sud-africaine.

Pour ce documentaire, Netflix s’est associé à la Formule 1. Le premier volet traite de la saison 2018 de la série reine du sport automobile, tandis que le troisième aborde également les vicissitudes engendrées par la menace du COVID-19. L’objectif est de donner aux fans de ce sport un accès exclusif aux pilotes, aux directeurs d’équipe et aux propriétaires, et surtout de les faire participer à l’excitation et au suspense sur et autour de la piste. Les tranches sont composées de 10 épisodes chacune.

L’équipe de football sud-américaine cherche à regagner la confiance d’une base de fans mécontents, son objectif est donc de remporter la Copa America 2019 à domicile, cependant, elle devra d’abord montrer sa supériorité face aux équipes du Paraguay, de l’Argentine et du Pérou. La production en cinq parties raconte une histoire de fraternité et emmène les fans dans les vestiaires et les séances d’entraînement de l’équipe brésilienne.

D’une durée de 28 minutes seulement, cette production raconte l’histoire de la Mexicaine María Lorena Ramírez, une jeune femme d’origine tarahumara reconnue internationalement, puisqu’elle participe à divers ultra-marathons, dans lesquels elle obtient d’excellents résultats. Réalisé par Juan Carlos Rulfo, le documentaire offre un portrait approfondi de la jeune femme de 25 ans, de la raison pour laquelle elle court à celle pour laquelle elle ne porte pas les vêtements de sport « appropriés » à cette discipline.