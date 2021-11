Netflix a commencé à créer ses propres séries originales en 2013, et son premier gros succès a été House of Cards, suivi d’un véritable coup de vent de productions de la stature (et de la notoriété) de Stranger Things, The Crown, Lady Gambit, Mindhunter et bien d’autres. De nos jours, il en existe tellement et de si bonne qualité qu’il peut être épuisant de se décider pour un seul. Mais ne souffrez pas ! Nous avons établi une liste unique les meilleures séries originales de Netflix disponible dès maintenant.

La deuxième saison de cette série d’horreur surnaturelle basée sur la série de bandes dessinées du même nom est disponible dès le vendredi 22. Elle commence après le meurtre de Rendell Locke, après quoi sa femme veuve et ses trois enfants emménagent dans la maison familiale, Keyhouse, pour prendre un nouveau départ. Là, les enfants découvrent des clés mystérieuses qui ouvrent des portes menant à des aventures magiques. Mais il y a aussi un démon qui essaie de mettre la main sur les clés. La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison.

Rotten Tomatoes : 77%

Sexe : Science-fiction, Fantasy, Drame, Mystère.

Cast : Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones

Créateur : Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite

L’un des titres récents les plus controversés de la liste des séries originales de Netflix. Dans You, nous voyons Joe Goldberg (Penn Badgley), un libraire qui a une envie malsaine de prendre le contrôle lorsqu’il tombe amoureux d’une cliente. Succès surprise pour Netflix, le drame psychologique est basé sur le roman de Caroline Kepnes et a donné naissance à une deuxième saison à succès, dans laquelle Joe déménage de New York à Los Angeles, et l’actrice de la franchise The Haunting, Victoria Pedretti, rejoint le casting. La troisième saison emmènera la série dans des endroits encore plus sombres et plus sanglants, alors que Joe tente de trouver un équilibre entre ses nouvelles responsabilités et son sinistre passé. Troublante, tendue et tordue, la série continue de susciter l’enthousiasme de ses hordes de fans, qui célèbrent la première de sa troisième saison.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Mystère, Suspense

Cast : Penn Badgley, Victoria Pedretti, Shalita Gran

Créateur : Greg Berlanti, Sera Gamble

Éducation sexuelle

La troisième saison de cette comédie dramatique britannique populaire sur les élèves, leurs parents et le personnel d’un établissement secondaire qui doivent faire face à l’intimité sexuelle est maintenant disponible. Avec un casting de stars comprenant Gillian Anderson et Asa Butterfield, le personnage central est Otis (Butterfield), un jeune homme au début de l’adolescence et confronté à la situation embarrassante d’avoir une mère aux mœurs légères (Anderson) qui travaille comme sexologue. Les deux premières saisons ont fait l’objet de critiques élogieuses, qualifiant le film de « virée délirante parmi un groupe d’adolescents dont les mésaventures sexuelles sont si soigneusement mises en scène que les adultes pourraient en tirer une ou deux leçons ».

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : Comédie

Cast : Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Créateur : Laurie Nunn

Femme de ménage

Dans Maid, Margaret Qualley joue le rôle d’une jeune femme qui fuit une relation abusive avec sa petite fille et trouve un emploi de femme de ménage, tout en construisant un meilleur avenir pour elle et son enfant. Cette série limitée de 10 épisodes – il n’y aura pas de deuxième saison – s’inspire du livre Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land. Jusqu’à présent, le film a reçu d’excellentes critiques, saluant le traitement des questions sensibles et l’excellente performance de Qualley.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Drame

Cast : Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson

Créateur : Molly Smith Metzler

Le jeu du calamar

Oui, tout le monde en parle, et si vous ne l’avez pas encore vu, il y a fort à parier que vos amis vous prennent pour un cinglé. Cette série sud-coréenne de type Battle Royale est discrètement devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix dès la première semaine, selon le PDG du service de streaming, offrant au public une autre histoire d’individus moyens poussés à bout dans une compétition mortelle remplie de jeux familiers et de mystères étranges à chaque tournant. Tous les concurrents veulent une part de l’énorme prix en espèces de la compétition, mais comme les jeux deviennent de plus en plus mortels, la question est la suivante : quelqu’un survivra-t-il pour prendre l’argent ?

Rotten Tomatoes : 93%

Genre : Mystère, Suspense

Cast : Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Yeong-su, Wi Ha-joon

Créateur : Hwang Dong-hyuk

Messe de minuit

Mike Flanagan a créé The Haunting of Hill House, et il est également responsable de cette histoire d’un prêtre mystérieux et d’un jeune homme au passé douteux qui arrivent sur une île perdue, où une série d’événements surnaturels commencent à se produire. Les prétendus miracles amènent les habitants à réexaminer leurs croyances religieuses et spirituelles, tout en se demandant quel est le secret du prêtre pour revitaliser la communauté naissante. Les critiques de la première saison sont très positives, décrivant la série comme une « méditation ambitieuse sur le deuil et la foi, aussi belle qu’obsédante ».

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Horreur

Cast : Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Rahul Kohli

Créateur : Mike Flanagan

Frapper et courir

Après la mort tragique de sa femme, victime d’un délit de fuite, un homme commence à croire que peut-être rien n’était un accident. En cherchant la vérité, il démêle une toile de mensonges et de dangereux secrets, mettant en danger à la fois sa famille et lui-même, et en arrivant à douter de qui était vraiment sa femme. Avec un décor qui va de New York à Tel Aviv, la première saison de cette série est une course folle d’intrigues et de suspense.

Rotten Tomatoes : 71%

Sexe : Suspense

Cast : Lior Raz, Lior Ashkenazi, Sanaa Lathan, Kaelen Ohm

Créateur : Avi Issacharoff, Dawn Prestwich, Lior Raz, Nicole Yorkin

Le président

Créée par Amanda Peet, David Benioff et D.B. Weiss (Game of Thrones), cette mini-série (comédie dramatique) met en scène Sandra Oh dans le rôle de la première femme non blanche à être nommée présidente du département d’anglais d’une grande université. À ce poste, elle est dépassée par les problèmes auxquels l’institution est confrontée, notamment les exigences et les attentes du département d’anglais lui-même. La première saison comprend six épisodes.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : Comédie, Drame

Cast : Sandra Oh, Jay Duplass, Bob Balaban, Nana Mensah, Everly Carganilla

Créateur : Amanda Peet, Annie Julia Wyman

Chemin de la Luciole

Katherine Heigl et Sarah Chalke jouent les vedettes de cette série dans le rôle d’amies inséparables qui partagent un lien spécial de l’adolescence à la quarantaine. Il s’agit d’une belle histoire d’amitié, où Tully et Kate se soutiennent mutuellement alors qu’elles traversent des joies, des difficultés et des changements de vie, se traitant toujours comme de véritables âmes sœurs. Défini comme un drame romantique, il est basé sur le roman du même nom de Kristin Hannah.

Rotten Tomatoes : 47%

Sexe : Drame

Cast : Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson, Beau Garrett, Ali Skovbye

Créateur : Maggie Friedman

Never Have I Ever

Inspirée de l’enfance de Mindy Kaling, cette série/comédie est centrée sur Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), une jeune fille indienne américaine de première génération qui grandit dans l’Amérique moderne. Alors que Devi veut faire mieux à l’école, sa communauté et ses émotions ne lui rendent pas la tâche facile. Never Have I Ever est une série destinée aux familles, et elle regorge de personnages et de thèmes amusants et originaux.

Rotten Tomatoes : 95%

Gen : Comédie

Cast : Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani

Créateur : Mindy Kaling, Lang Fisher

Lupin

Omar Sy incarne Assane Diop, un nouveau personnage inspiré du voleur français classique Arsène Lupin dans cette mise à jour moderne qui rappelle fortement Sherlock. Suite à une injustice infligée par une riche famille, Diop entreprend de venger son père en utilisant toute la ruse dont il dispose. Gentleman, voleur et maître du déguisement, Diop utilise son charme et son habileté pour déjouer ses ennemis et poursuivre sa quête de vengeance.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : Drame

Cast : Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme

Créateur : George Kay

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson

Vous pourriez aimer Je pense que vous devriez partir… mais vous pourriez aussi le détester. Dans tous les cas, il ne vous laissera pas indifférent. Tim Robinson est la vedette de cette série de comédies à sketches qui est à peu près aussi bizarre qu’une comédie à sketches puisse l’être. Le principe général : Tim Robinson et un invité visent quelqu’un, le ridiculisent et le mettent tellement mal à l’aise qu’il est obligé de s’en aller. Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne – comme s’asseoir à côté de quelqu’un dans un avion ou lors d’un premier rendez-vous et recevoir le traitement attendu – qui donnent lieu à des interactions vraiment étranges et gênantes, mais aussi très drôles.

Rotten Tomatoes : 96%

Genre : Comédie

Cast : Tim Robinson, Andy Samberg, Ashleigh Nicole Johnson

Créateur : Tim Robinson, Zach Kanin

Dent sucrée

La bande dessinée de fantasy noire Sweet Tooth de Jeff Lemire sera adaptée à l’écran en juin prochain, avec Iron Man lui-même – Robert Downey Jr. comme l’un des producteurs exécutifs. La série se déroule dans un monde post-apocalyptique où la naissance d’enfants mi-humains, mi-animaux détient la clé de l’avenir de l’humanité pour certains… et sa destruction imminente pour d’autres. La série Netflix suit Gus, un garçon né avec des traits de cerf, qui s’embarque dans un voyage périlleux à travers le pays.

Le géant du streaming a placé de grands espoirs dans cette série que vous pouvez désormais apprécier.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Fantaisie, Drame

Cast : Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar

Créateur : Susan et Robert Downey Jr.

Lucifer

Parfois, il y a des séries qui commencent tranquillement et qui, petit à petit, grandissent et prennent de l’ampleur au fil des saisons. Ils étaient plus d’un, au début, à mettre Lucifer au même niveau que Castle ou Bones, mais aujourd’hui, personne ne peut nier le succès que l’œuvre de Tom Kapinos a atteint en tant que telle. Cette série, diffusée à l’origine sur la Fox, a été annulée après trois saisons, puis reprise par Netflix pour une quatrième et une cinquième. La seconde moitié de la saison 5 est maintenant disponible. Et alors que cela était censé être la fin de l’histoire pour Satan… pardon : Lucifer Morningstar (Tom Ellis), les fans sont désormais nombreux et en veulent plus.

Rotten Tomatoes : 86%

Sexe : Fantaisie, Drame

Cast : Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Créateurs : Tom Kapinos

Master of None

Si vous n’avez jamais vu un épisode de Master of None, vous pourriez être surpris de voir Aziz Ansari s’écarter de son style comique caractéristique – à savoir : fort, ridicule et bête – et agir dans un autre registre. La série suit Dev Shah (Ansari), un acteur pas très connu vivant à New York (puis, plus tard, en Italie), qui essaie simplement de survivre. Master of None offre une vision unique et honnête de la comédie, qui repose moins sur le burlesque et plus sur les situations.

Certains épisodes sont drôles, tandis que d’autres sont plutôt tristes, bien que la plupart d’entre eux soient très bien écrits et naturels. Noël Wells et Eric Wareheim apparaissent également dans la série, et si le jeu des acteurs peut parfois sembler un peu tendu (surtout dans la première saison), l’écriture vive d’Ansari et ses performances identifiables (il a remporté un Golden Globe) font vraiment avancer la série. Les parents d’Aziz apparaissent aussi, remarquez, comme les parents de Dev dans plusieurs segments amusants, faisant preuve de compétences comiques qui doivent être héréditaires. Une troisième saison très attendue a débuté en mai 2021, avec la primée Lena Waithe dans le rôle titre.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Comédie

Cast : Aziz Ansari, H. Jon Benjamin, Eric Wareheim

Créateur : Aziz Ansari, Alan Yang

Ombre et os

Il s’agit de l’adaptation en série télévisée de la célèbre trilogie Grisha de Leigh Bardugo. Shadow and Bone a été présenté comme le plus grand lancement de série de Netflix en 2021, et jusqu’à présent, le mouvement semble très bien se dérouler. L’histoire se déroule dans un monde où la guerre règne et où Alina Starkov, une orpheline, commence à s’entraîner pour devenir un soldat magique connu sous le nom de Grisha. Combinant la magie et la fantaisie, une histoire captivante et un groupe de personnages divers, les espoirs sont grands pour cette série, qui compte huit épisodes dans sa première saison. Jusqu’à présent, il a été très bien accueilli par les critiques et les téléspectateurs, qui sont déjà accrochés par le premier épisode.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : Fantaisie

Cast : Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

Créateur : Eric Heisserer

Bridgerton

Les romans d’amour Bridgerton de Julia Quinn sont devenus une série originale en vogue sur Netflix, grâce au showrunner Chris Van Dusen et à la méga-productrice Shonda Rhimes. Il s’agit d’un récit d' »histoire alternée », centré sur la famille Bridgerton et ses huit enfants, qui se disputent les postes et les partenaires romantiques dans la haute société londonienne. En particulier, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) est poursuivie par plusieurs prétendants potentiels, bien qu’elle ait peut-être l’œil sur Simon Basset (Régé-Jean Page), le duc d’Hastings. Mais il y a des obstacles majeurs sur son chemin.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Romance, Drame

Cast : Adjoa Andoh, Phoebe Dynevor, Lorraine Ashbourne, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey

Créateur : Chris Van Dusen

Amour, Mort et Robots

Love, Death & Robots est en fait né comme un reboot du film d’animation Heavy Metal, et ce avant d’atterrir sur Netflix comme une série de dessins animés d’anthologie pour adultes. Dans ce format, des thèmes tels que la sexualité, la moralité, la romance et d’autres encore sont explorés dans des courts métrages très vivants, dont le style visuel varie considérablement. De nombreux artistes ont prêté leur voix à ces courts métrages, dont Gary Cole, Mary Elizabeth Winstead, Nolan North, John DiMaggio et bien d’autres. Une deuxième saison de courts métrages débutera le 14 mai, mais la première saison à elle seule a valu à Love, Death & Robots une place sur cette liste.

Rotten Tomatoes : 77%

Sexe : Science-fiction

Cast : N/A

Créateur : Tim Miller

Les Irréguliers

Cela peut vous sembler étrange, mais des crimes surnaturels sont commis dans tout le Londres victorien. Un groupe d’adolescents inadaptés se présente alors pour aider le Dr Watson et Sherlock Holmes à enquêter. Et bien : ils font – et très bien – tout le travail difficile… Mais à votre avis, qui finit par s’attribuer tout le mérite ? L’ineffable Sherlock, bien sûr. Cet excellent drame policier britannique est une nouvelle (parmi les nombreuses séries et films) basée sur l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, et comprend huit épisodes dans sa saison inaugurale.

Rotten Tomatoes : 78%

Sexe : Mysterio, Crime, Surnaturel

Cast : McKell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw

Créateur : Tom Bidwell

Ginny & ; Géorgie

Ne manquez pas la première saison de ce drame sur une jeune fille de 15 ans, Ginny, et sa vie dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre avec sa mère Georgia, 30 ans, célibataire (et plutôt libre d’esprit) et son jeune frère Austin. Alors que la famille tente de commencer une nouvelle vie, elle découvre que les choses ne sont pas si faciles lorsqu’on essaie de repartir à zéro. Définie par Rolling Stone comme la « nouvelle Gilmore Girls », nous vous assurons que si vous étiez un fan de Lorelei et Rory, cette série sera autant pour vous que pour la génération qui vous suit.

Rotten Tomatoes : 68%

Sexe : Comédie

Cast : Antonia Gentry, Brianne Howey, Diesel La Torraca

Créateur : Sarah Lampert

La fin du monde de F***ing

Une des nombreuses acquisitions notables de Netflix, The End of the F***ing World est une série britannique adaptée de la série de bandes dessinées primée du même nom. L’histoire suit deux jeunes marginaux de 17 ans, James et Alyssa, qui partent à la recherche du père d’Alyssa, dont ils sont séparés. Cependant, James est assez convaincu qu’il est, au fond, un psychopathe, et pense qu’il est peut-être temps d’arrêter de tuer des animaux et de commencer à tuer des humains. Et bien sûr : Alyssa est une cible merveilleuse.

Rotten Tomatoes : 93%

Sexe : Comédie, Drame

Cast : Alex Lawther, Jessica Barden, Wunmi Mosaku

Créateur : Charles Forsman

Le gambit de la reine

L’un des plus gros succès de Netflix en 2020. Basée sur le roman du même nom écrit par Walter Tevis en 1983, cette mini-série dramatique raconte l’histoire d’une jeune orpheline dotée d’un talent unique pour les échecs. Au fur et à mesure qu’elle se développe et se perfectionne, et même si on la qualifie d’enfant prodige, elle devient obsédée et accro à l’idée de gagner le Grand Maître des échecs. La série ne comptera que six épisodes, un nouveau format qui semble correspondre à la nouvelle vision commerciale de Netflix. Les critiques l’ont abandonné, et si vous aimez les échecs, vous ne pouvez le manquer pour rien au monde. La note de 100% de Rotten Tomatoes n’est pas une coïncidence.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre :Drame

Cast : Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster

Créateur : Allan Scott

Tiger King : Meurtre, mutilation et folie

Aujourd’hui, les documentaires sur les vrais crimes sont devenus le genre emblématique de l’ère du streaming, et Tiger King est probablement le plus populaire du moment. L’histoire commence lorsque le réalisateur Eric Goode élabore un documentaire sur un marchand de serpents en Floride, mais il tombe alors dans le monde des propriétaires de grands félins, et du tristement célèbre « Roi Tigre ».

Tiger King est le surnom donné à Joe Exotic, le propriétaire de zoo pour gros chats (et chanteur de country) qui a été condamné en 2019 pour avoir tenté de tuer Carole Baskin, militante des droits des animaux.

Dès son apparition à l’écran, Exotic est un personnage flamboyant, et l’histoire ne fait que s’emballer à partir de là.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre :Docu-Series

Cast : Joe Exotic, Carole Baskin

Créateur : Eric Goode, Rebecca Chaiklin

Ne touchez pas aux chats : la chasse à un tueur sur Internet

Nous ne savons pas ce que vous faites en ce moment, mais tenez compte de cet avertissement : gardez-le pour un autre jour et allez sur Netflix pour regarder cette série documentaire MAINTENANT !

Le Canadien Luka Magnotta était bien des choses : un mannequin, un voyageur de la jet-set, la fierté et la joie de sa mère… et un horrible tueur. Lorsqu’une vidéo de Magnotta tuant deux chatons innocents devient virale, un groupe de fans d’Internet en colère se réunit pour traquer Magnotta avant qu’il ne puisse frapper à nouveau. Une course-poursuite qui attire également l’attention des autorités compétentes de plusieurs États et de différents pays, nous plongeant rapidement dans des eaux inattendues de morbidité et de soif malsaine de célébrité. Don’t F*** with Cats est une série documentaire en trois parties qui vous tiendra rivé à l’écran. Elle n’est pas destinée aux personnes au cœur tendre, mais elle est captivante du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 67%

Sexe : Drame

Cast : Deanna Thompson, John Green

Créateur : Mark Lewis

Les Aventures glaciales de Sabrina

Vous vous souvenez de Sabrina la sorcière adolescente, la charmante sitcom avec Melissa Joan Hart ? Ce n’est pas exactement la même chose. …. Chilling Adventures of Sabrina partage son nom avec une bande dessinée d’horreur qui modernise les contes de sorcières de Sabrina en les rendant un peu plus durs. Kiernan Shipka incarne Sabrina Spellman, une hybride humaine/sorcière qui commence tout juste son voyage magique. Sera-t-elle l’une des élues de Satan, ou Sabrina trouvera-t-elle sa propre voie en tant que sorcière ? Ce n’est pas toujours un voyage facile, surtout lorsque les forces des ténèbres menacent Sabrina et sa famille. La saison suivante arrive le 31 décembre et nous apportera la fin de l’histoire.

Rotten Tomatoes : 91%

Genre : Drame, Surnaturel, Horreur

Cast : Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

Créateur : Roberto Aguirre-Sacasa

Cobra Kai

Cobra Kai est une suite rare qui recontextualise l’histoire originale. Dans le film classique des années 1980 The Karate Kid, la rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) était assez simple. Mais leur relation est beaucoup plus compliquée lorsque Cobra Kai reprend des décennies plus tard. Daniel a perdu le sens de la perspective, tandis que Johnny est dans une spirale descendante depuis des années.

Johnny occupe le devant de la scène dans cette série, et reprend un peu le contrôle de sa vie en rouvrant le dojo Cobra Kai. En réponse, Daniel ouvre son propre dojo de karaté, ce qui ravive sa vieille adversité et transmet son inimitié à une nouvelle génération d’élèves. Alors qu’il avait été dit que la troisième saison arriverait le 8 janvier, de nouvelles informations nous apprennent qu’elle sera disponible sur Netflix ce 1er janvier.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Drame, Comédie

Cast : Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler

Créateur : Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Peaky Blinders

Après son retour de guerre, Tommy Shelby (Cillian Murphy) tente d’étendre le contrôle de la famille sur Birmingham en volant une cargaison d’armes pour donner à son gang un avantage dans le monde du crime.

La série suit Tommy et sa famille alors qu’ils s’affrontent et se heurtent à d’autres familles du crime et au gouvernement britannique. Peaky Blinders est superbement filmé et l’histoire qu’il raconte repose sur des gens compliqués et une morale trouble.

Rotten Tomatoes : 93%

Sexe : Drame, Crime

Cast : Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory

Créateur : Steven Knight

La hantise du manoir de Bly

Tout d’abord, mettons une chose au clair : The Haunting of Bly Manor n’est pas la deuxième saison de The Haunting of Hill House, bien que les deux soient des créations de Mike Flanagan. Il s’agit d’une histoire indépendante, inspirée du roman classique d’Henry James, Another Turn of the Screw. Victoria Pedretti dirige la série dans le rôle de Dani, une jeune gouvernante engagée pour s’occuper de « deux enfants très inhabituels ». Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas et Kate Siegel de Hill House reviennent dans de nouveaux rôles. Tout ce que nous pouvons garantir, c’est qu’il est plein de frayeurs. Ce serait une bonne idée de regarder cette émission avec les lumières allumées.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Horreur, Drame, Suspense

Cast : Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen

Créateur : Mike Flanagan

Ratched

Sarah Paulson est la vedette de ce thriller psychologique de Ryan Murphy basé sur l’infirmière Mildred Ratched, le personnage éponyme du roman de 1962 intitulé Vol au-dessus d’un nid de coucou (qui a donné lieu à un film oscarisé en 1975 avec Jack Nicholson). Servant de préquelle à l’histoire, la série se déroule en 1947 lorsque l’infirmière Ratched commence à travailler dans un hôpital psychiatrique. Alors qu’elle prétend être l’aide-soignante parfaite, elle s’avère être tout sauf cela. Au fond d’elle-même, son monstre intérieur commence à grandir à mesure qu’elle s’enfonce dans le système de santé mentale, satisfaisant ainsi – au passage – ses propres désirs obscurs. La série met également en vedette Finn Wittrock, Cynthia Nixon et Sharon Stone. Deux saisons ont été convenues.

Rotten Tomatoes : 60%

Genre : Drame, Suspense

Cast : Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon

Créateur : Evan Romansky

The Witcher

L’une des séries les plus réussies de Netflix à ce jour est aussi l’une des plus ambitieuses. Basé sur la série de livres et la franchise de jeux vidéo du même nom de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, The Witcher est imprégné de mythologie et d’histoire. Cependant, elle semble évoluer beaucoup plus naturellement que Game of Thrones. La série suit un lien de destin formé entre un chasseur de monstres (un witcher) nommé Geralt de Rivia et la princesse Ciri, une jeune femme qui a été chassée de sa maison après avoir été conquise par une force ennemie. Suivant les protagonistes Geralt, Ciri et la sorcière Yennefer de Vengerberg, l’histoire se déplace à travers plusieurs lignes temporelles jusqu’à fusionner à la fin de la saison. Alors que Geralt chasse des bêtes terrifiantes et tente de se faire accepter dans le monde, sa relation avec Yennefer, tout aussi incompris, et la princesse perdue Ciri pourrait être son seul espoir.

Rotten Tomatoes : 67%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Henry Cavill, Freya Allan, Jodhi May

Créateur : Lauren Schmidt

Altered Carbon

Le roman noir cyberpunk Altered Carbon est à l’image de toute la littérature de Richard K. Morgan : de la science-fiction de haut niveau, suffisamment élégante et sexy pour un public grand public. Pas étonnant que Netflix ait sauté sur l’occasion de l’adapter.

Cette série fascinante se déroule plus de 300 ans dans le futur, dans un monde où la mort a été vaincue. La technologie permet aux humains de stocker toute leur conscience dans un dispositif en forme de disque appelé « pile », ce qui leur permet de changer de corps à volonté. Un jour, cependant, une révolution a eu lieu contre cette immortalisation de la société, menée par un groupe appelé les Envoyés, qui pensait que la mort était la seule chose qui empêchait le monde de devenir corrompu et destructeur. Takeshi Kovacs est le seul soldat survivant de ce groupe, son esprit est emprisonné depuis des siècles jusqu’à ce que le riche homme d’affaires Laurens Bancroft propose de le ressusciter en échange de la résolution du mystère de son meurtre.

Les histoires d’Altered Carbon sont complexes et peuvent être difficiles à suivre, notamment lorsque Kovacs passe du corps de Joel Kinnaman à celui d’Anthony Mackie entre les saisons, mais il s’agit d’une science-fiction profondément provocante et agréable.

Rotten Tomatoes : 75%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Tamara Taylor, Martha Higareda, James Purefoy

Créateur : Laeta Kalogridis



Vandale américain

Après que 27 voitures du parking de la faculté ont été vandalisées avec des images grossières, le clown de l’école est renvoyé. Cependant, lorsque deux camarades de classe lancent une enquête documentaire sur l’incident, tout le monde devient soudainement suspicieux dans cette série étonnamment convaincante et hilarante. Plus précisément, American Vandal est un faux documentaire qui parvient à canaliser le doute ou l’incertitude de la question « L’a-t-il vraiment fait ? ».

Comme la série policière qui l’a inspirée, la première saison d’American Vandal est pleine de rebondissements narratifs qui maintiennent le public intrigué. Qui plus est, la première saison de la série a reçu des critiques élogieuses, ce qui a incité Netflix à commander une deuxième saison de huit épisodes qui sortira en 2018.

Rotten Tomatoes : 98%

Genre : Comédie

Cast : Griffin Gluck, Tyler Alvarez, Jimmy Tatro

Créateurs : Tony Yacenda, Daniel Perrault

Atypique

À première vue, Atypical est une comédie familiale traditionnelle qui atteint toutes les bonnes notes de charme avec son récit du passage à l’âge adulte et ses personnages que l’on peut facilement soutenir malgré leurs défauts identifiables.

Cependant, si l’on se concentre un peu plus sur l’essence de l’intrigue, on se rend compte qu’elle tente de dépeindre la vie d’un adolescent autiste à haut niveau de fonctionnement et de sa famille, ce qui devient une exploration remarquablement réfléchie de ce que signifie être « normal » dans le monde moderne.

Keir Gilchrist joue le rôle de Sam, le protagoniste de la série, dont la quête de l’amour et les épreuves et tribulations qui l’accompagnent servent de base à la narration de la série, et façonnent les expériences de sa famille qui tente de trouver l’équilibre entre le soutien et le fait de lui permettre d’être indépendant. Michael Rappaport et Jennifer Jason Leigh jouent les parents de Sam, tandis que Brigette Lundy-Paine incarne sa sœur qui le soutient.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Drame

Cast : Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport

Créateurs : Robia Rashid, Seth Gordon

Away

La première mission habitée du monde vers Mars sera dirigée par une Américaine : Emma Green (Hilary Swank). Emma a travaillé toute sa vie pour atteindre cet objectif, mais à l’approche du lancement, elle doit accepter sa décision de laisser derrière elle son mari (Josh Charles) et sa fille adolescente (Talitha Bateman). Travaillant avec une équipe d’astronautes internationaux, Emma est plus motivée que jamais, mais la dynamique personnelle et la douleur de laisser sa famille derrière elle créent une tension qu’elle ne peut contrôler, rendant sa décision de quitter la Terre de plus en plus complexe.

Rotten Tomatoes : 68%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Hilary Swank, Josh Charles, Talitha Bateman

Créateur : Andrew Hinderaker

Big Mouth

Si vous pouvez supporter un peu (ou beaucoup) de bonne humeur, vous devriez apprécier Big Mouth.

Cette série animée suit deux élèves de septième année, Nick et Andrew (Nick Kroll, créateur de la série, et John Mulaney), avec leur sexualité naissante, représentée par un « monstre hormonal » grotesque et grossier dont les désirs primaires provoquent agitation et frustration.

Leurs amis Jessi (Jessi Klein) et Jay (Jason Mantzoukas) sont également confrontés à la puberté à des degrés divers, tout comme Missy (Jenny Slate).

Big Mouth est une série assez brute, mais l’humour qu’elle utilise dément l’exploration nuancée de l’adolescence et de la maturation physique. La série aborde habilement les difficultés de la vie au lycée, notamment les idées fausses que les jeunes ont sur leur sexualité et leur corps.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Comédie

Cast : Nick Kroll, John Mulaney

Créateurs : Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett

Black Mirror

Que se passe-t-il quand la technologie va trop loin ? Sans aucun doute, il s’agit d’une série très XXIe siècle.

Et Black Mirror (diffusé à l’origine sur la chaîne britannique Channel 4, avant d’être racheté par Netflix) est une réponse amusante, mais aussi difficile, à cette question.

La plupart des épisodes de cette série glaçante traitent de situations hypothétiques qui sont le résultat du progrès incontrôlé de la technologie, retraçant souvent une histoire quelque peu dérangeante, mais très bien reliée à la façon dont nous travaillons et vivons aujourd’hui.

La troisième saison de la série – la première produite par Netflix – comprend une foule de noms familiers, de Bryce Dallas Howard à Gugu Mbatha-Raw, que le créateur/scénariste Charlie Brooker utilise à bon escient.

Rotten Tomatoes : 83%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Bryce Dallas Howard, Alice Eve, Michael Kelly

Créateur : Charlie Brooker

Bojack Horseman

Malgré les critiques de la première saison, BoJack s’est considérablement amélioré et a reçu de meilleures critiques dans ses deuxième et troisième saisons.

La série animée est centrée sur BoJack Horseman (Will Arnett), une star de sitcom des années 90 qui se rétablit et tente de retrouver le bonheur, ainsi que son ancienne gloire.

Dans ce monde, les êtres mi-humains, mi-animaux sont la norme. Et une grande partie de l’humour de la série se produit simplement en sortant des stéréotypes associés à ses moitiés animales.

Cependant, la véritable force de la série réside dans sa sincérité, car BoJack se bat pour gérer ses insécurités et ses faiblesses dans une ville pleine de célébrités. Paul F. Tompkins (Best Week Ever), Alison Brie (Community) et Aaron Paul (Breaking Bad) apportent leurs voix à une série qui passe de l’hilarité à la dépression de manière impressionnante.

Rotten Tomatoes : 93%

Sexe : Comédie

Cast : Will Arnett, Aaron Paul, Amy Sedaris

Créateur :Raphael Bob-Waksberg

La table du chef

Cette série documentaire présente aux téléspectateurs les grands esprits culinaires du monde entier, offrant un aperçu de leurs expériences et des responsabilités de ces chefs renommés.

Chaque épisode se concentre sur un restaurant différent et mélange, avec beaucoup d’effet, des histoires personnelles et du contenu culinaire. La plupart des téléspectateurs devraient donc apprécier le travail de ces chefs.

La qualité de chaque épisode dépend largement de la personnalité du chef choisi, et certains – comme Massimo Bottura dans la première saison, ou Dominique Crenn, dans la seconde – sont plus sympathiques et naturels devant la caméra que d’autres. Néanmoins, la série est un bon choix par rapport aux émissions de cuisine qui dominent le câble et la télévision.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : Cuisine

Cast : Dan Barber, Massimo Bottura

Créateur : David Gelb

La Couronne

Mis à part Netflix, The Crown est peut-être la meilleure série télévisée du moment. Sans doute la série d’époque britannique la plus en vue depuis Downton Abbey, The Crown suit la reine d’Angleterre, Elizabeth II, à travers différentes périodes de sa vie, à commencer par son mariage en 1947 avec le prince Philip d’Édimbourg.

L’accueil de la série a été extrêmement positif, puisque presque tous ses aspects – jeu d’acteur, valeur de production et précision historique – ont été largement salués. Le format intéressant de la série permet à Netflix de remanier le rôle d’Elizabeth et d’autres personnages d’une saison à l’autre.

Claire Foy a joué dans les saisons 1 et 2 aux côtés de Matt Smith (Dr Who) et Vanessa Kirby, tandis que nous savons qu’Olivia Colman (Peep Show) prendra les rênes royales dans la saison 3 (avec Helena Bonham Carter pour jouer la Princesse Margaret. Netflix prévoit également de produire un total de 60 épisodes sur six saisons.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Drame

Cast : Claire Foy, Vanessa Kirby, Olivia Colman

Créateurs : Peter Morgan, Andy Harries, Stephen Daldry

Maudit

Basé sur le livre à succès du même nom de Thomas Wheeler, Cursed réinvente la légende du roi Arthur à travers les yeux de Nimue, une jeune fille destinée à devenir la Dame du Lac qui confère l’épée légendaire Excalibur à Arthur. Dans ce conte, Nimue et Arthur ont une histoire commune beaucoup plus nuancée. Après la mort de sa mère, Nimue trouve un compagnon inattendu en la personne d’Arthur, un modeste mercenaire chargé de livrer une épée ancienne au magicien Merlin. Au cours de son périple, Nimue découvre qu’elle possède des pouvoirs extraordinaires et devient la cible des terrifiants paladins rouges et du roi Uther. Il s’agit d’un récit de la post-adolescence dans une histoire classique avec de l’action électrisante et des thèmes provocateurs.

Rotten Tomatoes : 72%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Katherine Langford, Devon Terrell, Daniel Sharman

Créateurs : Tom Wheeler, Frank Miller

Daredevil

Daredevil repose en grande partie sur Charlie Cox et son rôle principal. Cette série montre le côté plus sombre des super-héros des Studios Marvel. Les séquences d’action de la série sont amusantes et les performances sympathiques d’Elden Henson et de Deborah Ann Woll apportent un certain relief comique et du cœur à ce décor sinistre, mais les véritables stars de la série sont comme toujours les méchants comme Vincent D’Onofrio et aussi Jon Bernthal.

Cette série est aussi fascinante que viscérale.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Action et aventure

Cast : Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll

Créateur : Drew Goddard

Dark

Seule série en langue étrangère de notre liste, Dark mérite une mention spéciale, et pas parce qu’elle est allemande, mais parce qu’elle est incroyable. En fait, elle vous fera croire que vous savez à quoi vous attendre, mais croyez-nous, ce n’est pas le cas. La ville de Winden vit dans l’ombre des nuages éternels, ce qui donne à Dark une atmosphère plus macabre que Stranger Things.

Dark tisse de multiples intrigues au milieu de relations complexes endémiques à la vie d’une petite ville. Donc, si vous êtes d’humeur à vivre une aventure légère ou une romance satisfaisante, prenez du recul : cette série n’est pas faite pour vous. Mais si vous aimez les histoires sérieuses avec un flair pour le drame (et beaucoup de désespoir), regardez cette série.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : Drame

Cast : Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jordis Triebel

Créateurs : Baron bo Odar, Jantje Friese

Le Cristal Noir : l’âge de la résistance

Plus de trente ans après que Jim Henson ait fait découvrir au public le pays magique de Thra dans Le Cristal des ténèbres, Netflix est retourné dans le monde des Skeksis, des Gelflings et autres créatures fantastiques avec cette série de 10 épisodes qui retrace les événements qui ont précédé le film de 1982.

Comme le film original, Age of Resistance est composé d’un casting presque entièrement de marionnettes. La Jim Henson Company s’est associée à Netflix pour produire cette aventure visuellement époustouflante qui suit un groupe de Gelflings qui découvre le sombre secret des Skesis et doit attiser les feux de la rébellion à travers Thra.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Comédie

Cast : Taron Egerton, Lena Headey, Anya Taylor-Joy

Créateurs : Louis Letterier, Lisa Henson, Halle Stanford

Dead to Me

Lorsque le mari de Jen (Christina Applegate) meurt dans un accident tragique, elle décide de résoudre le crime. Mais lorsqu’elle rencontre l’optimiste Judy (Linda Cardellini) dans un groupe de soutien aux personnes en deuil, leurs personnalités opposées se lient d’une amitié improbable. Alors qu’elles se rapprochent autour d’un verre de vin et d’une affinité commune pour les situations quotidiennes, Judy réalise qu’elle détient la clé d’un secret choquant qui pourrait détruire la vie de Jen. Cependant, cela peut aussi être la clé pour qu’elle puisse avancer dans sa vie. Dead to Me est une comédie noire qui explore les côtés amusants du deuil, de la perte et du pardon. Il s’agit de garder son sens de l’humour face à la tragédie.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Drame

Cast : Linda Cardellini, Christina Applegate, Edward Asner

Créateur : Liz Feldman

Chers Blancs

Après que le film éponyme de Justin Simien, sorti en 2014, ait reçu des critiques élogieuses, Netflix a commandé au jeune réalisateur une série télévisée de plusieurs saisons, mettant en scène les mêmes personnages et une histoire modifiée.

La série raconte l’histoire d’étudiants noirs dans une université de l’Ivy League majoritairement blanche (et fictive), l’Université de Winchester, qui tentent de trouver des identités collectives et individuelles tout en se créant une place dans l’écosystème de l’école.

Logan Browning joue le rôle de Sam White, un étudiant qui anime une émission de radio intitulée Dear White People, qui suscite une certaine controverse au sein du corps étudiant. Grâce à la touche experte de Simien, la série traite habilement les nuances de l’identité, de la romance, de l’éducation et de la socialisation avec de nombreux moments comiques, contribuant à informer d’autres points de vue sans sembler juger ou être vindicatif.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Comédie

Cast : Logan Browning, Brandon P. Bell, DeRon Horton

Créateurs : Justin Simien, Yvette Lee Bowser, Devon Shepard, Stephanie Allain, Julia Lebedev

Facile

Cette série, créée par Joe Swanberg, offre une représentation réaliste de l’amour et du sexe au XXIe siècle. Malgré la présence de plusieurs stars – dont Orlando Bloom, Emily Ratajkowski et Dave Franco, pour n’en citer que quelques-unes – Swanberg parvient à vous faire oublier que vous regardez quelqu’un de célèbre en façonnant des personnages profonds en l’espace de 30 minutes.

Chaque histoire raconte les difficultés d’un couple ou d’un groupe de personnes à Chicago, où les rôles de genre et les barrières linguistiques sont des obstacles égaux pour les personnes en quête de bonheur. La brièveté de l’ouvrage empêche toutefois la plupart des histoires d’atteindre une conclusion satisfaisante, mais il s’agit d’un recueil d’histoires sincères que la plupart des gens trouveront familières.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Comédie

Cast : Malin Akerman, Jake Johnson, Orlando Bloom

Créateur : Joe Swanberg

Fear City : New York contre la mafia

Cette série documentaire intense sur « l’âge d’or de la mafia » est idéale pour les amateurs de films de gangsters. Dans les années 1970 et 1980, les « cinq familles » de la mafia new-yorkaise – Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese et Lucchese – avaient une mainmise apparemment insurmontable sur la ville, avec leurs mains sur les syndicats, les politiciens, la police et à peu près tout le reste. Cette série en trois parties explore les efforts déployés par New York pour maîtriser les plus redoutables caïds. À l’aide d’entretiens avec des représentants des forces de l’ordre et d’anciens associés de la mafia, de vidéos de sécurité, d’images d’actualité et de documents d’archives, Fear City dresse un portrait terrifiant et saisissant de la brutalité, des excès et de l’omniprésence de la mafia.

Rotten Tomatoes : 71%

Sexe : Documentaire

Créateurs : Dimitri Doganis, Bart Layton, Adam Hawkins, Jon Liebman

GLOW

Arrêtez si vous l’avez déjà entendue : au milieu des années 1980, une actrice malchanceuse (Alison Brie) rejoint un spectacle de lutte féminine à petit budget dirigé par un réalisateur véreux (Marc Maron).

GLOW – qui signifie Gorgeous Ladies Of Wrestling – était une véritable émission du milieu des années 1980 qui mettait en scène du catch (bien sûr) avec des personnages excentriques et colorés et des sketches comiques farfelus.

L’approche de Netflix montre donc les femmes de GLOW aux prises avec leurs problèmes personnels tout en essayant de s’unir et de produire une émission à succès ; c’est une prémisse dangereuse, mais qui fonctionne incroyablement bien grâce aux performances dévouées de Brie, Maron et Betty Gelpin. La rockeuse britannique Kate Nash, Sydelle Noel et Britney Young sont également excellentes dans les rôles secondaires.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : Comédie

Cast : Alison Brie, Marc Maron, Betty Gilpin

Créateurs : Jenji Kohan, Liz Flahive, Carly Mensch

Sans Dieu

Scott Frank (Out of Sight, Logan), deux fois nominé aux Oscars, a créé ce drame occidental pour Netflix et la mini-série a obtenu de nombreuses nominations aux Primetime Emmy pour son histoire épique en sept épisodes.

La série se déroule dans une petite ville minière dans les années 1880, après qu’un accident dans la mine a causé la mort de presque tous les résidents masculins de la ville. Cependant, les femmes restantes s’en sortent bien, jusqu’à ce qu’un tireur arrive en ville, en fuite de son ancien mentor, le chef sanguinaire d’un gang d’expatriés.

L’histoire met en scène Jeff Daniels dans le rôle du chef impitoyable du gang, mais l’actrice de Downton Abbey Michelle Dockery et Jackie Merritt Wever sont les véritables vedettes du spectacle, jouant deux femmes pionnières qui n’ont besoin d’aucun homme pour gérer leurs affaires.

Daniels, Dockery et Wever ont été nominés aux Emmy Awards pour leurs performances, Daniels et Wever remportant leurs catégories de nomination respectives. La série s’enorgueillit d’une cinématographie absolument époustouflante, de dialogues brillants et de scènes d’action captivantes pour accompagner leurs excellentes performances.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : Occidental

Cast : Jeff Daniels, Jack O’Connell, Michelle Dockery

Créateurs : Steven Soderbergh, Casey Silver

The Haunting of Hill House

Cette série terrifiante de Mike Flanagan, le scénariste et réalisateur d’Oculus et de Ouija : Origin of Evil, propose une nouvelle version du roman éponyme de Shirley Jackson paru en 1959. The Haunting of Hill House suit une famille qui emménage dans une vieille maison avec l’intention de la rénover, mais au cours du processus, ils sont confrontés à des dizaines d’événements paranormaux terrifiants et à une tragédie mystérieuse qui les oblige à quitter le manoir hanté.

L’histoire est basée sur les expériences et les souvenirs de chaque membre de la famille à Hill House. Des années plus tard, alors que le traumatisme de ces rencontres façonne leur vie, les personnages retournent dans la maison où tout a commencé.

The Haunting of Hill House est l’une des meilleures histoires d’horreur à avoir fait ses débuts sur un écran, avec une intrigue et des personnages formidables et une esthétique incroyable dans chaque scène.

Rotten Tomatoes : 93%

Sexe : Horreur

Cast : Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton

Créateur : Mike Flanagan

Score élevé

Connaissez-vous bien l’histoire des jeux vidéo ? De l’ascension et de la chute d’Atari à l’essor de Nintendo et au-delà, High Score de Netflix prouve que l’histoire des jeux vidéo réserve encore des surprises.

Tout au long de la première saison, High Score retrace les débuts de ce média et interroge certaines des personnalités qui ont façonné le jeu tel que nous le connaissons, dont beaucoup restent inconnues en dehors des cercles de joueurs.

High Score se penche également sur la guerre des consoles des années 1990, ainsi que sur les genres RPG et jeux de combat, avant d’examiner l’avènement des graphiques 3D. Il ne nous fait pas entrer dans l’ère du jeu moderne, mais la série ne fait que commencer.

Rotten Tomatoes : 76%

Sexe : Documentaire

Cast : Charles Martinet

Créateur : France Costrel

Jessica Jones

Krysten Ritter brille dans le rôle de l’anti-héroïne Jessica Jones, qui dirige désormais sa propre agence de détectives. Comme pour Daredevil, la performance de David Tennant dans le rôle du méchant Kilgrave est exceptionnelle dans cette série, évoquant peut-être la meilleure performance de tous les méchants du club Marvel. De plus, la structure semble particulièrement bien adaptée à l’inclusion future de héros invités ; Luke Cage figure en bonne place dans la première saison.

Rotten Tomatoes : 83%

Sexe : Action et aventure

Cast : Krysten Ritter, Mike Colter, David Tennant

Créateur : Melissa Rosenberg

Perdu dans l’espace

La dernière adaptation de la série de science-fiction d’Irwin Allen, Lost In Space, raconte les vicissitudes de la famille Robinson, qui a voyagé dans l’espace stellaire pour un programme visant à trouver un nouveau foyer pour l’humanité. Bien sûr, leur itinéraire dévie et ils se retrouvent dans une nouvelle galaxie totalement inconnue, ce qui les entraîne dans une série de scénarios dangereux dans lesquels la famille doit travailler ensemble pour survivre. Toby Stephens (Black Sails) joue le rôle du père de John Robinson, dont la femme (Maureen) est le chef de l’expédition. Les enfants sont joués par Taylor Russell, Mina Sundwall et Maxwell Jenkins, avec le soutien de Parker Posey, Ignacio Serrichio et d’autres.

Bien qu’il s’agisse de la même vieille version de La famille suisse Robinson à la base, les effets spéciaux, les décors et la cinématographie de la série sont franchement excellents, conférant un sentiment de légitimité aux nombreux dangers auxquels ils sont confrontés dans l’espace. Plus important encore, la dynamique familiale, en particulier avec les trois enfants et le robot Will, semble très réelle, ce qui en fait – par moments – une « sitcom » dans l’espace.

Rotten Tomatoes : 75%

Genre : Science-fiction, Fantasy

Cast : Toby Stephens, Molly Parker, Ignacio Serricchio

Créateurs :Matt Sazama, Burk Sharpless, Kevin Burns, Neil Marshall, Marc Helwig, Zack Estrin

Mindhunter

Pourquoi les tueurs en série nous obsèdent-ils ? C’est peut-être parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qui les fait tiquer.

C’est l’accroche de Mindhunter, un drame policier produit par David Fincher (Fight Club, Gone Girl) et Charlize Theron.

Jonathan Groff (Glee, Hamilton) et Holt McCallany sont des agents du FBI chargés d’interroger et d’évaluer des tueurs en série afin d’établir des profils de personnalité qui pourraient aider à résoudre les affaires actuelles et futures.

Avec Anna Torv (Fringe), un casting largement anonyme entre en scène ici, alors que les deux agents enquêtent et interrogent de vrais tueurs.

Mindhunter est une série très sinistre, avec des performances effrayantes et plusieurs photos de scènes de crime. Donc, si vous avez aimé Nightcrawler, Zodiac et le Silence des agneaux, vous aimerez Mindhunter.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : Drame

Cast : Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

Créateur : Joe Penhall

Narcos

Malgré les libertés historiques prises, on peut facilement pardonner tout reproche à cette série grâce aux performances absolument brillantes de Wagner Moura (Escobar) et Boyd Holbrook (Steve Murphy).

Narcos détaille l’ascension de Pablo Escobar dans le monde du trafic de drogue en Colombie, donc l’envers du décor des plus grands cartels de la drogue de tous les temps, basés à Medellin.

Moura montre qu’Escobar est un père de famille dévoué et un capo impitoyable avec une facilité déconcertante, tandis que les agents de la DEA Murphy et Javier Peña (Pedro Pascal) s’efforcent de capturer l’insaisissable baron de la drogue.

Si vous n’êtes pas familier avec l’histoire d’Escobar, cette série offre un regard fascinant (mais pas tout à fait réaliste) sur l’homme et le chaos qu’il a semé sur tout un continent à son apogée.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : Drame

Cast : Wagner Moura, Boyd Holbrook, Juan Pablo Raba

Créateurs : Chris Brancato, Eric Newman, Carlo Bernard, Doug Miro

Dans mon quartier

Dire que Hollywood a des problèmes de représentation serait le plus grand euphémisme du monde, mais avec On My Block, Netflix s’efforce de remédier à ces problèmes. La série raconte l’histoire de quatre lycéens de première année, tous de couleur, dans une histoire pleine d’esprit qui culmine dans des moments très dramatiques. Monse (Sierra Capri) est une fille très peu féminine qui éprouve des sentiments profonds pour l’un de ses amis proches, Cesar (Diego Tinoco), qui tente de concilier une vie familiale instable avec les exigences sociales de l’école et ses sentiments pour Monse.

Ruby (Jason Genao) est un bavard plein d’esprit, Jamal (Brett Gray) est un intello en quête perpétuelle, et Olivia (Ronni Hawk) essaie de s’en sortir après l’expulsion de sa famille. La série traite avec élégance des clivages ethniques et culturels, montrant combien il est difficile de grandir en tant que personne de couleur aux États-Unis.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Comédie

Cast : Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft

Créateurs : Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray

Orange is the New Black

Cette tragicomédie est le joyau de la liste des séries originales de Netflix, à en juger par les critiques, du moins.

Orange Is The New Black a reçu des dizaines de nominations et de prix pour s’être concentré sur une histoire qui se déroule dans une prison exclusivement féminine dans laquelle se trouve Piper Chapman (Taylor Schilling). La jeune femme de Brooklyn est impliquée dans une affaire de drogue pour laquelle elle finit par être emprisonnée, conséquence de sa relation amoureuse avec sa compagne de l’époque (Laura Prepon).

La série a été saluée pour ses réflexions sur les détenus, les questions de race, de sexualité et les émotions dans un environnement dominé par les femmes.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Drame

Cast : Taylor Schilling, Jason Biggs, Kate Mulgrew

Créateur : Jenji Kohan

Ozark

Jason Bateman a émergé sur la scène hollywoodienne au début des années 1980 en tant qu’idole des jeunes, jouant dans des histoires telles que Teen Wolf Too et La Famille Hogan, avant de traverser une période de brume due à la drogue dans les années 1990, puis de connaître une renaissance majeure de sa carrière ces dernières années.

Ozark marque un tournant dans la carrière de Bateman, qui joue le rôle d’un planificateur financier blanchisseur d’argent qui s’installe dans les montagnes reculées d’Ozark, dans le Missouri, pour échapper à la loi.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, ils le trouvent quand même, et Marty (Bateman) doit lutter pour rester à flot tout en payant ses dettes à un cartel mexicain.

Laura Linney offre une performance formidable dans le rôle de la femme de Marty, et Julia Garner est particulièrement bonne dans le rôle de l’excentrique Ruth Langmore. Même si Ozark sera naturellement comparé à Breaking Bad, sa portée n’est pas (encore) aussi grandiose, mais Bateman semble s’améliorer à chaque épisode.

Rotten Tomatoes : 81%

Sexe : Drame

Cast : Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner

Créateurs : Bill Dubuque, Mark Williams

Poupée russe

Dans cette série acclamée par la critique, Natasha Lyonne joue le rôle d’une femme qui se retrouve piégée dans une boucle temporelle, revivant la nuit de son anniversaire et mourant encore et encore. Lyonne a co-créé la série avec Amy Poehler et Leslye Headland, et la première saison de huit épisodes a été très bien accueillie par la critique et le public. Le cadre de la série au milieu de la vie nocturne de New York, les personnages hauts en couleur qui entrent et sortent de la vie du personnage de Lyonne, et la plongée profonde dans les aspects psychologiques de son expérience en font bien plus qu’une « autre histoire » du Jour de la marmotte.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : Comédie

Cast : Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez

Créateurs : Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler

Sense8

Les créateurs de la série, Lana et Lilly Wachowski et J. Michael Straczynski, vont dans des endroits surprenants, tant sur le plan géographique que sur le plan dramatique, dans cette série qui raconte l’histoire d’un groupe de huit personnes réparties dans le monde entier qui se retrouvent soudainement connectées mentalement et émotionnellement.

La première saison explore la façon dont les personnages se débattent avec leur vie, les amours et les expériences profondément personnelles qu’ils partagent, ainsi que les façons créatives dont leurs compétences individuelles peuvent se combiner. La politique sociale, l’identité de genre et la sexualité jouent un rôle important dans les thèmes de cette série, et son concept de science-fiction sert d’outil narratif pour vous entraîner dans le cœur et l’esprit de ses huit personnages distincts.

Cependant, la production coûteuse a conduit Netflix à mettre fin à la série après sa deuxième saison, mais une campagne promue par ses fervents fans a abouti à une extension de deux heures pour conclure la série qui sera lancée plus tard cette année. Tant par son ampleur que par sa volonté d’aborder des sujets compliqués, Sense8 est une belle expérience.

Rotten Tomatoes : 86%

Sexe : Science-fiction, Fantasy

Cast : Jamie Clayton, Brian J. Smith, Jeronimo Best

Créateurs : Lana Wachowski, J. Michael Straczynski, Lilly Wachowski

Stranger Things

Cette série de science-fiction est arrivée à l’été 2016, faisant appel à la nostalgie tout en racontant une histoire captivante qui devient plus passionnante à chaque épisode.

Lorsque Will Byers, 12 ans, disparaît dans la petite ville de Hawkins, sa mère Joyce (Winona Ryder) pense qu’elle perd la tête, croyant que Will a été enlevé par des forces surnaturelles. Pendant ce temps, les amis de Will travaillent dur pour le retrouver et le sauver, avec l’aide d’une mystérieuse jeune fille nommée Eleven (Millie Bobby Brown), qui apparaît apparemment de nulle part.

Le mystère devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que la saison avance, alors que de plus en plus de membres de la communauté Hawkins sont entraînés dans cette histoire effrayante.

Rotten Tomatoes : 93%

Genre : Science-fiction, Fantasy

Cast : Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown

Créateurs : Matt Duffer, Ross Duffer

Les jouets qui nous ont créés

Il n’y a pas toujours eu un marché du jouet pour les enfants et les collectionneurs. Tout a changé dans les années 1970, 1980 et 1990. La série The Toys That Made Us de Netflix propose des plongées dans les origines des jouets de Star Wars, Transformers, Barbie, Lego, Star Trek, Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtles et bien d’autres. De nombreuses personnes qui ont donné vie à ces jouets partagent l’histoire de leurs créations, tandis que des fans du monde entier partagent leurs collections et leurs réflexions sur les lignes de jouets. Il y a même quelques moments touchants, notamment les retrouvailles entre deux partenaires qui ont connu une rupture amère plusieurs années auparavant. C’est un spectacle qui est magique, à sa façon. Et nous l’aimons.

Rotten Tomatoes : 100%

Genre : Documentaire

Cast : Donald Ian Black

Crwador : Brian Volk-Weiss

Chasseurs de trolls

Créée par Guillermo del Toro, l’histoire de Trollhunters est assez standard pour une série de dessins animés (ostensiblement destinée aux enfants), mais son animation et son jeu de voix magistral la distinguent des autres.

Lorsqu’un jeune homme de 15 ans, Jim Lake (le regretté Anton Yelchin), trouve une amulette magique, il se transforme en chasseur de trolls, un être magique chargé de protéger un monde de trolls, caché sous le monde des humains.

Jim doit trouver un équilibre entre ses responsabilités dans la vie réelle et sa nouvelle identité, en combattant les méchants et en se faisant des amis. Kelsey Grammer (Frasier), Jonathan Hyde (Jumanji) et Fred Tatasciore apportent un excellent soutien vocal.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Science-fiction, Fantasy

Cast : Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun

Créateur : Guillermo del Toro

L’Académie Parapluie

L’histoire est la suivante : 43 femmes accouchent le même jour, à la même heure, alors qu’elles ne présentaient aucun signe de grossesse auparavant. Sept des enfants sont adoptés par un milliardaire excentrique qui les transforme en une équipe d’enfants super-héros connue sous le nom de « Umbrella Academy ». Le groupe finit par se dissoudre à l’adolescence, pour se reformer à l’âge adulte à la mort de leur père adoptif. De vieilles rancunes refont surface et l’équipe se retrouve une fois de plus en désaccord, mais ils sont obligés de surmonter leurs différences et d’empêcher la fin du monde.

La série Netflix a été un succès lors de son lancement en février 2019, et une deuxième saison a déjà été approuvée, avec Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min. Cameron Britton et Mary J. Blige. La série est basée sur la série de bandes dessinées du même nom, créée et écrite par Gerard Way du groupe My Chemical Romance et l’illustrateur Gabriel Bá.

Rotten Tomatoes : 75%

Genre : Action et aventure

Cast : Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Eden Cupid

Créateurs : Steve Blackman, Mike Richardson, Keith Goldberg, Jeff King

Incassable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper, The Office) a passé 15 ans de sa vie piégée dans le sous-sol d’une secte de fous avec trois autres femmes, avant d’être secourue par la police.

Après s’être échappée, Kimmy s’installe immédiatement à New York et tente de s’adapter au monde extérieur.

Ainsi, cette série, produite par Tina Fey, a reçu onze nominations aux Emmy Awards pour ses deux premières saisons, et les critiques ont salué l’optimisme « sans faille » de Kemper dans le rôle de Kimmy, qui mêle un comportement joyeux et enfantin à un ensemble de démons mentaux qui se cachent sous la surface.

De nombreuses intrigues prospèrent grâce aux performances hilarantes de Tituss Burgess, Jane Krakowski (30 Rock) et Carol Kane (Annie Hall, Taxi).

Rotten Tomatoes : 96%

Sexe : Comédie

Cast : Ellie Kemper, Jane Krakowski, Lauren Adams

Créateur : Robert Carlock, Tina Fey

House of Cards

Adaptation de la série du même nom diffusée sur la BBC en 1990 – elle-même adaptée du livre de Michael Dobbs paru en 1989 – House of Cards suit les exploits politiques et les drames personnels de Frank Underwood (Kevin Spacey), chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis. Dans une quête sans scrupules du pouvoir, Frank, sa femme Claire (Robin Wright), son cabinet de conspirateurs du Congrès et ses proches font équipe, poignardent dans le dos et font chanter tous ceux qui croisent leur chemin au cours des six saisons de folie politique au plus haut niveau. En raison d’allégations de harcèlement, Kevin Spacey a été retiré de la série et la sixième saison s’est concentrée sur la montée en puissance de Claire.

Rotten Tomatoes : 77%

Sexe : Drame

Cast : Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly

Créateur : Beau Willimon

Netflix

